Що сказав Джо Байден після приземлення у Варшаві? Марцін Пшидач про розмову з президентом США

21 lutego 2023, 16:06
Autor:
red.
Źródło:
TVN24, PAP
Przydacz o wizycie Bidena w Kijowie: Ci, którzy musieli wiedzieć, wiedzieli. W Warszawie było to kilka osób
Przydacz o wizycie Bidena w Kijowie: Ci, którzy musieli wiedzieć, wiedzieli. W Warszawie było to kilka osóbTVN24
wideo 2/33
TVN24Przydacz o wizycie Bidena w Kijowie: Ci, którzy musieli wiedzieć, wiedzieli. W Warszawie było to kilka osób

Президент США Джо Байден, коли ми його зустрічали в аеропорту Варшави, вибухав енергією та жартував. Він у дуже хорошій формі, - сказав Марцін Пшидач, керівник Бюро президента з міжнародної політики, в ефірі TVN24. Він також зізнався, скільки людей у ​​Польщі знали про візит Байдена до Києва, який тримали в таємниці до останнього.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У понеділок увечері президент США Джо Байден після неоголошеного візиту до Києва приземлився у Варшаві. Одним із людей, які зустрічали американського президента в аеропорту, був керівник президентського Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач.

JOE BIDEN W POLSCE. CZYTAJ RELACJĘ TVN24.PL

- Це не був суто обмін люб'язностями, хоча розмова й не була аж надто поглибленою. Такий собі "small talk" після виходу з літака. Президент Байден у дуже хорошій формі. Незважаючи на складність його візиту до Києва, він вибухав енергією та гумором, він жартував, ми говорили, в тому числі, про тих звірів (лімузини - ред.), які під’їжджали до літака. Він також зазначив, що дуже задоволений своїм візитом до Польщі та з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Дудою. "До завтра, до завтра" - так ми попрощалися, - розповів гість ведучому Радомиру Віту.

Пшидач: хто мав знати, той знав

Пшидача запитали, чи знав він про плани Байдена поїхати до Києва, які тримали в суворій таємниці до останнього.

- Цілком природно, що через питання безпеки, про це не можна було говорити. Мене багато разів запитували, чи президент Зеленський приїде до Варшави, чи буде зустріч десь у Жешуві? Я завжди відповідав, що таку зустріч не планують, тому що насправді, у невеликій групі тут, у Варшаві, ми знали про ці плани. Це був візит високого ризику, - підкреслив Пшидач.

Він зазначив, що "президент США летів через Польщу", тому "звичайно, знали про це ті, хто мав знати". - Однак це було рішення - як на рівні президента, так і на рівні уряду - і такою була домовленість з американською стороною, що ми зберігаємо цю інформацію у дуже вузькому колі, - сказав Пшидач.

Joe Biden na Lotnisku Chopina w Warszawie
Joe Biden na Lotnisku Chopina w Warszawie tvn24

На запитання, скільки людей у ​​Польщі знали про плани Байдена, він відповів: - Я не хочу спекулювати. Думаю, що коли мова йде про чиновників чи політиків, то це, може, було декілька людей - тих, найважливіших, які займаються цими справами, державною безпекою.

- А ще, звичайно, група людей, які займалися питаннями безпеки там, на півдні Польщі, - додав він.

За словами Пшидача, "це також демонстрація певної стабільності у функціонуванні польської держави". 

- У такій складній ситуації і американська, і українська, і польська сторони, три держави, залучені до цього візиту, зберігали повну співпрацю, повну координацію та повну закритість, тому що ризик розкриття був високий", - наголосив він.

Joe Biden w Kijowie

Пшидач про план візиту президента США до Польщі

Пшидач також описав план на вівторок. - Перед 13.00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі перед Президентським палацом. Президент Дуда привітає президента США, гімни, Військо Польське, а потім перехід до переговорів у палаці у білій залі, у вузькому складі: президент Дуда з президентом Байденом плюс один найближчий соратник. З американської сторони - Джейк Салліван, з польської - я матиму задоволення супроводжувати президента. Потім перехід нагору до пленарних переговорів з делегаціями в більш широкому складі, також з представниками уряду, - розповів він.

Говорячи про план візиту Джо Байдена до Варшави, Пшидач сказав, що "з нагоди цього візиту заплановані всілякі інші побічні елементи". - Три найважливіші: візит до (президентського) палацу, відвідування Королівського замку та виступ і наступного дня саміт НАТО (Бухарестської дев'ятки - ред.) - це ключові, найважливіші фундаментальні елементи цих візитів, - зазначив він.

Пшидач: думаю, що Байден захоче потиснути руку різним лідерам думок у Польщі

На запитання про "побічні" плани президента США Пшидач відповів: - Я знаю, що президент хоче зустрітися з працівниками посольства (США у Варшаві - ред.) або американською громадою, яка проживає в Польщі. Я думаю, що він також захоче потиснути руку різного роду лідерам думок у Польщі, - сказав він, уточнивши, що має на увазі не тільки політиків.

Пшидач: тема безпеки переважає

На запитання, які питання президент Дуда має намір підняти під час розмови, він відповів: - Він буде говорити про те, про що президент Байден говорив із президентом Зеленським, це буде одна з тем, але не єдина.

- Природно, що питання безпеки зараз переважають. (Те - ред.) як нам далі підтримувати Україну. Також мова піде про посилення безпеки польської держави. Але ми, на східному фланзі, багато робимо для стабільності не лише регіону, а й усієї спільноти, - сказав він.

- По-перше, безпека польської держави та союзницька співпраця зі Сполученими Штатами, в тому числ - у рамках НАТО. Що ми можемо зробити, щоб східний фланг, зокрема Польща, був безпечнішим. Ми будемо говорити про посилення присутності НАТО, в тому числі інфраструктурної. По-друге - виконання домашнього завдання з Мадриду (саміт НАТО - ред.). США, як ключовий союзник, мають можливість надавати певні стимули, не хочу казати - тиснути, на наших союзників, щоб вони виконували свої зобов’язання з Мадридського саміту. Зокрема - щодо східного флангу НАТО, - сказав президентський міністр.

Він додав, що президенти "обов'язково обговорять ситуацію в Україні, як виглядає ситуація на фронті, що ще можна зробити, як заохотити інших партнерів із Заходу активніше залучатися".

Саміт Б9. Прилетить також Столтенберг

Керівника президентського Бюро міжнародної політики також запитали про подробиці саміту Бухарестської дев’ятки в середу - останнього дня візиту президента США Джо Байдена до Польщі. У зустрічі також візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг.

- Співпраця в регіоні завжди була для нас дуже важливою - і для президента, і для польського уряду. Співпраця східного флангу НАТО випливає з основної ідеї: ми всі тут, у цьому регіоні, нестабільному на схід від наших кордонів, і ми повинні співпрацювати один з одним, - сказав Пшидач. - Те, що сьогодні на запрошення президента Анджея Дуди приїжджають вісім лідерів цього регіону, а також генеральний секретар НАТО, свідчить про те, що Варшава в певному сенсі є центром дискусії про безпеку всього регіону, - сказав міністр.

Він підкреслив, що саміт Бухарестської дев'ятки є "в певному сенсі підготовчою дискусією перед самітом НАТО у Вільнюсі, також на східному фланзі". - Ми хочемо, щоб там було ухвалено ключові рішення, - сказав Пшидач. - Також буде опубліковано декларацію, погоджену усією Бухарестською дев’яткою, тобто державами східного флангу НАТО. Буде дискусія про те, чого очікують цкраїни… Ми також маємо певні очікування щодо Сполучених Штатів як нашого найважливішого союзника , - додав він.

- Усі також вслухатимуться в голос президента США Джо Байдена: з чим насправді президент США приїздить на східний фланг? Крім очевидного підтвердження гарантії статті 5, ми також очікуємо конкретних дій у співпраці з Америкою, - наголосив керівник Бюро міжнародної політики. Як він сказав, йдеться про збільшення не лише персональної, але й інфраструктурної присутності.

NATO w EuropieRozpoczął się proces ratyfikacji członkostwa Szwecji i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim PAP

Пшидач: рік по тому президент хоче показати, де ми є сьогодні

Пшидач також розповів про виступ Джо Байдена, запланований на 17.30 у Варшаві.

- Я думаю, що рік по тому президент хоче показати - де ми сьогодні? Тоді у нас був агресивний, імперський авторитаризм, який розпочав військові дії, і тепер ми, як вільний світ, під керівництвом США, тут, у Варшаві, на східному фланзі, кажемо: ми об’єднані, ми є центром свободи і ми хочемо допомогти тим, хто сьогодні потерпає, в першу чергу українцям, - сказав він.

- Він обов’язково буде говорити про те, що буде далі, що буде в майбутньому, але я не думаю, що він сьогодні представлятиме попунктовий план миру. Що може привести нас до миру, так це якомога більша підтримка України. Я думаю, що президент буде говорити про це, - сказав Пшидач.

Przydacz o wizycie Bidena w Kijowie: to było kozackie
Przydacz o wizycie Bidena w Kijowie: to było kozackieTVN24

Пшидач про візит Байдена до Києва: це було по-козацьки

На запитання, що він подумав, коли вперше почув про план візиту президента США до Києва, Пшидач відповів: "Може, це не дуже дипломатично, але я подумав, що це круто, що це велика справа".

- Президент США їде в країну, де ведеться війна, мабуть, вперше в історії в країну, де ведуться військові дії, але немає американської бази, немає взагалі американських солдатів, це був знак великої відваги, - сказав Пшидач.

Президент США Джо Байден прибув до Києва поїздом із Польщі. Його шлях від польського кордону до столиці України тривав майже 10 годин. 

- Ми дуже добре знаємо цей потяг, президент Дуда за останні місяці тричі був у цьому потязі в Києві. Я вирішив, що це велика логістична операція, але я подумав: добре, ми теж неодноразово були в Києві з президентом, все це можна зробити з належною охороною, хоча й з певним ризиком, - сказав гість TVN24.

На його думку, візит Джо Байдена до Києва "є виявом не лише відваги, а й віри американської адміністрації в те, що Україна може бути переможницею".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPRP/Marek Borowski

Marcin Przydacz
Joe Biden
USA
Pozostałe wiadomości

Zakończyło się spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Joe Bidena w Pałacu Prezydenckim. Kolumna amerykańskiego prezydenta przejechała przez centrum Warszawy i przyjechała do hotelu Marriott. Na 17.30 zaplanowane jest przemówienie Bidena w Arkadach Kubickiego, gdzie gromadzi się już publiczność. W tvn24.pl relacjonujemy wizytę Joe Bidena w Polsce oraz wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Kolumna Joe Bidena dotarła do hotelu Marriott. Oczekiwanie na przemówienie

Kolumna Joe Bidena dotarła do hotelu Marriott. Oczekiwanie na przemówienie

21 lutego 2023, 5:30
Aktualizacja: 21 lutego 2023, 15:48
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, TVN24, PAP, Reuters

Prezydent USA Joe Biden od poniedziałkowego wieczoru przebywa w Polsce, a na warszawskich ulicach można zaobserwować samochody z długiej kolumny prezydenckiej. Jakie pojazdy wchodzą w skład tej kolumny? Kto towarzyszy w niej amerykańskiemu przywódcy?

Nie tylko "Bestie". Tak wygląda kolumna prezydenta USA

Nie tylko "Bestie". Tak wygląda kolumna prezydenta USA

21 lutego 2023, 15:24
Autor:
wac//mm
Źródło:
tvn24.pl

W miejscu przemówienia Joe Bidena w Arkadach Kubickiego ustawiają się kolejki. Bramki wejściowe są już otwarte. Jak poinformowała Ambasada Stanów Zjednoczonych mogą wejść także ci, którzy wcześniej się nie zarejestrowali. Muszą jednak przyjść do 16, samo przemówienie ma się rozpocząć o 17:30.

Bramki otwarte. Mogą też wejść osoby, które się nie zarejestrowały. Przemówienie Joe Bidena w Arkadach Kubickiego o 17:30

Bramki otwarte. Mogą też wejść osoby, które się nie zarejestrowały. Przemówienie Joe Bidena w Arkadach Kubickiego o 17:30

21 lutego 2023, 11:19
Aktualizacja: 21 lutego 2023, 15:20
Aktualizacja:
Autor:
kz/b
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

Prezydent USA Joe Biden i prezydent Andrzej Duda spotkali się w Pałacu Prezydenckim. W części otwartej dla mediów przed rozmowami delegacji Duda dziękował za "spektakularne posunięcie", jakim była wizyta Bidena w Kijowie. Amerykański przywódca podziękował zaś za polską pomoc dla uchodźców i nazwał ją "niezwykłą". - Żelazne zobowiązanie Stanów Zjednoczonych i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa - dodał.

Podziękowanie Andrzeja Dudy za "spektakularne posunięcie" Joe Bidena. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim

Podziękowanie Andrzeja Dudy za "spektakularne posunięcie" Joe Bidena. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim

21 lutego 2023, 13:45
Aktualizacja: 21 lutego 2023, 14:59
Aktualizacja:
Autor:
ads,
akr/adso
Źródło:
TVN24, PAP, tvn24.pl

Joe Biden w poniedziałek przybył z oficjalną wizytą do Kijowa. Podróże prezydenta USA do państw, w których trwa wojna, są jednak niezwykle rzadkie ze względów bezpieczeństwa. Jak zdołano utrzymać tę podróż Joe Bidena w tajemnicy? Jej organizacja była znacząco inna od tego, co znać możemy z innych podróży przywódców USA.

Tajna podróż Joe Bidena do Kijowa. Zmieniony samolot, biały SUV i "Doomsday plane"

Tajna podróż Joe Bidena do Kijowa. Zmieniony samolot, biały SUV i "Doomsday plane"

21 lutego 2023, 10:56
Autor:
kgo//mm
Źródło:
CNN, Reuters, princegeorgecountyva.gov, Business Insider, "Washington Post", tvn24.pl

Zarząd FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej ogłosił zamiar zwolnienia około 300 osób. W sobotę mają się zacząć rozmowy w tej sprawie - poinformowała we wtorek szefowa NSZZ "Solidarność" w FCA Poland Wanda Stróżyk.

Plan grupowych zwolnień w polskiej fabryce motoryzacyjnego giganta

Plan grupowych zwolnień w polskiej fabryce motoryzacyjnego giganta

21 lutego 2023, 13:42
Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, "Rzeczpospolita"

Które kraje są najbardziej przyjazne dzieciom? Portal BBC przygotował zestawienie pięciu państw, które według rankingów są najlepsze do wychowywania dzieci. Pod uwagę wzięto takie kwestie, jak środowisko, system edukacji czy urlop rodzicielski.

Pięć państw najlepszych do wychowywania dzieci. Aż cztery są w Europie

Pięć państw najlepszych do wychowywania dzieci. Aż cztery są w Europie

21 lutego 2023, 15:40
Autor:
pb//az
Źródło:
BBC

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym - przekazała Kancelaria Prezydenta. Informację o wpłynięciu wniosku potwierdził TK.

Kancelaria Prezydenta: Andrzej Duda skierował wniosek w sprawie ustawy o sądownictwie do Trybunału Konstytucyjnego

Kancelaria Prezydenta: Andrzej Duda skierował wniosek w sprawie ustawy o sądownictwie do Trybunału Konstytucyjnego

21 lutego 2023, 12:27
Autor:
kris/adso
Źródło:
PAP

Autostrada A4 w Rudzie Śląskiej. Kierująca fiatem kobieta chce wyprzedzić jadącą przed nią ciężarówkę. Podczas manewru zahacza o jadący lewym pasem inny samochód, uderza w barierkę oddzielającą drogę, wraca na jezdnię i po chwili jej samochód dachuje. Na szczęście - jak informuje policja - w tym groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a sprawczyni została ukarana wysokim mandatem.

Dachowała na środku autostrady po nieudanym wyprzedzaniu. Zobacz nagranie

Dachowała na środku autostrady po nieudanym wyprzedzaniu. Zobacz nagranie

21 lutego 2023, 13:58
Autor:
pk/tok
Źródło:
tvn24.pl

Białostocka freeganka Ewelina Głowacka wyjęła jedzenie ze śmietnika jednego ze sklepów. Zaczepił ją ochroniarz, rozpylił gaz i chciał ją zakuć w kajdanki. Sąd stwierdził, że nie doszło do kradzieży i prawomocnie uchylił mandat, który kobieta przyjęła od policji. Ochroniarzowi natomiast prokuratura przedstawiła zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i przekroczenia uprawnień. Wnioskuje jednak do sądu o warunkowe umorzenie postępowania na rok.

Wyjęła żywność ze śmietnika. Ochroniarz rozpylił gaz, chciał ją skuć. Usłyszał zarzuty

Wyjęła żywność ze śmietnika. Ochroniarz rozpylił gaz, chciał ją skuć. Usłyszał zarzuty

21 lutego 2023, 14:26
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Nowe regulacje przewidują zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania autami. Nowelizacja ma także poprawić bezpieczeństwo pasażerów w taksówkach zamawianych przez aplikację. Teraz nowe przepisy trafią do prac w Sejmie.

Weryfikacja kierowców w przewozach osób. Będą musieli się stawić na "widzenie"

Weryfikacja kierowców w przewozach osób. Będą musieli się stawić na "widzenie"

21 lutego 2023, 14:34
Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP

41-letnia kobieta zmarła w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra po porodzie metodą cesarskiego cięcia. Prokuratura otrzymała wyniki sekcji zwłok. Dotychczas nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów.

Zmarła po porodzie, osierociła troje dzieci. Są wyniki sekcji zwłok

Zmarła po porodzie, osierociła troje dzieci. Są wyniki sekcji zwłok

21 lutego 2023, 15:46
Autor:
wini/tok
Źródło:
PAP

Służby ciągle nie przerwały poszukiwań 65-letniego aktora Juliana Sandsa. Pogoda na górze Baldy w paśmie San Gabriel, gdzie 13 stycznia zaginął aktor, ciągle utrudnia prowadzenie akcji. Przedstawiciele ekip poszukiwawczych zapowiadają jednak, że chcą doprowadzić do zamknięcia sprawy.

Służby publikują komunikat w sprawie Juliana Sandsa. Poszukiwania aktora trwają już ponad pięć tygodni

Służby publikują komunikat w sprawie Juliana Sandsa. Poszukiwania aktora trwają już ponad pięć tygodni

21 lutego 2023, 14:48
Autor:
jdw//am
Źródło:
Sky News, Independent, tvn24.pl

W Polsce panuje konsensus co do podejścia do wojny w Ukrainie, Warszawa ostrzegała sojuszników przed agresją Rosji, a po jej rozpoczęciu celem stało się narzucenie "mniej naiwnego niż Berlin i Paryż" podejścia do Moskwy - komentuje w związku z wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce francuski dziennik "Le Figaro". Podkreśla również wysiłek tysięcy Polaków, którzy zaangażowali się w pomoc ukraińskim uchodźcom.

Biden w Polsce, Ukraina na wojnie. "Le Figaro" komentuje: wahania Francji i Niemiec, stanowczość Warszawy

Biden w Polsce, Ukraina na wojnie. "Le Figaro" komentuje: wahania Francji i Niemiec, stanowczość Warszawy

21 lutego 2023, 10:50
Autor:
ks//now
Źródło:
PAP

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, mówił w TVN24 o "pobocznych" planach prezydenta USA Joe Bidena, który przebywa z wizytą w Polsce. - Myślę, że też będzie chciał uścisnąć dłoń różnego rodzaju liderom opinii w Polsce - dodał. Sprecyzował, że nie ma na myśli wyłącznie polityków.

Dodatkowe punkty wizyty Bidena? Przydacz: myślę, że będzie chciał uścisnąć dłoń liderom opinii

Dodatkowe punkty wizyty Bidena? Przydacz: myślę, że będzie chciał uścisnąć dłoń liderom opinii

21 lutego 2023, 9:44
Autor:
ads/adso
Źródło:
TVN24

W niedzielę 19 lutego wykoleił się pociąg z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło w mieście Kowel nad rzeką Turią w zachodniej Ukrainie. Skład jechał w innym czasie i inną drogą niż ta, którą do ukraińskiej stolicy w niedzielę późnym wieczorem podążał prezydent Joe Biden. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Śledczy nie przekazali dotychczas, co mogło doprowadzić do zdarzenia. 

Kilkanaście godzin przed podróżą Joe Bidena wykoleił się pociąg do Polski. Ukraińska prokuratura bada sprawę

Kilkanaście godzin przed podróżą Joe Bidena wykoleił się pociąg do Polski. Ukraińska prokuratura bada sprawę

21 lutego 2023, 14:40
Autor:
bż//rzw
Źródło:
tvn24.pl

Rosja zawiesza swoje uczestnictwo w traktacie o redukcji broni jądrowej New START - we wtorek poinformował Władimir Putin. Ten dwustronny traktat pomiędzy USA i Rosją dotyczy ograniczenia arsenału strategicznej broni jądrowej każdej ze stron. - To niefortunne i nieodpowiedzialne - ocenił sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Władimir Putin zawiesił uczestnictwo Rosji w traktacie New START

Władimir Putin zawiesił uczestnictwo Rosji w traktacie New START

21 lutego 2023, 12:20
Autor:
mm
Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

Jewgienij Prigożyn to założyciel tak zwanej Grupy Wagnera. W ciągu czterech lat przed rosyjską napaścią na Ukrainę, objęty sankcjami oligarcha, nazywany "kucharzem Putina", zarobił dzięki kontraktom na wydobycie surowców ponad 250 milionów dolarów - ujawnił we wtorek "Financial Times".

250 milionów dolarów w cztery lata. Tyle miał zarobić założyciel Grupy Wagnera

250 milionów dolarów w cztery lata. Tyle miał zarobić założyciel Grupy Wagnera

21 lutego 2023, 14:01
Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Chiny zaczynają realnie wspierać wojskowo Rosję w walce z Ukrainą i jest to powód do zmartwień - stwierdził w bułgarskiej telewizji Nova dziennikarz śledczy Christo Grozew, współtwórca specjalizującego się w białym wywiadzie portalu Bellingcat.

Dziennikarz śledczy: Chiny zaczynają realnie pomagać wojskowo Rosji 

Dziennikarz śledczy: Chiny zaczynają realnie pomagać wojskowo Rosji 

21 lutego 2023, 14:10
Autor:
kris//rzw
Źródło:
PAP, TVN24

Plan z 2021 roku zakładał aneksję Białorusi do 2030 roku - twierdzi w swojej publikacji międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych, która dotarła do tajnego dokumentu, który miał powstać na Kremlu. Wśród nich są także polscy dziennikarze z Frontstory. - Wydaje się, że Alaksandr Łukaszenka nie decyduje już o niczym, poza represjami - skomentowała Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, odnosząc się do ujawnionej treści dokumentu.

Wchłonięcie Białorusi i konkretna data. Śledztwo ujawnia dokument, który miał powstać na Kremlu

Wchłonięcie Białorusi i konkretna data. Śledztwo ujawnia dokument, który miał powstać na Kremlu

21 lutego 2023, 10:22
Autor:
FC//now
Źródło:
PAP, Frontstory

Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu. Powtarzał w nim przez kilkadziesiąt minut kłamstwa dotyczące rzekomej misji Zachodu, który chce zniszczenia Rosji i jest w całości winny wojny w Ukrainie. Przeciwstawiając Rosję zachodnim demokracjom, mówił na przykład o pomysłach "neutralnego płciowo Boga". Na wstępie powiedział, że to "trudny czas" dla Rosji. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy ocenił, że przemówienie Putina pokazuje, iż stracił on kontakt z rzeczywistością. - Znalazły się tam wciąż te same kłamstwa, oskarżenia wobec Zachodu, że tę wojnę sprowokował - powiedział Łukasz Jasina, rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Putin o "trudnym czasie" dla Rosjan, walce o istnienie państwa i neutralnym płciowo Bogu  

Putin o "trudnym czasie" dla Rosjan, walce o istnienie państwa i neutralnym płciowo Bogu  

21 lutego 2023, 11:10
Autor:
FC//now
Źródło:
Reuters

Indie zwiększyły import rosyjskiej stali. W okresie od kwietnia 2022 roku do stycznia 2023 roku osiągnięto najwyższy wynik od ośmiu lat - wynika z rządowych danych zebranych przez agencję Reutera.

Rosja znalazła chętnego na stal, krajowi producenci grzmią. "Powód do niepokoju"

Rosja znalazła chętnego na stal, krajowi producenci grzmią. "Powód do niepokoju"

21 lutego 2023, 9:02
Autor:
mb/ToL
Źródło:
Reuters

"Wojna zabrała kolejną bliską mi osobę… W imię czego?!" - pyta w swoim wpisie młoda Rosjanka, której partner zginął na froncie. Na platformie VKontakte, rosyjskim odpowiedniku Facebooka, pojawia się coraz więcej postów i komentarzy potępiających wojnę w Ukrainie - informuje Sky News, przytaczając treść takich wpisów.

Wraz z liczbą ofiar narasta krytyka wojny w rosyjskim internecie. "Maszynka do mielenia mięsa"

Wraz z liczbą ofiar narasta krytyka wojny w rosyjskim internecie. "Maszynka do mielenia mięsa"

21 lutego 2023, 13:27
Autor:
kgo//az
Źródło:
Sky News, vk.com, tvn24.pl

Sopot przejął budynek, w którym funkcjonował lokal Zatoka Sztuki. Zdecydowano, że pozostanie w zasobach miasta. Obiekt jest w katastrofalnym stanie i od dłuższego czasu nie był nawet ogrzewany. W planach miasta jest stworzenie w tym miejscu "centrum międzypokoleniowego".

Sopot odzyskał budynek dawnej Zatoki Sztuki. "Jest w katastrofalnym stanie"

Sopot odzyskał budynek dawnej Zatoki Sztuki. "Jest w katastrofalnym stanie"

21 lutego 2023, 13:48
Autor:
ng/tok
Źródło:
PAP, TVN24

Ujawniono szczegóły dotyczące ostatniej wiadomości, jaką Nicola Bulley wysłała przed zaginięciem. Poszukiwania 45-letniej matki dwójki dzieci zakończyły się po 24 dniach, w poniedziałek 20 lutego, gdy brytyjska policja przekazała, że w rzece Wyre w północnej Anglii znaleziono ciało kobiety. 

Ostatnia wiadomość od Nicoli Bulley i pytanie, dlaczego poszukiwania trwały tak długo

Ostatnia wiadomość od Nicoli Bulley i pytanie, dlaczego poszukiwania trwały tak długo

21 lutego 2023, 10:33
Autor:
jdw//am
Źródło:
BBC, Independent, Mirror, tvn24.pl

Szczątki znalezione w wydobytym z rzeki w grudniu 2021 roku samochodzie to Kyle Wade Clinkscales - poinformowały służby ze stanu Georgia. 22-letni student zniknął bez śladu w styczniu 1976 roku i od tamtej pory był uznawany za zaginionego. Dzięki badaniom DNA udało się potwierdzić, że mężczyzna nie żyje, nieznana pozostaje jednak przyczyna jego śmierci.

Wyłowiony samochód pomógł rozwiązać sprawę zaginięcia sprzed 47 lat

Wyłowiony samochód pomógł rozwiązać sprawę zaginięcia sprzed 47 lat

21 lutego 2023, 12:05
Autor:
wac//mm
Źródło:
Troup County Sheriff's Office, NBC WXIA, tvn24.pl

Adwokaci Donalda Davida Dillbecka, skazanego na karę śmierci w związku z zabójstwem z 1990 roku, walczą o zmianę decyzji Sądu Najwyższego. Egzekucja więźnia zaplanowana jest na najbliższy czwartek.  

Skazany za zabójstwo zbiegł i znów zabił. Adwokaci próbują zatrzymać zaplanowaną na czwartek egzekucję

Skazany za zabójstwo zbiegł i znów zabił. Adwokaci próbują zatrzymać zaplanowaną na czwartek egzekucję

21 lutego 2023, 13:28
Autor:
jdw//am
Źródło:
Tampa Bay Times, amnesty.org, dc.state.fl.us

W kolejnym tweecie Madonna odniosła się do nieprzychylnych komentarzy na temat jej wyglądu, jakie zaczęły się pojawiać po jej występie na tegorocznym rozdaniu nagród Grammy. Pokazała zrobione z bliska zdjęcie.

Madonna znów odpowiada krytykom. Pod nowym zdjęciem pisze: "Spójrzcie, jak uroczo wyglądam"

Madonna znów odpowiada krytykom. Pod nowym zdjęciem pisze: "Spójrzcie, jak uroczo wyglądam"

21 lutego 2023, 11:25
Autor:
jdw//am
Źródło:
Independent, tvn24.pl

Premier Włoch Giorgia Meloni złożyła w poniedziałek wizytę w Warszawie, gdzie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. - Zawsze będziemy dwoma siostrzanymi narodami - stwierdziła Meloni na wspólnym nagraniu polityków zamieszczonym we wtorek w mediach społecznościowych polskiego szefa rządu. - Wspólnie wyznajemy również wartości dotyczące przyszłości Europy - dodał Morawiecki.

Giorgia Meloni w Warszawie: Włosi i Polacy, to jedyna dwa narody, które wymieniają się w swoich hymnach

Giorgia Meloni w Warszawie: Włosi i Polacy, to jedyna dwa narody, które wymieniają się w swoich hymnach

21 lutego 2023, 13:13
Autor:
ks//rzw
Źródło:
PAP

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Serial "Sukcesja" zadebiutuje w telewizji TVN na początku marca. Produkcja HBO Original opowiada o historii rodziny Royów, właścicielach jednej z najpotężniejszych korporacji medialnych na świecie. Widzowie będą mogli ją oglądać we wtorkowe wieczory.

Hitowa "Sukcesja" już wiosną na antenie TVN. Kiedy premiera serialu?

Hitowa "Sukcesja" już wiosną na antenie TVN. Kiedy premiera serialu?

21 lutego 2023, 12:18
Autor:
pb//am
Źródło:
tvn.pl, HBO Max

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl