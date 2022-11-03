У Національному Фонді Здоров'я збираються боротися з чергами. В планах електронний застосунок та візити "таємних пацієнтів"

3 listopada 2022, 16:47
Autor:
Ред
Źródło:
PAP
Nieprawidłowości na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży - co na to NFZ
Nieprawidłowości na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży - co na to NFZ
wideo 2/3
Nieprawidłowości na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży - co na to NFZ

Резервування дат у додатку, з вибором місця та часу очікування, як це було під час записів на щеплення від ковіду. Над таким проектом працює Міністерство здоров'я. Оскільки, як стверджує Національний фонд здоров'я, існуюча система ненадійна - в НФЗ вже готують пробну версію нової, - пише у четвер "Dziennik Gazeta Prawna". Крім того, будуть запроваджені перевірки черг у медзакладах.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Як пише "Dziennik Gazeta Prawna", йдеться про те, щоб скоротити черги. Однак для роботи нової системи потрібні достовірні та актуальні дані, які мають повідомляти медичні установи. За даними НФЗ, сьогодні система є ненадійною.

"Іноді дату вказують на вчора або через п'ять років"

Національний фонд здоров’я спільно з Уповноваженим з прав пацієнта працюють над рішеннями для покращення становища пацієнтів, які хочуть звернутися до лікаря-спеціаліста. Журнал зазначає, що "згідно зі звітами НФЗ, хоча кількість пацієнтів, які отримують консультації, наразі трохи вища, ніж у роки пандемії, рівень 2019 року не досягнуто (а цей рік аж ніяк не зразковий у цьому відношенні). Загалом із січня по червень 2022 року здійснено 38,2 млн візитів до лікарів-спеціалістів. Рік тому за такий же проміжок їх було 36,7 млн, у 2020 році ця цифра була ще меншою. В обидва попередні роки, в основному через пандемію, до спеціалістів поспіль звернулося відповідно на понад 2 мільйони і на 1,5 мільйони менше пацієнтів".

"До проекту "Черги", який готують у фонді, долучився й Уповноважений із прав пацієнта. Серед пропозицій є створення системи контролю за тим, як поліклініки чи лікарні повідомляють про наявні вільні години прийому в лікарів. Сьогодні буває, що вказують дати на вчорашній день або років через п'ять", - зазначено в матеріалі видання.

Штрафи за черги в поліклініках

За даними видання, змінами передбачено, що стежити за ситуацією будуть керівники обласних відділень Національного фонду здоров’я і, у разі надто великих черг, перевірятимуть в окремих установах, що саме до цього призвело. Також клініки мали б відвідувати таємні пацієнти від імені НФЗ та Уповноваженого з прав пацієнтів. "У разі виявлення розбіжностей між датою, вказаною на сайті, і реальним часом прийому, виявленим в закладі, НФЗ чи міністерство можуть порушити адміністративне провадження. І покарати установу фінансово", - пише "Dziennik Gazeta Prawna".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Narodowy Fundusz Zdrowia
Ochrona zdrowia
Pozostałe wiadomości

Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol stwierdził w czwartek, że Europa musi zacząć działać już teraz, by uniknąć niedoboru gazu zimą 2023 roku. - Rządy muszą między innymi poprawić efektywność energetyczną i przyspieszyć rozwój źródeł energii odnawialnej - wyjaśnił.

"Bijemy na alarm i ostrzegamy europejskie rządy"

"Bijemy na alarm i ostrzegamy europejskie rządy"

3 listopada 2022, 17:11
Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek, para, która od lat walczy o o zalegalizowanie w Polsce aktu ich małżeństwa, opublikowała w mediach społecznościowych decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Sąd oddalił ich skargę kasacyjną, jednak mimo to mężczyźni piszą o "historycznych słowach obalających mit". Chodzi o uzasadnienie, w którym mowa między innymi o tym, że polska konstytucja "nie zabrania ustawowego uregulowania związków jednopłciowych", ale "aktualnie polski prawodawca nie zdecydował się na ustanowienie tego typu rozwiązań". "Naczelny Sąd Administracyjny na naszej rozprawie ostatecznie stwierdził, że Konstytucja RP nie zabrania małżeństw jednopłciowych" - napisali w mediach społecznościowych.

Jakub i Dawid walczą o uznanie małżeństwa. Piszą o "historycznych słowach" sądu w ich sprawie

Jakub i Dawid walczą o uznanie małżeństwa. Piszą o "historycznych słowach" sądu w ich sprawie

3 listopada 2022, 18:07
Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl, PAP

PGE Obrót postanowiło zakończyć oferowanie gazu - informuje spółka w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes. Informacje o wypowiadanych umowach dostaliśmy na Kontakt 24. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się inna duża kontrolowana przez państwo spółka energetyczna - Tauron.

Kolejna duża firma wypowiada umowy na dostawy gazu

Kolejna duża firma wypowiada umowy na dostawy gazu

3 listopada 2022, 15:36
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Polski Alarm Smogowy podsumował 2021 rok pod kątem miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Eksperci wyłonili nowego lidera, który zyskał miano polskiej stolicy smogu. Według raportu, sytuacja najgorzej wygląda w mniejszych i średnich miejscowościach. Co gorsza, na liście znalazły się też trzy kurorty.

Oto nowa smogowa stolica Polski

Oto nowa smogowa stolica Polski

3 listopada 2022, 15:56
Autor:
kw
Źródło:
Dolnośląski Alarm Smogowy

Wykazuje się pan skrajną arogancją wobec ciężkiej pracy górników, wobec całego Górnego Śląska - piszą związkowcy z górniczej Solidarności w liście otwartym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ich zdaniem ostatnie wypowiedzi szefa rządzącej partii zawierają liczne "manipulacje, półprawdy i całkowite przekłamania". "Dla mieszkańców naszego regionu odpowiedzialność za słowo to ogromna wartość. Każdy, kto o tym zapomina, przegrywa u nas wybory" - podkreślają.

Związkowcy do Kaczyńskiego: wykazuje się pan nie tylko brakiem wiedzy, ale przede wszystkim skrajną arogancją

Związkowcy do Kaczyńskiego: wykazuje się pan nie tylko brakiem wiedzy, ale przede wszystkim skrajną arogancją

3 listopada 2022, 16:28
Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Dziennikarze CNN opisali pracę funkcjonariuszy policji i prokuratora, którzy objechali obwód chersoński w poszukiwaniu mieszkańców, którzy zostali w swoich domach i zetknęli się z brutalnością rosyjskiej okupacji. Wysłuchali między innymi relacji skrzywdzonych przez Rosjan kobiet.

W wyzwolonych miejscowościach ukraińscy śledczy odkryli dramatyczne relacje rosyjskiej przemocy

W wyzwolonych miejscowościach ukraińscy śledczy odkryli dramatyczne relacje rosyjskiej przemocy

3 listopada 2022, 17:23
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
CNN, tvn24.pl

W czwartek około godziny 17 rozpoczęło się drugie czytanie projektów ustaw, które miałyby zmienić m.in. zasady organizowania zajęć dodatkowych przez kuratorów oświaty. Za jednym stoi prezydent Andrzej Duda, za drugim grupa posłów PiS. Projekt posłów jest bardzo podobny do planów ministra z wiosny tego roku i dlatego został okrzyknięty lex Czarnek 2.0.

Lex Czarnek 2.0 to "cyniczna gra". W Sejmie trwa drugie czytanie ustaw, ministra edukacji nie ma

Lex Czarnek 2.0 to "cyniczna gra". W Sejmie trwa drugie czytanie ustaw, ministra edukacji nie ma

3 listopada 2022, 17:29
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Zwłoki dwóch frankistowskich przywódców z okresu wojny domowej w Hiszpanii, Gonzalo Queipo de Llano oraz Francisco Bohorqueza, zostały ekshumowane w nocy ze środy na czwartek i przeniesione z bazyliki Macarena w Sewilli do grobów rodzinnych na południu kraju.

Kolejne ekshumacje zwłok frankistowskich przywódców z okresu wojny domowej w Hiszpanii. "Dyskretne" zdarzenie "pod osłoną nocy"

Kolejne ekshumacje zwłok frankistowskich przywódców z okresu wojny domowej w Hiszpanii. "Dyskretne" zdarzenie "pod osłoną nocy"

3 listopada 2022, 17:57
Autor:
KS
/ prpb
Źródło:
PAP, Reuters

Dwaj policjanci, którzy pod koniec sierpnia ubliżali kierowcy podczas interwencji i grozili mu pobiciem, zostali ukarani. Przez rok nie będą mogli awansować i nie otrzymają żadnych premii. To kończy postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie.

Policjanci ubliżali kierowcy z Ukrainy. Kara po skandalicznej interwencji

Policjanci ubliżali kierowcy z Ukrainy. Kara po skandalicznej interwencji

3 listopada 2022, 15:18
Autor:
katke/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl, RMF FM

Rosjanie, którzy uciekli do Gruzji po ogłoszeniu "częściowej mobilizacji", próbują ułożyć tu sobie życie. Reakcje Gruzinów na ich obecność są jednak mieszane. Wciąż mają w pamięci rosyjską agresję w 2008 roku. W Tbilisi są miejsca, do których można wejść tylko pod warunkiem potępienia działań Kremla. I organizacje edukujące Rosjan co do najnowszej historii ich kraju.

"Możesz wejść do baru, pod warunkiem że potępisz Putina". Jak Gruzini edukują Rosjan w Tbilisi

"Możesz wejść do baru, pod warunkiem że potępisz Putina". Jak Gruzini edukują Rosjan w Tbilisi

3 listopada 2022, 17:13
Autor:
wac//az
Źródło:
Washington Post, CBS, tvn24.pl

Tramwaj rusza z przystanku. Oko kamery wewnątrz pojazdu obejmuje przestrzeń przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach i matek z dziećmi. Nagle motorniczy hamuje, a pasażerowie "padają" równo na podłogę jak domino. Po tym zdarzeniu we wrocławskiej komunikacji miejskiej wprowadzono nowe zasady - jeden wózek w trakcie przejazdu, nie więcej. I nie wszystkim pasażerom się to podoba.

Tramwaj hamuje, pasażerowie się przewracają. Po tym zdarzeniu nowe zasady przewozu wózków

Tramwaj hamuje, pasażerowie się przewracają. Po tym zdarzeniu nowe zasady przewozu wózków

3 listopada 2022, 15:42
Autor:
ib
Źródło:
tvn24.pl/Gazeta Wyborcza

42-letnia Monika ostatni raz widziana była na stacji paliw w Zawierciu w swoim aucie w towarzystwie swego partnera Mariusza P. Według śledczych, tego samego dnia zginęła od ciosów młotkiem i została zakopana we wcześniej wykopanym dole. Rodzina i policja szukały jej pięć miesięcy. Prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia.

Gdy podjechała z partnerem na stację paliw, dół był już wykopany. Dwaj mężczyźni oskarżeni o zabójstwo

Gdy podjechała z partnerem na stację paliw, dół był już wykopany. Dwaj mężczyźni oskarżeni o zabójstwo

3 listopada 2022, 15:20
Autor:
mag
Źródło:
TVN24 Katowice

Ławka na placu Biskupim w Krakowie kosztowała urząd miasta prawie 230 tysięcy złotych. Kilka miesięcy po jej zakupie na siedziskach z egzotycznego drewna pojawiły się pęknięcia. - To tak, jakbym kupił drogi samochód za 300 tysięcy i od razu narzekał - komentuje w rozmowie z reporterem TVN24 jeden z mieszkańców. Urzędnicy przyznają, że o sprawie wiedzą i po przeglądzie zgłosili konieczność naprawy gwarancyjnej do wykonawcy. Ławka ma być odnowiona do końca listopada.

Ławka kosztowała prawie 230 tysięcy złotych. Egzotyczne drewno zaczęło pękać

Ławka kosztowała prawie 230 tysięcy złotych. Egzotyczne drewno zaczęło pękać

3 listopada 2022, 16:06
Autor:
bp
Źródło:
TVN24

Jeżdżąc rowerami po drodze wojewódzkiej w miejscowości Ruskowo (woj. warmińsko-mazurskie), dwie nastolatki nagrywały filmiki do mediów społecznościowych. Chwila nieuwagi sprawiła, że jedna z nich wjechała wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy. 14-letnia dziewczyna w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

14-latka nagrywała filmik na portal społecznościowy, wjechała na rowerze pod samochód

14-latka nagrywała filmik na portal społecznościowy, wjechała na rowerze pod samochód

3 listopada 2022, 15:05
Autor:
ng
Źródło:
KMP Nidzica, PAP

Na Kontakt 24 dostaliśmy sygnał o nieuzasadnionym naliczeniu karnych odsetek przez PKO BP. "W wyniku błędu technicznego 100 klientom zostały niepoprawnie naliczone opłaty" - potwierdził bank w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes. Jak dodano, pieniądze zostaną zwrócone bez konieczności składania reklamacji.

"Niepoprawnie naliczone opłaty" w wielkim banku. "Będziemy je zwracać w najbliższych dniach"

"Niepoprawnie naliczone opłaty" w wielkim banku. "Będziemy je zwracać w najbliższych dniach"

3 listopada 2022, 14:41
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Najbardziej obleganą przez studentów uczelnią publiczną była Politechnika Warszawska, niepubliczną - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, a najpopularniejszy kierunek studiów to informatyka - wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczących tegorocznej rekrutacji. Łącznie na pierwszy rok studiów w uczelniach nadzorowanych przez resort przyjętych zostało w tym roku prawie 430 tysięcy osób.

Najpopularniejsze uczelnie i kierunki studiów 2022/2023. Ministerstwo opublikowało dane

Najpopularniejsze uczelnie i kierunki studiów 2022/2023. Ministerstwo opublikowało dane

3 listopada 2022, 13:51
Autor:
kgo//az
Źródło:
MEiN

- Wiedzieliśmy, że jest bardzo ciężko wyciągnąć tego chłopczyka, każdy miał z tyłu głowy, że może być tragedia. Pierwsza myśl taka mi wpadła, że może ja tam wejdę - opowiadała na antenie TVN24 Agata Haluch–Willmann, policjantka z Jasienicy. Wcisnęła się głową w dół do ciasnej rury i - trzymana za nogi przez strażaków - wyciągnęła na powierzchnię trzyletniego Franka.

"Ciocia już idzie, nie bój się". Policjantka opowiada, jak wyciągnęła trzylatka z wąskiej, głębokiej studzienki

"Ciocia już idzie, nie bój się". Policjantka opowiada, jak wyciągnęła trzylatka z wąskiej, głębokiej studzienki

3 listopada 2022, 13:51
Autor:
mag
Źródło:
TVN24 Katowice

Autobiograficzny film Stevena Spielberga "Fabelmanowie" (tytuł oryginalny: "The Fabelmans"), który zdobył główną nagrodę na festiwalu w Toronto, automatycznie stał się głównym faworytem oscarowego wyścigu. Amerykańscy krytycy zapewniają, że to najlepszy film Spielberga od czasu "Listy Schindlera" i sytuują go na czele wszystkich branżowych rankingów w najważniejszych kategoriach - dla najlepszego filmu, za scenariusz i kreacje aktorskie.

"Fabelmanowie" najlepszym amerykańskim filmem 2022 roku? Szykują się kolejne Oscary dla Stevena Spielberga

"Fabelmanowie" najlepszym amerykańskim filmem 2022 roku? Szykują się kolejne Oscary dla Stevena Spielberga

3 listopada 2022, 17:46
Autor:
Justyna
Kobus
Źródło:
"The Hollywood Reporter", tvn24.pl

Podczas odcinania pępowiny dziecko spadło ze stolika i doznało urazu twarzoczaszki. Do zdarzenia doszło w szpitalu w Kępnie (Wielkopolska).

Noworodek spadł ze stolika podczas odcinania pępowiny. Szpital przeprasza rodziców

Noworodek spadł ze stolika podczas odcinania pępowiny. Szpital przeprasza rodziców

3 listopada 2022, 11:14
Autor:
ib
Źródło:
PAP

Dziewczynka, przebywająca w centrum recepcyjnym dla migrantów w angielskim Manston, przerzuciła przez płot plastikową butelkę z listem w środku. Kartka trafiła do dziennikarzy. W liście migranci proszą o pomoc i skarżą się na panujące w ośrodku warunki. Podkreślają, że jest wśród nich wiele dzieci, które "powinny być w szkole, a nie w więzieniu".

Przerzuciła przez płot butelkę z listem. Prośba o pomoc trafiła do dziennikarzy

Przerzuciła przez płot butelkę z listem. Prośba o pomoc trafiła do dziennikarzy

3 listopada 2022, 11:48
Autor:
kgo//am
Źródło:
Sky News, BBC

Seulska policja rozstawiła w sali gimnastycznej rzeczy znalezione na miejscu tragedii w dzielnicy Itaewon, w której zginęło 156 osób. Przychodzą tam głównie bliscy ofiar - informuje CNN. Wśród przedmiotów czekających na odbiór są m.in. buty, kurtki, rzeczy osobiste czy halloweenowe stroje.

Ubrania, buty, okulary, halloweenowe maski. Pogrążone w żałobie rodziny szukają rzeczy ofiar tragedii w Seulu

Ubrania, buty, okulary, halloweenowe maski. Pogrążone w żałobie rodziny szukają rzeczy ofiar tragedii w Seulu

3 listopada 2022, 12:55
Autor:
kgo//am
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Rozsyłany w sieci przekaz informuje, co się rzekomo dzieje z długami i majątkiem księdza po jego śmierci. Wzbudza wiele komentarzy, ale nie jest do końca prawdziwy.

Długi po księdzu musi spłacać gmina, ale dom przejmuje Kościół? Wyjaśniamy

Długi po księdzu musi spłacać gmina, ale dom przejmuje Kościół? Wyjaśniamy

3 listopada 2022, 12:24
Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24
Rząd znowu chce blokować pornografię. Kary dla operatorów? "Będą nakładane proporcjonalnie"

Rząd znowu chce blokować pornografię. Kary dla operatorów? "Będą nakładane proporcjonalnie"

3 listopada 2022, 8:44
Piotr
Szostak
Autor:
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Awangardowy, unikalny i wyrafinowany styl samochodów produkowanych przez francuską markę DS nie jest ich jedynym wyróżnikiem na rynku motoryzacyjnym. Znajdziemy w nich szereg najbardziej zaawansowanych technologii i funkcji, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz niezrównany komfort w trakcie kierowania. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Unikalne technologie w modelu DS 4

Unikalne technologie w modelu DS 4

12 października 2022, 9:15
Źródło:
DS Automobiles

Według informacji rozsyłanych przez internautów nowy premier Szwecji, który stanął na czele prawicowego rządu, skrytykował Unię Europejską za politykę klimatyczną i biurokrację. Nie jest to jednak prawdą - wyjaśniamy, jakie są źródła tej manipulacji.

Premier Szwecji skrytykował politykę klimatyczną UE i "europejskich biurokratów"? To fałszywy przekaz

Premier Szwecji skrytykował politykę klimatyczną UE i "europejskich biurokratów"? To fałszywy przekaz

3 listopada 2022, 16:36
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24, Tvn24.pl

Zagorzali fani Ye, znanego również jako Kanye West, zorganizowali internetowe zbiórki, by pomóc mu powrócić do grona miliarderów. Raper biznesmen w październiku w ciągu jednego dnia stracił dwa miliardy dolarów. Kontrowersyjne wpisy w mediach społecznościowych sprawiły, że wiele marek zerwało z nim współpracę.

Chcą, by Kanye West znów był miliarderem, zorganizowali zbiórki w internecie. Ile zebrali?

Chcą, by Kanye West znów był miliarderem, zorganizowali zbiórki w internecie. Ile zebrali?

3 listopada 2022, 18:00
Autor:
wac//az
Źródło:
CNN, Rolling Stone, tvn24.pl

Julia Roberts ujawniła, że laureat Pokojowej Nagrody Nobla Martin Luther King zapłacił rachunek za jej narodziny. Jej rodziców nie było stać na pokrycie kosztów pobytu w szpitalu. - Pomogli nam wydostać się z kłopotów - przyznała aktorka w rozmowie, która zyskała popularność w mediach społecznościowych w jej 55. urodziny.

Martin Luther King zapłacił za narodziny Julii Roberts. Rodziców aktorki nie było stać na szpital

Martin Luther King zapłacił za narodziny Julii Roberts. Rodziców aktorki nie było stać na szpital

3 listopada 2022, 8:55
Autor:
pb//mm
Źródło:
CNN, tvn24.pl

42-letnia Young An ze stanu Waszyngton została zaatakowana przez męża i zakopana żywcem w lesie - w środę informują amerykańskie media. Kobieta zdołała się jednak uratować, a w trakcie zdarzenia zadzwoniła zegarkiem na policję, dzięki czemu funkcjonariusze słyszeli jego przebieg. Jej mąż, 53-letni Chae An, został zatrzymany i oskarżony o napaść, porwanie oraz usiłowanie zabójstwa.

Próbował zabić żonę, zakopał ją żywcem w lesie. Kobieta zegarkiem zadzwoniła na policję

Próbował zabić żonę, zakopał ją żywcem w lesie. Kobieta zegarkiem zadzwoniła na policję

3 listopada 2022, 14:50
Autor:
jdw//mm
Źródło:
FoxNews, NBC News

Mężczyzna oskarżony o włamanie do rezydencji Nancy Pelosi i poturbowanie jej męża, Paula Pelosi, jest obywatelem Kanady i przebywał w USA nielegalnie - poinformował Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Władze Kanady przekazały, że pracują nad uzyskaniem kolejnych informacji na temat zatrzymanego.

Oskarżony o atak młotkiem na Paula Pelosi przebywał w USA nielegalnie. Ujawniono nowe fakty

Oskarżony o atak młotkiem na Paula Pelosi przebywał w USA nielegalnie. Ujawniono nowe fakty

3 listopada 2022, 13:23
Autor:
wac//az
Źródło:
Washington Post, tvn24.pl

Dwóch belgijskich aktywistów usłyszało wyrok w sprawie przyklejenia się do obrazu Johannesa Vermeera "Dziewczyna z perłą". Zostali skazani na karę więzienia. - Próba niszczenia słynnych obrazów nie jest dopuszczalnym protestem przeciwko brakowi odpowiedniej polityki klimatycznej. To czyn karalny - argumentowała sędzia.

Kara więzienia za przyklejenie się do słynnego obrazu. Aktywiści usłyszeli wyrok

Kara więzienia za przyklejenie się do słynnego obrazu. Aktywiści usłyszeli wyrok

3 listopada 2022, 13:25
Autor:
ads
/ prpb
Źródło:
PAP