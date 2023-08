Туск: ми глибоко віримо, що такі цінності, як любов до батьківщини, свобода, людська гідність, вартують найвищої ціни

czytaj dalej

Para Polaków miała lecieć z dziećmi na wakacje do Turcji. Jak informuje straż graniczna, kobieta i mężczyzna na lotnisku w Poznaniu mieli zachowywać się "napastliwie zarówno w stosunku do załogi, jak i do innych pasażerów". Okazało się, że byli pijani. Z lotniska trafili do izby wytrzeźwień, a ich dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziny.