Труп собаки в закладі, покинутому росіянами. "Виглядало справді жахливо"
У поліцію надійшло повідомлення про рештки собаки, які знайшли в одному з котеджів над Зегжинським озером. Роками ділянку орендувало у Державних лісів посольство Російської Федерації.
- В одному з дачних будиночків бази відпочинку в Скуб'янці, переданої посольством Росії, знайшли здохлого з голоду собаку, - повідомив Міхал Ґзовський, речник Державних лісів.
Останки собаки виявили працівники, які проводили інвентаризацію. Видовище було справді жахливим, у кімнаті стояв сморід трупа, що розкладався. На дверях виявили численні і глибокі пошкодження, які вказують на те, що тварина намагалася вибратися з приміщення, - зазначив Ґзовський.
За його словами, про випадок повідомлено в поліцію.
Розірваний договір
На початку листопада співробітники Державної лісової охорони забрали базу відпочинку у Скуб’янці, яку орендувало посольство Російської Федерації у Варшаві. У середині квітня ліснича інспекція розірвала договір із посольством через несплату орендної плати.
Територія, орендована з 1980-х років, охоплює приблизно шість гектарів, на яких розташовано два готелі, дві вілли та вісім літніх будинків. Всі приміщення знаходяться в жахливому технічному стані. У них вибиті вікна, прогнила підлога, просіли дахи. Також потрощена техніка та меблі.
Причиною розірвання договору, окрім несплати оренди, у розмірі 12 тисяч злотих на місяць, стала також агресія Російської Федерації проти України.
Źródło: PAP
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