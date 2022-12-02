У левенят з України новий дім. "За своє коротке життя вони пережили більше, ніж будь-яка інша тварина"

Четверо малих левенят, осиротілих під час війни в Україні, благополучно прибули до притулку для тварин у США, - повідомляють у четвер американські ЗМІ. Переживши російські бомбардування та довгу подорож, вони знайшли новий дім у Сендстоуні, Міннесота. Раніше, протягом кількох тижнів, вони перебували під опікою Познанського зоопарку.

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Молодий самець на ім'я Тарас і три самки Стефанія, Леся і Прада віком від чотирьох до п'яти місяців народилися в українських зоопарках. Усі вони залишилися сиротами після російського вторгнення в Україну і потребували допомоги, а також нової домівки.

Вони знайшли її у США, куди прибули у вівторок, 29 листопада. За даними Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW), однієї з кількох організацій, які працюють над порятунком тварин від війни, їхнє прибуття до "Заповіднику диких котів" у Сендстоуні, штат Міннесота, є останнім кроком у "важкій подорожі" після того, як тварини вижили під бомбардуваннями та атаками безпілотників в Україні.

- Ці дитинчата пережили більше, ніж будь-яка інша тварина за своє коротке життя, - сказала Мередіт Вітні, менеджер програми порятунку дикої природи IFAW, у заяві, яку цитує ABC News. "Вони народилися в племінних центрах в Україні під час війни, а потім осиротіли у віці кількох тижнів", - додала вона.

Левенята в заповіднику диких котів у Пісконосі Anthony Souffle/Star Tribune/AP/East News

Левенята в Познані

Покинувши Україну, четверо левенят до цього три тижні провели в познанському зоопарку, чекаючи, коли знайдуть свій остаточний притулок. Новим опікуном тварин нарешті став ветеринар від американського фонду доктор Ендрю Кушнір.

- Зараз Андрій - батько цих левенят, і це дуже важлива роль, тому що левенята його дуже добре знають і він буде піклуватися про них і годувати їх найближчі кілька днів, поки левенята не будуть готові до відльоту. Він ветеринар, ця опіка буде надзвичайно важливою, - сказала в жовтні в інтерв'ю TVN24 Ева Зграбчинська, директорка зоопарку в Познані, коли левенята були ще в Польщі.

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Autor:red.

Źródło: ABC News, tvn24.pl