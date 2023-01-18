У Польщі зустрілися командувачі армій США та України

18 stycznia 2023, 11:50
Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24, PAP
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Zełenski: przeprowadziłem kolejną naradę Sztabu Naczelnego WodzaReuters
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ReutersZełenski: przeprowadziłem kolejną naradę Sztabu Naczelnego Wodza

Генерали Марк Міллі та Валерій Залужний - найвищі за рангом військові США та України - вперше зустрілися особисто. Сталося це на території Польщі. Залужний повідомив у соцмережах, що подякував за "неослабну підтримку та допомогу" та представив "нагальні потреби" Збройних сил України.

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Найвищий за рангом американський військовий, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зустрівся у вівторок із Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним. Зустріч відбулася на південному сході Польщі. Залужний повідомив про неї у своїх профілях у соцмережах.

"Сьогодні в Польщі я мав першу особисту зустріч з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Я подякував генералу Міллі за непохитну підтримку та допомогу, яку надають Україні Сполучені Штати та їх союзники. Я висловив термінові потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", - написав він у Twitter.

Зв'язки, що зміцнюються

Агентство Associated Press зазначає, що з початку російської агресії проти України обидва командири часто спілкувалися телефоном про військові потреби Києва, але жодного разу не зустрічалися особисто. Така зустріч, на думку AP, означає зміцнення зв'язків між двома країнами, і момент є символічним, оскільки наближається перша річниця нападу Росії на Україну.

AP зазначає, що це також ключовий момент у війні, яку розв'язала Росія. Українські війська ведуть запеклі бої на сході Донецької області, де російські війська, посилені тисячами найманців Групи Вагнера, намагаються переломити хід подій після серії невдач на полі бою в останні місяці.

Речник Міллі, полковник Дейв Батлер, повідомив двом журналістам, які супроводжували військову делегацію США, що обидва генерали надають великого значення цій зустрічі віч-на-віч.

- Вони розмовляють регулярно близько року і вже встигли познайомитися, - сказав Батлер. 

 - Детально говорили про захист України від російської агресії. І це важливо - коли є двоє військових, які дивляться один одному в очі і говорять на дуже-дуже важливі теми, це виглядає інакше, ніж у випадку телефонних розмов, - додав він.

Батлер пояснив, що згідно з попередніми планами переговори між двома командувачами мали відбутися цього тижня в Брюсселі на зустрічі керівників НАТО та міністрів оборони Альянсу, але коли в понеділок стало зрозуміло, що Залужний туди не поїде, зустріч швидко організували в Польщі, біля кордону з Україною.

Речник додав, що Міллі супроводжувала невелика група з шести співробітників, які прибули на місце зустрічі із Залужним на автомобілі. Він зазначив, що висновки з цієї розмови Міллі представить на зустрічі НАТО в Брюсселі.

Серія зустрічей

Переговори Міллі та Залужного починають серію зустрічей високого рівня між військовими командувачами та міністрами оборони. Американський командувач та міністри оборони НАТО зустрінуться в Брюсселі в середу та четвер, після чого на авіабазі Рамштайн у Німеччині у четвер та п’ятницю збереться так звана українська контактна група.

У понеділок Міллі відвідав "Кемп Херсон" у Німеччині - частину навчальної бази Графенвер, названої на честь міста, відвойованого українською армією минулої осені. Зараз на базі тренуються 600 українських військових.

США провадять тренування в Графенвері вже довгі роки. Обмежене навчання для українських військових розпочалося минулого року невдовзі після російського вторгнення. У той час особлива увага приділялася різним системам зброї, що постачалися США.

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Autor:mjz/kg

Źródło: TVN24, PAP

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Ukraina
USA
Wojna w Ukrainie
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