"Тимчасова відсутність пального" на деяких заправках. "Орлен" пояснює

На колонках деяких автозаправних станцій Orlen увечері четверга та п'ятниці з'явилися оголошення про "тимчасову відсутність пального". "Останніми днями ми відзначаємо підвищений попит, пов'язаний із закінченням літньої цінової акції", - йдеться у відповіді компанії TVN24 Biznes. При цьому "Орлен" запевнив, що паливо на станції "постачається на постійній основі і немає причин хвилюватися, що його забракне".

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На "Контакт 24" у п’ятницю ми отримали інформацію та фото від користувачів Інтернету, які вказують на відсутність палива на деяких станціях Orlen. Таку ситуацію помітили на АЗС у різних містах, - наприклад, у Варшаві, Радомі та Кутні.

У випадку деяких закладів інформація про "тимчасовий дефіцит" окремих видів палива з'явилася ще в четвер.

Інтернет-користувачі також надіслали фотографії повідомлення про "аварію".

Крім того, у четвер на пілонах деяких АЗС не було інформації про ціни на бензин 95 і дизель.

Ми надіслали запитання з цього приводу до "Орлену".

tvn24.pl

"Орлен" пояснює

У відповідь TVN24 Biznes в "Орлені" запевнили, що "поставки бензину та дизпалива на станції Orlen відбуваються без перебоїв".

"Останніми днями ми відзначаємо підвищений попит на паливо, пов’язаний із закінченням літньої акції. Цього року вона була навіть успішнішою, ніж торік, і останні дні виявилися рекордними. У відповідь компанія посилила логістику та доставку пального на станції", - йдеться у надісланій нам відповіді.

В "Орлені" підкреслили, що "готові підтримувати підвищену інтенсивність поставок до тих пір, поки це необхідно для задоволення потреб клієнтів".

У компанії також закликали "не викликати штучний попит, який може призвести до появи черг і закупівлі пального про запас". "Паливо на станції "Орлен" постачається постійно і хвилюватися, що його забракне, - не варто", - підсумували у концерні.

Закінчення вакаційних акцій на заправку

З кінцем серпня завершилася вакаційні акція на заправку на станціях Orlen. Завдяки цьому водії могли заощадити кільканадцять злотих, заправляючи повний бак.

Для учасників програми лояльності "Vitay" пальне було дешевше на 30 грошів за літр. Для власників "Картки Великої Родини" знижка становила 40 грошів за літр. Ліміт разової заправки зі знижкою становив 50 літрів.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes