У Національному Фонді Здоров'я збираються боротися з чергами. В планах електронний застосунок та візити "таємних пацієнтів"
Резервування дат у додатку, з вибором місця та часу очікування, як це було під час записів на щеплення від ковіду. Над таким проектом працює Міністерство здоров'я. Оскільки, як стверджує Національний фонд здоров'я, існуюча система ненадійна - в НФЗ вже готують пробну версію нової, - пише у четвер "Dziennik Gazeta Prawna". Крім того, будуть запроваджені перевірки черг у медзакладах.
Як пише "Dziennik Gazeta Prawna", йдеться про те, щоб скоротити черги. Однак для роботи нової системи потрібні достовірні та актуальні дані, які мають повідомляти медичні установи. За даними НФЗ, сьогодні система є ненадійною.
"Іноді дату вказують на вчора або через п'ять років"
Національний фонд здоров’я спільно з Уповноваженим з прав пацієнта працюють над рішеннями для покращення становища пацієнтів, які хочуть звернутися до лікаря-спеціаліста. Журнал зазначає, що "згідно зі звітами НФЗ, хоча кількість пацієнтів, які отримують консультації, наразі трохи вища, ніж у роки пандемії, рівень 2019 року не досягнуто (а цей рік аж ніяк не зразковий у цьому відношенні). Загалом із січня по червень 2022 року здійснено 38,2 млн візитів до лікарів-спеціалістів. Рік тому за такий же проміжок їх було 36,7 млн, у 2020 році ця цифра була ще меншою. В обидва попередні роки, в основному через пандемію, до спеціалістів поспіль звернулося відповідно на понад 2 мільйони і на 1,5 мільйони менше пацієнтів".
"До проекту "Черги", який готують у фонді, долучився й Уповноважений із прав пацієнта. Серед пропозицій є створення системи контролю за тим, як поліклініки чи лікарні повідомляють про наявні вільні години прийому в лікарів. Сьогодні буває, що вказують дати на вчорашній день або років через п'ять", - зазначено в матеріалі видання.
Штрафи за черги в поліклініках
За даними видання, змінами передбачено, що стежити за ситуацією будуть керівники обласних відділень Національного фонду здоров’я і, у разі надто великих черг, перевірятимуть в окремих установах, що саме до цього призвело. Також клініки мали б відвідувати таємні пацієнти від імені НФЗ та Уповноваженого з прав пацієнтів. "У разі виявлення розбіжностей між датою, вказаною на сайті, і реальним часом прийому, виявленим в закладі, НФЗ чи міністерство можуть порушити адміністративне провадження. І покарати установу фінансово", - пише "Dziennik Gazeta Prawna".
Źródło: PAP
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