Угорець Левенте Шемерей з часом 2:15.32 і Ева Ягельська - 2:34.43 перемогли на 45-му Nationale-Nederlanden Warsaw Marathon. У супутньому забігу "Варшавська десятка" кращими були Анджей Стажинський та Ізабела Пашкевич. У неділю вулицями столиці пробігли майже 10 тисяч людей.

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Марафонці вирушили на маршрут о 9 ранку від Палацу Культури і Науки вони пробігли через Прагу та Волю до Бемово, на Млоціни, а звідти повернулися до центру.

Переможцем став угорець Левенте Шемерей - 2:15.32 та Ева Ягельська - 2:34.43. Наступні місця за Шемереєм посіли українці - Микола Мевша (2:16.38) і Віталій Шафар (2:16.53). Четвертим став найкращий з поляків Артур Олєяж - 2:17.48. Ягельська випередила українок Ольгу Нижник (2:37.09) і Марину Немченко (2:38.14). У супутній гонці "Варшавська десятка" кращими були Анджей Стажинський та Ізабела Пашкевич.

45. Maraton Warszawski 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 45. Maraton Warszawski | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

У забігу на 10 км Стажинський тріумфував з часом 30,47, а Пашкевич - 33,17.

Після 10:40 весь маршрут марафону перекрили. О 12:00 Гданський міст і наступні 'вулиці вже були проїзними: Сломіньського, Повонзковська, Татарська, Остророга, Вавжишевська. Потім відкрили для руху Обозову, Дивізіону 303 та Радіову. Годину за годиною чергові вулиці поступово відкривалися, і транспорт повертався на свої маршрути.

Зміни в паркуванні

На час марафону було введено обмеження на паркування, а автобуси та трамваї, які їздили вулицями, що збігаються з маршрутом забігу, були скеровані в об’їзд.

Учасники забігів 24 вересня за своїм стартовим номером мали право безкоштовного проїзду в громадському транспорті: автобусах, трамваях, метро та потягах SKM, а також потягах Koleje Mazowieckie та Warszawska Kolej Dojazdowa в межах квитка ZTM зона 1.

O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl O godzinie 11 cała trasa maratonu była zamknięta | Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl