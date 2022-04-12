Тшасковський: ми прийняли так зване «Шпигуново»., і хочемо передати його нашим українським друзям

- Ми прийняли так зване «Шпигуново», і хочемо передати його нашим українським друзям, - сказав президент столиці Рафал Тшасковський перед комплексом нерухомості на Собеського у Варшаві.

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Президент зазначив, що зараз перевіряється технічний стан будівлі. - Я радий, що ми можемо таким символічним чином показати, що Варшава допомагає нашим українським друзям, - сказав він.

— У найближчі години ми зможемо спокійно увійти сюди. Для того, щоб визначити, чи зможемо відремонтувати цю будівлю, чи навіть знести її частину. Ми не знаємо, в якому він стані. Але дуже хочеться, щоб воно могло служити нашим українським друзям, - додав президент столиці.

У понеділок після 17:00 мер Варшави повідомив, що майно на вулиці Собеського, 100 офіційно перейшло у власність міста.

Рафала Тшасковського супроводжував посол України в Польщі Андрій Дещица. – Сьогодні я планував увійти в цю будівлю і встановити український прапор. Але ми не хочемо діяти, як росіяни, тобто «чоботом»,- сказав посол. - Ми хочемо зробити все відповідно до закону за погодженням з президентом (Рафалом Тшасковським - ред.) і польським урядом, - додав він.

Дещица також повідомив, що подав дипломатичну ноту до Міністерства Закордонних Справ, в якій висловив зацікавленість у довгостроковій оренді території «Шпигуново». Він підкреслив, що ідей щодо розвитку будівель багато, але все залежатиме від їх технічного стану.

Тшасковський зазначив, що вже є багато компаній, які бажають допомогти у реконструкції цієї будівлі. Тшасковський та Дещица також повідомили, що подумають про подорожі по цій раніше закритій території, адже варшав’яни завжди цікавилися, що там і як виглядає анклав.

Він наголосив, що виступає у цьому питанні як староста, який розпоряджався майном Державного казначейства у своїй області. Він оголосив, що буде просити владу – обласного голову , – про повне офіційне врегулювання питання та про можливість якнайшвидшої передачі будівель українцям.

«Ми були готові до будь-якого сценарію»

Термін добровільної видачі Росією «Шпигуново» закінчився 11 квітня о 9:00. Варшава зробила останню спробу повернути власність без примусу. Від цього теж відмовився представник російського посольства, який зранку з’явився перед воротами комплексу. Під час переказу права власності було забезпечено кожне із сотень приміщень комплексу.

– Про це місце давно ходять легенди. Ніхто не знав, що ми знайдемо всередині, чи будуть там небезпечні субстанції, люди, що чинитимуть опір, документи, що потребують особливого ставлення. Ми були і є готові до будь-якого сценарію. Я хотів би подякувати службам, які з нами співпрацюють, за ефективне проведення акції, - сказав Тшасковський.

Міська охорона та пожарні, найняті містом - з ранку на місці

У понеділок вранці Матеуш Шмельтер, репортер tvnwarszawa.pl, був перед комплексом на вулиці Собеського, 100. – Близько 8 години перед в’їзною брамою з’явилися представники мерії з підтримкою поліції. Також на місці було понад десяток охоронців. Також прибуло кілька вантажівок для доставки, повідомив Шмельтер.

Представники міста, міська охорона та охорона перед брамою «Шпигунова» Radek Pietruszka/PAP

Він також повідомив, що люди в масках прибули за кілька хвилин до прибуття делегації з ратуші. – Вони зайшли на територію і через кілька хвилин вийшли. На місці залишили щонайменше одну людину, яка заблокувала вхідні ворота ланцюгами. Усі ці люди спілкувалися російською, розповідає наш репортер.

Рафал Тшасковський оголосив про привласнення «Шпигуново» 23 березня. – З нашого боку всі процедури завершено. Тепер лише питання суду, чи дотримані всі процедури. Останній крок з нашого боку, тобто дипломатичну ноту, було передано посольству, - сказав мер Варшави.

Поліція та муніципальна охорона перед комплексом за адресою вул. Собеського, 100 у Варшаві PAP/Radek Pietruszka

Польсько-російська суперечка щодо будинків

«Шпигуново» складається з двох блоків каскадної забудови, зведених у 1970-х роках за угодою з СРСР про обмін землі на цілі комерційного представництва. За часів Польської Народної Республіки комплекс вважався елітним житловим будинком, водночас був готелем і резиденцією радянських дипломатів. На її територію допускалися лише уповноважені особи з СРСР, а потім і з Російської Федерації.

У 1990-х роках будівля стояла не вживалася за призначенням, через її недоступність навколо неї виросло багато легенд, і мешканці почали називати її «Шпигуново».

Польська та російська сторони мають різну думку щодо статусу цього майна. За словами поляків, побудований росіянами комплекс не був переданий тодішньому СРСР у вічне користування, а старі контракти закінчилися. Однак російська сторона бачить це інакше. Такі об’єкти вона вважає своїми, бо побудувала їх за власні гроші або придбала законно.

Суд ухвалив рішення на користь Польщі

Восени 2016 року окружний суд у Варшаві заочно постановив, що Російська Федерація має виплатити Державній скарбниці Польщі понад 7,8 мільйона злотих, включаючи відсотки за бездоговірне користування майном. У тому ж році суд також зобов’язав Російську Федерацію передати будівлю польській стороні.

Коли після 24 лютого відносини з Росією погіршилися, місту дозволили скористатися правом повернути власність . Міністерство закордонних справ рекомендувало використати всі можливі законні засоби через «грубу нерівність у кількості нерухомості у польсько-російських відносинах, та відсутність перспектив для вирішення цього питання в осяжному майбутньому».

«Немає більше місця для поблажливості»

Як пояснив заступник мера Варшави Томаш Братек: рішення про повернення права власності безпосередньо пов’язане з нападом Росії на Україну. – Протягом багатьох років представники Міністерства закордонних справ та міського управління зробили низку спроб врегулювати питання «Шпигунова». Судові процедури тривали. Польська сторона не хотіла сприяти вибуху конфлікту, тому утрималася від застосування примусу. Ситуація змінилася, коли Росія нелюдським чином напала на Україну. Більше місця для поблажливості немає, - додав віце-президент Братек.

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP