У Президентському палаці запалали ханукальні свічки

20 grudnia 2022, 19:03
Autor:
asty//now
Źródło:
PAP
Świece chanukowe zapłonęły w Pałacu Prezydenckim
Świece chanukowe zapłonęły w Pałacu Prezydenckim
TVN24
TVN24Świece chanukowe zapłonęły w Pałacu Prezydenckim

За участю президента Анджея Дуди та його дружини Агати Корнгаузер-Дуди у понеділок увечері в Президентському палаці відбулася церемонія запалення ханукальних свічок. - Це свято перемоги Ізраїлю над окупантами, які хотіли забрати в Ізраїлю батьківщину та релігію, - сказав президент Анджей Дуда.

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Президент Анджей Дуда зазначив, що цьогорічна Ханука є нагодою нагадати про допомогу, яку польські євреї надали українцям, які приїхали до Польщі після російського вторгнення. 

- Ви прийняли українців, євреїв і неєвреїв, і я від усього серця дякую вам за цей акт братерства і людяності, - сказав президент.

Він додав, що польська єврейська громада одразу після вторгнення Росії в Україну підготувала листа, в якому заявила про прийняття та опіку над українцями, "які для нас не біженці, а гості, і саме так їх приймаємо", - підкреслив він.

- Це свято має свій особливий вимір. Це свято перемоги Ізраїлю над окупантами, які хотіли забрати в Ізраїлю батьківщину та релігію, але водночас велика перемога Ізраїлю як народу, вірного Богу, і перемога Бога, який опікувався Ізраїлем, - наголосив президент.

Президент запалив шамес

Анджей Дуда нагадав, що символом Хануки є світло, "яке є символом Божої опіки" та виживання євреїв навіть у найстрашніші часи. "Це гарне і радісне свято", - сказав він. Надсилаючи побажання всій громаді польських євреїв, він нагадав, що святкування Хануки в Президентському палаці вперше було організовано в 2009 році з ініціативи президента Леха Качинського.

Анджей Дуда під час церемонії запалення ханукальних свічок у Президентському палаціLeszek Szymański/PAP/EPA

Рабин Міхаель Шудріх зазначив, що святкуючи Хануку, євреї повинні пам'ятати про боротьбу з темрявою, яка відбувається в Україні. 

- Це спільний обов'язок пам’ятати про тих, у кого сьогодні немає світла. Молімося, щоб наступна Ханука була святом світла і в Україні, - наголосив рабин.

Президент запалив шамес - свічку, від якої запалюють наступні, потім інші учасники церемонії запалили вісім ханукальних свічок. Під час запалювання свічок співали благословення. Церемонію завершив концерт гурту Себастіана Випиха, який виконав традиційні мелодії Хануки.

Ханука - одне з найрадісніших юдейських свят

За єврейським календарем Ханука завжди починається 25 числа місяця Кислев. У традиційному календарі її святкування припадає на листопад або грудень. Цьогорічна Ханука розпочалася ввечері 18 грудня і триватиме до заходу сонця 26 грудня.

Ханука - одне з найрадісніших єврейських свят, яке відзначається протягом восьми днів. На кожен з них після настання темряви євреї запалюють по одній свічці на ханукальному дев'ятироздільному свічнику - ханукальному. На дев'ятому, допоміжному плечі свічника знаходиться шамес - свічка, від полум'я якої запалюється наступна. Назва свята походить від дієслова chanach, що означає посвячувати, інавгурувати.

Свято вогнів вшановує перемогу Маккавеїв над державою Селевкідів. Коли військо Антіоха IV Епіфана захопило Єрусалим, правитель заборонив єврейські обряди і наказав переслідувати тих, хто не дотримується заборони, а в Єрусалимському храмі встановив культ одного з елліністичних божеств. Євреї перемогли загарбників у грудні 164 р. до н.е.

У Президентському палаці запалили ханукальні свічкиLeszek Szymański/PAP/EPA

Під час повторного освячення Єрусалимського храму сталося диво - необхідна для обрядів олія горіла вісім днів, хоча передбачалося, що вистачить лише одну добу. З тих пір євреї, пам'ятаючи про диво, протягом восьми днів під час Хануки запалюють ханукальні свічки на підсвічнику, який зазвичай ставлять на підвіконні у видному з вулиці місці.

Ханука - як наголошують представники Єврейської релігійної громади - це час роздумів над традицією, але також веселощів і радості, особливо для наймолодших. Найпопулярнішою грою на Хануку серед дітей є так званий дрейдель, тобто чотиригранна дзига. На його стінах зображені чотири єврейські літери: n, g, h, f/sz, які є першими літерами речення "Nes gadol haja sham", що означає "Там сталося велике диво". Також дітям дарують подарунки.

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Autor:asty//now

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA

Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta RP
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