Торгівельні мережі в Польщі відмовляються від російських та білоруських продуктів

Biedronka, Netto, Aldi, Carrefour і Polomarket вилучають з продажу продукцію з Росії та Білорусі. Також з аптек Rossmann, Hebe і Kontigo зникає російська косметика. У свою чергу, Żabka Group призупиняє замовлення на продукцію з Росії та Білорусі. Це - відповідь роздрібних мереж на напад Росії на Україну.

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Biedronka оголосила у вівторок, що вилучає зі своєї пропозиції продукцію від постачальників, зареєстрованих у Російській Федерації та Республіці Білорусь. "Це рішення продиктовано протидією безпрецедентній агресії проти незалежної України і стосується загалом 16 продуктів. І тому з 1 березня цього року продаж російської та білоруської продукції, позначеної, в тому числі, кодами EAN, що починаються з цифр у діапазоні 460-469 а також 481.

При цьому повідомлялося, що мережа Biedronka разом з постачальниками вже переглядає сировину, яка є складовою частиною продукції, що реалізується в мережі, «щоб якнайшвидше вилучити вироблену в Росії та Білорусі. "

Александра Робашкевич з прес-служби Lidl Polska повідомила Польському пресовому агентству, що мережа не пропонує товари, вироблені в цих країнах. «Хоча Lidl Polska наразі не пропонує товари, вироблені в Росії та Білорусі, компанія, плануючи наступний асортимент, включаючи тимчасові та тематичні пропозиції — дуже ретельно аналізуватиме його виробничий процес», — сказала Робашкевич.» Найближчим часом ми не будемо продавати продукти з цих країн», - сказав представник Lidl Poland.

Також у вівторок Aldi оголосила, що вилучає з продажу російську продукцію, яка була доступна за тимчасовою пропозицією на початку року. "Крім того, дисконт не продаватиме продукцію в Росії та Білорусі. Це є вираженням протесту діям Росії проти вільної України", - підкреслюють в Aldi Polska.

Подібний крок виконала раніше мережа Netto. «На знак солідарності з Україною Netto знімає з продажу російські та білоруські продукти. Крім того, ми забезпечили «Карітас» предметами першої необхідності для громадян України, а в магазинах на сході ціни на основні продукти харчування знижено на 30 відсотків. ». – читаємо ми.

Мережа Carrefour Polska також постановила вилучити з продажу у своїх магазинах всю продукцію з Росії та Білорусі. Вирішено, що мережа не планує також складати нові замовлення на російську та білоруську продукцію.

У мережі Polomarket також повідомили, що з продажу знімають як російську, так і білоруську продукцію.

У свою чергу, Żabka Group вирішила призупинити замовлення на продукцію з Російської Федерації та Білорусі. Було додано: «Як наслідок, маркетингові комунікації, пов’язані з цими продуктами, також будуть вилучені».

Мережа будівельно-ремонтних магазинів Castorama Polska повідомила у Facebook, що через напад Росії на Україну компанія вирішила зняти з продажу всю продукцію з Росії та Білорусі.

Вилучено косметику

Косметика з Росії також зникає з полиць магазинів. В понеділок компанія Rossmann оголосила, що вирішила негайно прибрати з полиць магазинів 52 вироби, вироблені безпосередньо в Росії. Було повідомлено, що вирішальним фактором був EAN, який вказував на Росію як країну походження. Компанія Rossmann також додала, що з полиць магазинів зник 101 продукт польського дистриб’ютора, «мова - про бренд Natura Siberica, що постачає косметику за ліцензією російської компанії Natura Siberica LTD».

Було зазначено: "Ми також реагуємо таким чином на уваги від клієнтів, які хочуть бути впевненими, що, роблячи покупки в наших магазинах, вони жодним чином не підтримають російську агресію».

Мережа магазинів косметики Kontigo, що входить до групи Eurocash, повідомила, що з продажу знято всю косметику російського походження. "Ми глибоко схвильовані ситуацією в Україні і висловлюємо нашу повну солідарність з нашим східним сусідом", - заявила в своїй заяві Магдалена Домбровська зі спілки Контіго.

Hebe приєднався до бойкоту. «У зв’язку з надзвичайною ситуацією в Україні, на знак солідарності з українським народом косметична мережа «Hebe» знімає з продажу продукти з Росії, такі як Splat, Spasta, Ecolatier, Natura Siberica, Organic People, Babuszka Agafia. Бренди будуть зняті з прилавків від сьогодні», - повідомили в прес-службі Hebe.

Autor:red.

Źródło: TVN24