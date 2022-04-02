Шефернакер: Біженці з України отримають сповіщення Урядового Центру Безпеки (RCB) з інформацією про можливість перебування у Великій Британії

Біженці з України отримають на свої мобільні телефони, зареєстровані в Польщі, сповіщення від Урядового центру безпеки з інформацією про можливість перебування у Великобританії, - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Павел Шефернакер.

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«Представники британського уряду попросили найближчими днями за допомогою системи сповіщення RCB надіслати всім, хто зареструвався з українським телефоном у польських телекомунікаційній мережі, повідомлення з інформацією про пропозицію британського уряду та де з нею можна ознайомитися», - сказав заступник міністра під час прес-конференції.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Бартош Гродецький повідомив, що «Велика Британія підготувала трирічну програму перебування для біженців з України та членів їхніх сімей, які мають намір оселитися в цій країні».

PAP/Darek Delmanowicz

Біженцям з України не доведеться звертатися за візами до британських посольств чи консульств. Після того, як заявки будуть прийняті британською стороною, їм видаватимуть візи в британських аеропортах.

Гродецький наголосив, що пропозиції допомоги, які готують інші країни для біженців з України, мають бути «відповідними пропозиціями». Втікачі від війни «повинні знати, куди вони їдуть, де працюватимуть, як довго вони можуть перебувати в цих країнах і чи отримають медичну допомогу та чи будуть їхні діти ходити до школи».

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24