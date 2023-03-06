Шукати в Україні міни та боєприпаси, які не вибухнули, будуть собаки.  Військові отримали їх у Новому Сончі

У п'ятницю в Новому Сончі (Малопольща) українській армії передали дев'ять собак, натренованих шукати міни. На прикордонній заставі останні два тижні бійці знайомилися зі своїми новими товаришами по службі. Чотирилапі, які пройшли підготовку в Бельгії, відправляться до батальйону розмінування, який діє у складі ЗСУ.

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У п’ятницю в Новому Сончі українські Збройні сили отримали дев’ять собак, натренованих на пошук мін та інших вибухових речовин. Чотириногих дресирували в Бельгії в рамках проекту Генерального директорату з питань міграції та внутрішніх справ Єврокомісії.

Останні два тижні тварини проходили процес адаптації до своїх нових українських господарів у підрозділі Карпатського відділу Прикордонної служби в Новому Сончі.

Обшукуватимуть обвалені будинки та згорілі автомобілі

За словами прикордонників, собак відправлять до батальйону розмінування, який діє у складі Збройних сил України.

- Ці собаки навчені виявляти міни та вибухівку в типових умовах війни. Вони готові обшукувати згорілі автомобілі, шукати нерозірвані боєприпаси в обвалених будинках. Це реалії, з якими доводиться мати справу Україні, - заявив у п'ятницю представник Єврокомісії з питань боротьби з тероризмом Мартін Шифер.

Ідея такої підтримки українських воїнів народилася у квітні минулого року. "Коли ми усвідомили, у яких масштабах українській владі доведеться займатися розмінуванням, ми дійшли висновку, що потрібен швидкий і ефективний проект підтримки", - сказав Шифер.

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Собачий нюх на службі в армії

Чотирилапі, передані Україні, - це переважно бельгійські вівчарки, які мають винятковий нюх і ідеально підходять для виконання покладених на них завдань.

Це перша група собак, передана в Україну. У жовтні туди мають ще прибути навчені чотирилапі. Загалом у рамках проекту, який реалізує Єврокомісія, до охопленої війною країни мають доставити до 50 спеціально вишколених собак. Фінансування цього проекту з бюджету ЄС становить від 2,5 до 3 мільйонів євро.

Знаходження та знешкодження снарядів, зарядів та вибухових матеріалів є невід’ємною частиною відновлення безпеки цивільного населення, інфраструктури та об’єктів критичного значення. Як запевняють опікуни навчених собак, проект ведеться з дотриманням усіх правил безпеки тварин. Наголошують, що досі не траплялося, щоб собака загинув чи був поранениц під час обшуку дорученої території.

- Вся Україна завжди буде вдячна за своєчасну підтримку від наших друзів, - наголосив під час церемонії передачі собак командир українського батальйону розмінування полковник Петро Бружина.

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Патрон, найвідоміший український собака-сапер

Найвідоміший український пес-сапер – Патрон. У травні 2022 року його назвали лауреатом премії Pal-Dog-manitarian на Каннському кінофестивалі. Раніше Патрон вже був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським спеціальною відзнакою за самовіддану службу.

Собаку також увічнили на муралі в Рівному та на багатьох дитячих малюнках. Крім того рятувальники створили навчальні відеоролики, в яких Патрон інструктує дітей та дорослих, яких правил безпеки слід дотримуватися в місцях, де є міни та вибухонебезпечні предмети.

Autor:red.

Źródło: tvn24