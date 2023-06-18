Штрафи батькам за те, що не вакцинують дітей? Є ідея "спростити складну адміністративну процедуру"

Кількість нещеплених дітей зростає, і у чиновників є нова ідея, як мотивувати опікунів дбати про здоров’я та безпеку найменших, для яких діє програма обов’язкової вакцинації. Нинішній порядок викликів, нагадувань і аж потім - штрафів вони пропонують замінити звичайними штрафами.

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Зараз у ситуації, коли дитина не щеплена, її опікуни спочатку отримують виклик на процедуру, а потім попередження. Наступний крок - штраф в адміністративному порядку та остаточний штраф. Останній може становити 10 000 злотих одноразово - і може бути накладений кілька разів.

Як повідомила редакції tvn24.pl Головна санітарна інспекція, у 2022 році державні повітові санітарні інспектори видали 6399 нагадувань, 3150 виконавчих листів (які є підставою для порушення адміністративного провадження) та 3138 запитів до воєвод щодо адміністративного примусу до обов’язкової вакцинації.

Стаття 119 Підстави накладення штрафу з метою примусу

§ 1. Штраф з метою примусу накладається, коли покарання стосується виконання зобов'язаною особою обов’язку припинення або скасування або ж обов'язку виконати дію, зокрема дію, яка через її характер не може бути виконана іншою особою замість зобов'язаної особи.

- Закон від 17 червня 1966 р. про виконавче провадження в адміністративних справах.

Стаття 26. Порушення виконавчого провадження

§ 1. Виконавче провадження відкривається за клопотанням кредитора про початок адміністративного стягнення та на підставі виданого ним виконавчого листа, складеного за встановленим зразком. Стягувач, який одночасно є органом примусового стягнення, відкриває виконавче провадження за посадою, через надання виданомк ним виконавчому документу застереження про скерування цього документа до адміністративного виконання.

- Закон від 17 червня 1966 р. про виконавче провадження в адміністративних справах.

Не вакцинуєш? Штраф. Міністр охорони здоров'я: це розмірковування

Тим часом під час червневого засідання комітету Сенату з охорони здоров'я було запропоновано спростити цю процедуру і замінити її штрафами. Система також має бути впорядкована за допомогою обов’язкової електронної картки щеплень - наразі таке рішення є необов’язковим, деякі опікуни вирішують зберігати документацію лише в паперовому вигляді, що ускладнює обмін інформацією між медичними закладами. Першою описала справу "Rzeczpospolita". Газета нагадує, що вакцинованість дворічних дітей проти гепатиту В становить 97,3 відсотка, проти туберкульозу - 97,7 відсотка, проти дифтерії, правця та кашлюку сягає 94 відсотків. Видання зазначає, що у випадку поліомієліту показник становить 94,1, а кору - 90,9 відсотка. Експерти попереджають, що це може призвести до повернення забутих хвороб.

Міністр здоров'я Адам Нєдзєльський зазначив, що штрафи - це, поки що, "лише ідея".

- Йдеться про спрощення неефективної та складної адміністративної процедури. Це міркування, які були представлені, але поки немає законопроекту, який би містив такі положення. Наразі це лише ідея, - пояснив міністр, якого цитує портал medexpress.pl.

- Впродовж більш як десятка років спостерігається тенденція до зниження рівня вакцинації та збільшення кількості людей, які ухиляються від вакцинації, - пояснив необхідність змін Даріуш Познанський, керівник Департаменту громадського здоров’я в Міністерстві здоров'я, під час останнього засідання профільного сенатського комітету.

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На порозі колективного імунітету

Ми запитали Головну санітарну інспекцію про те, скільки дворічних дітей у Польщі вакциновано. Як пояснив речник GIS Шимон Цєнкий, цикл вакцинації проти кору, паротиту та краснухи складається з двох доз вакцини MMR: першої у віці від 13 до 15 місяців, а другої - на шостому році життя.

- Рівень вакцинації по всій країні першою дозою КПК на другому році життя становив у 2022 році 90,9 відсотка, - навів приклад речник.

Відповідаючи на запитання, чи слід через це побоюватися повернення кору, Цєнкіий зазначив, що хвороба, "на жаль, зустрічається в Польщі, але її випадків небагато".

- 90 відсотків (вакцинованих - ред.), за словами епідеміологів, – це все ж такий рівень, який гарантує колективний імунітет. Проте нас хвилює насамперед тенденція до зниження, - зазначив співрозмовник tvn24.pl.

Вакцинація важлива не лише з погляду окремої людини, яка таким чином захищена від хвороби чи її важкого перебігу, а й для всього суспільства. Високий рівень охоплення щепленнями гарантує так званий колективний імунітет. Завдяки йому менше шансів захворіти також у людей, які не змогли зробити щеплення за станом здоров’я.

"Поріг колективного імунітету визначається як відсоток імунізованих людей у популяції, після якого кількість нових інфікованих починає зменшуватися, зазвичай для цього потрібно 90-95 відсотків наділеної імунітетом популяції", - читаємо на сайті Національного інституту громадського здоров'я.

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В дитсадку можуть тільки запитати

Одним із інструментів, який чиновники нині застосовують, аби мотивувати батьків вакцинувати дітей, є додаткові бали під час набору в дитсадки. Такий критерій запровадила, зокрема, міська рада у Варшаві. Там написано: "дитина, якій зроблені обов'язкові захисні щеплення, або дитина, яка не може бути щеплена за станом здоров'я, встановленим лікарем". За дотримання цього критерію можна отримати 32 бали.

Заступник прес-секретаря столичної мерії Якуб Лєдуховськиц зазначає, однак, що нагляд за щепленнями не входить до компетенції міських чиновників.

На запитання, чи можуть муніципальні дитсадки вимагати від батьків підтвердження (наприклад, у вигляді копії або ознайомлення з картою щеплень), що дитина справді була щеплена, він заперечує.

- Контролювати ці щеплення не в нашій компетенції, ми не маємо для цього юридичної можливості. Для цього є Мінздоров'я і санепідслужба. Ми не в праві висловлюватись про обов’язковість вакцинації та можливі наслідки відмови від вакцинації дитини, - переконує речник. Водночас в інтерв’ю виданню "Gazeta Wyborcza" він повідомляє, що "критерій (вакцинацію - ред.) позначили 90 відсотків батьків, які подали документи на вступ до дитсадка". А це - як зазначає видання - означає, що в столиці "10 відсотків дітей відвідують дитясі садки без обов’язкових щеплень".

Ми надіслали до Міністерства здоров'я питання щодо щеплення дітей. Чекаємо на відповідь.

Sąd: dodatkowe punkty dla szczepionych dzieci przy rekrutacji do żłobków legalne 01.10 | Dodatkowe punkty do żłobkowej rekrutacji za zaszczepione dziecko zgodne z prawem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Orzeczenie cieszy wiele samorządów, bo kryterium przyjęcia do żłobka lub przedszkola dziecka zaszczepionego wzbudza kontrowersje wśród rodziców. tvn24

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