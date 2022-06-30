TVN24 | TVN24 po ukraińsku

У Польщі має з’явитися постійне командування 5-го корпусу армії США. Генерал Скшипчак: рішення має подвійний вимір

30 czerwca 2022, 9:53

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Generał Skrzypczak o stałym dowództwie V korpusu armii USA: decyzja ma podwójny wymiar
Generał Skrzypczak o stałym dowództwie V korpusu armii USA: decyzja ma podwójny wymiarTVN24
wideo 2/6
TVN24Generał Skrzypczak o stałym dowództwie V korpusu armii USA: decyzja ma podwójny wymiar

Джо Байден повідомив, що в Польщі буде створено постійне командування 5-го корпусу армії США. - Буде грати ключову роль. Беручи до уваги ті елементи, які вже розгорнуті в нашій країні та країнах Балтії, НАТО через армію Сполучених Штатів зможе вжити негайних дій, - прокоментував бригадний генерал Ярослав Крашевський, колишній керівник Департаменту нагляду за Збройними силами в Бюро національної безпеки (BBN). Колишній командувач Сухопутними військами генерал-лейтенант Вальдемар Скшипчак сказав, що «рішення має подвійний вимір».

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

В середу перед початком переговорів на вищому рівні в рамках саміту НАТО президент США Джо Байден заявив, що США створять «у Польщі постійне командування 5-го корпусу армії США і посилять операційну сумісність США і НАТО на східному фланзі».

Бригадний генерал Ярослав Крашевський, колишній керівник Департаменту нагляду за Збройними силами Бюро національної безпеки, сказав в ефірі TVN24, що «це стратегічна заява, яка є ключовою до безпеки східного флангу НАТО та безпеки всієї Європи».

Він нагадав, що "на даний момент на території Польщі є передовий елемент цього корпусу".

- На Підкарпатті маємо вибрані елементи 82-ї повітряно-десантної дивізії армії Сполучених Штатів, маємо в балтійських країнах елементи з держав НАТО, в рамках розширеної відповідальності НАТО, - зазначив він.

- Це командування відіграватиме ключову роль. Враховуючи ті елементи, які вже розгорнуті в нашій країні та країнах Балтії, НАТО через армію США зможе вжити негайних дій, - сказав він.

- З приєднанням Фінляндії та Швеції ми подовжуємо кордон НАТО. Ось ще один позитивний аргумент. Віддаляється те вкрай небезпечне оточення навколо Сувальського перешийка, - додав він.

Joe Biden: w Polsce powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USA
Joe Biden: w Polsce powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USAReuters

Скшипчак: командування V корпусу готове командувати на цьому східноєвропейським театрі військових дій

Колишній командувач Сухопутними військами генерал-лейтенант у відставці Вальдемар Скшипчак сказав, що «рішення має подвійний вимір».

- Перший, політичний, який однозначно демонструє Путіну бажання американців підтримати місію НАТО в цій частині Європи у разі загрози безпеці будь-якого члена НАТО, - сказав він.

По-друге, за його словами, «це потрібно з військових міркувань, оскільки американські війська в такій кількості, яка вже існує і яка, ймовірно, буде постійно дислокована в цій частині Європи, потребують командування на оперативному рівні».

- Командування на оперативному рівні - це командування 5-го корпусу, яке готове командувати на цьому східноєвропейському театрі військових дій, - сказав Скшипчак.

Він додав, що «командування корпусу готове керувати силами на рівні кількох дивізій одночасно».

- Місією цього корпусу буде командування американськими військами, які дислокуються у східній частині Європи, по-друге, координація у рамках спільних операцій із силами НАТО, які розташовані і будуть знаходитися в цій частині Європи, особливо на території Польщі, в країнах Балтії, -  говорив генерал

Generał Kraszewski: stałe dowództwo V korpusu armii USA będzie odgrywało kluczową rolę
Generał Kraszewski: stałe dowództwo V korpusu armii USA będzie odgrywało kluczową rolęTVN24

Командування 5-го корпусу армії США

Під час холодної війни 5-й армійський корпус США перебував у Західній Німеччині і відповідав за захист критичної ділянки кордону поблизу міста Фульда, на найкоротшому шляху з НДР до Рурського басейну. Його командування було відновлено в 2020 році і розташоване у Форт-Ноксі, штат Кентуккі. Передовий командний пункт корпусу діє з 2021 року в Познані. Польський генерал-майор, нині це Адам Йокс, займає посаду заступника командувача 5-го корпусу в штабі Форт-Нокс.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KACPER PEMPEL/Reuters/FORUM

Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
USA
Joe Biden
NATO
Pozostałe wiadomości

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że podjęte na szczycie NATO w Madrycie decyzje to "coś zupełnie przeciwnego, niż chciał osiągnąć Putin" atakując Ukrainę. - Cała ta sytuacja jest bez wątpienia porażką Rosji - ocenił. - Rosja jest agresorem i każdy to widzi. Łamie normy prawa międzynarodowego, dopuszcza się zbrodni na ludności cywilnej - podkreślał Duda.

Prezydent o szczycie NATO: To zupełne przeciwieństwo tego, czego chciał Putin. Niewątpliwa porażka Rosji

Polska

Prezydent o szczycie NATO: To zupełne przeciwieństwo tego, czego chciał Putin. Niewątpliwa porażka Rosji

30 czerwca 2022, 10:15

Polska

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Większość ukraińskich obrońców Mariupola, którzy zostali uwolnieni w środę w ramach wymiany jeńców, nie ma rąk albo nóg, ale są szczęśliwi - przekazała portalowi Suspilne siostra jednego z dowódców obrony kombinatu metalurgicznego Azowstal, który jeszcze jest w rosyjskiej niewoli.

Ukraina, wymiana jeńców. Siostra żołnierza: większość uwolnionych obrońców Mariupola jest bez rąk lub nóg, ale są szczęśliwi

Świat

Ukraina, wymiana jeńców. Siostra żołnierza: większość uwolnionych obrońców Mariupola jest bez rąk lub nóg, ale są szczęśliwi

30 czerwca 2022, 8:41

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
PAP

Na przejściu dla pieszych na Obwodnicy Północnej w Żorach 24-latka i 38-latka zostały potrącone podczas przeprowadzania rowerów. Młodsza z kobiet zginęła na miejscu. 38-latka trafiła do szpitala.

Potrącenie dwóch rowerzystek na przejściu dla pieszych. Jedna zmarła, druga w szpitalu

Katowice

Potrącenie dwóch rowerzystek na przejściu dla pieszych. Jedna zmarła, druga w szpitalu

30 czerwca 2022, 7:54
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 9:35

Katowice

Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24 Katowice, PAP

Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim (woj. łódzkie). Jak informuje policja, doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i lawety przewożącej inne pojazdy. Autostrada w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. 

Wypadek na A1. Jedna osoba nie żyje, autostrada zablokowana

Łódź

Wypadek na A1. Jedna osoba nie żyje, autostrada zablokowana

30 czerwca 2022, 8:05

Łódź

Autor:
pk/
tam
Źródło:
TVN24 Łódź

Władze Burkina Faso podały, że w czerwcu uwolniono Polaka, który został porwany w tym afrykańskim kraju dwa miesiące wcześniej. Informacja ta nie była wcześniej ujawniona. Mężczyzna został przekazany delegacji przysłanej przez polskie władze - poinformowała w środę minister obrony Burkiny Faso, Valerie Kabore.

Polak porwany w Burkina Faso uwolniony po dwóch miesiącach

Świat

Polak porwany w Burkina Faso uwolniony po dwóch miesiącach

30 czerwca 2022, 9:35

Świat

Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP, barrones.com

Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines na zamkniętej konferencji, zorganizowanej przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Ministerstwa Handlu, stwierdziła, że "ani Rosja, ani Ukraina nie będą w stanie dokonać przełomu w wojnie", a Ukraina może odzyskać małą część terytorium na południu.

Dyrektor Wywiadu Narodowego USA: rosyjscy żołnierze będą w stanie poczynić jedynie niewielkie postępy

Świat

Dyrektor Wywiadu Narodowego USA: rosyjscy żołnierze będą w stanie poczynić jedynie niewielkie postępy

30 czerwca 2022, 5:49

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Niemiecki tygodnik "Zeit" opublikował apel wzywający do zawieszenia broni w Ukrainie. "Państwa wspierające Ukrainę militarnie muszą zadać sobie pytanie, jaki cel chcą osiągnąć. Zwycięstwo Ukrainy jest nierealne, konieczne jest natychmiastowe zawieszenie broni" - napisano w liście, pod którym podpisali się między innymi naukowcy i artyści. "Powinniście iść do diabła" - napisał w mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk.

Niemcy. Naukowcy i artyści apelują o zawieszenie broni w Ukrainie i negocjacje. Ambasador Ukrainy w Niemczech: idźcie do diabła

Świat

Niemcy. Naukowcy i artyści apelują o zawieszenie broni w Ukrainie i negocjacje. Ambasador Ukrainy w Niemczech: idźcie do diabła

30 czerwca 2022, 9:04

Świat

Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP

Kierowca ciężarówki, w której na obrzeżach San Antonio w Teksasie znaleziono kilkadziesiąt ciał przemycanych imigrantów, sam udawał ofiarę. 45-latek został aresztowany. W środę stanął przed sądem razem ze swoim współpracownikiem. Grozi im najwyższy wymiar kary.

Teksas. San Antonio. Kierowca ciężarówki, w której zginęły dziesiątki migrantów, udawał jednego z nich. Stanął przed sądem

Świat

Teksas. San Antonio. Kierowca ciężarówki, w której zginęły dziesiątki migrantów, udawał jednego z nich. Stanął przed sądem

30 czerwca 2022, 8:31

Świat

Autor:
js,
momo/kab
Źródło:
PAP, Reuters

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt dotyczący zmian w badaniach technicznych samochodów. Zgodnie z rozporządzeniem ma zostać wprowadzony obowiązek sprawdzenia działania systemu eCall w niektórych nowych typach pojazdów.

Zmiany w badaniach technicznych pojazdów. Nowy obowiązek

Moto

Zmiany w badaniach technicznych pojazdów. Nowy obowiązek

29 czerwca 2022, 21:31

Moto

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

R. Kelly, popularny amerykański muzyk R&B, usłyszał wyrok 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne, handel kobietami i dziećmi w celach seksualnych i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej.

R. Kelly skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne

Świat

R. Kelly skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne

29 czerwca 2022, 21:41

Świat

Autor:
mjz/adso
Źródło:
Reuters, PAP

Gdzie jest burza? W czwartek rano nad częścią Polski pojawiły się burzowe chmury. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu i porywisty wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Grzmi w centrum kraju

Pogoda

Gdzie jest burza? Grzmi w centrum kraju

30 czerwca 2022, 6:21
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 7:30

Pogoda

Autor:
as,anw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Kierowany przez Julię Przyłębską Trybunał Konstytucyjny wreszcie przyznał, że wydaje publiczne pieniądze na lokum pani prezes, choć ma ona własny dom zaledwie 25 kilometrów od pracy. Pomruki niezadowolenia pobrzmiewają nawet w Prawie i Sprawiedliwości. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Służbowe mieszkanie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Komentarze

Polska

Służbowe mieszkanie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Komentarze

30 czerwca 2022, 6:13

Polska

Autor:
Łukasz
Łubian
Źródło:
TVN24

Powstają przy samym brzegu, bywają niewidoczne znad powierzchni wody, a walka z nimi może przerosnąć możliwości człowieka. Prądy strugowe na wielu nadmorskich kąpieliskach świata są najczęstszą przyczyną akcji ratunkowych. Nie wolno z nimi walczyć. Paradoksalnie, największe szanse na ratunek mają ci, którzy popłyną niesieni prądem, a następnie odpłyną od niego, równolegle do brzegu.

Wynosi kąpiącego się na otwarte morze. Co robić, gdy porywa nas prąd strugowy? Nie wolno z nim walczyć

Ciekawostki

Wynosi kąpiącego się na otwarte morze. Co robić, gdy porywa nas prąd strugowy? Nie wolno z nim walczyć

29 czerwca 2022, 13:00

Ciekawostki

Autor:
kgo
//am
Źródło:
RCB, Facebook

W czwartek w miejscowości Szabda znaleziono ciało dwuletniej dziewczynki w stanie rozkładu. Ojciec dziecka usłyszał zarzut zabójstwa córki i zbezczeszczenia zwłok. W środę - jak dowiedziała się TVN24 w prokuraturze - zarzuty usłyszała też matka dziewczynki.

Robotnicy odnaleźli rozkładające się ciało dwulatki. Matka i ojciec z zarzutami, grozi im dożywocie

Pomorze

Robotnicy odnaleźli rozkładające się ciało dwulatki. Matka i ojciec z zarzutami, grozi im dożywocie

29 czerwca 2022, 20:26

Pomorze

Autor:
ads/dap
Źródło:
TVN24

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 127 dni. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w czwartek, że siły ukraińskie odparły rosyjskie próby szturmu na miejscowości w obwodzie charkowskim i donieckim na wschodzie kraju. Wielka Brytania przekaże miliard funtów na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Ma o tym poinformować w Madrycie na szczycie NATO premier Boris Johnson - przekazał brytyjski rząd. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Sztab: siły ukraińskie odparły rosyjskie szturmy w obwodzie charkowskim i donieckim

Świat

Sztab: siły ukraińskie odparły rosyjskie szturmy w obwodzie charkowskim i donieckim

30 czerwca 2022, 5:17
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 8:11

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

W ciągu zaledwie jednego dnia 25 tys. osób udostępniło na swoich profilach w mediach społecznościowych, a niemal 11 tysięcy zdecydowało się wesprzeć finansowo, zbiórkę na zakup drona bojowego Bayraktar TB2 dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Efekt to zebrany ponad milion zł z 22 milionów zaplanowanych na ten zakup.

Milion złotych na "polskiego" Bayraktara dla Ukrainy w ciągu jednego dnia. "Kto jeszcze chce zainwestować w upadek Putina?"

Polska

Milion złotych na "polskiego" Bayraktara dla Ukrainy w ciągu jednego dnia. "Kto jeszcze chce zainwestować w upadek Putina?"

30 czerwca 2022, 9:23

Polska

Autor:
wac//am
Źródło:
The Kyiv Independent, TVN24.pl

Rząd proponuje waloryzację emerytur i rent w '23 na poziomie 9,6 proc., a koszt wyniósłby 27,5 mld zł - podano w komunikacie po wspólnym posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku. Rząd przedstawił propozycję

Dla seniora

Waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku. Rząd przedstawił propozycję

30 czerwca 2022, 8:04

Dla seniora

Autor:
ams
Źródło:
PAP

Specjaliści ze szpitala klinicznego imienia profesora Adama Grucy w Otwocku porozumieli się z dyrekcją. Ostatecznie z 44 lekarzy, którzy mieli opuścić szpital z końcem czerwca, na odejście zdecydowało się 6 osób. Pozostałych zatrzymano podwyżką, która w listopadzie ma sięgnąć 1900 zł. - Cieszymy się, że pacjenci nie pozostaną bez opieki - mówią lekarze.

Polska

Ortopedzi zostają w Otwocku. Podpisali porozumienie i dostaną podwyżki

30 czerwca 2022, 10:21

Polska

Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Od piątku, 1 lipca do końca sierpnia na stacjach Lotosu będzie obowiązywała ogólnopolska promocja, która upoważnia do zakupu do 150 l paliwa w miesiącu z 30-groszowym rabatem na każdy litr - poinformowała w czwartek spółka paliwowa. Od poniedziałku z rabatów mogą korzystać klienci Orlenu.

Lotos dołącza do Orlenu i kusi klientów wakacyjną obniżką cen paliw

Moto

Lotos dołącza do Orlenu i kusi klientów wakacyjną obniżką cen paliw

30 czerwca 2022, 9:45

Moto

Autor:
kris,
ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać wojnę w Ukrainie, pomóc uchodźcom i tym krajom, które ich wspierają - powiedział Richard Branson. Brytyjski miliarder oraz twórca firmy Virgin był w Rzeszowie, by poznać sytuację związaną z napływem uchodźców z Ukrainy. Dodał, że po spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych "ma zeszyt pełen sugestii". Z Bransonem rozmawiał reporter TVN24 Konrad Borusiewicz.

Miliarder Richard Branson o pomocy dla Ukrainy. "Mam zeszyt pełen sugestii"

Najnowsze

Miliarder Richard Branson o pomocy dla Ukrainy. "Mam zeszyt pełen sugestii"

30 czerwca 2022, 8:57

Najnowsze

Autor:
js/ams
Źródło:
TVN24

Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe dziesięciorga sędziów za 2021 rok. Oświadczenia pozostałych pięciorga sędziów - na ich wniosek - zostały utajnione.

Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe sędziów. Pięć zostało utajnionych

Polska

Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe sędziów. Pięć zostało utajnionych

29 czerwca 2022, 18:32

Polska

Autor:
ads/dap
Źródło:
PAP

Opublikowano początkowo utajnione oświadczenie majątkowe prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że Julia Przyłębska zgromadziła ponad 250 tysięcy złotych i 25 tysięcy euro oszczędności. Jest też właścicielką domu o powierzchni ponad 250 metrów kwadratowych z basenem. Ponadto Przyłębska spłaca trzy zobowiązania kredytowe i jest właścicielką skody fabii z 2015 roku. Prezes TK dołączyła do oświadczenia wyjaśnienia.

Opublikowano oświadczenie majątkowe Julii Przyłębskiej

Z kraju

Opublikowano oświadczenie majątkowe Julii Przyłębskiej

29 czerwca 2022, 19:17

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

W środę nad Tatrami pojawiła się gwałtowna burza. Piorun poraził turystę na Giewoncie. - Był to młody człowiek, obywatel Ukrainy - powiedział Mieczysław Ziach, ratownik TOPR. Poszkodowany zmarł w szpitalu.

Burza nad Tatrami. Nie żyje turysta porażony piorunem na Giewoncie

Polska

Burza nad Tatrami. Nie żyje turysta porażony piorunem na Giewoncie

29 czerwca 2022, 19:26
Aktualizacja: 29 czerwca 2022, 20:35

Polska

Autor:
anw
Źródło:
PAP

Utrzymująca się transmisja małpiej ospy na całym świecie może spowodować, że wirus zacznie przenosić się do grup wysokiego ryzyka - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Zdaniem szefa organizacji Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa zagrożone mogą być kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością i dzieci.

Małpia ospa w Europie. WHO: może stanowić zagrożenie dla osób z grup wysokiego ryzyka

Świat

Małpia ospa w Europie. WHO: może stanowić zagrożenie dla osób z grup wysokiego ryzyka

30 czerwca 2022, 9:41

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Joe Biden podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi za "odblokowanie" drogi do członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. - Turcja ponowni wnioski do Szwecji i Finlandii o ekstradycję osób uznawanych przez Ankarę za terrorystów - przekazał minister sprawiedliwości tego kraju. W tekście memorandum trzy państwa zgodziły się "zaadresować wnioski o deportację lub ekstradycję osób podejrzanych o terroryzm szybko i zgodnie z europejską konwencją o ekstradycji".

Szczyt NATO. Turcja, Finlandia i Szwecja porozumiały się w sprawie członkostwa. Turcja upomina się o ekstradycję osób uznawanych przez Ankarę za terrorystów

Świat

Szczyt NATO. Turcja, Finlandia i Szwecja porozumiały się w sprawie członkostwa. Turcja upomina się o ekstradycję osób uznawanych przez Ankarę za terrorystów

30 czerwca 2022, 8:03

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

W świetle wrogiej polityki i działań nie możemy uznać Rosji za partnera - napisano w koncepcji strategicznej NATO, którą przywódcy państw sojuszniczych przyjęli w czasie szczytu w Madrycie. Jak zaznaczono w dokumencie, Sojusz traktuje Rosję jako "najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa". NATO chce jednak "zachować otwarte kanały komunikacji z Moskwą, by zapobiegać eskalacji i wzmocnić przejrzystość". W dokumencie znalazło się także sformułowanie, że "ambicje i represyjna polityka Chińskiej Republiki Ludowej stanowią wyzwanie dla interesów, bezpieczeństwa i wartości".

Szczyt w Madrycie. Przywódcy NATO przyjęli nową koncepcję strategiczną

Świat

Szczyt w Madrycie. Przywódcy NATO przyjęli nową koncepcję strategiczną

29 czerwca 2022, 14:55

Świat

Autor:
ft/dap
Źródło:
TVN24

NATO będzie nadal chronić naszą ludność i przez cały czas bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu - oświadczyli liderzy państw NATO we wspólnej deklaracji. Ocenili też, że Rosja "jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim". Przywódcy nawiązali także do rozszerzenia grona sojuszników o Finlandię i Szwecję i zapowiedzieli, że kolejny szczyt odbędzie się za rok w Wilnie.

Deklaracja uczestników szczytu NATO. Zobowiązują się "bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu"

Świat

Deklaracja uczestników szczytu NATO. Zobowiązują się "bronić każdego centymetra terytorium Sojuszu"

29 czerwca 2022, 14:57

Świat

Autor:
akr/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Najmłodsza premier na świecie wprowadza Finlandię do NATO. Niezwykła historia Sanny Marin

Premium

Najmłodsza premier na świecie wprowadza Finlandię do NATO. Niezwykła historia Sanny Marin

29 czerwca 2022, 5:59
Anna
Zaleska

Premium

Autor:
Anna
Zaleska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Przyrzeczenie złożone przez Donalda Tuska dotyczące zwycięstwa w kolejnych wyborach traktuję mobilizacyjnie. Cała opozycja powinna to powtarzać - mówił w TVN24 Grzegorz Schetyna, polityk PO, były szef partii.

Zobowiązanie Tuska? "Cała opozycja powinna to powtarzać: tak, te wybory muszą być wygrane"

Polska

Zobowiązanie Tuska? "Cała opozycja powinna to powtarzać: tak, te wybory muszą być wygrane"

30 czerwca 2022, 8:07

Polska

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Carina zniknęła 14 czerwca w Hamm, w zachodnich Niemczech. Dziewczyna wyszła na spacer z psem, ale do domu wróciło tylko zwierzę. 10 dni później ciało 17-latki odkrył na ścieżce w parku rowerzysta. Jak informuje policja - płonęło. Policja prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa.

Niemcy. Spalone ciało kobiety w Hamm, to prawdopodobnie zaginiona 17-latka

Świat

Niemcy. Spalone ciało kobiety w Hamm, to prawdopodobnie zaginiona 17-latka

29 czerwca 2022, 13:05

Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
Bild

W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP trwają prace konserwatorskie i restauracyjne żeliwnych obiektów. Miasto przeznaczyło na ten cel dotację w wysokości 98 tysięcy złotych.

Prace konserwatorskie w kościele przy Krakowskim Przedmieściu. Odnawiają ambonę i balustrady

Najnowsze

Prace konserwatorskie w kościele przy Krakowskim Przedmieściu. Odnawiają ambonę i balustrady

30 czerwca 2022, 6:12

Najnowsze

Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Rodzina 90-latki z Londynu poprosiła rzeczoznawców o wycenę przedmiotów, jakie ich babcia zgromadziła w domu przez lata. Większość z nich nie miała szczególnej wartości oprócz jednego, tego, który wisiał nad łóżkiem kobiety. - Mój instynkt podpowiadał mi, że to coś bardzo, bardzo wyjątkowego - wspomina rzeczoznawczyni Siobhan Tyrrell. W sypialni seniorki znalazła XVI-wieczne dzieło ucznia włoskiego artysty Filippo Lippiego. 90-latka odziedziczyła go po swoim ojcu.

Obraz nad łóżkiem babci okazał się renesansowym dziełem sztuki

Świat

Obraz nad łóżkiem babci okazał się renesansowym dziełem sztuki

29 czerwca 2022, 17:27

Świat

Autor:
ww/dap
Źródło:
dawsonsauctions.co.uk, Corriere della Sera, mirror.co.uk