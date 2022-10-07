Тайвань надасть Варшаві мільйон доларів на допомогу Україні

7 października 2022, 15:40
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Tajwański rząd zdecydował o przekazaniu miliona dolarów na rzecz Ukraińców
TVN24Tajwański rząd zdecydował o przekazaniu miliona dolarów na rzecz Ukraińców

Договір дарування було укладено в середу в мерії Варшави. Їх підписали Президент Варшави Рафал Тшасковський і Боб Чен, директор представництва Тайбея в Польщі. "Для нас дуже важливо, що ми можемо розраховувати на наших друзів у такій складній ситуації", - сказав Тшасковський.

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Кошти пожертви будуть спрямовані на підтримку українців, які приїхали до Варшави, та процес їх інтеграції у столиці. Це вже другий раз, коли Тайбей таким чином підтримує діяльність Варшави. 

- В останні місяці ми могли розраховувати на допомогу з Тайбею, коли до Варшави прибули сотні тисяч українців. Вже в травні ми отримали 300 тисяч євро, а тепер ще одна пожертва піде до нас, адже Тайвань вирішив пожертвувати мільйон доларів на допомогу нашим українським гостям. Для нас дуже важливо, щоб у такій складній ситуації ми можемо розраховувати на наших друзів і що наші міжнародні контакти приносять конкретну підтримку. Дуже дякую за цю допомогу! – сказав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Під час підписання угоди також виступив Боб Чен, директор представництва Тайбея в Польщі. 

- Перш за все, я хотів би висловити глибоку повагу та вдячність владі міста Варшави та мешканцям за доброту та щедрість, виявлену до жителів України, які були змушені покинути свою батьківщину через необґрунтовану агресію з боку Росії. Хоча Тайвань і Україна географічно віддалені, народ Тайваню глибоко співчуває і розуміє те, що переживають українці, - сказав Чен.

Співпраця столиць триває вже майже 27 років

- Співпраця між Варшавою і Тайбеєм почалася в 1995 році і має дуже різні форми. Ми організовуємо поїздки для польської молоді, студенти можуть отримати стипендії та вивчати китайську мову, - нагадав Рафал Тшасковський на сьогоднішній церемонії. Варшава і Тайбей співпрацюють на багатьох рівнях, від торгівлі, промисловості, культури до обміну досвідом у сфері управління. Протягом багатьох років Тайбейське представництво в Польщі в рамках Програми обміну молодих послів організовує двотижневі поїздки варшавської молоді до Тайбею. Їх поселяють в тайванських сім'ях, завдяки чому вони дізнаються про місцеву культуру і звичаї. У рамках програми також візити молоді з Тайбею до Варшави.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Tajwan
Ukraina
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jr/dap
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PAP

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Autor:
pk/
tam
Źródło:
tvn24.pl

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7 października 2022, 5:16
Aktualizacja: 7 października 2022, 9:52
Aktualizacja:
Autor:
asty,
pp
Źródło:
tvn24.pl

Pokojową Nagrodę Nobla 2022 otrzymali białoruski opozycjonista Aleś Bialacki oraz rosyjskie stowarzyszenie Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. W tym roku zgłoszono 343 kandydatury, wśród nich 251 osób i 92 organizacje. Ogłaszając laureatów, wskazano, że Bialacki był jedną z osób, które rozpoczęły ruch demokratyczny na Białorusi.

Pokojowa Nagroda Nobla 2022 dla Alesia Bialackiego z Białorusi i dwóch organizacji

Pokojowa Nagroda Nobla 2022 dla Alesia Bialackiego z Białorusi i dwóch organizacji

7 października 2022, 11:07
Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Białoruscy opozycjoniści Paweł Łatuszka oraz Swiatłana Cichanouska komentowali przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Alesiowi Bialackiemu. Gratulacje wszystkim laureatom złożyli także ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Pokojowa Nagroda Nobla. Gratulacje dla laureatów

Pokojowa Nagroda Nobla. Gratulacje dla laureatów

7 października 2022, 14:06
Autor:
KS/kab
Źródło:
PAP

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6 października 2022, 19:50
Autor:
js\mtom
Źródło:
PAP

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Polska w Nuclear Sharing? Departament Stanu komentuje

Polska w Nuclear Sharing? Departament Stanu komentuje

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Autor:
pp\mtom
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

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7 października 2022, 10:33
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mag/
tam
Źródło:
TVN24 Katowice

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Autor:
kgo//am
Źródło:
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Bieszczadzkie lasy to tej jesieni prawdziwy raj dla grzybiarzy. Leśnicy przyznają, że grzyby rosną dosłownie wszędzie. Wyjątkowo obrodziły borowiki, ale nie brakuje też koźlarzy, podgrzybków i maślaków. 

"Taki wysyp zdarza się raz na kilka lat". Lasy pełne grzybów

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Autor:
ms
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Źródło:
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Loty Marka Kuchcińskiego. Siostra marszałka i politycy PiS na pokładzie

Loty Marka Kuchcińskiego. Siostra marszałka i politycy PiS na pokładzie

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Autor:
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Źródło:
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