Що потрібно українцям? "У нас є звернення щодо катафалків"

13 kwietnia 2023, 20:15
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Izdebska: Wielu ludzi ginie i muszą być pochowani z honorem. Mamy apele o karawany pogrzebowe
Izdebska: Wielu ludzi ginie i muszą być pochowani z honorem. Mamy apele o karawany pogrzeboweTVN24
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TVN24Izdebska: Wielu ludzi ginie i muszą być pochowani z honorem. Mamy apele o karawany pogrzebowe

Ми багато допомагаємо, постійно, - розповіла у "Встаєш і вікенд" Наталія Іздебська, депутатка міськради Ірпеня та засновниця фундації Teofi Polskie Serce. Вона розповіла про звернення з України до її фонду. 

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- Ми працюємо над новим проектом, тому що маємо багато звернень від малих 6ромад і містечок, - сказала вона і пояснила, що йдеться про пошуки спонсора для закупівлі катафалків.

Наталія Іздебська, депутатка міськради Ірпеня та засновниця фундації Teofi Polske Serce, яка допомагає українцям, була гостем програми "Встаєш і вікенд" на TVN24. Вона розповіла, як виглядає підтримка, яку організовує.

- Ми багато допомагаємо, постійно. Це дуже важко, тому що ми працюємо кожен день, - зізналася вона. 

- Зараз ми щойно закінчили такий великий проект, щоб допомогти українцям з генераторами. Сто одиниць ми вивезли на схід України в Харківську, Херсонську та Донецьку області, - розповіла Іздебська. 

- Видачу цих агрегатів у Херсоні ми завершили тільки цього тижня, - додала.

Natalia Izdebska z fundacji Teofi Polskie Serce pomocy i potrzebach Ukraińców i Wielkanocy w cieniu wojny. Cała rozmowa
Natalia Izdebska z fundacji Teofi Polskie Serce pomocy i potrzebach Ukraińców i Wielkanocy w cieniu wojny. Cała rozmowaTVN24

Іздебська: багато людей гине і їх треба поховати з честю. Маємо звернення щодо катафалків

 - Зараз ми працюємо над новим проектом, тому що маємо багато звернень до фонду з малих громад та містечок України, - продовжила активістка та депутатка. Вона зазначила, що "багато молодих і немолодих людей гине на фронті, вертаються додому і помирають".

- Вони мають бути поховані з честю, і ми маємо звернення щодо катафалків. Тому що в таких маленьких селах вони не мають можливості мати такий транспорт, - пояснила Іздебська.

Додала, що "ми шукаємо спонсорів, щоб його придбати і організувати таку допомогу нашим українським містечкам".

Також гостя TVN24 повідомила, що її фонд паралельно працює над "медичним проектом", а ще в деяких містах є проблема з вивезенням сміття, і фонд шукає для них сміттєвози. "Такі в нас щоденні проблеми, але ми над ними працюємо", - сказала вона.

- Війна триває, ми, звичайно, думаємо про дітей, про жінок. Пакуємо великодні пакунки для дітей з Бучі та Ірпеня незабаро вони вирушать в Україну.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Polska
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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