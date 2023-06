Штрафи батькам за те, що не вакцинують дітей? Є ідея "спростити складну адміністративну процедуру"

czytaj dalej

Poseł Suwerennej Polski, wiceminister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jacek Ozdoba po wygranym meczu Polski z Niemcami zasugerował w mediach społecznościowych, że było to zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem. Do jego komentarza odniósł się były prezes PZPN. "Co to za debil?" - zapytał Zbigniew Boniek. Na reakcję polityka nie trzeba było długo czekać.