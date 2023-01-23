У День Соборності України вони прийшли під російське посольство

Маніфестація перед посольством Росії на вулиці Бельведерській. Її учасники вимагають створення міжнародного трибуналу для військових злочинців, які відповідатимуть за діяння, скоєні під час агресії проти України. Як вони стверджують, таку ініціативу вже підтримали представники інших країн, зокрема Німеччини, Естонії, Латвії та Литви.

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У неділю вдень перед будівлею російського посольства на вулиці Бельведерській зібралися учасники антивоєнної маніфестації. Її організатор - громадська ініціатива "Євромайдан-Варшава". Дата проведення акції не випадкова, адже 22 січня відзначається День Соборності України. Мітингувальники принесли із собою жовто-блакитні українські прапори.

"У цей день ми хочемо показати всьому світу приклад України та спонукати всі країни об’єднатися заради кращого майбутнього для наших дітей. Об’єднатися, щоб раз і назавжди припинити війни та військову агресію, злочини проти людства та миру", - закликали організатори.

Вони вимагають покарання воєнних злочинців

Їхня головна вимога - створення Міжнародного трибуналу для воєнних злочинців, відповідальних за воєнні злочини в Україні. Протестувальники очікують, що всі вони будуть названі і справедливо покарані.

- За скликання такого трибуналу вже висловилися представники багатьох держав, зокрема Німеччини, Франції, Естонії, Латвії та Литви, а в Європарламенті заплановано дебати щодо перспективи створення спеціального трибуналу. Однак ми боїмося, що така дискусія може затягнутися на десятиліття, а світ вже значно спізнюється у своїй реакції на воєнні злочини, вчинені Росією. Тому ми звертаємося до влади всіх країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Канади з проханням зробити конкретні кроки для створення такого Трибуналу та засудження військових злочинців, таких як Володимир Путін, - сказала Наталія Панченко, лідер ініціативи "Євромайдан-Варшава", яку цитують в повідомленні організатори.

Manifestacja przed Ambasadą Rosji Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Manifestacja przed Ambasadą Rosji | Piotr Bakalarski / tvnwarszawa.pl

Під час маніфестації відбувся перформанс, де було показано як міг би виглядати суд над воєнними злочинцями. У постановці на Бельведерській використали декорацію, що нагадувала тюремні ґрати, за які садять ув'язнених під час судів. Статисти, одягнені як підсудні - у чорно-білу смугасту форму, мали на обличчях маски із зображеннями російських політиків і воєначальників, у тому числі з обличчяи Володимира Путіна.

Спочатку учасники акції зайняли лише тротуар на Бельведерській. Потім акція протесту перенеслася на дорогу. Рух на висоті посольства зупинила поліція. Автобуси перенаправлені.

Autor:kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl