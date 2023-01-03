Тренди дезінформації у 2022 році. Нові фронти війни

3 stycznia 2023, 12:39
Autor:
Габріела
Сєчковська,
Міхал
Істель
Źródło:
Konkret24
Jan Kunert z Konkret24 o walce z dezinformacją i fake newsami podczas wojny w Ukrainie
Jan Kunert z Konkret24 o walce z dezinformacją i fake newsami podczas wojny w Ukrainietvn24
wideo 2/21
tvn24Jan Kunert z Konkret24 o walce z dezinformacją i fake newsami podczas wojny w Ukrainie

Хоча кремлівську пропагандистську машину розкрутили на повні оберти вже давно, вторгнення в Україну додало їй палива та відкрило нові фронти в інформаційній війні. У 2022 році ми спостерігали бум польськомовних каналів у Telegram, перетворення антивакцинаторів на проросійських пропагандистів та створення нового "ворога", яким став український біженець. На жаль, у цій грі на боці Кремля брали участь і польські політики.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Близько 15 тисяч повідомлень прокремлівської дезінформації, починаючи з 2015 року зібрала та перевірила робоча група ЄС  East StratCom Task Force, яка публікує свої матеріали на порталі EUvsDisinfo.  Більше тисячі  перевірених повідомлень стосувалися Польщі, понад 140 з них з'явилися в інтернеті у 2022 році. І це лише крапля в морі того, що насправді можна було знайти в мережі після вторгнення 24 лютого Росії в Україну.  Після двох років домінування тем, пов’язаних з пандемією та вакцинами від COVID-19, інтернет-простір - коли йдеться про неправдиві та дезінформаційні повідомлення - захопили теми, пов’язані з Україною та державами, які підтримали її у війні з Росією.  Такими були головні цілі прокремлівських меседжів, які стосувалися як політики та геополітики, так і соціології та психології.

У дезінформаційній війні Росія відкривала щоразу нові фронти.  Багато наративів повторювалися з попередніх років;  деякі були модифіковані - наприклад, замість мігрантів з польсько-білоруського кордону "героями" повідомлень стали біженці від війни з України, а просування польського сегменту платформи Telegram, що посилилося у 2021 році, призвело до того, що він став одним із важливих каналів спілкування з польськими інтернет-користувачами у 2022 році.

Презентуємо нові явища та тенденції дезінформації, які можна було спостерігати у 2022 році в публічному просторі.

Антивакцинальні до того акаунти починають сіяти кремлівську пропаганду

Уже в перші тижні російської агресії проти України уважні інтернет-спостерігачі помітили, що в акаунтах соціальних мереж, раніше відомих публікаціями антипандемічного чи антивакцинального контенту, почали з’являтися повідомлення, які повторюють прокремлівські наративи про війну в Україні.  У Konkret24 на початку квітня 2022 року ми опублікували результати нашого аналізу облікових записів у Twitter, які кількома тижнями раніше охоплювали аудиторію завдяки антивакцинальному контенту, а після 24 лютого вони робили те саме завдяки антиукраїнському і проросійському наративу війни.

Як змінився вміст блогу на legartis.pllegaartis.pl

Цю майже автоматичну зміну тематики дописів у багатьох профілях аналізували різні центри.  Зокрема, це підтвердив Інститут досліджень Інтернету та соціальних медіа (IBiMS).  Його дані показали, що аж 9 із 10 акаунтів у соціальних мережах, які активізувалися 21-22 лютого з проросійською пропагандою про Україну, раніше поширювали антивакцинальний контент. Міхал Федоровіч, президент інституту, пояснив у виданні "Rzeczpospolita": "У просторі соціальних медіа та, ширше, польського Інтернету, ми ідентифікували три групи, частина членів яких відкрито підтримує російську діяльність в Україні. Ці групи раніше дуже активно поширювали дезінформацію про польські компанії, польську продукцію, відносини між Російською Федерацією та урядом Польщі, і, перш за все, про ефективність вакцинації та розміри пандемії.  Вони також підтримували дії режиму Лукашенка щодо білоруської опозиції.  Сьогодні вони, природно, перейшли до дезінформації громадськості про конфлікт за східним кордоном та поширення паніки".

Аналіз змін тематики в акаунтах опублікували також тижневик "Політика" та портали OKO.press і Frontstory.pl.  Останній сервіс вказав, що з початку війни ці профілі поширювали "контент, який знеохочує надавати допомогу біженцям, найчастіше у формі непідтверджених анекдотів і аматорських розповідей".  Деякі з цих повідомлень були опубліковані в профілях, пов’язаних із "Конфедерацією", або в акаунті депутата Гжегожа Брауна.  Серед облікових записів, які активно займаються такою діяльністю, Frontstory.pl назвав, наприклад, профіль Rebel24 у Facebook, обліковий запис National Lublin або групу "Вартові свободи" у Telegram.

Удари по польсько-українським відносинам, намагання протиставити обидві держави

Від початку російського вторгнення в Україну міжнародна спільнота, а особливо - Польща, підтримує її у боротьбі з агресором.  Тому російська пропаганда націлена саме на відносини Польщі з Україною.  Ця дезінформація використовує непрості сторінки в історії обох країн у надії створити дипломатичну кризу, розділити країни та підірвати взаємну довіру.

Прикладами дезінформаційних повідомлень, що б'ють по відносинах Києва та Варшави, були, зокрема,  поширюваний в мережі фейковий лист про нібито референдум про входження Львівської області до складу Польщі;  наратив про включення кількох  українських областей до складу Польщі;  про якийсь, нібито, "проект закону про асоціацію Польщі та Львівської області".  Ці повідомлення грають на сентиментах поляків, оскільки нагадують про період перебування Львова в межах Польщі.

FAŁSZ
В'їзд з фальшивими бюлетенямиTwitter

Іншу групу становили фальшиві повідомлення про плани Польщі окупувати західну частину України.  У грудні в польських соцмережах з’явилася інформація про те, що 4 травня Польща зі зброєю нападе на Західну Україну. "Качинський уже вибрав дату початку "Визвольного маршу" на Київ: 4 травня";  "Начебто, 4 травня 2023 року Польща має приєднати Львів та решту цих територій. Але навіщо?"  - писали користувачі мережі у Twitter.

Той самий наратив просували російськомовні портали (зокрема Gazeta.ru, Tsargrad.tv, Trmzk.ru, Novorosinform.org та Inosmi.ru).  Вони посилалися на публікацію Ганни Крамер, оглядача "Niezależny Dziennik Polityczny" - сайту, про який Konkret24 вже писав, що він публікує інформацію, яка вводить в оману.

FAŁSZ
Пост неправдивого змісту в руслі російської пропагандиTwitter

Фальшивий наратив, спрямований проти біженців та українців

З 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнули понад 8,6 мільйона біженців з України, - повідомила 23 грудня Прикордонна служба у Twitter.  З них близько 1,8 мільйона залишилися в Польщі.  У свою чергу, 27 грудня віце-президент Польського фонду розвитку Бартош Марчук написав у Twitter, що, враховуючи базу даних PESEL, у нашій країні на той час перебувало близько одного мільйона воєнних біженців, а разом з українцями, які прибули раніше, це близько 2,3 мільйона.

Разом із хвилею допомоги поляків українцям, які втікають від війни, мережу захлиснула хвиля фейків, метою яких було викликати нехіть чи навіть ненависть до біженців та українців загалом.  Посилилася антиукраїнська ворожнеча.  Це були, наприклад,  неправдиві повідомлення про те, що нібито діти з України відбирають місця в дитсадках у польських дітей, що біженці отримують від польської держави більшу соціальну допомогу, ніж поляки, що їм дають відібрані у поляків квартири, що вони є винуватцями нападів на поляків чи зґвалтувань.

FAŁSZ
Фальшиві повідомлення, спрямовані на виклик у поляків неприхильності до українських біженцівTwitter

Наприклад, у березні у соцмережах поширювалася інформація, що у варшавську лікарню госпіталізують лише українців та потрепілих в ДТП. Інтернет-користувачі отримали "повідомлення від сусідки", надіслане через СМС, у якому попереджали, що той, хто прийме під свій дах українських біженців, повинен їх утримувати півтора року, бо "є такий закон". У грудні лідер партії "Нова надія" Славомір Менцен стверджував, що українець платить за медичні послуги менше, ніж поляк.  Також у грудні в Інтернеті поширилося відео, на якому зображено знервовану жінку в пункті обслуговування інтернет-провайдера, а супроводжувався цей відеоролик неправдивим повідомленням про те, що жінка, начебто, поскаржилася польській владі, що її пограбували українські біженці, яким вона надала помешкання - для цієї дезінформації використано відео з 2018 року.

Ще однією групою фейкових новин, покликаних розпалити ненависть поляків до українців, були ті, згідно з якими Польща має бути "українізована", а доказом цього є двомовні таблички з назвою міста або, наприклад, неправдива інформація про те, що сеанси у планетарії в Зеленій Гурі відбуваються лише українською мовою.

Антиукраїнські настрої підсилюють не лише брехливі повідомлення, а й спосіб їх поширення.  Аналіз команди DFRLab доводить, що популярність хештегу #StopUkrainization у Twitter у серпні 2022 року стала результатом штучної розкрутки та маніпуляції трафіком.

Зростає вплив російського Інтернету в польській мережі

Незважаючи на те, що у відповідь на вторгнення Росії в Україну Європейський Союз заблокував офіційні прокремлівські канали, такі як RT (колишній Russia Today) і Sputnik News, а потім те саме зробили з НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1' і РЕН ТВ - у У 2022 році в польських соцмережах зросла популярність повідомлень з Рунету, тобто російськомовного Інтернету,  Роль 'посередника" зіграв Telegram - популярний серед російськомовних користувачів, він також набирає все більше польських.  Також помітний вплив контенту соціальної мережі VK.com (раніше ВКонтакте) - російського еквівалента Facebook.

Оманливий твіт від 18 листопада 2022 рокуtwitter.com

Саме з рунету проникли в польську мережу, наприклад, вже згадане повідомлення про нібито угоду про асоціацію Польщі та Львівської області;  теза про те, що польські вояки воюють і гинуть в Україні;  інформацію про нібито затримання в Катарі українських футбольних уболівальників, які, начебто, малювали на плакатах нацистську символіку.

Наприкінці травня аналітики DFRLab опублікували аналіз вибраних 27 польськомовних каналів у Telegram, які публікують контент, спрямований проти українських біженців, прокремлівський, а іноді й антивакцинальний.  Вони помітили, що деякі канали спочатку виходили не польською, а російською.  Це може свідчити, що рідною мовою їхніх адміністраторів є російська.  Крім того, деякі польськомовні профілі заохочували читати тексти, опубліковані на російських сайтах.

Фальшива перевірка фактів

Необхідність зняти з Росії відповідальність за злочини, скоєні в Україні, змусила росіян розробити новий інструмент дезінформації, - так званий фейковий фактчекінг.  Діяльність російського порталу Waronfakes.com ("Війна з фейками") найкраще ілюструє, що таке фальшивий фактчекінг.  Детально про це ми розповідали у квітні цього року на Konkret24.

Портал було засновано 24 лютого 2022 року, у день початку російського вторгнення в Україну.  З цієї дати на сайті та у відповідних акаунтах у соціальних мережах публікуються короткі тексти, автори яких заперечують відповідальність Росії за злочини в Україні, в т.ч.  вбивства мирних жителів у Бучі, бомбардування театру з дітьми в Маріуполі, обстріли житлових будинків у Харкові.  Також намагаються показати, що всі матеріали, які публікує українська сторона, є недостовірними.

Портал Wojna z Fejkami виходить шістьма мовами, включаючи англійську, китайську та французькуShutterstock

Проте "перевірка" нібито фейкових новин на порталі "Війна з фейками" базується на слабких доказах, які адресовані насамперед російській аудиторії.  Наприклад, 12 квітня було спроба спростування факту, що "російські війська цілеспрямовано завдають ударів по житлових кварталах Харкова".  Перевірка полягала в заяві, що росіяни, мовляв, б'ють лише з "високоточної зброї" по військових об’єктах, а по цивільних стріляли через те, що в них ховаються українські військові.

Мало того факту, що обидві заяви були взаємовиключними, вони ще й повторювали офіційну лінію Кремля.  Те саме було, коли намагалися заперечити, що за нападом на театр у Маріуполі стоять росіяни.  Докази, надані там, були типовими для російського наративу: заява Міноборони Росії про те, що в районі театру ракетних обстрілів не велося, і твердження, що вся операція була провокацією українського полку «Азов», який діяв у Маріуполі.

Хоча аргументи, які наводить портал "Війна з фейками", не витримують зіткнення з реальністю, росіяни виділяють на фейковий фактчекінг значні ресурси та кошти.  Матеріали публікуються шістьма мовами, працюють аналітичні облікові записи, є боти для надсилання матеріалів на перевірку та навіть резервні профілі як запобіжник від видалення з мережі. До розповсюдження такого контенту активно залучають офіційні акаунти російських диппредставництв у Twitter.  Лише одна стаття Waronfakes.com про заперечення відповідальності Росії за злочини у Бучі була доступна в профілях посольств Росії в Австралії, Чорногорії, Єгипті, Ефіопії, Філіппінах, Гані, Індонезії, Ісландії, Ямайці, Японії, Кенії, Новій Зеландії, Південно-африканській республіці, Сенегалі і Шотландії.

Приклад фейкового фактчекінгу на офіційному акаунті посольства Росії в АвстраліїTwitter

Другий вид так званого  фальшивого фактчекінгу - "перевірка" інформації нібито з української сторони, аби таким чином створити враження недостовірності повідомлень і матеріалів українців. Як ми показали на Konkret24, такий "фактчекінг" є, однак, черговим варіантом російської дезінформації, адже "спростовані' матеріали української сторони насправді взагалі нею не використовуються. Так було, наприклад, із фото, зробленим після вибуху складу боєприпасів у Росії, яке українці нібито показали як вибух у Харкові.  Російські пропагандисти написали про це як про "черговий фейк українських ЗМІ", але ті, фактично, не використовували це фото у своїх репортажах. 

Посилення інституційної відповіді

Посилення мережевої інформаційної війни, яку Росія почала масштабно вести з початком вторгнення в Україну, змусило відреагувати державні установи Польщі.  Завдяки цьому цього року ми мали змогу спостерігати, як вони одна по одній ініціюють акції, спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо дезінформації.  Сповіщення, бюлетені, листівки та інші інформаційні матеріали публікувалися у відповідь на конкретні дезінформаційні повідомлення, що з’являлися в польській мережі, або мали на меті розширити загальні знання про це небезпечне явище.

Вже наступного дня після початку російського вторгнення, 25 лютого - державний  науково-дослідний інститут "Наукова і академічна комп'ютерна мережа" (NASK) запустив профіль #Włączweryfikację (увімкни верифікацію) у Facebook і Twitter.  Відтоді експерти інституту постійно перевіряють неправдиву інформацію, яка з’являється в польській мережі, наприклад, щодо українських біженців чи нібито радіаційної загрози з боку України.  Вони також розміщують багато навчальних матеріалів, які мають навчити користувачів Інтернету основам перевірки та використання інформації в Інтернеті.

У перші тижні війни в інформаційно-освітній сфері також активно діяли офіційні профілі інших державних інституцій, таких як Міністерство національної оборони чи Міністерство закордонних справ.  На початку березня Міністерство національної оборони підготувало спеціальні листівки, в яких написало, що 'інформація - це теж зброя" та порадило, серед іншого,  ігнорувати інформацію російських ЗМІ та шукати її в офіційних джерелах.

До боротьби з російською дезінформацією підключилися державні інституції, в тому числі шляхом публікації повідомлень та листівокNASK, katowice.uw.gov.pl

Також цього року Урядовий центр безпеки почав регулярно видавати "Дезінформаційний радар" -  онлайн-бюлетень, в якому збирає найпопулярніші або найнебезпечніші дезінформаційні наративи, що циркулюють у польській мережі в даний час. Наприклад, в одному з останніх, опублікованому 23 грудня, урядова установа вказувала, що в грудні росіяни хотіли вплинути на імідж та функціонування Війська Польського та знизити довіру суспільства до силових структур.  З цією метою вони поширюють маніпулятивні наративи про те, що "польська армія не відповідає стандартам НАТО" або "польська армія не може проводити професійні навчання для резервістів".  Регулярно надаючи розголосу інформації про такі дезінформаційні кампанії, Урядовий центр безпеки сподівається зменшити їхній вплив на польське суспільство.

Радикалізація польських, "де-факто проросійських" середовищ

Доктор Міхал Марек з Ягеллонського університету, засновник Центру досліджень сучасного середовища безпеки, вважає найнебезпечнішою тенденцією дезінформації у 2022 році "радикалізацію польських, де-факто проросійських кіл, які намагаються різними способами замаскувати свої симпатії до Кремля".

"Найчастіше це робиться під маскою протидії "втягненню Польщі у війну з Росією" або в рамках "боротьби з українізацією". Анонімні акаунти все частіше транслюють надзвичайно радикальні антиукраїнські та антиамериканські меседжі", + пише він. у повідомленні до Konkret24. 

Небезпечним трендом є те, що в Польщі консолідується все ширше середовище де-факто проросійських поглядів. Це середовище має політичні амбіції. В умовах майбутніх парламентських виборів представники даного середовища намагаються дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні, ставлячи під сумнів сенсовність проукраїнської, прозахідної та жорсткої щодо Росії політики.

-

Доктор Міхал Марек

Як пояснює експерт, ця діяльність зводиться до популяризації переконання, що підтримка України, збільшення чисельності сил НАТО у Польщі та зміцнення оборонного потенціалу Війська Польського  становить загрозу для самої Польщі. "Сили, які протистоять цим процесам, нібито "прагнуть миру" і хочуть витіснити з влади "маріонеток США', "бандерівських прибічників", "мілітаристів" і 'розпалювачів війни".

Лобіюючи меседжі, що збігаються з російською дезінформацією, це середовище прагне залучити виборців, які могли б де-факто провести до парламенту згуртоване коло,  яке відстоюватиме інтереси Російської Федерації", - підсумовує науковець.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Габріела Сєчковська, Міхал Істель

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wojna w Ukrainie
Wołodymyr Zełenski
Fake News
Pozostałe wiadomości

Podwariant omikrona XBB.1.5, nazywany również Krakenem, rozwija się w Stanach Zjednoczonych coraz szybciej. Według specjalisty z Uniwersytetu Minnesoty jest to "prawdopodobnie najgorszy podwariant, z jakim mierzy się teraz świat". Po drugiej stronie Pacyfiku fala infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 w Chinach o nieznanej, bo nieraportowanej przez władze w Pekinie skali, wywołuje duże obawy o powstanie nowych mutacji patogenu. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia jednak, że warianty z Chin, które w Europie już są, nie stanowią zagrożenia dla zaszczepionych osób.

"Prawdopodobnie najgorszy podwariant, z jakim mierzy się teraz świat". Kraken rozpędza się w USA

"Prawdopodobnie najgorszy podwariant, z jakim mierzy się teraz świat". Kraken rozpędza się w USA

3 stycznia 2023, 13:03
Autor:
adso
Źródło:
PAP

Policja z Zakopanego poinformowała o odnalezieniu 11-letniej Jagody. - Dziewczynka żyje i ma się dobrze - przekazał nam rzecznik policji. Nastolatka wyszła w noc sylwestrową z domu w Poroninie. Pociągiem dotarła do Krakowa.

Koniec poszukiwań 11-letniej Jagody. Wyszła z domu w noc sylwestrową, odnaleźli ją całą i zdrową

Koniec poszukiwań 11-letniej Jagody. Wyszła z domu w noc sylwestrową, odnaleźli ją całą i zdrową

1 stycznia 2023, 18:05
Aktualizacja: 3 stycznia 2023, 12:37
Aktualizacja:
Autor:
mm,
mg/tok,
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Pełnomocnicy PKN Orlen, mimo wielokrotnych prób, uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli NIK - napisał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w piśmie skierowanym do marszałek Sejmu. Dodał, że kontrolerzy nie mają wglądu między innym w umowy dotyczące sprzedaży części Lotosu - wynika z pisma szefa NIK pokazanego w mediach społecznościowych przez posła Tomasza Trelę. Banaś chce, by Elżbieta Witek zwróciła się z prośbą o interwencję do premiera Mateusza Morawieckiego.

"Odmowa" i "zastraszanie kontrolerów" NIK. Marian Banaś pisze do Elżbiety Witek w sprawie Orlenu, chce reakcji

"Odmowa" i "zastraszanie kontrolerów" NIK. Marian Banaś pisze do Elżbiety Witek w sprawie Orlenu, chce reakcji

3 stycznia 2023, 13:14
Autor:
js/adso
Źródło:
tvn24.pl

Radiowóz policjantów z Pruszkowa rozbił się na drzewie w Dawidach Bankowych (Mazowieckie). Funkcjonariuszom nic się nie stało, ale okazało się, że w aucie podróżowały z nimi dwie nastolatki. Trwa wyjaśnianie, dlaczego znalazły się w pojeździe. Młodsza z dziewczyn ma złamany nos i jest potłuczona. Jej matka opowiedziała w rozmowie z Kontaktem 24, że dziewczyny z trudem wysiadły z radiowozu. Po wypadku jeden z policjantów miał im kazać "sp……ać". - To wszystko było jak z filmu, jak z horroru. Moja córka miała zakrwawioną twarz - opowiada pani Sylwia.

Radiowóz rozbił się na drzewie, z policjantami jechały dwie nastolatki. "Były przerażone, to było jak z horroru"

Radiowóz rozbił się na drzewie, z policjantami jechały dwie nastolatki. "Były przerażone, to było jak z horroru"

3 stycznia 2023, 10:42
Aktualizacja: 3 stycznia 2023, 11:50
Aktualizacja:
Autor:
kk,
ak/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl, Kontakt 24, RMF FM

Synoptycy IMGW wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. W przewidywaniach widać powrót zimy. Mogą pojawić się alarmy przed silnym wiatrem, opadami marznącymi, oblodzeniem oraz intensywnymi opadami śniegu. Sprawdź, gdzie pogoda będzie niebezpieczna.

Powrót śnieżyc i lodu skuwającego drogi. Gdzie spodziewać się zimowych zagrożeń

Powrót śnieżyc i lodu skuwającego drogi. Gdzie spodziewać się zimowych zagrożeń

3 stycznia 2023, 6:26
Aktualizacja: 3 stycznia 2023, 13:07
Aktualizacja:
Autor:
kw/dd
Źródło:
IMGW

W jednym ze strumieni w pobliżu Świebodzic (Dolnośląskie), na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, we wtorek odnaleziono ciało 84-letniego mężczyzny. Turysta w niedzielę odłączył się od wycieczki i zaginął. Prawie dwie doby trwały jego poszukiwania.

Odnaleziono ciało 84-letniego turysty z Niemiec, który zgubił się w parku przy Zamku Książ

Odnaleziono ciało 84-letniego turysty z Niemiec, który zgubił się w parku przy Zamku Książ

3 stycznia 2023, 13:13
Autor:
ib/tok
Źródło:
PAP/tvn24.pl

Koncern PKN Orlen w ostatnich dniach znacznie obniżył hurtowe ceny paliw, jednocześnie ceny na stacjach - mimo podwyżki stawki VAT - pozostały bez większych zmian. Co by było, gdyby ceny hurtowe pod koniec 2022 roku zachowały się "typowo"? Według ekonomistów mBanku mielibyśmy niższą inflację.

Co by było, gdyby ceny hurtowe zachowały się "typowo"? Ekonomiści oszacowali poziom inflacji

Co by było, gdyby ceny hurtowe zachowały się "typowo"? Ekonomiści oszacowali poziom inflacji

3 stycznia 2023, 12:49
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Obecność amerykańskich żołnierzy w Rumunii, w pobliżu wojny toczącej się na terytorium Ukrainy, jest jasnym sygnałem dla Moskwy - pisze dziennik "New York Times". Według gazety, takie działanie sił zbrojnych USA jest również postrzegane jako model odstraszania wykorzystywany przez Waszyngton w czasie, gdy Stany Zjednoczone po dekadach bezpośredniego zaangażowania w wojny, wycofały się z miejsc konfliktów. 

"New York Times" o obecności amerykańskich żołnierzy w Rumunii: to jasny sygnał dla Moskwy

"New York Times" o obecności amerykańskich żołnierzy w Rumunii: to jasny sygnał dla Moskwy

3 stycznia 2023, 11:48
Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

"Módlcie się za mnie, aby Pan, pomimo wszystkich moich grzechów i niedoskonałości, przyjął mnie do wiecznych przybytków" - napisał Benedykt XVI w swoim duchowym testamencie. Treść napisanego w 2006 roku dokumentu Biuro Prasowe Watykanu ujawniło w dniu śmierci byłego papieża. Benedykt XVI zaapelował w nim do wiernych, by "trwali w wierze", a także "z całego serca prosił o przebaczenie".

Opublikowano testament duchowy Benedykta XVI. "Z całego serca proszę o przebaczenie"

Opublikowano testament duchowy Benedykta XVI. "Z całego serca proszę o przebaczenie"

3 stycznia 2023, 11:27
Autor:
kgo//mm
Źródło:
press.vatican.va, tvn24.pl
Oświadczenie redakcji "Faktów" TVN i TVN24 w sprawie materiału "Siła kłamstwa"

Oświadczenie redakcji "Faktów" TVN i TVN24 w sprawie materiału "Siła kłamstwa"

2 stycznia 2023, 19:39
Autor:
Redakcja

Minister zdrowia poinformował we wtorek, że rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Przewiduje między innymi, że poszczególne etapy leczenia onkologicznego będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.

Krajowa Sieć Onkologiczna. Rząd przyjął projekt ustawy

Krajowa Sieć Onkologiczna. Rząd przyjął projekt ustawy

3 stycznia 2023, 13:05
Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

Specjaliści ze Śląska przeprowadzili nowe badania dotyczące powikłań po COVID-19. Typowymi dolegliwościami, z jakimi zmaga się część pacjentów po zakażeniu koronawirusem, są: kaszel, zmęczenie, kołatanie serca, zaburzenia węchu i smaku, ale też lęk, depresja i bezsenność. Z analiz wynika, że mogą one pojawiać się także wtedy, gdy chorzy łagodnie przeszli infekcję.

Powikłania po COVID-19? Nowe ustalenia polskich naukowców

Powikłania po COVID-19? Nowe ustalenia polskich naukowców

3 stycznia 2023, 11:15
Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP

Służby interweniowały w niedzielę na lotnisku w Modlinie. Jak informuje policja, jeden z pasażerów zaatakował pracownicę linii lotniczych, gdy usłyszał o konieczności dopłaty za bagaż. Kobieta otrzymała kilka ciosów w twarz. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut.

Zarzut dla pasażera awanturującego się o opłatę za bagaż. Kilka razy uderzył w twarz pracownicę linii lotniczych

Zarzut dla pasażera awanturującego się o opłatę za bagaż. Kilka razy uderzył w twarz pracownicę linii lotniczych

2 stycznia 2023, 11:18
Aktualizacja: 3 stycznia 2023, 11:08
Aktualizacja:
Autor:
popi,
kz,
kk/r/b
Źródło:
Kontakt 24, tvnwarszawa.pl

55-letni kierowca rajdowy Kenneth Block zginął w wypadku skutera śnieżnego w stanie Utah - we wtorek poinformowała lokalna policja. Block w przeszłości startował w rajdowych mistrzostwach świata, zdobywał także medale zawodów X-Games. Nagrania, na których prezentował swoje umiejętności, zebrały w Internecie łącznie ponad 500 milionów wyświetleń.

Popularny kierowca rajdowy zginął w wypadku. Upadł na niego skuter śnieżny

Popularny kierowca rajdowy zginął w wypadku. Upadł na niego skuter śnieżny

3 stycznia 2023, 9:32
Autor:
kgo//mm
Źródło:
Wasatch County Sheriff's Office, ABC News, "The Guardian"

Jeremy Renner, amerykański aktor znany z roli w "Avengers" i innych filmach Marvela, uległ poważnemu wypadkowi w czasie odśnieżania. Rzecznik gwiazdora opublikował oświadczenie, w którym potwierdził, że stan Rennera pozostaje "krytyczny, ale stabilny". Według źródeł CNN, aktor doznał rozległych obrażeń i jak dotąd był dwukrotnie operowany.

"Obrażenia są rozległe". Co wiadomo o wypadku i stanie zdrowia Jeremy'ego Rennera

"Obrażenia są rozległe". Co wiadomo o wypadku i stanie zdrowia Jeremy'ego Rennera

3 stycznia 2023, 8:26
Autor:
wac//az
Źródło:
CNN, ABC News, tvn24.pl

Ponad 28 milionów złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę BO Energy (wcześniej FG Energy), zajmującą się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Zakwestionowane praktyki to między innymi utrudnianie konsumentom bezpłatnego odstąpienia od umowy i wprowadzanie ich w błąd. Spółka będzie też musiała zwrócić pieniądze niektórym klientom.

Ponad 28 milionów złotych kary za nieuczciwe praktyki. Niektórzy klienci mają otrzymać zwrot pieniędzy

Ponad 28 milionów złotych kary za nieuczciwe praktyki. Niektórzy klienci mają otrzymać zwrot pieniędzy

3 stycznia 2023, 10:50
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Mały samolot z czterema osobami na pokładzie rozbił się w poniedziałek na lotnisku Provo w stanie Utah. Jedna osoba zginęła, trzy trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku bada amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Lotnisko pozostanie zamknięte do południa we wtorek.

Samolot rozbił się tuż po starcie. Na pokładzie "coś się wydarzyło"

Samolot rozbił się tuż po starcie. Na pokładzie "coś się wydarzyło"

3 stycznia 2023, 10:28
Autor:
wac//az
Źródło:
ABC News, FOX13, NTSB

Rząd Japonii planuje wprowadzenie nowego programu, mającego na celu walkę z przeludnieniem stolicy kraju. Rodzinom, które zdecydują się na wyprowadzkę z Tokio i jego okolic zostanie wypłacona pomoc finansowa w wysokości 1 miliona jenów (równowartość około 34 tysięcy złotych) na każde dziecko - informuje "The Guardian". 

"Milion plus" po japońsku. Milion jenów na dziecko za wyprowadzkę z Tokio

"Milion plus" po japońsku. Milion jenów na dziecko za wyprowadzkę z Tokio

3 stycznia 2023, 13:02
Autor:
jdw//am
Źródło:
The Guardian, PAP

Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało, że w czasie walk na froncie zginął znany ukraiński montażysta filmowy Wiktor Onysko. Doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko przekazał wpis żony zmarłego, która pożegnała go w emocjonalnych słowach.

Znany ukraiński montażysta filmowy Wiktor Onysko zginął na froncie

Znany ukraiński montażysta filmowy Wiktor Onysko zginął na froncie

3 stycznia 2023, 13:27
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ukraiński atak na bazę wojskową Rosjan w Makiejewce doprowadził do znacznej krytyki pod adresem rosyjskiego dowództwa w przestrzeni informacyjnej - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną. Think tank podkreślił, że "rosyjskie ministerstwo obrony próbuje zrzucić winę za swoje słabe bezpieczeństwo operacyjne na funkcjonariuszy samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej i rezerwistów".

Eksperci ISW: rosyjskie dowództwo krytykowane po ukraińskim ataku na bazę w Makiejewce

Eksperci ISW: rosyjskie dowództwo krytykowane po ukraińskim ataku na bazę w Makiejewce

3 stycznia 2023, 8:09
Autor:
ft/kg
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Wtorek jest 314. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. - Rosja przeprowadzi drugą ofensywę przeciwko Ukrainie, atakując na jednym z trzech kierunków: Charkowa, Kijowa lub zachodniej części kraju - ostrzegł w rozmowie z Radiem NV były dowódca pułku Azow Maksym Żorin. Według niego do ataku rzuceni zostaną zmobilizowani żołnierze, których liczebność oszacował na około 300 tysięcy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Były dowódca pułku Azow ostrzega przed kolejną rosyjską ofensywą. Wskazał na trzy możliwe kierunki

Były dowódca pułku Azow ostrzega przed kolejną rosyjską ofensywą. Wskazał na trzy możliwe kierunki

3 stycznia 2023, 5:10
Aktualizacja: 3 stycznia 2023, 11:50
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Przygotowałem projekt zmian w Sądzie Najwyższym, który miał przychylność Komisji Europejskiej. Był więc kompromis i potem akceptacja KPO. Niestety, wielomiesięczna zwłoka w Sejmie i zmiany w ustawie doprowadziły do impasu - napisał we wtorek prezydent Andrzej Duda, ponownie zabierając głos w sprawie propozycji zmian w sądownictwie. 

Prezydent o projekcie zmian w sądownictwie: zwłoka w Sejmie i zmiany w ustawie doprowadziły do impasu

Prezydent o projekcie zmian w sądownictwie: zwłoka w Sejmie i zmiany w ustawie doprowadziły do impasu

3 stycznia 2023, 12:46
Autor:
ft/adso
Źródło:
PAP

Orlen w ostatnich dniach znacznie obniżył hurtowe ceny paliw, zarazem ceny na stacjach - mimo podwyżki stawki VAT - pozostały bez większych zmian. We wtorek prezes Orlenu Daniel Obajtek tłumaczył, że taka sytuacja była możliwa dzięki temu, że "w grudniu ceny zaczęły się stabilizować, złoty się umacniał", cena ropy była niższa, a także udało się zakontraktować produkty, które koncern importuje do Polski.

Obajtek spotkał się z dziennikarzami. Nie można było zadawać pytań

Obajtek spotkał się z dziennikarzami. Nie można było zadawać pytań

3 stycznia 2023, 11:37
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Program "Czyste Powietrze" od wtorku rusza w nowej odsłonie. W kolejnej edycji przewidziano podwyższenie progów dochodowych, jak i dofinansowania do wymiany pieca grzewczego i termomodernizacji. Maksymalna dotacja będzie mogła wynieść nawet 136 tysięcy złotych.

Można dostać nawet 136 tysięcy złotych. Rządowy program na nowych zasadach

Można dostać nawet 136 tysięcy złotych. Rządowy program na nowych zasadach

3 stycznia 2023, 7:12
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Rozpędzony samochód marki Tesla wypadł na zakręcie z drogi i spadł z nadmorskiego klifu w Kalifornii - we wtorek przekazały lokalne służby. Cztery podróżujące nim osoby przeżyły upadek na znajdujące się około 80 metrów niżej nadmorskie skały i zostały przetransportowane do szpitala. - To, że przeżyli, jest prawdziwym cudem - przyznał jeden ze strażaków uczestniczących w akcji ratowniczej.

Samochód spadł w przepaść Diabelskiej Zjeżdżalni. "To, że przeżyli, jest prawdziwym cudem"

Samochód spadł w przepaść Diabelskiej Zjeżdżalni. "To, że przeżyli, jest prawdziwym cudem"

3 stycznia 2023, 13:31
Autor:
kgo//mm
Źródło:
Fox News, NBC News

We wtorek wybija równo 30. rocznica pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z założenia jednorazowy projekt już tamtego, jednego dnia urósł do rangi czegoś wyjątkowego. Powiew Zachodu, kolorowi ludzie, worki wypełnione gotówką - to była nowa jakość w telewizji i zwiastun lepszego systemu opieki w polskich szpitalach.

30 lat temu odbył się pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 lat temu odbył się pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

3 stycznia 2023, 12:55
Autor:
ib/tok
Źródło:
tvn24.pl

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał w łódzkiej prokuraturze 29-latek. Jak informują śledczy, mężczyzna miał zaatakować 50-letniego mężczyznę nożem i butelką, dusić, a na koniec oblać łatwopalną cieczą i podpalić. Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Miał zadawać ciosy nożem, butelką, skakać po tułowiu i na koniec podpalić. Zarzut zabójstwa dla 29-latka

Miał zadawać ciosy nożem, butelką, skakać po tułowiu i na koniec podpalić. Zarzut zabójstwa dla 29-latka

3 stycznia 2023, 13:28
Autor:
pk/tok
Źródło:
tvn24.pl

- Myślę, że najbliższe tygodnie pokażą, że ta szczepionka będzie refundowana. Chcemy tego dla dwóch grup wiekowych - chłopców i dziewczynek w wieku 12 i 13 lat - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister Kraska o refundacji szczepionki przeciwko HPV. "Chcemy tego dla dwóch grup wiekowych"

Wiceminister Kraska o refundacji szczepionki przeciwko HPV. "Chcemy tego dla dwóch grup wiekowych"

3 stycznia 2023, 13:40
Autor:
pb//am
Źródło:
PAP, szczepienia.pzh.gov.pl

To jest prawdziwa krzyżacka zawierucha. Nie pamiętam takiego sezonu infekcyjnego - powiedział w TVN24 prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski, który odniósł się do fali zachorowań na grypę, RSV i COVID-19. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że w ostatnich dziewięciu dniach wirusem grypy zakaziło się 389 tysięcy osób.

Doktor Sutkowski: nie pamiętam takiego sezonu infekcyjnego w Polsce. Ilu chorych na grypę?

Doktor Sutkowski: nie pamiętam takiego sezonu infekcyjnego w Polsce. Ilu chorych na grypę?

3 stycznia 2023, 9:47
Aktualizacja: 3 stycznia 2023, 12:02
Aktualizacja:
Autor:
pp/kg
Źródło:
TVN24, PAP

Kancelaria SMM Legal, która brała udział w sprzedaży Lotosu koncernowi Saudi Aramco, w tym samym czasie zajmowała się obsługą prywatnych spraw prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka - informuje we wtorek "Gazeta Wyborcza". Jak czytamy, mecenas Maciej Mataczyński miał też doradzać mężowi byłej minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

"Wyborcza": kancelaria biorąca udział w sprzedaży Lotosu prywatnie doradzała Danielowi Obajtkowi

"Wyborcza": kancelaria biorąca udział w sprzedaży Lotosu prywatnie doradzała Danielowi Obajtkowi

3 stycznia 2023, 10:40
Autor:
js/kg
Źródło:
Gazeta Wyborcza

W nowym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych dotyczącym "wyszkolenia strzeleckiego policjantów" zawarto ćwiczenia z użycia granatników – pisze "Rzeczpospolita". Jak zauważa gazeta, rozporządzenie "zostało wydane dwa dni po spektakularnym wystrzale z granatnika przeciwpancernego, jaki nieświadomie odpalił w swoim gabinecie komendant główny policji, insp. Jarosław Szymczyk".

"Rzeczpospolita": policjanci będą szkoleni z obsługi granatników

"Rzeczpospolita": policjanci będą szkoleni z obsługi granatników

3 stycznia 2023, 9:30
Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) podała, że odnotowuje dużą liczbę zgłoszeń o próbach podszywania się pod portal OLX. Chodzi między innymi o próby wyłudzenia danych karty płatniczej, dzięki czemu oszuści mają dostęp do konta bankowego ofiary.

Oszuści podszywają się pod znany portal. "Przejmują środki finansowe"

Oszuści podszywają się pod znany portal. "Przejmują środki finansowe"

3 stycznia 2023, 13:25
Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes