Тшасковський в Бучі. "Ми говорили про майбутнє, про відбудову України"

12 stycznia 2023, 18:57
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Rafał Trzaskowski w Buczy. Rozmowa z korespondentem TVN24
Rafał Trzaskowski w Buczy. Rozmowa z korespondentem TVN24TVN24
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TVN24Rafał Trzaskowski w Buczy. Rozmowa z korespondentem TVN24

Мер Варшави Рафал Тшасковський перебуває Україні.  У четвер у Бучі він поспілкувався з кореспондентом TVN24. - Українці розповідають, що їм потрібно.  Допомога буде дуже конкретною, - повідомив президент Варшави.

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Мер Варшави Рафал Тшасковський прибув до України в середу разом із представниками самоврядування, з якими він утворює Пакт вільних міст, тобто президентом Праги Зденеком Грібом, мером Будапешта Гергелем Корачонем і мером Братислави Матушем Валло.

У Києві він зустрівся з мером Віталієм Кличком.  Вони підписали протокол про наміри щодо передання десяти старіших поїздів Варшавського метро до Києва.

Тшасковський: ми хочемо допомагати разом, ми створюємо проект "Дім відбудови України"

У четвер Тшасковський перебував у Бучі під Києвом, де під час окупації міста росіяни вчинили масові вбивства.  

- Я сьогодні розмовляв із мером Бучі.  Конкретна допомога, ми хочемо допомагати і далі, ми відправляємо гуманітарну допомогу з самого початку війни, - сказав він.

Мер Варшави Рафал ТшасковськийTVN24

Він підкреслив, що "Києву, Бучі зараз потрібні генератори".  "Ми також передамо пожежну техніку", - додав Тшасковський

- Але ми також говорили про майбутнє, про відбудову України.  Ми хочемо разом допомагати, ми створюємо проект "Дім відбудови України".  Ми вже допомагаємо, наприклад, із збереженням пам'яток, - сказав Тшасковський.

- Ми хочемо поділитися досвідом щодо витрачання коштів ЄС.  Це те, що потрібно українцям, про це вони нам кажуть, ця допомога буде дуже конкретною, - запевнив президент Варшави.

Він також підкреслив, що "надзвичайно важливо, що майже весь польський і європейський політичний клас говорить одним голосом".  

- Ця підтримка є на рівні уряду, але й представники місцевої влади можуть допомогти в дуже конкретних випадках.  І не лише столиці, а й меншим містам, - додав він.

Тшасковський: сила духу в української нації неймовірна

Він також розповів про нестримну волю українців захищати свою країну.  

- Сила духу абсолютно неймовірна в української нації.  Де б ми не були, з ким би не розмовляли. Українці далі борються, вони готові піти на найбільші жертву і за нас, за свободу», — наголосив він.

Zaślepka materiału TVN24GO
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Piotr Zgorzelski, Witalij Kliczko, Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Rafał Trzaskowski
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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tm/tok
Źródło:
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ms/tok
Źródło:
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Autor:
kgo//az
Źródło:
People.com, "Vogue"

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ps/dd
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kris/ams
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TVN24 Biznes, PAP, wirtualnemedia.pl

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The Times, Page Six, tvn24.pl

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Autor:
ib/
tam
Źródło:
tvn24.pl

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tmw/kg
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Wątpliwości RPO w sprawie lex pilot. "Ogranicza wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"

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