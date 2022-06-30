У Польщі має з’явитися постійне командування 5-го корпусу армії США. Генерал Скшипчак: рішення має подвійний вимір

Джо Байден повідомив, що в Польщі буде створено постійне командування 5-го корпусу армії США. - Буде грати ключову роль. Беручи до уваги ті елементи, які вже розгорнуті в нашій країні та країнах Балтії, НАТО через армію Сполучених Штатів зможе вжити негайних дій, - прокоментував бригадний генерал Ярослав Крашевський, колишній керівник Департаменту нагляду за Збройними силами в Бюро національної безпеки (BBN). Колишній командувач Сухопутними військами генерал-лейтенант Вальдемар Скшипчак сказав, що «рішення має подвійний вимір».

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В середу перед початком переговорів на вищому рівні в рамках саміту НАТО президент США Джо Байден заявив, що США створять «у Польщі постійне командування 5-го корпусу армії США і посилять операційну сумісність США і НАТО на східному фланзі».

Бригадний генерал Ярослав Крашевський, колишній керівник Департаменту нагляду за Збройними силами Бюро національної безпеки, сказав в ефірі TVN24, що «це стратегічна заява, яка є ключовою до безпеки східного флангу НАТО та безпеки всієї Європи».

Він нагадав, що "на даний момент на території Польщі є передовий елемент цього корпусу".

- На Підкарпатті маємо вибрані елементи 82-ї повітряно-десантної дивізії армії Сполучених Штатів, маємо в балтійських країнах елементи з держав НАТО, в рамках розширеної відповідальності НАТО, - зазначив він.

- Це командування відіграватиме ключову роль. Враховуючи ті елементи, які вже розгорнуті в нашій країні та країнах Балтії, НАТО через армію США зможе вжити негайних дій, - сказав він.

- З приєднанням Фінляндії та Швеції ми подовжуємо кордон НАТО. Ось ще один позитивний аргумент. Віддаляється те вкрай небезпечне оточення навколо Сувальського перешийка, - додав він.

Joe Biden: w Polsce powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USA Reuters

Скшипчак: командування V корпусу готове командувати на цьому східноєвропейським театрі військових дій

Колишній командувач Сухопутними військами генерал-лейтенант у відставці Вальдемар Скшипчак сказав, що «рішення має подвійний вимір».

- Перший, політичний, який однозначно демонструє Путіну бажання американців підтримати місію НАТО в цій частині Європи у разі загрози безпеці будь-якого члена НАТО, - сказав він.

По-друге, за його словами, «це потрібно з військових міркувань, оскільки американські війська в такій кількості, яка вже існує і яка, ймовірно, буде постійно дислокована в цій частині Європи, потребують командування на оперативному рівні».

- Командування на оперативному рівні - це командування 5-го корпусу, яке готове командувати на цьому східноєвропейському театрі військових дій, - сказав Скшипчак.

Він додав, що «командування корпусу готове керувати силами на рівні кількох дивізій одночасно».

- Місією цього корпусу буде командування американськими військами, які дислокуються у східній частині Європи, по-друге, координація у рамках спільних операцій із силами НАТО, які розташовані і будуть знаходитися в цій частині Європи, особливо на території Польщі, в країнах Балтії, - говорив генерал

Generał Kraszewski: stałe dowództwo V korpusu armii USA będzie odgrywało kluczową rolę TVN24

Командування 5-го корпусу армії США

Під час холодної війни 5-й армійський корпус США перебував у Західній Німеччині і відповідав за захист критичної ділянки кордону поблизу міста Фульда, на найкоротшому шляху з НДР до Рурського басейну. Його командування було відновлено в 2020 році і розташоване у Форт-Ноксі, штат Кентуккі. Передовий командний пункт корпусу діє з 2021 року в Познані. Польський генерал-майор, нині це Адам Йокс, займає посаду заступника командувача 5-го корпусу в штабі Форт-Нокс.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24