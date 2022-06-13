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«Тест на професію» у потенційного роботодавця. «Я багато чого дізналася за ці кілька днів»

13 czerwca 2022, 20:48

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Pani Kateryna wzięła udział w "teście zawodu" w salonie fryzjerskim. Do tej pory strzygła tylko członków swojej rodziny
Anna PrystupaPani Kateryna wzięła udział w "teście zawodu" w salonie fryzjerskim. Do tej pory strzygła tylko członków swojej rodziny

Тест на професію. Так називається пілотний проект в масштабі всієї країни, який впроваджує Воєводське бюро праці в Любліні. Суть в тому, що безробітного або шукача роботи направляють на п’ять днів до акредитованого підприємця, який знайомить цю людину зі специфікою даної галузі. Про участь у проекті нам розповіла пані Катерина з України, яка хоче стати перукарем.

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- Я дуже задоволена. За ці кілька днів я багато чого дізналася. Досі стригла лише членів власної родини. Я завжди мріяла, щоб це стало моєю професією, - розповідає біженка з України пані Катерина, яка маєшанс отримати постійну роботу в одному з перкуарських салонів Замостя.

Все почалося з того, що вона взяла участь у «Тесті на професію», пілотному проекті, який впроваджує Воєводське бюро праці в Любліні.

Можна випробувати мрії реальністю

- Суть у тому, що учасника – тобто безробітного або ж шукача праці – направляють на п’ять днів до підприємця, який внесений до списку акредитованих в проекті. За цей час кандидат дізнається про специфіку конкретної професії і переконується, чи знайде себе в ній насправді, - пояснює речник бюро Марек Куна.

Наприклад, якщо хтось хотів стати механіком, а його професійне життя склалося по-іншому, він може випробувати мрії реальністю.

- Це працює і в зворотньому напрямку – потенційний роботодавець має нагоду ближче познайомитися з даною людиною та визначити, чи бачить її у своїй команді, - зазначає речник.

У проекті взяли участь вже понад 100 осіб

Для реалізації проекту офіс отримав 640 тис. злотих з резервних коштів Фонду праці.

- Після завершення пілотного проекту ми будемо пропонувати зміни до закону про сприяння зайнятості та інституціях ринку праці, щоб запровадити новий інструмент, - підкреслює Марек Куна.

Наразі в «тесті на професію» взяли участь вже понад 100 учасників. Наступна група почне перевіряти нову професію восени, а останній етап проекту відбудеться в першому кварталі 2023 року. Вже зголосилися 194 особи.

Можна вибирати серед різних професій

- На проект також подали заявки 188 підприємців з різних галузей – наприклад, харчової чи посередництва в торгівлі нерухомістю. Також заявляють про участь представники таких професій, як комірник, бухгалтер, ігровий аніматор чи навіть шталмейстер (конюший) та спортивний тренер, - наголошує Марек Куна.

Кожен із підприємців, в якого реалізуватиметься проект, отримає бонус у розмірі 1000 злотих на відшкодування витрат, пов’язаних із присутністю учасника. А той, натомість, після закінчення тесту отримує рекомендації.

Хороший проект також для людей, які повертаються на ринок праці

- Окрім Катерини - називаю на ім’я, бо ми за цей час дуже подружилися - були в мене ще дві пані з України. Вони вже повернулися в країну. Катерина залишилася. Я дуже хотіла би, щоб вона була моєю працівницею. Наразі проходить навчання. Можливо, коли повернеться в Україну, відкриє власний заклад, - каже Анна Приступа, власниця перукарського салону в Замості.

Вона вважає, що проект - чудова ідея для пошуку нових працівників і навіть для того, аби підрихтувати бюджет компанії.

- Нема що приховувати: перукарська галузь ще тільки оговтується після пандемії. Я вважаю, що проект також дуже хороший і для самих учасників. Наприклад, людей, які повертаються на ринок праці після тривалої перерви, – підкреслює вона.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Anna Prystupa

Tagi:
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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