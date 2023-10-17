Що з цінами на автозаправних станціях? "Це паливо подорожчало найбільше"

Зростання цін на автозаправних станціях цього тижня прискорилося, хоча ціни на нафту минулого тижня в усьому світі істотно впали, - відзначили в середу аналітики порталу e-petrol.pl. Там додали, що найбільше підвищення відчувають водії, які заправляються дизелем. - Це паливо подорожчало найбільше, - зазначили експерти.

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Дані e-petrol.pl показують, що в середу літр дизельного палива після подорожчання на 12 грошів коштує в середньому 6,14 злотого. "Також помітно змінилася середня загальнопольська ціна на бензин Pb95, яка зросла на 8 грошів і становить 6,07 злотого за літр", - підрахували експерти, додавши, що автогаз також не встояв перед підвищенням, і ціна зросла на 4 гроші до рівня 3,03 злотого за літр. "Таким чином, його середня ціна вперше з травня цього року перевищила 3 злотих", - зазначено у звіті.

Водіям дизелів дорожче

Аналітики зазначили, що найбільше від зростання цін на пальне страждають водії дизельних автомобілів, "оскільки саме це паливо подорожчало найбільше".

Однак експерти e-petrol.pl зазначили, що є також багато заправок, які борються за клієнтів цінами нижчими, ніж у конкурентів.

Як підрахували, цього тижня найдешевше заправлятися Pb95 у Малопольщі та Вармінсько-Мазурському воєводстві, де літр цього бензину коштує 6,02 злотого. На Підкарпатті з ціною літра 6,05 злотого - найдешевше дизельне паливо, а в Сілезькому воєводстві - LPG. У цьому регіоні автогаз коштує в середньому 2,96 злотого за літр.

"Найдорожчі 95-й і дизпаливо в Західнопоморському воєводстві, де вони коштують відповідно 6,19 і 6,38 злотого за літр. Найвищі ціни на автогаз у Нижній Сілезії - 3,10 зл/л", - повідомляє портал.

Autor:jr/ams

Źródło: PAP