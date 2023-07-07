У Бельведері українцям вручили медалі Virtus et Fraternitas 

Глава Кабінету Президента Польської Республіки Павел Шрот вручив медалі Virtus et Fraternitas громадянам України, які допомагали полякам під час Волинської різанини. "Вони виявили героїчну мужність, хоча їм за це загрожувала смерть", - написав у листі, зачитаному Павлом Шротом, президент Анджей Дуда, який відзначив їх цими нагородами.

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П'ятнадцятьох українців, які допомагали полякам під час Волинської різанини, у четвер нагородили медалями Virtus et Fraternitas. Нагороди вручив глава Кабінету Президента Польської Республіки Павел Шрот.

"Нинішня урочистість передує вшануванню 80-х роковин "Кривавої неділі" - 11 липня 1943 року, коли волинські села були политі кров’ю поляків. Найближчими днями ми будемо багато і гірко говорити про цю найтяжчу сторінку польсько-української історії. Однак сьогодні ми вшановуємо українців, які перед лицем смерті зберегли людяність і рятували поляків, яким загрожувала загибель, переховували їх і піклувалися про них. Вони виявили героїчну мужність, хоча їм за це загрожувала смерть", - написав у зачитаному Павлом Шротом листі президент Анджей Дуда, який і нагородив їх медалями Virtus et Fraternitas.

"В ті темні часи вони дали прекрасне свідчення братерства, яке пережило час терору. Вони заслужили найвище визнання Польської Республіки. Ми з вдячністю вшановуємо пана Володимира Крижука, який береже пам’ять жертв Волинської різанини та опікується утриманням могил і місць страти. Говорячи про героїв цієї урочисстості, не можна оминути увагою сучасний контекст, яким є російська агресія проти України", - зазначив він.

W Belwederze wręczono medale Virtus et Fraternitas Marek Borawski/KPRP

"Документування та встановлення правди про нашу спільну історію сьогодні є не лише державним інтересом наших країн, а й зброєю проти дезінформації. З початку війни кремлівська пропаганда намагається підігріти невдоволення та роз'юшити рани", - наголосив президент.

"Вже вп’яте польська держава вшановує тих, хто допомагав польським громадянам у часи наруги - тоталітарних злочинів. Сьогодні ми вшановуємо 16 людей з України. У "чорну ніч" Волинської різанини були ті, хто зробив героїчний вибір, який сьогодні важко уявити. Вони не тільки допомогли сусідіам, знайомим чи незнайомцям, але й знайшли сили протистояти власній спільноті", - сказав міністр культури та національної спадщини, професор Пьотр Глінський.

Українців нагородили медалями Virtus et Fraternitas

За допомогу в порятунку поляків, надання їм прихистку та опіки під час Волинської різанини медалями Virtus et Fraternitas посмертно нагороджено: Петра Парфенюка, Любов та Антона Парфенюків, Параскеву Падлевську, Семена Білічука, Устину та Саву Ковтонюків, Герасима Лук’янчука, Софію та Павла Киців, Анастасію та Миколу Коренів, Оксану Карп'юк, Євгенію та Прокопа Бондаруків. Нагороди отримали члени їхніх родин та родичі.

Український волонтер, учитель і член місцевого самоврядування Володимир Крижук, який оберігає пам’ять про польських жертв Волинської різанини в околицях Рівного, отримав медаль особисто від Павла Шрота і міністра Пьотра Глинського.

Медаллю Virtus et Fraternitas (лат. хоробрість і братерство) нагороджують тих, хто має заслуги в допомозі або вшануванні пам’яті осіб польської національності або польських громадян інших національностей, які стали жертвами радянських злочинів, злочинів нацистської Німеччини, злочинів, вчинених з націоналістичних мотивів чи інших злочинів проти миру та людяності.

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Autor:red.

Źródło: PAP