"Шибки чорти взяли, двері не працюють, біля бензобаку дірка". Обстріляно автомобіль польських медиків

Внаслідок російських обстрілів знищено позашляховик, на якому на передовій в Україні працювала волонтерська бригада польських медиків. - Шибки чорти взяли, тут все випало. Двері не працюють, біля бензобаку дірка. На щастя, лише одне роз…не колесо, - розповідає у відеозаписі керівник команди Даміан Дуда.

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Даміан Дуда - керівник польської волонтерської бригади медиків, які допомагають бійцям на українському фронті. Він показує роботу команди в соцмережах. Останні кілька днів медики працюють в районі Соледару, де точаться запеклі бої.

Обстріляно автомобіль польських медиків

У четвер Даміан Дуда оприлюднив запис, на якому видно знищений внаслідок російського обстрілу позашляховик, на якому медики пересувалися по лінії фронту, а також транспортували поранених.

- Це результат обстрілу. Шибки чорти взяли, тут все випало. Вранці, коли я прийшов забирати машину, будівля горіла, довелося швидко евакуюватися. Двері не працюють, біля бака дірка, на щастя бак не пробитий. На щастя, лише одне роз***не колесо. Його замінять, і транспорт буде як новенький, - каже він у записі.

- Я хотів подякувати хлопцям, які дістали для нас цю машину, і команді, яка її для нас готувала. Автомобіль виявився надійним, - додає він.

Також Даміан Дуда опублікував посилання на портал, де проходить збір коштів на діяльність керованої ним команди.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl