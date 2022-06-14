Тримісячне немовля з України отримало допомогу в Польщі. На перевезення знадобилося більш як півдоби

Дорога до Львова та назад зайняла у них понад 13 годин – рятувальники-добровольці вирушили за тримісячним немовлям, життя якого було під загрозою. Дитину взяли під опіку лікарі Центру здоров’я дітини. Це не єдиний такий випадок, адже все більше пацієнтів з України знаходять допомогу в польських лікарнях.

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Польські рятувальники-волонтери доставили ще одного пацієнта з України до Центру здоров’я дитини у Варшаві. Це тримісячна дитина, яка бореться за своє життя. Подорож туди й назад зайняла кільканадцять годин.

- О четвертій ранку ми виїхали з Варшави, зараз 17.30 і ми вже передали дитину до Центру здоров’я дитини. Там буде додаткова діагностика та подальше лікування. Лікування цієї дитини в Україні зараз неможливе,- сказав Міхал Янас з Фонду підтримки рятівництва РК.

Не вдалося б врятувати в Україні і Олега Керекезу - 46-річного підприємця, і якого відмовили легені.

- Я думаю, що там у нього не було б шансу зробити трансплантацію, – каже доктор Войцех Кароляк, пульмонолог, співкерівник програми трансплантації легенів в Університетському клінічному центрі в Гданську

Українські пацієнти отримують допомогу в Польщі

Трансплантацію легень українські лікарі лише опановують. Першу таку операцію в Україні здійснив львівський кардіохірург Ігор Гуменний лише вісім місяців тому. Навчався трансплантації в Забже.

- Раніше, коли в Україні не було трансплантацій, люди їздили до Індії. Чекали там по чотири роки, жили в жахливих квартирах і часто там помирали, - розповідає Гуменний. Наразі лише у Львові на трансплантацію легенів чекає ще 15 пацієнтів. Тож в цьому великому воєнному нещасті Олега Керекезу спіткало щастя - він зміг поїхати до Польщі і безкоштовно скористатися нашою системою охорони здоров’я. Протягом наступного року чоловік залишиться під наглядом польських лікарів і фізіотерапевтів.

- Найголовніше - це реабілітація, я також сподіваюся відновити біг та підтягування на турніку. Також хочу почати вчити польську мову, - каже Олег. З початку війни в польських шпиталях постійно перебуває в середньому близько двох тисяч українських пацієнтів. Їм, як і полякам, пересадили легені, серця, нирки та печінку. Міністерство здоров’я підраховує, скільки українців загалом скористалися такою допомогою. Дані будуть відомі в кінці червня.

- Коли закінчиться війна, ми стовідсотково будемо їздити до вас як лікарі і вчитися (...), тому що важливо вчитися у кращих, - каже Ігор Гуменний.

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Autor:Marek Nowicki

Źródło: "Fakty" TVN