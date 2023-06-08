"Трагічна гуманітарна ситуація лише погіршилася". Polska Akcja Humanitarna допомагає після підриву дамби в Новій Каховці

8 czerwca 2023, 19:02
Autor:
ks/
prpb
Źródło:
tvn24.pl
PAH pomaga po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce. Szukała: tragiczna sytuacja jeszcze się pogorszyła
PAH pomaga po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce. Szukała: tragiczna sytuacja jeszcze się pogorszyłaTVN24
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TVN24PAH pomaga po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce. Szukała: tragiczna sytuacja jeszcze się pogorszyła

У вівторок росіяни підірвали дамбу в Новій Каховці, в результаті чого частина території півдня України була затоплена. На підконтрольних Києву територіях триває евакуація жителів. "Польська гуманітарна акція", яка надає допомогу тим, хто її потребує в Україні, звертається за підтримкою. - Ми допомагаємо людям на місці, але найбільше зосереджуємо на Миколаївській області, куди, за прогнозами, будуть тікати люди з підтоплених районів, - сказала в ефірі TVN24 Йоанна Шукала, координаторка допомоги PAH в Україні.

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Українська влада у вівторок вранці заявила, що росіяни підірвали дамбу гідроелектростанції в Новій Каховці. Гідроелектростанція, розташована на дамбі, була повністю зруйнована. Рівень води у водосховищі стрімко падає, триває евакуація з територій, розташованих нижче дамби, яким загрожує підтоплення.

За даними українських служб, ймовірно, до п'ятниці водосховище спорожніє, а це означає, що попереду у тисяч жителів регіону тривалі важкі часи.

Zniszczona tama w Nowej KachowcePLANET LABS PBC/Reuters

Звернення "Польської гуманітарної акції"

У зв’язку зі складною ситуацією в районі Херсонської області "Польська гуманітарна акція" - організація, яка допомагає людям в потребі, а т.ч. в Україні, звернулася за підтримкою.

Підтримати PAH можна через спеціальний збір коштів та через інтернет-сторінку PAH, а також переказом на рахунок: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 з поміткою "pomagam z PAH".

"У зв'язку з руйнуванням дамби Каховської гідроелектростанції в Україні "Польська Гуманітарна Акція" надасть негайну рятувальну допомогу. Буде надано підтримку постраждалим від повені, які евакуйовані до Міколаєва", - повідомили в організації.

"Організація звертається по фінансову підтримку та закликає до солідарності з українцями", - додали в повідомленні.

"Жителі півдня України, які й так сильно постраждали від війни, що триває, зазнали нового лиха. У вівторок, 6 червня, була зруйнована гребля на Дніпрі, що входить до складу Каховської гідроелектростанції, з викидом мас води. що затопили значну частину Херсонської області. Зруйновано тисячі приватних будинків, установ та об’єктів інфраструктури", - йдеться далі у зверненні.

"Паводкова хвиля також несе міни, які становлять смертельну загрозу для жителів та рятувальних служб. Крім того, дуже ймовірно, що ріка Дніпро, резервуар питної води для багатьох регіонів України, буде заражена, - зазначили в PAH.

"Мова йде про людей, які сьогодні втратили здобуток всього життя"

"Загалом 80 населених пунктів були повністю або частково затоплені внаслідок повені. Багато з них будуть непридатними для проживання, поки не буде відремонтована дамба - це може зайняти від 2 тижнів до кількох місяців. За оцінками, до 16 000 людей будуть змушені шукати притулок у Миколаєві, Дніпрі, Києві чи Одесі", - написано у зверненні.

"Мова йде про людей, які сьогодні втратили все здобуте за ціле життя. Ми сподіваємося, що, тікаючи із затоплених територій, вони візьмуть із собою лише найнеобхідніше", - цитують у релізі Йоанну Шукалу, координаторку діяльності PAH в Україні. "Ми повинні допомогти їм пережити наступні, дуже важкі тижні та місяці", - додає вона.

"Допомога буде надана мешканцям Херсонщини з постраждалих від повені місцевостей, які будуть евакуйовані до Миколаєва. "Польська гуманітарна акція" забезпечить їх негайною (гарячим харчуванням, питною водою) та довгостроковою (фінансовою та непродовольчою) підтримкою", - інформує PAH.

Ewakuacja mieszkańców z zalanych terenów w ChersoniuPAP/Vladyslav Musiienko

"Ніхто в "Польській гуманітарній акції" не сумнівається: наш обов'язок підтримати жителів України в цей трагічний момент", - зазначила речниця PAH Хелена Краєвська, цитована в релізі. "Ми тут і знаємо, як ефективно та швидко допомогти. Сподіваємося, що польське суспільство знову проявить свою солідарність," - додала вона.

"Ситуація є дуже динамічною, і потреби можуть змінюватися в часі, тому PAH інформуватиме громадськість про подальші дії", - підсумувала речниця.

Йоанна Шукала: трагічна гуманітарна ситуація лише погіршилася

Координаторка допомоги Україні "Польської гуманітарної акції" Йоанна Шукала заявила в ефірі TVN24, що "ситуація в цих районах була дуже складною ще до руйнування дамби в Новій Каховці - там вже бракувало води, їжі, ліків".

Вона підкреслила, що "зараз ця трагічна гуманітарна ситуація навіть погіршилася". 

- На даний момент підтоплено близько 40 населених пунктів, а наші прогнози та інформація показують, що зрештою їх може бути навіть 80, - сказала вона.

- Ми, як "Польська гуманітарна акція", вирішили надати допомогу на місці - людям, які зараз залишилися в Херсонській області - це передусім харчова допомога та доступ до води, але прогнозуємо, що багато людей поїдуть. в Миколаївську область і там ми зосереджуємо більшу частину своєї діяльності, - додала Шукала.

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Autor:ks/ prpb

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/GEORGE IVANCHENKO

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