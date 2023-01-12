Тшасковський в Бучі. "Ми говорили про майбутнє, про відбудову України"
Мер Варшави Рафал Тшасковський перебуває Україні. У четвер у Бучі він поспілкувався з кореспондентом TVN24. - Українці розповідають, що їм потрібно. Допомога буде дуже конкретною, - повідомив президент Варшави.
Мер Варшави Рафал Тшасковський прибув до України в середу разом із представниками самоврядування, з якими він утворює Пакт вільних міст, тобто президентом Праги Зденеком Грібом, мером Будапешта Гергелем Корачонем і мером Братислави Матушем Валло.
У Києві він зустрівся з мером Віталієм Кличком. Вони підписали протокол про наміри щодо передання десяти старіших поїздів Варшавського метро до Києва.
Тшасковський: ми хочемо допомагати разом, ми створюємо проект "Дім відбудови України"
У четвер Тшасковський перебував у Бучі під Києвом, де під час окупації міста росіяни вчинили масові вбивства.
- Я сьогодні розмовляв із мером Бучі. Конкретна допомога, ми хочемо допомагати і далі, ми відправляємо гуманітарну допомогу з самого початку війни, - сказав він.
Він підкреслив, що "Києву, Бучі зараз потрібні генератори". "Ми також передамо пожежну техніку", - додав Тшасковський
- Але ми також говорили про майбутнє, про відбудову України. Ми хочемо разом допомагати, ми створюємо проект "Дім відбудови України". Ми вже допомагаємо, наприклад, із збереженням пам'яток, - сказав Тшасковський.
- Ми хочемо поділитися досвідом щодо витрачання коштів ЄС. Це те, що потрібно українцям, про це вони нам кажуть, ця допомога буде дуже конкретною, - запевнив президент Варшави.
Він також підкреслив, що "надзвичайно важливо, що майже весь польський і європейський політичний клас говорить одним голосом".
- Ця підтримка є на рівні уряду, але й представники місцевої влади можуть допомогти в дуже конкретних випадках. І не лише столиці, а й меншим містам, - додав він.
Тшасковський: сила духу в української нації неймовірна
Він також розповів про нестримну волю українців захищати свою країну.
- Сила духу абсолютно неймовірна в української нації. Де б ми не були, з ким би не розмовляли. Українці далі борються, вони готові піти на найбільші жертву і за нас, за свободу», — наголосив він.
Źródło: TVN24
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