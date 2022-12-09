Техніка та автомобілі в дар українському місту. "Вони служитимуть порятунку людей"

9 grudnia 2022, 15:33
Autor:
red.
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Ukraińska armia podczas walk w Chersoniu
Ukraińska armia podczas walk w ChersoniuReuters Archive
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Reuters ArchiveUkraińska armia podczas walk w Chersoniu

Варшава передасть українському місту Конотоп будівельну техніку, вантажівки та легкові автомобілі. Рішення з цього приводу ухвалила у четвер, 8 грудня, Рада Варшави.

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У рамках гуманітарної допомоги місто Конотоп отримає з Варшави дев’ять одиниць техніки, які раніше використовувало Управління ремонту і збереження доріг. Українська місцева влада отримає дві вантажівки, напівпричіп і шість будівельних машин: грейдери, екскаватор-навантажувач, екскаватор-бульдозер і навантажувачі. Також буде передано легковий автомобіль, який раніше належав столичному Управлінню очищення міста.

Місто Конотоп отримає з Варшави дев’ять одиниць технікиUM Warszawa/E. Lach

"Ми дуже вдячні за це"

Перед тим транспортні засоби оглядали віце-президент Варшави Міхал Ольшевський і мер Конотопа Артем Семеніхін, який цього тижня перебуває у Варшаві.

- Ми з самого початку займаємося допомогою нашим східним сусідам. Але знаємо, що вона й надалі потрібна. Саме тому ми вирішили підтримати владу Конотопа та пожертвувати частину нашої будівельної техніки та автопарку, - сказав Міхал Ольшевський, віце-мер Варшави, у комюніке.

- Те обладнання, яке ви нам сьогодні передаєте, буде використане для порятунку людських життів. Ми будемо витягувати жертв обстрілів з-під зруйнованих будівель. Ракети літають над містом і вражають різні об’єкти в моїй країні, в тому числі і в моєму місті, - сказав під час сьогоднішнього засідання Ради Варшави мер Конотопа Артем Семеніхін.

- Сьогодні Польща підтримує Україну не лише зброєю та гуманітарною допомогою, а й надаючи притулок українським біженцям. Ми дуже вдячні за це, - додав він.

Техніка та автомобілі в дар українському містуUM Warszawa/E. Lach

- Рада Варшави засудила напад Росії на Україну вже на початку конфлікту. У цей важкий час ми не лише солідаризуємося зі східним сусідом, а й намагаємося допомогти чим можемо. Сьогоднішнє голосування щодо передачі обладнання є ще одним доказом цієї підтримки, - сказав Ярослав Шостаковський, депутат Ради столичного міста Варшави.

Це не перший для України, яка бореться

Будівельні машини стануть черговими транспортними засобами, які Варшава подарує Україні. Раніше через східний кордон також було відправлено п’ять двосекційних автобусів від Міських автобусних підприємств та спеціальна машина для ремонту контактної лінії від "Варшавськиз трамваїв". Оновлені транспортні засоби - неонатальну швидку допомогу та сміттєвоз – також надало Міське підприємство очищенння столиці.

Перед тим транспортні засоби оглядали віце-президент Варшави Міхал Ольшевський і мер Конотопа Артем СеменіхінUM Warszawa/E. Lach

Це не єдина форма допомоги з Варшави, яка надійшла українським органам місцевого самоврядування. Столиця організовує транспортування гуманітарної допомоги з початку конфлікту. Наразі відвантажено майже п’ять тисяч піддонів, завантажених у тому числі ліки, продукти харчування та хімікати. У зборах, координованих містом, брали участь жителі столиці, представники бізнесу та міст-партнерів. Підтримку надали донори з усієї Європи.

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa/E. Lach

Tagi:
Warszawa
Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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pp
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