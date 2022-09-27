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Торунь. Місто подарувало будівлю, тепер тут постане церква. Молитимуться в ній українці з регіону

27 września 2022, 17:36

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
W Toruniu powstanie cerkiew greckokatolicka. Miasto przekazało budynek
W Toruniu powstanie cerkiew greckokatolicka. Miasto przekazało budynek
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W Toruniu powstanie cerkiew greckokatolicka. Miasto przekazało budynek

У Торуні (Куявсько-Поморське воєводство) будують греко-католицьку церкву для українців краю. Будівлю подарувало місто. Власне почалися роботи з очищення нової території

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Греко-католицьку парафію св.Яна Зятика в Торуні створили навесні. Зібрались у ній українці, які знайшли притулок у місті після нападу Росії на їхню країну. Парафія, парохом якої є отець Дмитро Лєшко, користується гостинністю римо-католицького костелу св. Максиміліана Кольбе.

У травні Торунь відвідав владика Аркадій Трохановський, єпископ Ольштинсько-Ґданської єпархії Греко-Католицької Церкви. Тоді він зустрівся з міським головою Міхалом Залєським, з яким говорив про постійну садибу для греко-католиків.

Роботи вже розпочато

Місце для неї знайшли - в закинутому будинку на вулиці Совінського, 9. Місто передало його парафії безкоштовно. "Я не знаю, звідки ми візьмемо кошти, щоб покрити витрати. Але оскільки ми вже так щедро благословлені Богом і можемо створити церкву, то, мабуть, він нас благословить і потрібні кошти знайдуться", - писав у соцмережах отець Дмитро Лєшко.

Парафіяни негайно взялися до роботи. У суботу (24 вересня) прибирали майбутню церкву та територію навколо неї. "Як і планувалося, ми прибрали нашу церкву і майдан біля неї. Наймолодші також допомагали. Велика подяка всім, хто прийшов, за їх тяжку працю та присвячений час. Це величезний внесок у розвиток церковної громади в Торуні", - ми читаємо в публікації в соцмережах.

У Торуні вже багато років існує православна церква. Це церква св. Миколая, що на вулиці Підгірній, 69.

У Торуні будують греко-католицьку церкву для українців краюParafia greckokatolicka w Toruniu
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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Parafia greckokatolicka w Toruniu

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