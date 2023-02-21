Що сказав Джо Байден після приземлення у Варшаві? Марцін Пшидач про розмову з президентом США

Президент США Джо Байден, коли ми його зустрічали в аеропорту Варшави, вибухав енергією та жартував. Він у дуже хорошій формі, - сказав Марцін Пшидач, керівник Бюро президента з міжнародної політики, в ефірі TVN24. Він також зізнався, скільки людей у ​​Польщі знали про візит Байдена до Києва, який тримали в таємниці до останнього.

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У понеділок увечері президент США Джо Байден після неоголошеного візиту до Києва приземлився у Варшаві. Одним із людей, які зустрічали американського президента в аеропорту, був керівник президентського Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач.

- Це не був суто обмін люб'язностями, хоча розмова й не була аж надто поглибленою. Такий собі "small talk" після виходу з літака. Президент Байден у дуже хорошій формі. Незважаючи на складність його візиту до Києва, він вибухав енергією та гумором, він жартував, ми говорили, в тому числі, про тих звірів (лімузини - ред.), які під’їжджали до літака. Він також зазначив, що дуже задоволений своїм візитом до Польщі та з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Дудою. "До завтра, до завтра" - так ми попрощалися, - розповів гість ведучому Радомиру Віту.

Пшидач: хто мав знати, той знав

Пшидача запитали, чи знав він про плани Байдена поїхати до Києва, які тримали в суворій таємниці до останнього.

- Цілком природно, що через питання безпеки, про це не можна було говорити. Мене багато разів запитували, чи президент Зеленський приїде до Варшави, чи буде зустріч десь у Жешуві? Я завжди відповідав, що таку зустріч не планують, тому що насправді, у невеликій групі тут, у Варшаві, ми знали про ці плани. Це був візит високого ризику, - підкреслив Пшидач.

Він зазначив, що "президент США летів через Польщу", тому "звичайно, знали про це ті, хто мав знати". - Однак це було рішення - як на рівні президента, так і на рівні уряду - і такою була домовленість з американською стороною, що ми зберігаємо цю інформацію у дуже вузькому колі, - сказав Пшидач.

Joe Biden na Lotnisku Chopina w Warszawie tvn24

На запитання, скільки людей у ​​Польщі знали про плани Байдена, він відповів: - Я не хочу спекулювати. Думаю, що коли мова йде про чиновників чи політиків, то це, може, було декілька людей - тих, найважливіших, які займаються цими справами, державною безпекою.

- А ще, звичайно, група людей, які займалися питаннями безпеки там, на півдні Польщі, - додав він.

За словами Пшидача, "це також демонстрація певної стабільності у функціонуванні польської держави".

- У такій складній ситуації і американська, і українська, і польська сторони, три держави, залучені до цього візиту, зберігали повну співпрацю, повну координацію та повну закритість, тому що ризик розкриття був високий", - наголосив він.

Joe Biden w Kijowie Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/EPA/PAP Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | GLEB GARANICH / Reuters / Forum Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | Dimitar DILKOFF / AFP / East News Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/EPA/PAP Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/EPA/PAP Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Joe Biden w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | Vladyslav Musiienko/EPA/PAP Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Joe Biden w Kijowie | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | Ambassador Bridget A. Brink/twitter Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | Zelensky/facebook Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | Dimitar DILKOFF / AFP / East News Joe Biden i Wołodymyr Zełenski w Kijowie (20.02.2023) | Dimitar DILKOFF / AFP / East News

Пшидач про план візиту президента США до Польщі

Пшидач також описав план на вівторок. - Перед 13.00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі перед Президентським палацом. Президент Дуда привітає президента США, гімни, Військо Польське, а потім перехід до переговорів у палаці у білій залі, у вузькому складі: президент Дуда з президентом Байденом плюс один найближчий соратник. З американської сторони - Джейк Салліван, з польської - я матиму задоволення супроводжувати президента. Потім перехід нагору до пленарних переговорів з делегаціями в більш широкому складі, також з представниками уряду, - розповів він.

Говорячи про план візиту Джо Байдена до Варшави, Пшидач сказав, що "з нагоди цього візиту заплановані всілякі інші побічні елементи". - Три найважливіші: візит до (президентського) палацу, відвідування Королівського замку та виступ і наступного дня саміт НАТО (Бухарестської дев'ятки - ред.) - це ключові, найважливіші фундаментальні елементи цих візитів, - зазначив він.

Пшидач: думаю, що Байден захоче потиснути руку різним лідерам думок у Польщі

На запитання про "побічні" плани президента США Пшидач відповів: - Я знаю, що президент хоче зустрітися з працівниками посольства (США у Варшаві - ред.) або американською громадою, яка проживає в Польщі. Я думаю, що він також захоче потиснути руку різного роду лідерам думок у Польщі, - сказав він, уточнивши, що має на увазі не тільки політиків.

Пшидач: тема безпеки переважає

На запитання, які питання президент Дуда має намір підняти під час розмови, він відповів: - Він буде говорити про те, про що президент Байден говорив із президентом Зеленським, це буде одна з тем, але не єдина.

- Природно, що питання безпеки зараз переважають. (Те - ред.) як нам далі підтримувати Україну. Також мова піде про посилення безпеки польської держави. Але ми, на східному фланзі, багато робимо для стабільності не лише регіону, а й усієї спільноти, - сказав він.

- По-перше, безпека польської держави та союзницька співпраця зі Сполученими Штатами, в тому числ - у рамках НАТО. Що ми можемо зробити, щоб східний фланг, зокрема Польща, був безпечнішим. Ми будемо говорити про посилення присутності НАТО, в тому числі інфраструктурної. По-друге - виконання домашнього завдання з Мадриду (саміт НАТО - ред.). США, як ключовий союзник, мають можливість надавати певні стимули, не хочу казати - тиснути, на наших союзників, щоб вони виконували свої зобов’язання з Мадридського саміту. Зокрема - щодо східного флангу НАТО, - сказав президентський міністр.

Він додав, що президенти "обов'язково обговорять ситуацію в Україні, як виглядає ситуація на фронті, що ще можна зробити, як заохотити інших партнерів із Заходу активніше залучатися".

Саміт Б9. Прилетить також Столтенберг

Керівника президентського Бюро міжнародної політики також запитали про подробиці саміту Бухарестської дев’ятки в середу - останнього дня візиту президента США Джо Байдена до Польщі. У зустрічі також візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг.

- Співпраця в регіоні завжди була для нас дуже важливою - і для президента, і для польського уряду. Співпраця східного флангу НАТО випливає з основної ідеї: ми всі тут, у цьому регіоні, нестабільному на схід від наших кордонів, і ми повинні співпрацювати один з одним, - сказав Пшидач. - Те, що сьогодні на запрошення президента Анджея Дуди приїжджають вісім лідерів цього регіону, а також генеральний секретар НАТО, свідчить про те, що Варшава в певному сенсі є центром дискусії про безпеку всього регіону, - сказав міністр.

Він підкреслив, що саміт Бухарестської дев'ятки є "в певному сенсі підготовчою дискусією перед самітом НАТО у Вільнюсі, також на східному фланзі". - Ми хочемо, щоб там було ухвалено ключові рішення, - сказав Пшидач. - Також буде опубліковано декларацію, погоджену усією Бухарестською дев’яткою, тобто державами східного флангу НАТО. Буде дискусія про те, чого очікують цкраїни… Ми також маємо певні очікування щодо Сполучених Штатів як нашого найважливішого союзника , - додав він.

- Усі також вслухатимуться в голос президента США Джо Байдена: з чим насправді президент США приїздить на східний фланг? Крім очевидного підтвердження гарантії статті 5, ми також очікуємо конкретних дій у співпраці з Америкою, - наголосив керівник Бюро міжнародної політики. Як він сказав, йдеться про збільшення не лише персональної, але й інфраструктурної присутності.

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Пшидач: рік по тому президент хоче показати, де ми є сьогодні

Пшидач також розповів про виступ Джо Байдена, запланований на 17.30 у Варшаві.

- Я думаю, що рік по тому президент хоче показати - де ми сьогодні? Тоді у нас був агресивний, імперський авторитаризм, який розпочав військові дії, і тепер ми, як вільний світ, під керівництвом США, тут, у Варшаві, на східному фланзі, кажемо: ми об’єднані, ми є центром свободи і ми хочемо допомогти тим, хто сьогодні потерпає, в першу чергу українцям, - сказав він.

- Він обов’язково буде говорити про те, що буде далі, що буде в майбутньому, але я не думаю, що він сьогодні представлятиме попунктовий план миру. Що може привести нас до миру, так це якомога більша підтримка України. Я думаю, що президент буде говорити про це, - сказав Пшидач.

Przydacz o wizycie Bidena w Kijowie: to było kozackie TVN24

Пшидач про візит Байдена до Києва: це було по-козацьки

На запитання, що він подумав, коли вперше почув про план візиту президента США до Києва, Пшидач відповів: "Може, це не дуже дипломатично, але я подумав, що це круто, що це велика справа".

- Президент США їде в країну, де ведеться війна, мабуть, вперше в історії в країну, де ведуться військові дії, але немає американської бази, немає взагалі американських солдатів, це був знак великої відваги, - сказав Пшидач.

Президент США Джо Байден прибув до Києва поїздом із Польщі. Його шлях від польського кордону до столиці України тривав майже 10 годин.

- Ми дуже добре знаємо цей потяг, президент Дуда за останні місяці тричі був у цьому потязі в Києві. Я вирішив, що це велика логістична операція, але я подумав: добре, ми теж неодноразово були в Києві з президентом, все це можна зробити з належною охороною, хоча й з певним ризиком, - сказав гість TVN24.

На його думку, візит Джо Байдена до Києва "є виявом не лише відваги, а й віри американської адміністрації в те, що Україна може бути переможницею".

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Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP