Труп собаки в закладі, покинутому росіянами. "Виглядало справді жахливо"

10 listopada 2022, 16:22
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Teren dzierżawionego przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej od Lasów Państwowych ośrodka nad Zegrzem (wideo bez dźwięku)
Teren dzierżawionego przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej od Lasów Państwowych ośrodka nad Zegrzem (wideo bez dźwięku)
PAP/Marcin Obara
PAP/Marcin ObaraTeren dzierżawionego przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej od Lasów Państwowych ośrodka nad Zegrzem (wideo bez dźwięku)

У поліцію надійшло повідомлення про рештки собаки, які знайшли в одному з котеджів над Зегжинським озером. Роками ділянку орендувало у Державних лісів посольство Російської Федерації.

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- В одному з дачних будиночків бази відпочинку в Скуб'янці, переданої посольством Росії, знайшли здохлого з голоду собаку, - повідомив Міхал Ґзовський, речник Державних лісів.

Останки собаки виявили працівники, які проводили інвентаризацію. Видовище було справді жахливим, у кімнаті стояв сморід трупа, що розкладався. На дверях виявили численні і глибокі пошкодження, які вказують на те, що тварина намагалася вибратися з приміщення, - зазначив Ґзовський.

За його словами, про випадок повідомлено в поліцію.

Розірваний договір

На початку листопада співробітники Державної лісової охорони забрали базу відпочинку у Скуб’янці, яку орендувало посольство Російської Федерації у Варшаві. У середині квітня ліснича інспекція розірвала договір із посольством через несплату орендної плати.

Ośrodek dzierżawiła ambasada Rosji

Територія, орендована з 1980-х років, охоплює приблизно шість гектарів, на яких розташовано два готелі, дві вілли та вісім літніх будинків. Всі приміщення знаходяться в жахливому технічному стані. У них вибиті вікна, прогнила підлога, просіли дахи. Також потрощена техніка та меблі.

Причиною розірвання договору, окрім несплати оренди, у розмірі 12 тисяч злотих на місяць, стала також агресія Російської Федерації проти України.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara, PAP

Rosja
Warszawa
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Autor:
mag/
tam
Źródło:
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mag/
tam
Źródło:
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Ponad 70 lat na rynku i koniec. Przestają wypiekać chleb, 60 osób dostało już wypowiedzenia

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Autor:
ms/gp
Źródło:
tvn24.pl/TVN24

Sąd hrabstwa Bowie w północno-wschodnim Teksasie uznał 29-letnią Taylor Rene Parker winną zabójstwa 21-letniej ciężarnej kobiety oraz wycięcia z brzucha i następnie zabrania jej nienarodzonego dziecka. W środę skazał ją na karę śmierci.

29-latka skazana na karę śmierci za zabicie kobiety i wycięcie z jej brzucha nienarodzonego dziecka

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WP: zatrudniony przez PZPN ochroniarz Lewandowskiego działał w gangu neonazistów

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ads/kg
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Obajtek o latach 2012 i 2022: "Polak może kupić więcej o 200 litrów paliwa". Aż tyle nie

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Michał
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Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
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Premium

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Wszystkie koszmary prezesa

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Rosyjski odwrót z Chersonia. Ukraińska armia "nie zaprzecza i nie potwierdza", resort w Moskwie mówi o "manewrze"

10 listopada 2022, 15:07
Autor:
tas
/ prpb
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