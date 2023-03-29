"Швидку", куплену для України, хтось спалив, за гроші від збору коштів купили ще три. Вони виїхали колоною до Харкова

29 marca 2023, 18:57
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Karetka została podpalona, za pieniądze ze zbiórki kupili trzy kolejne. Wyjechały w konwoju do Charkowa
Karetka została podpalona, za pieniądze ze zbiórki kupili trzy kolejne. Wyjechały w konwoju do CharkowaTVN24
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TVN24Karetka została podpalona, za pieniądze ze zbiórki kupili trzy kolejne. Wyjechały w konwoju do Charkowa

Згоріла одна "швидка допомога", на її місці з'явилися три. Фундація "Сила майбутнього" придбала карети швидкої допомоги завдяки збору коштів, розпочатому після підпалу одного з автомобілів. Під час пожежі постраждала й друга "швидка", але її відремонтували. У гуманітарному конвої з Радлова (Малопольське воєводство) до Харкова в середу вранці вирушили чотири машини.

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На початку березня в Радлові біля Тарнова (Малопольща), вщент згоріла одна з машин "швидкої допомоги", які мали їхати в Україну в складі гуманітарної колони Фундації "Сила майбутнього".

Транспортний засіб підпалили. Вогонь поширився настільки, що пошкодив і другу машину "швидкої". Звинувачення у підпалі пред'явлено 35-річному чоловіку.

Після інциденту активісти організували онлайн-збір на новий автомобіль. Вони зібрали понад 100 тисяч злотих, завдяки яким фундація придбала "на заміну" ще три повністю обладнані автомобілі.

Машини "швидкої допомоги" TVN24

Президент фундації: карети "швидкої" вживані, але в дуже хорошому стані

Колона карет "швидкої допомоги" вирушила в середу близько 6 ранку в Україну до Харкова. Як наголосила в інтерв’ю TVN24 президент Фундації "Сила майбутнього" Діана Дембіцька-Мончка, транспортні засоби "вживані, але в дуже хорошому стані". "Сподіваюся, їх не знищать", - сказала вона.

Машини "швидкої допомоги" TVN24

Окрім трьох автомобілів "швидкої допомоги", закуплених за кошти зі збору, в Україну вирушила також постраждала під час пожежі машина, яку вдалося відремонтувати.

Салон однієї з машин швидкої допомоги кореспонденту TVN24 показав волонтер організації Марцін Хамелік. 

- Машина повністю укомплектована, залишилося додати респіратор. У ній є повне оснащення "швидкої допомоги": носилки, кисневі балони, вона готова до роботи, - наголосив він.

- Потреби в Україні дуже великі. Як вони самі повторюють, без підтримки Польщі, Європи та всього світу вони б давно програли цю війну, - зазначила віце-президентка фундації Магдалена Собарня.

Оснащення "швидкої допомоги"TVN24

За підпал "швидкої допомоги" загрожує в'язниця

35-річний чоловік, підозрюваний у підпалі карети "швидкої допомоги" на стоянці муніципального управління в Радлові, отримав загалом чотири звинувачення. Його підозрюють в тому, що тієї ж самої ночі - з 3 на 4 березня - він підпалив "швидку", порожню будівлю, пустир і дерев'яну вишку.

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У Радлові (Малопольське воєводство) підпалили машину швидкої допомогиKM PSP Tarnów

Автомобілі, профінансовані інтернет-користувачами, - не єдині машини "швидкої допомоги", які були передані фундації після того, як автомобіль "швидкої" згорів на початку березня. Через день після інциденту лікарня в Новому Таргу приєднала до гуманітарної колони власну машину "швидкої допомоги".

Раніше до акції Фундації "Сила майбутнього" приєдналися всі сілезькі лікарні. Лікарі передали Україні перев’язувальний матеріал, системи для переливання крові, рентген та електрокардіограф, а також обладнання для карет швидкої допомоги. Допомога надійде до лікарень Сумської та Харківської областей. Як зізнається керівництво фундації, на власну швидку чекає ще одна харківська лікарня, тому в Інтернеті усе ще триває збір коштів на закупівлю наступної "швидкої допомоги".

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

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