"Тернопіль, Україна, сьогодні ввечері"? В іншому місці і не в той час

У соцмережах поширюють відеозаписи та фото, які нібито демонструють наслідки нещодавнього ракетного обстрілу одного з українських міст. Однак вони були створені в іншому місці та в інший час.

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У суботу, 13 травня, Тернопіль, обласний центр на заході України з населенням понад 200 тисяч жителів, став об’єктом авіаатаки Росії. У місті пролунали вибухи. Загорілася одна з будівель у промзоні, повідомила тоді місцева влада. Як повідомив порталу Суспільне голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, внаслідок обстрілу спалахнула нежитлова будівля у промисловому районі. Труш закликав жителів залишатися у своїх сховищах і утримуватися від публікації будь-яких фотографій чи відео.

Незважаючи на цей заклик, у соцмережах швидко з’явилися фото та відео, на яких нібито видно результат російського обстрілу.

Клуби вогню і диму

На одному із записів, зробленому вночі, тривалістю 13 секунд, видно величезні клуби вогню та диму над деякими будівлями та деревами. "Дуже ефективний ракетний удар по Тернополю. Повідомлялося, що значна частина військової допомоги, яку надсилають західні країни, зосереджена в цьому регіоні України", - написали в кінці дня 13 травня в англомовному акаунті Twitter, відомому поширенням неправдивого і проросійського контенту. Допис має понад 100 000 переглядів.

На записі хтось наклав російською назву телеграм-каналу "Й…й Тернопіль", назва міста також написана російською.

Запис набув великої популярності в російськомовній мережі. Згідно з поширеним у ньому повідомленням, це відео останнього ракетного обстрілу Тернополя. З таким повідомленням воно дійшло і до польських соцмереж. "Тернопіль Україна сьогодні вночі, росіяни поцілили в щось велике", - повідомив один з інтернет-користувачів (оригінальний правопис усіх дописів збережено - ред.). "Нове відео з Тернопіль", - написав інший коментатор.

Не травень і не Україна

Однак, як перевірив сайт Leadstories.com, відео не актуальне і не показує, що сталося в Україні. Вперше його опублікував іранський портал Tabnak 29 січня 2023 року. Тоді він повідомив про пожежу на нафтопереробному заводі в місті Азаршахр на північному заході цієї країни, а запис був одним з ілюстративних матеріалів до матеріалу. Їх тоді також показав портал російського державного телебачегня, який з посиланням на неназване "місцеве агентство" повідомив, що пожежа сталася в результаті атаки дрона. Крім того, російський портал стверджував, що за ймовірною атакою стоїть Ізраїль.

З тих пір відео стало популярним і опубліковане в соціальних мережах як таке, що походить з Ірану. Одна з публікацій має майже 1,5 мільйона переглядів.

На кадрах видно пожежу на іранському нафтопереробному заводі в місті Азаршахр наприкінці січня 2023 року Tabak

Не Тернопіль, а Дамаск

У соцмережах також дуже популярним стало фото, зроблене вночі, яке також описали як зроблене в Тернополі під час останнього російського обстрілу. На ньому видно стовпи диму та клуби вогню. Перед ними видно обриси будівель і вогні міста. "Тернопіль, українці показують великий бум в промзоні. І запитують, чому "Патріоти" неефективні?" - написав 13 травня один із польськомовних інтернет-користувачів, який опублікував це фото разом з іншими подібними.

Однак насправді фото демонструє наслідки ізраїльської атаки на столицю Сирії - Дамаск 20 листопада 2019 року. Права на нього належать французькому агентству AFP. Фото тоді опублікував, серед інших, французький портал Lefigaro.fr. Нам не вдалося визначити походження двох інших фотографій у дописі.

Запис із фото нібито ефекту від обстрілу Тернополя. Фото в нижньому правому куті було зроблено в Сирії в 2019 році. Twitter

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Autor:Ян Кунерт, співпраця Габріела Сєчковська

Źródło: Konkret24