Що з цінами на автозаправних станціях? "Це паливо подорожчало найбільше"

17 października 2023, 13:07
Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP
Piotrowska-Oliwa o cenach paliw: na to nie ma wytłumaczenia
Piotrowska-Oliwa o cenach paliw: na to nie ma wytłumaczenia
TVN24
TVN24Piotrowska-Oliwa o cenach paliw: na to nie ma wytłumaczenia

Зростання цін на автозаправних станціях цього тижня прискорилося, хоча ціни на нафту минулого тижня в усьому світі істотно впали, - відзначили в середу аналітики порталу e-petrol.pl. Там додали, що найбільше підвищення відчувають водії, які заправляються дизелем. - Це паливо подорожчало найбільше, - зазначили експерти.

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Дані e-petrol.pl показують, що в середу літр дизельного палива після подорожчання на 12 грошів коштує в середньому 6,14 злотого. "Також помітно змінилася середня загальнопольська ціна на бензин Pb95, яка зросла на 8 грошів і становить 6,07 злотого за літр", - підрахували експерти, додавши, що автогаз також не встояв перед підвищенням, і ціна зросла на 4 гроші до рівня 3,03 злотого за літр. "Таким чином, його середня ціна вперше з травня цього року перевищила 3 злотих", - зазначено у звіті.

Водіям дизелів дорожче

Аналітики зазначили, що найбільше від зростання цін на пальне страждають водії дизельних автомобілів, "оскільки саме це паливо подорожчало найбільше".

Однак експерти e-petrol.pl зазначили, що є також багато заправок, які борються за клієнтів цінами нижчими, ніж у конкурентів.

Як підрахували, цього тижня найдешевше заправлятися Pb95 у Малопольщі та Вармінсько-Мазурському воєводстві, де літр цього бензину коштує 6,02 злотого. На Підкарпатті з ціною літра 6,05 злотого - найдешевше дизельне паливо, а в Сілезькому воєводстві - LPG. У цьому регіоні автогаз коштує в середньому 2,96 злотого за літр.

"Найдорожчі 95-й і дизпаливо в Західнопоморському воєводстві, де вони коштують відповідно 6,19 і 6,38 злотого за літр. Найвищі ціни на автогаз у Нижній Сілезії - 3,10 зл/л", - повідомляє портал.

Autor:jr/ams

Źródło: PAP

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akr,
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Koalicja Obywatelska wygrywa w województwie zachodniopomorskim. Ugrupowanie wprowadzi do Sejmu w okręgu szczecińskim sześcioro posłów. Wśród nich będą Sławomir Nitras, który zdobył najwięcej głosów, i Magdalena Filiks. Najwyższe poparcie na liście PiS uzyskał Marek Gróbarczyk, obecny sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Z tej samej listy posłem po raz pierwszy zostanie Dariusz Matecki. W Sejmie zabraknie wieloletniego posła Leszka Dobrzyńskiego.

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Zdecydowane zwycięstwo KO na Pomorzu Zachodnim. Sławomir Nitras z największą liczbą głosów

17 października 2023, 13:12
Autor:
MR/tok
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Nie przeszkodziły mu afery ani nielegalne pozaklejanie swoimi banerami Zielonej Góry na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Łukasz Mejza zajął czwarte miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim i sięgnął po ostatni z tego okręgu mandat poselski. Sprawdź, kto jeszcze będzie reprezentował województwo lubuskie.

Mejza wziął ostatni mandat. Jego losy ważyły się do końca

Mejza wziął ostatni mandat. Jego losy ważyły się do końca

17 października 2023, 12:15
Autor:
Filip
Czekała,
Matylda
Rozpędek
Źródło:
tvn24.pl

Na Podlasiu najlepszy wynik - niemal 80 tysięcy głosów - zdobył, pochodzący z Białegostoku, Szymon Hołownia. Natomiast w "pojedynku jedynek" z list KO i PiS Krzysztof Truskolaski przegrał z Jackiem Sasinem. Negatywnym zaskoczeniem jest natomiast wynik podlaskiej Nowej Lewicy.

Szymon Hołownia triumfuje w swoim mateczniku. W pojedynku "jedynek" PiS i PO górą Sasin

Szymon Hołownia triumfuje w swoim mateczniku. W pojedynku "jedynek" PiS i PO górą Sasin

17 października 2023, 9:52
Autor:
tm
Źródło:
tvn24.pl

W wyborach do Senatu w czterech okręgach w stolicy mandaty biorą kandydaci opozycji. Rekordowym poparciem ponad 600 tysięcy głosów może pochwalić się były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar (Koalicja Obywatelska). Na Mazowszu dominują kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, choć nie wszędzie. Mandat w Płocku bierze były premier Waldemar Pawlak, który reprezentował Trzecią Drogę.

Pawlak będzie senatorem z Płocka. Rekordowy wynik Bodnara w Warszawie

Pawlak będzie senatorem z Płocka. Rekordowy wynik Bodnara w Warszawie

16 października 2023, 10:20
Aktualizacja: 17 października 2023, 7:51
Aktualizacja:
Autor:
mg/gp/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W okręgu podwarszawskim przeliczono wszystkie głosy. Początkowo w "obwarzanku" prowadziło Prawo i Sprawiedliwość, ale ostatecznie to Koalicja Obywatelska uzyskała najlepszy wynik. Nie zabrakło zaskoczeń. Druga na liście Konfederacji Karina Bosak zdobyła ponad dwa razy więcej głosów od "jedynki" - Janusza Korwin-Mikkego.

Opozycja odbiła "obwarzanek", choć najwięcej głosów zdobył Błaszczak

Opozycja odbiła "obwarzanek", choć najwięcej głosów zdobył Błaszczak

16 października 2023, 15:40
Aktualizacja: 17 października 2023, 8:44
Aktualizacja:
Autor:
mg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W wyborach parlamentarnych Warszawa z wynikiem 84,92 procent może się pochwalić najwyższą frekwencją spośród 11 największych polskich miast. Na drugim miejscu uplasował się Poznań - 82,92 procent, a na trzecim Kraków - 81,95 procent. Na ostatnim miejscu w tym zestawieniu jest Lublin, gdzie udział w głosowaniu wzięło 75,79 procent uprawnionych.

Warszawiacy głosowali najchętniej. Frekwencja w największych miastach

Warszawiacy głosowali najchętniej. Frekwencja w największych miastach

17 października 2023, 13:28
Autor:
kz/b
Źródło:
PAP

Choć w okręgu przemysko-krośnieńskim (woj. podkarpackie) PiS straciło prawie 10 procent poparcia, partia Jarosława Kaczyńskiego nadal może pochwalić się największym poparciem - 54,70 procent. Mimo to PiS stracił jednego posła. Do Sejmu wejdzie natomiast krytyk obozu Zjednoczonej Prawicy, burmistrz gminy Ustrzyki Dolne Bartosz Romowicz, który startował z listy Trzeciej Drogi.

Kuchciński wygrywa, ale PiS w swoim bastionie traci poparcie i posła. Mandat dla krytyka obozu władzy

Kuchciński wygrywa, ale PiS w swoim bastionie traci poparcie i posła. Mandat dla krytyka obozu władzy

17 października 2023, 10:51
Autor:
ms/gp
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Mało znana działaczka Nowej Lewicy Anna Górska wygrała z wieloletnim wojewodą pomorskim z PiS Dariuszem Drelichem w wyścigu do Senatu w okręgu 63 na Kaszubach. Górska zdobyła 89 216 głosów - 38,17 proc, a wojewoda pomorski i kandydat PiS, uzyskał 79 958 głosów, czyli 34,21 proc.

Kandydatka Lewicy z mandatem senackim w konserwatywnym okręgu. Porażka wojewody pomorskiego

Kandydatka Lewicy z mandatem senackim w konserwatywnym okręgu. Porażka wojewody pomorskiego

17 października 2023, 9:05
Autor:
pop
Źródło:
PAP

Koalicja Obywatelska 41 procent, Prawo i Sprawiedliwość blisko 27 procent - tak przedstawiają się wyniki do Sejmu w okręgu łódzkim. To duża zmiana w porównaniu do sytuacji sprzed czterech lat. Wówczas KO miała 36 proc., a PiS - 32. Do Sejmu z KO wchodzi Dariusz Joński, który zdobył ponad 87 tysięcy głosów. Mandat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zdobędą Waldemar Buda i Zbigniew Rau, z list Lewicy Tomasz Trela, a Trzecią Drogę w Sejmie będzie reprezentowała Ewa Szymanowska.

Joński z ogromnym poparciem w Łodzi, mandaty też dla politycznych debiutantów

Joński z ogromnym poparciem w Łodzi, mandaty też dla politycznych debiutantów

16 października 2023, 14:42
Aktualizacja: 17 października 2023, 8:25
Aktualizacja:
Autor:
pk/tok
Źródło:
tvn24.pl

W Gdańsku zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska - 41,70 proc. Prawo i Sprawiedliwość poparło 25,20 procent wyborców, ale to poseł tej partii Kacper Płażyński uzyskał najlepszy wynik - nieco ponad 100 tysięcy głosów.

W Gdańsku wygrywa Koalicja Obywatelska, ale najlepszy wynik należy do kandydata PiS

W Gdańsku wygrywa Koalicja Obywatelska, ale najlepszy wynik należy do kandydata PiS

17 października 2023, 8:12
Autor:
pop,
ng
Źródło:
PAP

W okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim (nr 23) w wyborach do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale partia Jarosława Kaczyńskiego straciła jeden mandat w porównaniu do rezultatu sprzed czterech lat. Koalicja Obywatelska zdobyła trzy mandaty, dwa Trzecia Droga, a jeden Konfederacja.

Ziobro wygrał z Kowalem, ale PiS stracił jednego posła

Ziobro wygrał z Kowalem, ale PiS stracił jednego posła

17 października 2023, 9:49
Autor:
ms/gp
Źródło:
tvn24.pl

W wyborach parlamentarnych w Warszawie frekwencja wyniosła 84,92 procent. To o 10 punktów procentowych więcej niż frekwencja ogólnokrajowa. A jak wyglądały liczby w rozbiciu na poszczególne dzielnice?

Głosowanie w dzielnicach Warszawy. W jednej frekwencja przekroczyła 90 procent

Głosowanie w dzielnicach Warszawy. W jednej frekwencja przekroczyła 90 procent

16 października 2023, 19:29
Aktualizacja: 17 października 2023, 9:20
Aktualizacja:
Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Zagraniczne media komentują wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Na łamach dziennika "The New York Times" ukazał się tekst Andrew Higginsa, który, relacjonując wybory, zwrócił uwagę na to, jakie trudności mogą stanąć przed demokratyczną opozycją.

"New York Times" o wyborach w Polsce i "najważniejszym pytaniu"

"New York Times" o wyborach w Polsce i "najważniejszym pytaniu"

17 października 2023, 11:04
Autor:
wac//az
Źródło:
The New York Times

Pogoda na Wszystkich Świętych w tym roku zapowiada się ciepło. Temperatura w części Polski może zbliżać się nawet do 20 stopni Celsjusza. Według wstępnej prognozy na 1 listopada w żadnym z regionów nie widać opadów deszczu ani śniegu.

Jaka pogoda we Wszystkich Świętych? Mamy wstępną prognozę

Jaka pogoda we Wszystkich Świętych? Mamy wstępną prognozę

17 października 2023, 7:26
Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

Kazik Staszewski zwrócił się do fanów w nowym filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Lider Kultu podziękował w nim za "wszystkie życzenia". Kilka dni wcześniej zespół poinformował o hospitalizacji swojego lidera.

Kazik Staszewski w pierwszym nagraniu po hospitalizacji. Są nowe informacje o jego stanie zdrowia

Kazik Staszewski w pierwszym nagraniu po hospitalizacji. Są nowe informacje o jego stanie zdrowia

17 października 2023, 11:29
Autor:
wac//az
Źródło:
Kult/Facebook, tvn24.pl

43-letni mieszkaniec wsi Golcowa (woj. podkarpackie) trafił do aresztu na trzy miesiące, po tym, jak groził swojej matce i bratu, że ich zabije, a później podpalił dom, w którym przebywali. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Po kłótni podpalił dom, w którym byli jego matka i brat

Po kłótni podpalił dom, w którym byli jego matka i brat

17 października 2023, 13:35
Autor:
ms/gp
Źródło:
PAP

Około 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie może zarabiać w Polsce osoba przytulająca innych, a spawacz podwodny od 13 do 17 tysięcy złotych - wynika z raportu opisującego niecodzienne zawody firmy Personnel Service. Poławiacz krabów za granicą może zgarniać nawet około 90 tysięcy złoty na miesiąc.

W tym zawodzie można zarabiać nawet 90 tysięcy złotych na miesiąc

W tym zawodzie można zarabiać nawet 90 tysięcy złotych na miesiąc

17 października 2023, 13:08
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Przed wyborami zachęcała kobiety do wzięcia udziału w głosowaniu. Po wyborach Ewa Drzyzga wrzuciła na Instagram zdjęcie z mamą i napisała: "Dziękując mojej Mamie, dziękuję wszystkim członkom polskich obwodowych wyborczych na całym świecie, liczących głosy Polaków, którzy rekordowo poszli na wybory". Do podziękowań dołączyli obserwatorzy dziennikarki.  

Ewa Drzyzga dziękuje mamie za pracę w komisji wyborczej. "Ponad 24 godziny na nogach!" 

Ewa Drzyzga dziękuje mamie za pracę w komisji wyborczej. "Ponad 24 godziny na nogach!" 

17 października 2023, 11:34
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram, "Gala"

Aktorka Aleksandra Popławska, która zachęcała do udziału w wyborach w ramach akcji "Nie śpij bo cię przegłosują", pisze teraz z mediach społecznościowych: "Takiej frekwencji jeszcze nie było. Brawo młodzi! Brawo kobiety! Brawo Polki i Polacy! 72,9 procent!!!!!!" "Bądźmy dziś dumni" - cieszy się Dawid Podsiadło. Wiele znanych osób angażowało się w działania profrekwencyjne, dziś podsumowują efekty.

"Takiej frekwencji jeszcze nie było. Brawo młodzi! Brawo kobiety! Brawo Polki i Polacy!"

"Takiej frekwencji jeszcze nie było. Brawo młodzi! Brawo kobiety! Brawo Polki i Polacy!"

16 października 2023, 15:51
Autor:
jdw//az
Źródło:
TVN24.pl

Stacje TVN24, TVN i TVN24 BiS, należące do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, były w trakcie ogłaszania sondażowych wyników wyborów do Sejmu najchętniej oglądanymi w Polsce. W grupie widzów powyżej czwartego roku życia odnotowały łącznie 28 procent udziału w rynku - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. Rewelacyjne wyniki dotyczą też portalu tvn24.pl.

Rewelacyjne wyniki TVN24, TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Rewelacyjne wyniki TVN24, TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

16 października 2023, 15:33
Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes