Тепер українці можуть подати заявку на номер PESEL. Потужні черги

Українці, що перебувають у Польщі, від тепер можуть подати заявку на номер PESEL. Завдяки цьому біженці зможуть користуватися соціальною та медичною допомогою, та системою освіти. В Ольштині біженці з України вишикувалися в чергу на видачу номерів PESEL настільки тісно, ​​що менш ніж за годину отримали номери для обслуговування на цілий тиждень. Декілька сотень громадян України в середу вишикувалися в чергу перед відкриттям адміністрації міста Щечіна, щоб подати заявку на отримання номера PESEL.

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Відповідно до спеціальної постанови, біженці з України можуть, зокрема, отримати номер PESEL та налаштувати довірений профіль. Біженці можуть подати заяву на отримання номера PESEL у будь-якому органі територіальної виконавчої влади. Біженці також можуть працювати в Польщі та отримати медичну допомогу. Учні та студенти можуть продовжити навчання в польських школах та університетах. Біженці з України також отримають фінансову допомогу. Згідно постанови це буде 300 злотих на особу.

Заява на номер PESEL для громадянина України - як подати?

Повідомлення міністра оцифрування щодо впровадження технічних рішень, що дозволяють надавати громадянам України номер PESEL, опубліковано в «Правовому журналі» 13 березня. Згідно з повідомленням, кінцевий термін впровадження технічних рішень встановлений 13 березня 2022 року, а кінцевий термін загального запуску обробки заявок – 16 березня 2022 року.

Щоб уникнути скупчення людей в державних установах, заступник міністра МВС звернувся до людей, які подаватимуть документи на PESEL. – Закликаємо громадян України не ходити в установи в перший день. З таким же закликом виступив і Посол України в Польщі Андрій Дещиця. Незалежно від того, коли громадяни України прийдуть до держустанови, їм гарантується юридичний захист з дня прибуття до Польщі, - заявив у вівторок Заступник Міністра Внутрішніх Справ та Адміністрації Павло Шефернакер.

У Законі про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни зазначено, що номер PESEL присвоюється громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща визнано законним, на підставі заяви, поданої до будь-якого виконавчого територіального органу в Польщі.

Громадянин України подає заяву особисто за місцезнаходженням територіального виконавчого органу. Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отримання номера PESEL, заява подається одним із батьків, опікуном, куратором чи тимчасовим опікуном.

Заява повинна містити, серед іншого, ім’я та прізвище, унікальний реєстраційний номер, наданий органом влади України, громадянство, дата в’їзду на територію Республіки Польща та анотація про зняття відбитків пальців. Він також повинен містити декларацію про прибуття на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями на території цієї країни, або декларацію про те, що є дружиною чи чоловіком громадянина України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України.

Під час подання заяви у запитуваної особи знімають відбитки пальців, якщо це не особа віком до 12 років; у якої фізично неможливо зняти відбиток жодного з пальців.

Номер PESEL є необхідний для отримання соціальних виплат, повноцінного медичного обслуговування та полегшення працевлаштування. Як повідомили у столичній мерії, біженці будуть звільнені від надання адреси проживання під час реєстрації.

У Варшаві номери PESEL призначатимуть трьома способами: через мобільні термінали в пунктах перебування громадян України, районних адміністративних відділеннях, а також у додаткових пунктах, над створенням яких місто ще працює.

Закон про допомогу громадянам України

Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні, Сейм ухвалив у середу, 9 березня, і потім, вночі з п’ятниці на суботу, Сенат ухвалив кілька десятків поправок; більше десяти з них були прийняті Сеймом у суботу вранці. Президент Анджей Дуда підписав постанову в суботу ввечері, а потім його опублікували в «Правовому журналі.

Нові положення набули чинності з дня їх опублікування в «Правовому журналі» і діють, згідно закону, ретроактивно, з 24 лютого 2022 року.

Постанова гарантує законність перебування громадян України, а також їх подружжя, які не мають українського громадянства, і в'їхали до Польщі з України з початку російського вторгнення. Перебування українських біженців у нашій країні буде легальним протягом 18 місяців. Також легальним буде перебування дітей, народжених у Польщі українками, які втекли від війни. Відповідно до устави, через 9 місяців біженці, перебування яких визнано законним, можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Відповідно до спеціальної постанови, біженці з України можуть, зокрема, отримати номер PESEL та налаштувати довірений профіль. Біженці можуть подати заяву на отримання номера PESEL у будь-якому органі територіальної виконавчої влади. Біженці також можуть працювати в Польщі та отримати медичну допомогу. Учні та студенти можуть продовжити навчання в польських школах та університетах. Біженці з України також отримають фінансову допомогу. Згідно постанови це буде 300 злотих на особу.

Постанова також дозволить виплату пільг тим, хто забезпечуватиме харчування та проживання громадян України. Гроші будуть виплачуватися максимум на 60 днів, але в обґрунтованих випадках терміни можуть бути продовжені. Кошти будуть виплачуватися на підставі заяв.

Більшість положень закону не поширюється на українців, які до війни легально проживали в Польщі. Проте передбачено, що терміни дії їх віз або дозволів на проживання, які закінчуються під час війни, будуть продовжені.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl