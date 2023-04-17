Тимчасова заборона імпорту товарів з України. Є список

Розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України опубліковано у Віснику законів. Раніше про його вихід повідомив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда. Довгий список продуктів включає, зокрема, крупи, молоко, яйця та м'ясо. Заборона діятиме до 30 червня. У заяві міністерства йдеться, що постанова відповідає законодавству ЄС, а рішення було прийнято "з метою захисту життя та здоров’я людей" після того, як виявлено наявність пестицидів, зокрема, в українській пшениці.

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Голова "Права і Справедливості" Ярослав Качинський оголосив про введення заборони на імпорт зерна та десятків інших видів продовольства з України до Польщі. "Від зерна до продуктів з меду", - зазначив він.

Через кілька годин правила набули чинності.

Заборона імпорту сільськогосподарської продукції з України

Раніше в оприлюдненій у суботу інформації міністра сільського господарства та розвитку села про поточну ситуацію в аграрному секторі зазначалося, що "Рада міністрів обговорила поточну ситуацію на аграрному ринку та негативні наслідки російської агресії в цій сфері". "Міністр сільського господарства та розвитку села представив поточні виклики, пов’язані з напливом сільськогосподарської продукції з України", - додано у повідомленні.

Повідомлялося, що "члени Ради міністрів під головуванням прем’єр-міністра Матеуша Моравецького обговорили можливі рішення та офіційні дії, які Польща може вжити для захисту польських фермерів і споживачів". "Також були розглянуті можливі дії щодо стабілізації аграрного ринку", - йдеться в інформації.

Окрім того повідомлялося, що "Рада міністрів уповноважила міністра сільського господарства та розвитку села та міністра розвитку та технологій видати відповідні правові акти для захисту польського аграрного ринку від дестабілізації, включно з тимчасовою забороною імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України".

Зазначається, що "профільні міністри перебувають у постійному контакті з українською владою з метою врегулювання складної ситуації, пов'язаної з дестабілізацією на аграрному ринку".

Невдовзі після слів Качинського міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда повідомив у Twitter, що підписав постанову про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України. "Згідно з розпорядчим рішенням Ради міністрів, щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України", - написав міністр.

Розпорядження набрало чинності. У суботу ввечері воно з’явилося в Віснику законів.

У постанові йдеться, що "до 30 червня 2023 року встановлюється заборона на імпорт на територію Польської Республіки товарів, що походять з території України або імпортуються з території України, перелічених у додатку до постанови".

Згідно з додатком до постанови, заборона на імпорт сільськогосподарської продукції з України до Польщі поширюється на: зерно, цукор, сухі корми, насіння, хміль, льон та коноплі, фрукти та овочі, продукти переробки плодів та овочів, вино, яловичину та телятину, молоко та молочні продукти, свинину, баранину та козятину, яйця, м'ясо птиці, спирт етиловий сільськогосподарського походження, продукти бджільництва та інші продукти.

Wykaz produktów twitter.com/waldemar_buda

Коментує міністр сільського господарства

Після завершення суботнього зібрання міністра сільського господарства та розвитку села Роберта Телюса запитали, чи відповідає законодавству ЄС заборона на імпорт деяких товарів з України.

- Євросоюз має певні правила, але для нас інтереси наших фермерів і здоров’я поляків важливіші за якісь дрібні положення Євросоюзу, - сказав Телюс в інтерв’ю журналістам.

Міністр сільського господарства зазначив, що це має бути сигналом "передусім для Євросоюзу, щоб серйозно обговорити цю тему, тому що поки що у нас складається враження, що ця тема серйозно не обговорювалася".

Zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy a prawo unijne. Minister rolnictwa Robert Telus komentuje TVN24

За словами Телюса, українська сторона була проінформована про підготовку постанови в п'ятницю.

У суботу ввечері міністерство оприлюднило заяву щодо рішення ввести заборону. Там підкреслили, що рішення було прийнято "з метою захисту життя і здоров'я людей", в тому числі після того, як у пшениці з України виявили пестициди.

Оголошення Міністерства розвитку та технологій:

"Тимчасова заборона на імпорт з України до Польщі певної сільськогосподарської продукції, в тому числі - зерна, цукру та свинини було введено постановою міністра розвитку та технологій. Новий припис діятиме до 30 червня 2023 року".

"Заборона стосується круп, цукру, насіння, фруктів та овочів, а також яловичини, свинини, птиці та яєць. Заборонена сільськогосподарська продукція, наведена в додатку до розпорядження, розділена на сектори. Вони перераховані у відповідних частинах Додатку I до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1308/2013 від 17 грудня 2013 року. Цей документ встановлює спільну організацію ринків сільськогосподарської продукції та скасовує розпорядження Ради (EWG) № 922/72, (EWG) № 234/79, (WE) № 1037/2001 та (WE) № 1234/2007".

Шкідливі речовини

Під час перевірки продукції, ввезеної з території України, виявлено шкідливі речовини (пестициди), зокрема, в пшениці. У зв’язку з цим, з метою захисту життя та здоров’я людей, прийнято рішення про видання припису.

- Запроваджуючи це розпорядження на обмежений період часу, ми хочемо захистити ринок як для фермерів, так і для споживачів, тобто для всіх нас, - сказав міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда.

Відповідно до Закону про адміністрування зовнішньої торгівлі товарами, відповідний міністр може в певних ситуаціях запровадити заборону на ввезення певних товарів на територію Польської Республіки.

Розпорядження було видане після консультації з головою Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів, за погодженням з міністром фінансів та міністром сільського господарства та розвитку села. Згоду на видання розпорядження надала Рада Міністрів на засіданні 15 квітня цього року. Розпорядження набирає чинності з дня опублікування.

Відповідність законодавству ЄС.

Розпорядження відповідає законам Європейського Союзу.

Законодавство Європейського Союзу дозволяє державам-членам застосовувати заборони, обмеження чи заходи спостереження, виправдані міркуваннями суспільної моралі, державного порядку чи громадської безпеки, захисту здоров’я та життя людей, тварин або рослин, захисту національних надбань, що мають художню, історичну чи археологічну цінність, або захист промислової та комерційної власності.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes