"Термінові консультації" президента Дуди та генсека НАТО

10 października 2022, 21:01
Autor:
mjz/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Wołodymyr Zełenski o atakach w Kijowie
Wołodymyr Zełenski o atakach w KijowieReuters, TVN24
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Reuters, TVN24Wołodymyr Zełenski o atakach w Kijowie

Анджей Дуда та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели термінові консультації щодо бомбардування Росією цивільних об'єктів в Україні, - повідомили в Канцелярії президента. Столтенберг сказав, що подякував президенту Польщі за "ключовий внесок" Польщі у підтримку України. Раніше Дуда спілкувався з Володимиром Зеленським. Він написав, що Росія "вчинила масові військові злочини", які "не мають терміну давності і переслідуються у всьому світі".

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У понеділок вранці Росія завдала масованого ракетного удару по низці міст у більшості регіонів України. Ракети влучили у Києві, Запоріжжі та містах Дніпропетровської та Миколаївської областей. Регіональна влада на заході країни, у Львові, Тернополі та Хмельницькому, оголосила про задіяння систем ПРО та вибухи. В результаті обстрілу в центрі Києва загинули щонайменше вісім людей, 24 отримали поранення. Збираються дані про цивільні втрати в інших регіонах країни.

Ймовірно, щонайменше 10 людей загинули і близько 60 отримали поранення.

Канцелярія президента повідомила у Twitter, що президент Анджей Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Згідно з повідомленням, розмова стосувалася сьогоднішнього бомбардування Росією цивільних об'єктів в Україні.

"Я говорив з президентом Анджеєм Дудою про продовження підтримки України з боку союзників по НАТО і подякував йому за ключовий внесок Польщі", - написав Столтенберг у Twitter. "Росія продовжує неспровоковану агресію проти незалежної держави. Наш курс залишається тим самим", - додав він.

Консультація Анджея Дуди та Володимира Зеленського

Одразу після атаки відбулися термінові консультації між президентами Польщі та України. Як повідомив керівник Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох, президенти розмовляли, зокрема, про про подальше постачання засобів, необхідних для оборони України.

"Я сьогодні розмовляв із Володимиром Зеленським. Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові військові злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності і переслідуються у всьому світі", - написав президент Дуда у Twitter. Він повідомив, що обговорить це з іншими лідерами в понеділок і вівторок.

Раніше про понеділкову розмову з Анджеєм Дудою написав президент України. "Ми скоординували наші кроки з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Будемо працювати над консолідацією міжнародної підтримки, зміцненням української обороноздатності, відновленням зруйнованого та посиленням ізоляції Росії", - написав Зеленський у Twitter.

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Autor:mjz/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

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Ukraina
Andrzej Duda
Wojna w Ukrainie
Jens Stoltenberg
Wołodymyr Zełenski
Rosja
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mjz/adso
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