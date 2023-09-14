Шкільна страховка. Все, що потрібно знати

14 września 2023, 19:03
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
Szkoła cztery dni w tygodniu, koniec 45-minutowych lekcji. Rewolucja w Wodzisławiu Śląskim
Szkoła cztery dni w tygodniu, koniec 45-minutowych lekcji. Rewolucja w Wodzisławiu Śląskim
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Szkoła cztery dni w tygodniu, koniec 45-minutowych lekcji. Rewolucja w Wodzisławiu Śląskim

Розпочався новий навчальний рік, а це означає не лише повернення за парти, а й повернення до теми шкільного страхування. Чи є така страховка обов'язковою? На що звернути увагу, купуючи поліс? Відповідаємо на найважливіші питання.

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На одній із перших зустрічей у школі батькам повідомляють про пропозицію, з якої вони мають обрати. При цьому не завжди інформують про те, що батьки не зобов'язані скористатися жодною з пропозицій, представлених у школі. У Польщі немає обов’язку купувати шкільну страховку.

Шкільна страховка – це можливість, а не обов’язок

Звісно, якщо пропозиція відповідає вашим потребам, варто розглянути таку покупку, адже шкільне страхування діє не лише під час занять, а й після уроків та під час канікул. Однак ніхто не може змусити до купівлі. У цьому запевняє фінансовий омбудсмен.

- У Польщі закон не зобов’язує батьків або навчальні заклади страхувати дітей та шкільну молодь від наслідків нещасних випадків (NNW) чи інших ризиків, - пояснює Мацєй Сава, прес-секретар, заступник директора Департаменту освіти та комунікацій в Офісі фінансового омбудсмена.

Представник фінансового омбудсмена зазначає, що лише при організації екскурсії чи виступу за кордоном школа зобов’язана застрахувати її учасників від медичних витрат та наслідків нещасних випадків. Такий обов'язок встановлений наказом Міністра національної освіти і спорту від 8 листопада 2001 року.

- Відтак шкільне страхування є добровільним, а це означає, що тільки батьки вирішують, чи буде застрахована їхня дитина і в якому обсязі, - підкреслює Сава.

Також варто пам’ятати, що ніщо не заважає мати два поліси. Ми можемо придбати той, який пропонує школа, а також додатковий індивідуальний поліс, який також охоплюватиме нестандартні види діяльності, наприклад, верхову їзду. Крім того, якщо станеться нещасний випадок, на який поширюються обидва договори, наприклад зламана рука, ми отримаємо виплати за обома полісами відповідно до обсягу наданого захисту.

Шкільне приладдя дорожчає. Понад половину поляків витратить більше, ніж рік тому

На що звернути увагу, купуючи шкільну страховку

Що ми дійсно повинні враховувати, купуючи страховку? Насамперед - страхова сума. Це практично найголовніше. Скарги батьків на низькі виплати часто виникають через те, що вони не приділяли цьому питанню уваги.

Принцип простий; чим більша страхова сума, тим більша виплата у разі нещасного випадку. Однак "щось за щось", адже чим більша страхова сума, тим більшим буде страховий внесок.

- Однак слід пам’ятати, що не кожен страховий випадок закінчується виплатою повної страхової суми. Таким випадком буде, наприклад, шкода здоров'ю. І якщо, скажімо, після перелому ноги лікар оцінить завдану здоров’ю шкоду у 4%, то при страховій сумі 10 тисяч злотих ми отримаємо лише 400 злотих допомоги, - зазначає Мацєй Сава.

Як дізнатися, чого очікувати? Кожен страховик повинен надати так звані "Загальні умови страхування" (OWU). У цьому документі ви знайдете всю ключову інформацію, включаючи "таблицю тілесних ушкоджень", де визначено кожне потенційне ушкодження та оцінено його вартість для здоров’я.

Страхові доповнення та винятки

Основою є страхова сума, але це не єдине, що має значення. Мацєй Сава (Офіс фінансового омбудсмена) перелічує найважливіші елементи страхового пакету для дітей та молоді:

- обсяг і розмір одноразової допомоги за події, що не спричинили ушкодження здоров'я (тобто розтягнення зв'язок, вивихи чи забої рук чи ніг, укуси собак або комах та кліщів);

- обсяг і розмір відшкодування витрат на лікування та реабілітацію після нещасного випадку,

- обсяг і розмір виплат у разі раптової або серйозної хвороби (тут страховики використовують різні каталоги захворювань, які вони покривають),

- інші додаткові послуги допомоги - наприклад, допомога у випадку хейту в мережі, медична телеконсультація.

Третім елементом, на який слід звернути увагу, є питання виключення відповідальності страховика. Це події, за які ми не маємо права на компенсацію.

- Наприклад, страховики зазвичай виключають свою відповідальність за випадки, пов’язані з екстремальними/небезпечними видами спорту та професійним спортом. Якщо, наприклад, наша дитина отримує спортивну стипендію, наслідки нещасних випадків, пов’язаних зі спортом, яким вона займається, зазвичай не покриваються полісом шкільного страхування. У такому випадку потрібно додатково застрахувати дитину індивідуально або групою через спортивний клуб, - пояснює Мацєй Сава.

Як швидко ми отримаємо компенсацію?

Стандартний термін виплати допомоги - 30 днів з дня повідомлення про завдану шкоду. В окремих випадках, коли через обставини події неможливо визначити суму чи відповідальність установи, цей термін може бути продовжено. Якщо так станеться, компанія зобов’язана виплатити безперечну суму винагороди та повідомити нас, чому процес ліквідації шкоди не було завершено. Безперечна сума - це виплата, яка безумовно належить потерпілій стороні у зв'язку з подією. Страхувальник не може відмовитися від її прийняття, але в той же час він повинен продовжувати відстоювати свої права, наприклад, шляхом оскарження.

Якщо сума отриманої допомоги не відповідає нашим очікуванням, ми маємо право подати скаргу.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Michael Dechev/Shutterstock

Edukacja
Ubezpieczenia
Polska
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