Тайвань надасть Варшаві мільйон доларів на допомогу Україні

Договір дарування було укладено в середу в мерії Варшави. Їх підписали Президент Варшави Рафал Тшасковський і Боб Чен, директор представництва Тайбея в Польщі. "Для нас дуже важливо, що ми можемо розраховувати на наших друзів у такій складній ситуації", - сказав Тшасковський.

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Кошти пожертви будуть спрямовані на підтримку українців, які приїхали до Варшави, та процес їх інтеграції у столиці. Це вже другий раз, коли Тайбей таким чином підтримує діяльність Варшави.

- В останні місяці ми могли розраховувати на допомогу з Тайбею, коли до Варшави прибули сотні тисяч українців. Вже в травні ми отримали 300 тисяч євро, а тепер ще одна пожертва піде до нас, адже Тайвань вирішив пожертвувати мільйон доларів на допомогу нашим українським гостям. Для нас дуже важливо, щоб у такій складній ситуації ми можемо розраховувати на наших друзів і що наші міжнародні контакти приносять конкретну підтримку. Дуже дякую за цю допомогу! – сказав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Під час підписання угоди також виступив Боб Чен, директор представництва Тайбея в Польщі.

- Перш за все, я хотів би висловити глибоку повагу та вдячність владі міста Варшави та мешканцям за доброту та щедрість, виявлену до жителів України, які були змушені покинути свою батьківщину через необґрунтовану агресію з боку Росії. Хоча Тайвань і Україна географічно віддалені, народ Тайваню глибоко співчуває і розуміє те, що переживають українці, - сказав Чен.

Співпраця столиць триває вже майже 27 років

- Співпраця між Варшавою і Тайбеєм почалася в 1995 році і має дуже різні форми. Ми організовуємо поїздки для польської молоді, студенти можуть отримати стипендії та вивчати китайську мову, - нагадав Рафал Тшасковський на сьогоднішній церемонії. Варшава і Тайбей співпрацюють на багатьох рівнях, від торгівлі, промисловості, культури до обміну досвідом у сфері управління. Протягом багатьох років Тайбейське представництво в Польщі в рамках Програми обміну молодих послів організовує двотижневі поїздки варшавської молоді до Тайбею. Їх поселяють в тайванських сім'ях, завдяки чому вони дізнаються про місцеву культуру і звичаї. У рамках програми також візити молоді з Тайбею до Варшави.

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Autor:red.

Źródło: TVN24