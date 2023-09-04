Шкільне приладдя дорожчає. Понад половину поляків витратить більше, ніж рік тому

4 września 2023, 12:36
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
Wyprawka szkolna 2023
Wyprawka szkolna 2023TVN24
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TVN24Wyprawka szkolna 2023

Цього року набір підручників та приладдя для школи дорожчий - так відповіли понад 93 відсотки опитаних Payback Polska, яка провела опитування поляків щодо покупок, пов’язаних з початком навчального року. Більшість із нас планує витратити від 301 до 500 злотих. Томаш Свігост, голова Палати підприємців офісної та шкільної галузі, прогнозує в інтерв’ю TVN24, що батьки платитимуть на 10-15 відсотків більше за стартовий шкільний набір.

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Дослідження було проведено з метою дізнатися про споживчу поведінку поляків щодо покупок для дітей та шкільної молоді.

Результати опитування у звіті Payback Opinion Poll чітко показують, що поляки відчули підвищення цін на шкільне приладдя. Таку відповідь дали понад 93% опитаних. При цьому понад 82 відсотки респондентів визнали, що інфляція впливає на їхні рішення щодо суми, яку вони будуть витрачати на спорядження до школи.

Інфляція в серпні 2023 року в річному обчисленні склала 10,1 відсотка - свідчать попередні дані Головного статистичного управління (GUS). Порівняно з попереднім місяцем ціни залишилися на колишньому рівні. У липні подорожчання товарів і послуг у річному обчисленні становило 10,8 відсотка.

Понад половину з нас витратить більше, ніж рік тому

За даними Payback, майже 53 відсотки. респондентів заявили, що через підвищення цін витратять на шкільне приладдя більше, ніж торік.

"Понад 30 відсотків хочуть зменшити витрати на шкільне приладдя з огляду на інші видатки. 43 відсотки поляків мають намір фінансувати шкільне приладдя з поточних доходів або заощаджень. У свою чергу 29 відсотків респондентів зроблять це за рахунок коштів програми "Добрий старт" 300+ і

понад 16 відсотків із коштів програми 500+", - йдеться у підсумках дослідження.

Дослідження показало, що 36 відсотків респондентів планує витратити від 301 до 500 злотих на дитину. Друга за чисельністю група, 25 відсотків, заявила, що витратить від 501 до 700 злотих.

Шкільне спорядження 2023. Більшість із нас лише заповнять прогалини

Виявилося, що переважна більшість поляків, майже 56 відсотків, планує приготувати цьогорічний набір як із нових, так і з минулорічних речей. У свою чергу 14 відсотків респондентів сказали, що для того, щоб комплектувати речі для дитини, вони купуватимуть лише найнеобхідніше та використовуватимуть речі минулого року або ті, що лишилися від старших дітей.

Результати опитування Payback Opinion Poll показують, що лише менш ніж 30 відсотків поляків цього року купуватимуть своїм дітям новеньке шкільне приладдя.

Найбільшу частину бюджету на шкільне спорядження витрачають на підручники та приладдя (по 32 відсотки) та одяг (31 відсоток).

Дослідження також показало, що реклама та хороша ціна важливіші, ніж те, чи брендові шкільне приладдя. Респонденти не звертають уваги на цей аспект (46 відсотків респондентів). Понад 88 відсотків вказали, що шукають хороші рекламні пропозиції. Крім того, понад 50 відсотків поляків заявили, що за можливості користуватимуться програмами лояльності. За даними Payback, "майже 37 відсотків респондентів відповіли, що вони свідомо обирають такі місця для покупки шкільного приладдя, які дозволяють їм скористатися програмами лояльності".

За шкільним приладдям ми ходимо в магазини зі знижками а книжки купуємо в інтернеті

Понад 45 відсотків батьків, діти яких навчаються в початковій школі, не купують підручників, оскільки їх надає школа. Щодо учнів середньої школи таку відповідь дали 6 відсотків опитаних.

"У групі батьків, які мають дітей у початковій школі та купують для них книжки, понад 25 відсотків респондентів зазначили, що роблять це через Інтернет", - повідомляють автори дослідження. Проте звичайні книгарні ще не зникли. Що користуються їх пропозицією заявили 16% респондентів. Відсоток батьків, які купують вживані книжки, становить 10%.

Батьки з дітьми в середніх школах найчастіше купують книги в Інтернеті (37% респондентів), вживані книжки (майже 34% респондентів заявляють, що викуповують вживані підручники у друзів) і в звичайних книгарнях (18% респондентів).

Більшість поляків (майже 58 відсотків опитаних) зазначають, що купують шкільне приладдя в супермаркетах, гіпермаркетах і дисконтних крамницях.

Витрати на шкільне спорядження ми розподіляємо у часі

За даними учасників опитування PAYBACK Opinion Poll, найбільше поляків купує шкільне приладдя у серпні. Таку відповідь дали понад 65% респондентів. 17 відсотків відкладає покупки до вересня, а 13 відсотків опитаних купують ще в липні.

Респонденти зізнаються, що розподіляють покупки в часі, тому що не мають змоги придбати всі товари зі списку в одному місці/під час однієї закупівлі (41%). З іншого боку, понад 20% респондентів розподіляють придбання шкільного приладдя в часі через фінансові причини.

- Усе вказує на те, що інфляція значно вплинула на цьогорічні бюджети польських батьків. Цей фактор призводить до того, що половина польських домогосподарств з дітьми шкільного віку витрачатиме на шкільне приладдя у 2023 році більше. Відтак можна спостерігати певні стратегії купівлі: купівля секонд-хенду, не звертання уваги на те, чи брендова продукція, і, звісно, пошук акцій і використання програм лояльності, щоб заощадити гроші на

витрати, пов'язані з поверненням до школи, - підсумовує Томаш Глос, директор відділу Partner Success в PAYBACK Polska.

Ціни на папір ростуть, то й підручники дорожчають

Згідно з дослідженням Центру вивчення громадської думки, минулого року родина з однією дитиною заплатила 1139 злотих за шкільний стартовий набір. Сім'я з двома дітьми - вже на 600 злотих більше.

Як розповів в інтерв’ю TVN 24 голова Палати підприємців офісної та шкільної галузі Томаш Свігост, цього року підручники подорожчають через основну сировину - папір.

- Ціни на папір останнім часом різко коливалися, приблизно 15 місяців тому вони зросли майже на 100 відсотків, потім впали, тоді як подорожчання поточної продукції за рік складає від 6 до 12 відсотків, - сказав Свігост.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

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