Тшасковський в Бучі. "Ми говорили про майбутнє, про відбудову України"

Мер Варшави Рафал Тшасковський перебуває Україні. У четвер у Бучі він поспілкувався з кореспондентом TVN24. - Українці розповідають, що їм потрібно. Допомога буде дуже конкретною, - повідомив президент Варшави.

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Мер Варшави Рафал Тшасковський прибув до України в середу разом із представниками самоврядування, з якими він утворює Пакт вільних міст, тобто президентом Праги Зденеком Грібом, мером Будапешта Гергелем Корачонем і мером Братислави Матушем Валло.

У Києві він зустрівся з мером Віталієм Кличком. Вони підписали протокол про наміри щодо передання десяти старіших поїздів Варшавського метро до Києва.

Тшасковський: ми хочемо допомагати разом, ми створюємо проект "Дім відбудови України"

У четвер Тшасковський перебував у Бучі під Києвом, де під час окупації міста росіяни вчинили масові вбивства.

- Я сьогодні розмовляв із мером Бучі. Конкретна допомога, ми хочемо допомагати і далі, ми відправляємо гуманітарну допомогу з самого початку війни, - сказав він.

Мер Варшави Рафал Тшасковський TVN24

Він підкреслив, що "Києву, Бучі зараз потрібні генератори". "Ми також передамо пожежну техніку", - додав Тшасковський

- Але ми також говорили про майбутнє, про відбудову України. Ми хочемо разом допомагати, ми створюємо проект "Дім відбудови України". Ми вже допомагаємо, наприклад, із збереженням пам'яток, - сказав Тшасковський.

- Ми хочемо поділитися досвідом щодо витрачання коштів ЄС. Це те, що потрібно українцям, про це вони нам кажуть, ця допомога буде дуже конкретною, - запевнив президент Варшави.

Він також підкреслив, що "надзвичайно важливо, що майже весь польський і європейський політичний клас говорить одним голосом".

- Ця підтримка є на рівні уряду, але й представники місцевої влади можуть допомогти в дуже конкретних випадках. І не лише столиці, а й меншим містам, - додав він.

Тшасковський: сила духу в української нації неймовірна

Він також розповів про нестримну волю українців захищати свою країну.

- Сила духу абсолютно неймовірна в української нації. Де б ми не були, з ким би не розмовляли. Українці далі борються, вони готові піти на найбільші жертву і за нас, за свободу», — наголосив він.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Piotr Zgorzelski, Witalij Kliczko, Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24