Туск: ми глибоко віримо, що такі цінності, як любов до батьківщини, свобода, людська гідність, вартують найвищої ціни

1 sierpnia 2023, 16:14
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Msza święta i Apel Pamięci przed pomnikiem na placu Krasińskich
Msza święta i Apel Pamięci przed pomnikiem na placu Krasińskich
TVN24
TVN24Msza święta i Apel Pamięci przed pomnikiem na placu Krasińskich

Голова "Громадянської платформи" Дональд Туск і мер Варшави Рафал Тшасковський поклали вінки до пам’ятника Варшавському повстанню. Туск підкреслив, що 1 серпня "ми всі без винятку віддаємо шану героям повстання".

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У вівторок відбуваються урочистості до 79-ї річниці початку Варшавського повстання. З цієї нагоди голова "Громадянської платформи" Дональд Туск і мер Варшави Рафал Тшасковський поклали вінки до пам’ятника Варшавському повстанню у столиці.

- Черговий день відзначення 79-ї річниці Варшавського повстання. Сьогодні той найважливіший -1 серпня. Починаємо з паном головою з покладання вінка до пам’ятника варшавським повстанцям, - сказав Тшасковський.

Туск підкреслив, що 1 серпня "ми всі без винятку віддаємо шану героям повстання, тому що ми так само глибоко, як і вони тоді, віримо в те, що такі цінності, як любов до Батьківщини, свобода, людська гідність є вартми найвищої ціни".

- Сьогодні ми віддаємо їм шану ще й тому, що вони віддали своє молоде життя, щоб майбутні покоління не платили найвищу ціну, - додав він.

Туск: ми глибоко віримо, що такі цінності, як любов до батьківщини, свобода, людська гідність, вартують найвищої ціниTVN24

До бою стало близько 40-50 тисяч повстанців

У Варшаві 1 серпня 1944 р. до бою стало близько 40-50 тис. повстанців. Повстання, розраховане на кілька днів, тривало понад два місяці. Під час боїв у столиці було вбито близько 18 тисяч і поранено 25 тисяч повстанців. Втрати серед мирного населення були величезними і становили близько 180 тисяч загиблих. Уцілілих мешканців Варшави, близько 500 тисяч, вигнали зі зруйнованого міста, яке після повстання було майже повністю знищено німцями.

O powstańczej prasie opowiadał Mariusz Nowik
O powstańczej prasie opowiadał Mariusz NowikTVN24

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Donald Tusk
Powstanie Warszawskie
Historia
Rafał Trzaskowski
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We wtorek, równo o godzinie 17, Warszawa oddała hołd poległym 79 lat temu w Powstaniu Warszawskim. W całym mieście zawyły syreny, a mieszkańcy zatrzymali się na minutę, by w ciszy upamiętnić bohaterów.

Warszawa na minutę zamarła

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1 sierpnia 2023, 17:00
Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Nieoczekiwanie zmieniono dowództwo chińskich wojsk rakietowych, pod które podlega arsenał nuklearny Pekinu. To największa nieplanowana roszada w chińskiej armii od dekady, zauważa BBC. Według mediów, Xi Jinping może przeprowadzać właśnie nową czystkę, aby wymusić na swoich siłach zbrojnych bezwarunkową lojalność.

Nagła wymiana dowództwa sił nuklearnych. Doniesienia o nowej "czystce" w Chinach

Nagła wymiana dowództwa sił nuklearnych. Doniesienia o nowej "czystce" w Chinach

1 sierpnia 2023, 16:20
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Reuters, BBC, Radio Free Asia, South China Morning Post, PAP, tvn24.pl

Gdzie jest burza? We wtorkowe popołudnie w części kraju pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Wiatr w porywach osiąga prędkość do 90 kilometrów na godzinę, a miejscami mogą wystąpić leje kondensacyjne. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

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1 sierpnia 2023, 14:57
Aktualizacja: 1 sierpnia 2023, 16:31
Autor:
as
Źródło:
tvnmeteo.pl

Cztery zarzuty usłyszał mężczyzna, który spacerował po ulicy Katowickiej w Bytomiu (woj. śląskie) i przedmiotem przypominającym broń celował najpierw w stronę przejeżdżających aut, a potem policjantów, którzy chcieli go zatrzymać. Mundurowi, żeby obezwładnić napastnika, użyli paralizatora. Pierwsze informacje o zdarzeniu i nagranie pokazujące zachowanie mężczyzny otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Chodził po ulicy, w ręce miał przedmiot przypominający broń. Najpierw celował do kierowców, później do policjantów

Chodził po ulicy, w ręce miał przedmiot przypominający broń. Najpierw celował do kierowców, później do policjantów

1 sierpnia 2023, 16:00
Autor:
est,
pk/tam
Źródło:
Kontakt 24, TVN24 Katowice

Ministerstwo Finansów w okresie od stycznia do lipca 2023 roku wypłaciło pracownikom i funkcjonariuszom nagrody w łącznej wysokości prawie 13 milionów złotych brutto. Tak wynika z informacji przekazanych przez wiceszefa tego resortu Piotra Patkowskiego w odpowiedzi na interpelację poselską. Nagrody w powyższym okresie wypłacono również pracownikom Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Prawie 13 milionów złotych nagród w jednym ministerstwie

Prawie 13 milionów złotych nagród w jednym ministerstwie

1 sierpnia 2023, 15:37
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mb/ams
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TVN24 Biznes

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Polski ambasador "zaproszony" do ukraińskiego MSZ

Polski ambasador "zaproszony" do ukraińskiego MSZ

1 sierpnia 2023, 14:42
Autor:
ads//now
Źródło:
Reuters, mfa.gov.usa, tvn24.pl

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Przecena na rynku nieruchomości. Takiego tempa nie było od kilkunastu lat

1 sierpnia 2023, 15:18
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mp/ams
Źródło:
PAP

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski odniósł się do informacji o lotach białoruskich śmigłowców przy granicy z Polską. - Strona białoruska przekazała nam informację, że we wtorek w terenie przygranicznym mogą poruszać się maksymalnie trzy śmigłowce - poinformował. Zaznaczył, że systemy radiolokacyjne nie stwierdziły naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Doniesienia o białoruskich śmigłowcach przy granicy z Polską. Komentarz z Dowództwa Operacyjnego

Doniesienia o białoruskich śmigłowcach przy granicy z Polską. Komentarz z Dowództwa Operacyjnego

1 sierpnia 2023, 16:58
Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP

Płaca minimalna w 2024 roku ponownie ma wzrosnąć dwukrotnie. Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 roku ma wynieść 4300 złotych brutto miesięcznie. W ujęciu rocznym będzie to wzrost o 700 złotych brutto miesięcznie, czyli prawie 20 procent. Tak wynika z założeń rządowego rozporządzenia, o którym poinformowano we wtorek.

Nowa płaca minimalna i stawka godzinowa. Rząd podał wysokość

Nowa płaca minimalna i stawka godzinowa. Rząd podał wysokość

1 sierpnia 2023, 14:56
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała nagranie przedstawiające moment detonacji znajdującej się pod wodą bomby. Wysadzili ją - jak podano - ukraińscy nurkowie w okolicach Charkowa.

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Nurkowie zdetonowali bombę pod wodą w rejonie Charkowa. Moment eksplozji na nagraniu

1 sierpnia 2023, 14:55
Autor:
akr//now
Źródło:
Reuters, PAP

Włoskie media donoszą o kolejnym przypadku zbrodni kobietobójstwa. Na przedmieściach Mediolanu były narzeczony zaatakował nożem 20-letnią Sofię Castelli w jej własnej sypialni. Mężczyzna zadał kilka ciosów w szyję, kobieta nie przeżyła. Jak ustalili policjanci, zabójca włamał się do mieszkania byłej partnerki i schował w jej szafie, gdy ona była z koleżanką w klubie.

Włamał się do domu byłej narzeczonej i schował w szafie. Zabił ją, gdy poszła spać

Włamał się do domu byłej narzeczonej i schował w szafie. Zabił ją, gdy poszła spać

1 sierpnia 2023, 15:08
Autor:
kgo//az
Źródło:
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Mieszkanka amerykańskiej Georgii, która spiskowała z dwoma mężczyznami w celu zamordowania swojego męża, została aresztowana na Bahamach - informuje CNN. Śledczy ustalili, że do zabójstwa miało dojść podczas wakacji w tym wyspiarskim kraju. Kilka miesięcy wcześniej mąż aresztowanej złożył pozew o rozwód.

Spiskowała z mężczyznami, którzy mieli zabić jej męża na wczasach. Została aresztowana

Spiskowała z mężczyznami, którzy mieli zabić jej męża na wczasach. Została aresztowana

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Autor:
kgo//az
Źródło:
CNN, Fox News

Według ekspertyzy konstrukcja wrocławskiego trzonolinowca miała być uszkodzona, a budynek wymagał poważnych napraw lub rozbiórki. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że ekspertyza jest wadliwa i ma zostać sporządzona od nowa. Na razie lokatorzy nie opuszczają swoich mieszkań.

Sprawa trzonolinowca. "Ekspertyza jest bardzo wątpliwa", mieszkańcy czekają na kolejną

Sprawa trzonolinowca. "Ekspertyza jest bardzo wątpliwa", mieszkańcy czekają na kolejną

1 sierpnia 2023, 13:52
Autor:
wini/
tam
Źródło:
TVN24

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Kto zagra na Pol'and'Rock Festival 2023. Pełny harmonogram koncertów

Kto zagra na Pol'and'Rock Festival 2023. Pełny harmonogram koncertów

1 sierpnia 2023, 16:33
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jdw//mm
Źródło:
polandrockfestival.pl, tvn24.pl

Niemieckie federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest przekonane, że obecnie nie ma potrzeby wprowadzania tymczasowych kontroli na innych odcinkach granicy, na przykład z Polską - informuje we wtorek portal dziennika "Welt". Takie kontrole od jesieni 2015 roku prowadzone są już na granicy niemiecko-austriackiej.

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Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

W wieku 83 lat zmarł Maciej Moszew, legenda krakowskiego szopkarstwa. Z zawodu architekt, a z zamiłowania twórca tradycyjnych bożonarodzeniowych szopek, przez 60 lat tworzył charakterystyczne konstrukcje i aż 40 razy został laureatem tradycyjnego konkursu szopek krakowskich. "Śmierć Macieja Moszewa jest wielką stratą nie tylko dla środowiska twórców i miłośników szopki krakowskiej (...), lecz dla całego Krakowa" - napisał w mediach społecznościowych dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski.

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Nie żyje Maciej Moszew. Całe życie oddał szopkarstwu

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Autor:
bp/
tam
Źródło:
Muzeum Krakowa, PAP

Sonda Voyager 2 od połowy wieku mknie w przestrzeń kosmiczną i poszerza naszą wiedzę na jej temat. Jednak jak podała NASA, od kilkunastu dni naukowcy nie są w stanie skontaktować się z urządzeniem. Okazuje się, że winna za to jest antena, a dokładniej - jej niewłaściwe ustawienie. Na kiedy planowane jest przywrócenie łączności?

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kw/dd
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NASA, Universe Today, tvnmeteo.pl

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Estera
Flieger
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Estera
Flieger
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Tusk: głęboko wierzymy, że wartości takie jak miłość do ojczyzny, wolność, godność człowieka są godne najwyższej ceny

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Autor:
mg
Źródło:
PAP

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pb//az
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Pięć ciąż z programu "In vitro to HiT". Powstał na fali oburzenia słowami z podręcznika

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ads/adso
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W ostatni weekend co najmniej osiem osób zginęło w wyniku operacji brazylijskiej policji w stanie São Paulo. Według "Guardiana" doszło do odwetu ze strony funkcjonariuszy po tym, jak w czwartek przemytnicy narkotyków zabili jednego z policjantów podczas służby.

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pb//az
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Guardian

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JW
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PAP

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