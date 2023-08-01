Голова "Громадянської платформи" Дональд Туск і мер Варшави Рафал Тшасковський поклали вінки до пам’ятника Варшавському повстанню. Туск підкреслив, що 1 серпня "ми всі без винятку віддаємо шану героям повстання".

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У вівторок відбуваються урочистості до 79-ї річниці початку Варшавського повстання. З цієї нагоди голова "Громадянської платформи" Дональд Туск і мер Варшави Рафал Тшасковський поклали вінки до пам’ятника Варшавському повстанню у столиці.

- Черговий день відзначення 79-ї річниці Варшавського повстання. Сьогодні той найважливіший -1 серпня. Починаємо з паном головою з покладання вінка до пам’ятника варшавським повстанцям, - сказав Тшасковський.

Туск підкреслив, що 1 серпня "ми всі без винятку віддаємо шану героям повстання, тому що ми так само глибоко, як і вони тоді, віримо в те, що такі цінності, як любов до Батьківщини, свобода, людська гідність є вартми найвищої ціни".

- Сьогодні ми віддаємо їм шану ще й тому, що вони віддали своє молоде життя, щоб майбутні покоління не платили найвищу ціну, - додав він.

Туск: ми глибоко віримо, що такі цінності, як любов до батьківщини, свобода, людська гідність, вартують найвищої ціни TVN24

До бою стало близько 40-50 тисяч повстанців

У Варшаві 1 серпня 1944 р. до бою стало близько 40-50 тис. повстанців. Повстання, розраховане на кілька днів, тривало понад два місяці. Під час боїв у столиці було вбито близько 18 тисяч і поранено 25 тисяч повстанців. Втрати серед мирного населення були величезними і становили близько 180 тисяч загиблих. Уцілілих мешканців Варшави, близько 500 тисяч, вигнали зі зруйнованого міста, яке після повстання було майже повністю знищено німцями.

O powstańczej prasie opowiadał Mariusz Nowik TVN24

Autor:red.

Źródło: PAP