Шукали допомоги для синочка, але їх відправляли геть. Коли його прийняли, було вже пізно. Даміанчик помер

11 sierpnia 2023, 20:41
Autor:
Ред.
Źródło:
Uwaga! TVN
Śmierć 3-letniego Damiana. "W sepsie najważniejszym czynnikiem jest czas"
Śmierć 3-letniego Damiana. "W sepsie najważniejszym czynnikiem jest czas"
Uwaga! TVN
Uwaga! TVNŚmierć 3-letniego Damiana. "W sepsie najważniejszym czynnikiem jest czas"

Вони приїжджали до лікарні з хворою дитиною, але їх відправляли додому. Допомога прийшла, коли було надто пізно. Їхній трирічний син Даміан помер. Прокуратура понад рік веде провадження за фактом піддавання дитини прямій загрозі загибелі. Репортаж Агнешки Мадейської у програмі "Увага!" TVN.

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Яна та Вадим родом з України. Вони живуть у Польщі понад п’ять років. Наймолодшим із їхніх трьох дітей був трирічний Даміан.

- Він був чудовою дитиною, дуже веселим, співав, танцював, - згадує його мама.

- Він ніколи не хворів, нічого не було, все було добре, - додає батько.

"Нас з дитиною відправили додому"

Батьківська трагедія сталася рік тому 27 квітня. Увечері в їх молодшого сина Даміана почалася блювота. Батьки відвезли його до дитячої лікарні на вулиці Нєкланьській у Варшаві. Там о другій годині ночі хлопчика прийняли у рятувальному відділенні лікарні.

- Лікар його оглянув, виписав ліки, і ми поїхали додому. Після цього він спав практично весь день, - каже пані Яна. І додає: "Наступного дня стало гірше, піднялася температура, вирвало, змінилося обличчя, посиніло під очима. Також посиніли губи. Він виглядав погано".

29 квітня батьки вдруге поїхали з сином до тієї ж дитячої лікарні. З моменту прибуття в рятувальне відділення минуло дві години, поки хлопчика оглянула чергова лікарка.

- Вона подивилася на нього. Оглянула його загально, аналізу крові не було, нічого такого. Вона на мене накричала, сказала, що з дитиною нічого страшного не відбувається. Сказала мені їхати додому і йти до своєї поліклініки, - згадує мама Даміана.

- Нас знову з дитиною відправили додому, - наголошує пан Вадим.

- Дружина казала, щоб залишити дитину в лікарні, поставити йому крапельниці. Дитина була з лікарями, - каже чоловік. На його думку, тоді його син був би живий.

Стан дитини погіршився ще більше. Виникла кривава блювота і посилився пронос. Через кілька годин Даміана госпіталізували втретє, цього разу каретою швидкої допомоги. Дивно, але трирічна дитина отримала жовту смужку пацієнта, що означає лише третій ступінь в черговості прийому. Після більше години очікування лікаря дитина продовжувала блювати.

"Просто покликали прибиральницю"

- Вони побачили, що дитину чорним вирвало на стіну, і просто викликали прибиральницю. Я не знаю, хто це був, медсестра чи хтось інший. Мій чоловік сказав викликати допомогу для дитини. А вона сказала, що все буде добре і треба чекати, - пригадує мама Даміана.

- Врешті, коли ми потрапили до лікаря, дитина була у дуже критичному стані. Оглянули його, одразу відвезли в інший кабінет, де спробували щось робити, - розповідає пані Яна.

Лікарі рятували його дві години. Прийшла лікарка і сказала, що має для нас погану новину: "Ваш син помер". Ми з дружиною були в шоці, - розповідає батько хлопчика.

- Я почала кричати і плакати. Для матері це щось неможливе. Пам’ятаю, коли виходила з лікарні, хотіла кинутися під машину, щоб не відчувати цього болю, - каже мама Даміана.

Це був сепсис

Протягом 44 годин батьки хлопчика тричі зверталися за допомогою до однієї лікарні. Що могло стати причиною смерті Даміана і чи можна було цьому запобігти? З медичною документацією дитини ознайомилася досвідчена лікарка, яку ми про це попросили.

- Увесь перебіг свідчить про те, що дитина стала жертвою дуже важкої інфекції у вигляді сепсису, - каже доктор медичних наук Агнєшка Дила, спеціаліст з педіатрії, анестезіології та інтенсивної терапії.

– Багато бактерій здатні викликати таку загальну реакцію організму. Ми говоримо про сепсис, коли ці бактерії рухаються по всій нашій крові, досягають різних органів, і ті намагаються боротися з цими бактеріями. Вони починають гірше функціонувати. При сепсисі не тільки у дітей, а й у дорослих найважливішим фактором є час. Відбувається відмова багатьох органів - нирок, серця, легенів чи мозку, - пояснює доктор медичних наук Агнєшка Дила.

- Оскільки я і педіатр, і анестезіолог, то знаю, що в роботі з дітьми, особливо важкохворими, завжди важлива велика пильність, і, мабуть, цього тут не вистачало на багатьох етапах, - вважає експертка.

Смерть дитини - страшний удар для батьків Даміана.

- Мій чоловік хотів піти воювати. Він хотів покинути мене і поїхати в Україну. Мій син сказав, що не хоче жити і хоче до Даміанчика, - розповідає зламана жінка. - Я хочу, щоб вони відповіли за те, що сталося. Я звинувачую лікарку, яка відмовилася госпіталізувати мою дитину, - підкреслює пані Яна.

Заява лікарні

Прокуратура понад рік веде провадження за фактом піддавання дитини прямій загрозі загибелі. Речник лікарні не прийняв наше запрошення зустрітися перед камерою і надіслав заяву, в якій було написано, що представники лікарні не хочуть з нами спілкуватися до правочинного з’ясування обставин смерті хлопчика.

Втім лікарня видала заяву. "Керівництво та працівники дитячої лікарні імені професора Яна Богдановича безпосередньо зацікавлені в повному з'ясуванні всіх обставин смерті Даміана Гнатишина. Після констатації смерті пацієнта лікарня вийшла на прямий контакт із прокуратурою та надала всі матеріали, необхідні для розслідування. Під час розслідування, яке триває, лікарня беззастережно виконує всі доручення прокуратури, а медичні працівники, причетні до лікування Даміана, з’являються на заплановані в ході розслідування допити. До тих пір, поки обставини смерті нашого пацієнта не будуть з'ясовані юридично, лікарня не надаватиме жодної інформації ЗМІ. Ми заявляємо, що наші маленькі пацієнти можуть розраховувати на професійну допомогу в нашій лікарні, а також на тепло і розуміння їх страждань" - написано в ній.

Скільки триватиме провадження прокуратури? Виявляється, за останні п'ять років у варшавській прокуратурі зареєстровано понад 10 випадків лікарських помилок у цій лікарні. Провадження тривали в середньому близько двох років, тоді як судові розгляди можуть тривати й довше.

- Кожна людина, побачивши чи почувши про таку ситуацію, одразу думає про себе та своїх близьких: а якби я чекала в реанімації з дитиною, яка блювала кров’ю, і ніхто б мені одразу не допоміг, - каже Йоанна Лазер, адвокатка, яка представляє інтереси батьків Даміана.

- Усі налякані і, можливо, такі програми допоможуть унаочнити проблему, чи то з пильністю лікарів, чи то з лікарняними процедурами. Суть полягає в тому, щоб забезпечити безпеку пацієнтів і відповідність процедур потребам пацієнтів, - додає вона.

Якими симптомами у дитини не можна легковажити?

- Такою корисною порадою для батьків є шукати значні зміни в поведінці дитини. Наприклад, коли вона дуже сонна і її неможливо розбудити, або настільки слабка, що не можна поставити її на ноги. Або дитина, яка із задоволенням гралася, навіть коли у неї падає температура, мало контактує. Її не цікавить те, що до цього цікавило, навіть улюблена казка. Це не приховані симптоми. Це те, що не можна не помітити, - пояснює Агнешка Дила, доктор медичних наук.

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Autor:Ред.

Źródło: Uwaga! TVN

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Źródło:
PAP, tvn24.pl

"Jedynki" Trzeciej Drogi są już generalnie znane - powiedział poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiadomo, że na pierwszych miejscach list wyborczych koalicji znajdą się prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Kogo jeszcze możemy spodziewać się na czele list Trzeciej Drogi?

Trzecia Droga. Kto znajdzie się na pierwszych miejscach list wyborczych koalicji?

Trzecia Droga. Kto znajdzie się na pierwszych miejscach list wyborczych koalicji?

11 sierpnia 2023, 8:41
Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP

Trwa ćwiczenie SOCHACZEW23 z wykorzystaniem baterii Patriot i po raz pierwszy z systemem IBCS - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Jak wyjaśnił, szkolenie dotyczy integracji wszystkich elementów najwyższego piętra wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Trwają ćwiczenia "z wykorzystaniem baterii Patriot i po raz pierwszy z systemem IBCS"

Trwają ćwiczenia "z wykorzystaniem baterii Patriot i po raz pierwszy z systemem IBCS"

11 sierpnia 2023, 18:38
Autor:
akw/dap
Źródło:
PAP

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także próby generalnej przed uroczystościami, należy spodziewać się kilkudniowych utrudnień. Największe będą na Wisłostradzie, dwóch mostach i ulicach Śródmieścia. Inaczej pojadą autobusy. W przypadku wyłączenia ruchu na mostach na trasy objazdowe zostaną skierowane również tramwaje.

Zamkną dla ruchu Wisłostradę i dwa mosty. Na Święto Wojska Polskiego i defiladę

Zamkną dla ruchu Wisłostradę i dwa mosty. Na Święto Wojska Polskiego i defiladę

9 sierpnia 2023, 17:51
Aktualizacja: 11 sierpnia 2023, 8:27
Aktualizacja:
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP
Nie wierzą, że to Krzysztof. Tylu ludzi zabić, dzieciaka swojego?

Nie wierzą, że to Krzysztof. Tylu ludzi zabić, dzieciaka swojego?

10 sierpnia 2023, 9:00
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Zbieranie grzybów może słono kosztować - za złamanie przepisów można otrzymać mandat w wysokości do 500 złotych. Co więcej, za zbieranie gatunków chronionych sąd może wymierzyć karę pięciu tysięcy złotych.

Zbieranie grzybów może słono kosztować. Kara sięga nawet 5 tysięcy złotych

Zbieranie grzybów może słono kosztować. Kara sięga nawet 5 tysięcy złotych

11 sierpnia 2023, 10:31
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Temat cudzoziemców przyjeżdżających do pracy w Polsce stał się głośny po tym, gdy Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum w sprawie relokacji migrantów. Konkret24 otrzymał zestawienie 15 krajów, których obywatele otrzymują najwięcej wiz pracowniczych - dominują sąsiedzi ze Wschodu, ale wysoko są Turcja oraz kraje Azji Południowej i Środkowej.

Skąd są cudzoziemcy pracujący w Polsce? Top 15 krajów

Skąd są cudzoziemcy pracujący w Polsce? Top 15 krajów

11 sierpnia 2023, 13:37
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski; współpraca: Michał Istel,
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Węgierski bank OTP, który został wpisany przez Ukraińców na listę międzynarodowych sponsorów wojny z powodu kontynuowania działalności w Rosji, zanotował w pierwszej połowie roku duże zyski zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie – napisał w piątek dziennik "Nepszava".

Ukraińcy wpisali go na listę sponsorów wojny. Węgierski bank z dużymi zyskami w Rosji i Ukrainie

Ukraińcy wpisali go na listę sponsorów wojny. Węgierski bank z dużymi zyskami w Rosji i Ukrainie

11 sierpnia 2023, 19:44
Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP