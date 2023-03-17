Труднощі обслуговування в дванадцяти банках. До списку входять, серед інших, PKO BP і Pekao

17 marca 2023, 20:50
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
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Prezes NBP: liczę, że w czwartym kwartale będzie można obniżyć stopyTVN24
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TVN24Prezes NBP: liczę, że w czwartym kwartale będzie można obniżyć stopy

PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Alior Bank і Bank BNP Paribas – це лише деякі з банків, які запланували сервісні роботи на найближчі дні. Тому клієнти повинні бути готові до труднощів. Серед іншого, виникнуть проблеми з доступом до онлайн- та мобільного банкінгу.

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PKO BP

У ніч із суботи на неділю з 0.00 до 12.00 будуть недоступні: онлайн-сервіси iPKO та iPKO biznes та телефонний зв’язок, функція open banking, оплата в інтернет-магазинах за допомогою сервісу "Я плачу iPKO".

Водночас представники PKO BP запевнили, що під час технічної перерви "усі картки працюватимуть в банкоматах і стаціонарних магазинах". "В рамках захисту онлайн-платежів карткою 3D-Secure 2 буде доступна лише авторизація за допомогою SMS-коду та PIN-коду картки", - додали в банку.

Під час перерви додаток IKO зможе лише знімати гроші з банкоматів, а розплачуватися в стаціонарних та інтернет-магазинах лише за допомогою Blik. Мобільний додаток iPKO Biznes буде недоступний. 

"Просимо здійснювати всі важливі транзакції раніше", - радять представники PKO BP.

Банк Pekao 

У ніч із суботи на неділю з 0.30 до 4.30 запланована технічна перерва системи Express Elixir. Протягом цього часу не можна буде здійснити миттєвий переказ Express Elixir і телефонний переказ Blik в додатку PeoPay, повідомили в банку Pekao.

"Якщо у вас заплановані грошові перекази на ці години, робіть їх раніше", - додали в повідомленні.

Santander Bank Polska

У п’ятницю з 23.00 до 7.00 суботи клієнти Santander Bank Polska не зможуть входити в онлайн-банкінг і мобільний додаток. "Ми вимкнемо обмінний пункт Santander о 22:30. Просимо вибачення за незручності!" – вказали представники Сантандера.

Водночас запевнили, що під час перерви "картки та банкомати працюватимуть".

ING Bank Śląski

У ніч із суботи на неділю з 0.00 до 5.30 ви не зможете, серед іншого: оплачувати картками в Інтернеті з 3DSecure, тобто такими, які вимагають додаткового підтвердження в додатку або одноразового SMS-коду; активувати картки, змінювати ліміти операцій і призначати пін-коди; здійснювати перекази з рахунку кредитної картки та здійснювати операції за картками в електронному банкінгу.

Крім того, у суботу з 15.00 до 15.30 та в неділю з 0.30 до 4.30 також не можна буде здійснити експрес-переказ Elixir і телефонний переказ Blik в інший банк.

Bank BNP Paribas

У ніч із суботи на неділю з 22:00 до 8:00 не працюватиме інтернет-банкінг GOonline та мобільний додаток GOmobile.

"Платежі картками та зняття готівки в банкоматах продовжать працювати без збоїв", - запевнили представники Bank BNP Paribas.

Alior Bank

З 22.00 суботи до 6.00 неділі Alior Online і Alior Mobile будуть недоступні через планові сервісні роботи. "У цей час будуть недоступні платежі, в тому числі перекази, платежі Blik і Pay with Alior Bank. Крім того, 19 березня з 1.00 до 4.00 можливі короткочасні перерви в процесі авторизації платіжної картки у зв'язку з проведенням робіт на стороні постачальника", - читаємо в повідомленні.

Водночас представники Alior Bank повідомили, що час недоступності сервісів може бути продовжений. Інформація з цього приводу надаватиметься постійно.

Bank Ochrony Środowiska

З 22.00 п’ятниці до 23.00 суботи система та мобільний додаток BOŚBank24, сервіс MojeID і TeleBOŚ будуть недоступні.  "Платіжні картки в цей час працюватимуть офлайн", - роз'яснив банк. У свою чергу гаряча лінія банку буде працювати з обмеженим функціоналом.

Bank BPS

У п'ятницю з 19.00 до 24.00 у зв'язку з проведенням сервісних робіт у банку БПС буде неможливо здійснювати валютні перекази.

Credit Agricole

У ніч із суботи на неділю з 23.00 до 9.00 будуть недоступні такі послуги: послуги CA24 (eBank, мобільний, SMS), автоматичний телефонний зв’язок IVR, онлайн-платежі Przelew Online і Blik.  "Протягом цього часу ви також не отримуватимете SMS-повідомлень про операцію по картці. Заблокувати картку ви можете лише на нашій гарячій лінії. Готівка, внесена в банкомат, буде зарахована після закінчення перерви", - йдеться у повідомленні.

"Якщо ви плануєте перекази, робіть їх заздалегідь. Платіжні картки в магазинах і точках обслуговування та при знятті в банкоматах працюватимуть у звичайному режимі. Проте про всяк випадок майте при собі готівку", - радять представники Credit Agricole.

Bank Pocztowy

У ці вихідні будуть труднощі з операціями по картках. Згідно з оголошеннями,  в ніч з п'ятниці на суботу в проміжках  0.00-4.00 та 5.00-7.00 будуть невеликі перерви в процесі авторизації картки. Крім того, в часових проміжках 0.00-1.00 та 5.00-7.00 будуть короткі перерви в авторизації транзакцій 3DSecure.

У ніч із суботи на неділю з 1.00 до 4.00 будуть короткочасні перерви в процесі авторизації картки та неможливість проведення транзакцій 3DSecure.

Toyota Bank

У суботу з 0.00 до 11.00 та в неділю з 1.00 до 11.00 можливі труднощі з авторизацією розрахунків карткою, зміною лімітів картки, зміною PIN-коду картки.

Nest Bank

У неділю з 0.30 до 4.30 здійснити миттєвий переказ буде неможливо "у зв'язку з технічними роботами, які проводить Національна розрахункова палата".

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bankowość
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Autor:
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Źródło:
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