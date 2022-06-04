«Шляхетний Пакет» для біженців. Запущено Базу родин «Солідарного Пакету»

«Шляхетний Пакет» у суботу запустив в дію базу даних родин в рамках акції «Солідарний Пакет». Спеціальна випуск благодійної кампанії спрямований на біженців – це допомога людям, які втекли до Польщі від війни в Україні.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Як пояснила в суботу президентка асоціації «Весна» Йоанна Садзік, яка організовує кампанію «Шляхетний Пакет», на сайті www.szlachetnapaczka.pl протягом трьох тижнів з’являтимуться історії родин біженців.

- Кожен із нас зможе прочитати ці історії та вибрати сім’ю, якій готуватиме пакет з урахуванням індивідуальних потреб цих людей, - зазначила вона.

Садзік: їхній світ зменшився до розмірів однієї валізи

- Світ воєнних біженців війни з України зменшився до розміру однієї валізи. Тому їм потрібна допомога, солідарність, наша присутність і відчуття, що вони бажані гості, – зазначила представниця «Весни».

«Люди, які втекли з України, – нагадала Садзік, – жили подібним до нашого життя, у них були кохані, будинки, улюблені кафе, друзі, у їхніх дітей були друзі з двору, улюблене печиво та іграшки».

- Натомість зараз в них залишилось так мало цього. Дивлячись на них, ми бачимо себе, адже це могли бути ми, - додала вона.

Організатори навели приклад пані Олени та її двох дітей, які до війни мали будинок у рідній країні, в якому була повна шафа одягу. «Сьогодні просять літній одяг та взуття, у них були кухонні ящики з продуктами та смаколиками - сьогодні сподіваються отримати пакет продуктів тривалого збергіання», – написали вони.

Як допомогти родинам біженців у рамках «Шляхетного пакету»?

Люди, які хочуть допомогти біженцям у рамках програми «Солідарний пакет», можуть зайти на веб-сайт «Шляхетного Пакета» та обрати сім’ю, яка потребує допомоги. Як наголошують організатори, Пакет – це допомога, яка завжди пристосована до потреб нужденних. Благодійники отримають точний список покупок із підтвердженням вибору на електронну пошту.

На кожному етапі підготовки пакету дарителі можуть зв’язатися з волонтером, який опікується родиною. Готові пакети, запаковані як подарунок, необхідно відвезти на вказаний склад «Шляхетного пакету» під час Вікенду Чудес (25-26 червня). У ці ж вихідні підготовлений пакет через волонтерів надійде до обраної родини в потребі.

За словами організаторів, сім’ї просять, наприклад, одяг, взуття на літо,. Це може бути оснащення орендованої квартири каструлями чи іншим обладнанням, мовний курс, щоб почати розмовляти польською та почати шукати роботу, ноутбук чи телефон, який допоможе дітям у навчання, а сім’ї у спілкуванні з рідними. Є також запити на ваучер на окуляри або ваучери в продуктовий магазин, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет.

Потреби визначаються на основі зустрічей волонтерів «Шляхетного пакета» з родинами біженців по всій Польщі. За даними організації, до цієї форми діяльності залучено понад 460 волонтерів. Наразі вони відвідали понад 700 родин.

Autor:red.

Źródło: tvn24