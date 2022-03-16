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Тепер українці можуть подати заявку на номер PESEL. Потужні черги

16 marca 2022, 17:56

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
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Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнтtvn24
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tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Українці, що перебувають у Польщі, від тепер можуть подати заявку на номер PESEL. Завдяки цьому біженці зможуть користуватися соціальною та медичною допомогою, та системою освіти. В Ольштині біженці з України вишикувалися в чергу на видачу номерів PESEL настільки тісно, ​​що менш ніж за годину отримали номери для обслуговування на цілий тиждень. Декілька сотень громадян України в середу вишикувалися в чергу перед відкриттям адміністрації міста Щечіна, щоб подати заявку на отримання номера PESEL.

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Відповідно до спеціальної постанови, біженці з України можуть, зокрема, отримати номер PESEL та налаштувати довірений профіль. Біженці можуть подати заяву на отримання номера PESEL у будь-якому органі територіальної виконавчої влади. Біженці також можуть працювати в Польщі та отримати медичну допомогу. Учні та студенти можуть продовжити навчання в польських школах та університетах. Біженці з України також отримають фінансову допомогу. Згідно постанови це буде 300 злотих на особу.

Заява на номер PESEL для громадянина України - як подати?

Повідомлення міністра оцифрування щодо впровадження технічних рішень, що дозволяють надавати громадянам України номер PESEL, опубліковано в «Правовому журналі» 13 березня. Згідно з повідомленням, кінцевий термін впровадження технічних рішень встановлений 13 березня 2022 року, а кінцевий термін загального запуску обробки заявок – 16 березня 2022 року.

Щоб уникнути скупчення людей в державних установах, заступник міністра МВС звернувся до людей, які подаватимуть документи на PESEL. – Закликаємо громадян України не ходити в установи в перший день. З таким же закликом виступив і Посол України в Польщі Андрій Дещиця. Незалежно від того, коли громадяни України прийдуть до держустанови, їм гарантується юридичний захист з дня прибуття до Польщі, - заявив у вівторок Заступник Міністра Внутрішніх Справ та Адміністрації Павло Шефернакер.

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У Законі про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни зазначено, що номер PESEL присвоюється громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща визнано законним, на підставі заяви, поданої до будь-якого виконавчого територіального органу в Польщі.

Громадянин України подає заяву особисто за місцезнаходженням територіального виконавчого органу. Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отримання номера PESEL, заява подається одним із батьків, опікуном, куратором чи тимчасовим опікуном.

Заява повинна містити, серед іншого, ім’я та прізвище, унікальний реєстраційний номер, наданий органом влади України, громадянство, дата в’їзду на територію Республіки Польща та анотація про зняття відбитків пальців. Він також повинен містити декларацію про прибуття на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями на території цієї країни, або декларацію про те, що є дружиною чи чоловіком громадянина України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України.

Під час подання заяви у запитуваної особи знімають відбитки пальців, якщо це не особа віком до 12 років; у якої фізично неможливо зняти відбиток жодного з пальців.

Номер PESEL є необхідний для отримання соціальних виплат, повноцінного медичного обслуговування та полегшення працевлаштування. Як повідомили у столичній мерії, біженці будуть звільнені від надання адреси проживання під час реєстрації.

У Варшаві номери PESEL призначатимуть трьома способами: через мобільні термінали в пунктах перебування громадян України, районних адміністративних відділеннях, а також у додаткових пунктах, над створенням яких місто ще працює.

Інтернет-акаунт пацієнта буде доступний українською мовою

Закон про допомогу громадянам України

Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні, Сейм ухвалив у середу, 9 березня, і потім, вночі з п’ятниці на суботу, Сенат ухвалив кілька десятків поправок; більше десяти з них були прийняті Сеймом у суботу вранці. Президент Анджей Дуда підписав постанову в суботу ввечері, а потім його опублікували в «Правовому журналі.

Нові положення набули чинності з дня їх опублікування в «Правовому журналі» і діють, згідно закону, ретроактивно, з 24 лютого 2022 року.

Постанова гарантує законність перебування громадян України, а також їх подружжя, які не мають українського громадянства, і в'їхали до Польщі з України з початку російського вторгнення. Перебування українських біженців у нашій країні буде легальним протягом 18 місяців. Також легальним буде перебування дітей, народжених у Польщі українками, які втекли від війни. Відповідно до устави, через 9 місяців біженці, перебування яких визнано законним, можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Відповідно до спеціальної постанови, біженці з України можуть, зокрема, отримати номер PESEL та налаштувати довірений профіль. Біженці можуть подати заяву на отримання номера PESEL у будь-якому органі територіальної виконавчої влади. Біженці також можуть працювати в Польщі та отримати медичну допомогу. Учні та студенти можуть продовжити навчання в польських школах та університетах. Біженці з України також отримають фінансову допомогу. Згідно постанови це буде 300 злотих на особу.

Закон про допомогу громадянам України ухвалили в Сеймі

Постанова також дозволить виплату пільг тим, хто забезпечуватиме харчування та проживання громадян України. Гроші будуть виплачуватися максимум на 60 днів, але в обґрунтованих випадках терміни можуть бути продовжені. Кошти будуть виплачуватися на підставі заяв.

Більшість положень закону не поширюється на українців, які до війни легально проживали в Польщі. Проте передбачено, що терміни  дії їх віз або дозволів на проживання, які закінчуються під час війни, будуть продовжені.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Tagi:
Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
TVN24

W środę Ośrodek Studiów Wschodnich opublikował analizę sytuacji na Ukrainie po 20 dniach rosyjskiej inwazji. Eksperci opisują, że wojska Rosji skupiają się na umocnieniu i utrzymaniu wcześniej zajętych pozycji, w niektórych rejonach kontynuują ofensywę, prowadzą też ostrzał infrastruktury cywilnej. Dodali, że obie strony przegrupowują i wzmacniają swoje siły, a Ukraińcy uruchamiają rezerwy i przygotowują się do "totalnej" obrony.

Atak Rosji na Ukrainę. Ruchy wojsk rosyjskich, przegrupowania sił, przygotowania do "totalnej" obrony. Analiza OSW

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Ruchy wojsk rosyjskich, przegrupowania sił, przygotowania do "totalnej" obrony. Analiza OSW

16 marca 2022, 16:44

Świat

Źródło:
PAP

W środę tajwańskie wojska lądowe przeprowadziły ćwiczenia na wyspie Dongyin, niedaleko wybrzeża Chin. Manewry zbiegają się w czasie ze wzrostem napięcia w Cieśninie Tajwańskiej oraz z inwazją Rosji na Ukrainę. W oficjalnym przekazie Ministerstwo Obrony w Tajpej przekazało, że są to rutynowe ćwiczenia.

Tajwan przeprowadził ćwiczenia wojskowe na wyspie niedaleko wybrzeża Chin

Świat

Tajwan przeprowadził ćwiczenia wojskowe na wyspie niedaleko wybrzeża Chin

16 marca 2022, 17:44

Świat

Autor:
ib/
tam
Źródło:
PAP
Karol się nie przyznaje, oskarża nieżyjącą Angelikę. Czy sąd uwierzy w osiemnaście czerwonych włókien?

Premium

Karol się nie przyznaje, oskarża nieżyjącą Angelikę. Czy sąd uwierzy w osiemnaście czerwonych włókien?

16 marca 2022, 9:13
Bartosz
Żurawicz

Premium

Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Медичний центр післядипломної освіти розпочинає медичний курс польської мови, в т.ч. для лікарів, стоматологів, медсестер і рятівників, - повідомили в Міністерстві здоров’я.

Починаються безкоштовні курси польської мови для медиків з України

TVN24 po ukraińsku

Починаються безкоштовні курси польської мови для медиків з України

16 marca 2022, 13:22

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Перш ніж вийти на роботу, перевірте в Інтернеті, чи існує компанія і яка мінімальна зарплата. Нікому не віддавайте свої документи чи телефон. Завжди майте з собою свою адресу, написану польською мовою, і дайте її дітям. Перш ніж поїхати в іншу країну, перевірте, де там українське консульство чи посольство, і запишіть на аркуші реквізити цих установ, бо коли вони раптом знадобляться, телефон може виявитися розрядженим – поліція в Бєльську-Бялей зустрічається з біженцями і радить, як уникнути небезпеки.

Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним

TVN24 po ukraińsku

Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним

15 marca 2022, 19:58

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Пандемія COVID-19 триває. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вакцинація є найефективнішим засобом у боротьбі з коронавірусом. У Польщі щеплення проти COVID-19 є добровільними та безкоштовними – для біженців з України також. Як і де їх отримати? Відповідаємо на найважливіші питання.

Вакцинація та тести на COVID-19 для біженців з України. Відповідаємо на найважливіші питання

TVN24 po ukraińsku

Вакцинація та тести на COVID-19 для біженців з України. Відповідаємо на найважливіші питання

14 marca 2022, 19:36

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

TVN24 po ukraińsku

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

11 marca 2022, 14:13

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
tvn24.pl

Elon Musk opublikował ostatnio zaskującego tweeta, w którym wyzywa Władimira Putina na "pojedynek, w którym stawką jest Ukraina". Nie wiadomo, w jaki sposób Musk wyobrażałby sobie takie starcie, ale wyzwanie, które rzucił przywódcy Rosji, w mediach społecznościowych rozniosło się szerokim echem. Do propozycji odnieśli się szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos i Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii.

Elon Musk wyzywa na pojedynek Władimira Putina, odpowiada mu Ramzan Kadyrow

Świat

Elon Musk wyzywa na pojedynek Władimira Putina, odpowiada mu Ramzan Kadyrow

16 marca 2022, 11:48

Świat

Autor:
aa//az
Źródło:
TVN24, PAP

Północno-wschodnią Japonię nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Miało magnitudę 7,3 - podała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS). Wydano ostrzeżenie przed tsunami.

Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii. Wydano ostrzeżenia przed tsunami

Świat

Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii. Wydano ostrzeżenia przed tsunami

16 marca 2022, 16:12

Świat

Autor:
anw/dd
Źródło:
Reuters, PAP

Pasażerka jadąca tramwajem linii numer 10 napisała do Tramwajów Warszawskich list, w którym chwali motorniczą za niezwykłą empatię. Kierująca, by pomóc uciekającej z Ukrainy i zagubionej w Warszawie matce z dzieckiem, zatrzymała tramwaj i poczęstowała ich kanapkami oraz wodą.

"Niezwykła empatia motorniczej". Zatrzymała tramwaj, pomogła zapłakanej matce z dzieckiem z Ukrainy

Ulice

"Niezwykła empatia motorniczej". Zatrzymała tramwaj, pomogła zapłakanej matce z dzieckiem z Ukrainy

16 marca 2022, 15:44

Ulice

Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Złoty po wtorkowym umocnieniu pozostaje stabilny, w środę około godziny 10 za euro płacono 4,70 zł, za dolara 4,27 zł, a za franka szwajcarskiego 4,55 zł.

Złoty pozostaje na stabilnej pozycji. Eksperci mówią jednak o "ciążących ryzykach"

Z kraju

Złoty pozostaje na stabilnej pozycji. Eksperci mówią jednak o "ciążących ryzykach"

16 marca 2022, 10:06

Z kraju

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

40 złotych dziennie na osobę - tyle wynosi dofinansowanie kosztów pobytu uchodźcy. O świadczenie mogą się ubiegać wszyscy Polacy, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach. Żeby odebrać pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Od środy jest to już możliwe. Tłumaczymy, jak to zrobić.

Można już składać wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców. Trzeba pojawić się w urzędzie

Najnowsze

Można już składać wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców. Trzeba pojawić się w urzędzie

16 marca 2022, 13:12

Najnowsze

Autor:
ww/dln
Źródło:
tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Czyje to słowa: "Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem: boby sie pon usroł na niem"? Jana Kochanowskiego, Witolda Gombrowicza, Witkacego czy Stanisława Wyspiańskiego? Na to pytanie - za 40 tysięcy złotych - w "Milionerach" odpowiadała pani Katarzyna Romanowicz z Wieliczki.

"Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem". Czyje to słowa? Pytanie z "Milionerów"

Ciekawostki

"Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem". Czyje to słowa? Pytanie z "Milionerów"

15 marca 2022, 21:00

Ciekawostki

Autor:
mw
Źródło:
Milionerzy TVN