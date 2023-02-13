Що може сказати Байден? "Промова до поляків, українців і світу"

- Польща - найкращий захист від того, що відбувається в Україні, - заявив журналіст CNN Джейк Теппер. В інтерв’ю кореспонденту "Фактів" TVN Марціну Вроні він розповів про важливість майбутнього візиту президента США Джо Байдена до Польщі та чого від нього чекати.

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Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила в п'ятницю, що президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого.

Джейк Теппер з CNN, один із найвідоміших журналістів цього телеканалу, сказав в інтерв’ю кореспонденту "Фактів" TVN Марчіну Вроні, що цей візит має велике значення.

- НАТО є одним із найважливіших союзів в історії всього світу, - наголосив він. І додав, що під час поїздки до Польщі Байден "практично стоятиме на кордоні, бачитиме, як Росія б'є по Україні, кажучи: ви далі не підете, ми єдині в тому, аби виплати вас з України". Теппер зазначив, що це "надзвичайно важливо".

- Президент без сумніву говоритиме про більшу допомогу Зеленському, про більшу допомогу Україні, таким чи інакштм чином - чи у вигляді фінансової допомоги, чи систем озброєння, чи будь-що інше. Я не знаю, чи має він намір перетнути кордон і ступити на українську землю. Якби він зробив це, він не був би ні першим, ні останнім західним лідером (який зробив це), - додав Теппер.

Теппер: більшість американців чудово розуміють важливість альянсу НАТО

Теппера запитали, чи відчувають, на його думку, американська громадськість і американські політики втому від війни в Україні.

- Я не помічаю цієї втоми. Мені здається, що немає нікого - ні справа, ні з ліва - хто б скептично ставився до якогось втручання. Я дійсно так не думаю. Мені здається, що більшість американців чудово розуміють природу та важливість альянсу НАТО, розуміють, наскільки важливою є боротьба, у яку зараз втягнутий світ, між демократіями з одного боку та автократіями з іншого. І вони бачать, що Україна однозначно в демократичному таборі. Це країна, яка конче потребує прогресу, але виступає за вільні вибори, свободу слова та багато інших речей, які дійсно потрібно тягнути в тому напрямі, де знаходяться США та Польща, - сказав він.

- Натомість Путін точно по інший бік барикади, не вірячи в цю свободу, - додав журналіст.

Jake Tapper, dziennikarz CNN: podczas tej podróży prezydent Biden praktycznie stanie przy granicy, mierząc się z Rosją Fakty TVN

"У Польщі є дуже давня традиція стояти на фронті боротьби за демократію"

Говорячи про візит Байдена до нашої країни, Джейк Теппер зазначив, що президент США збирається виступити з промовою в Польщі, "ймовірно, у Варшаві - як це сталося майже рік тому, у березні минулого року".

Він припустив, що промова Байдена буде адресована "полякам, жителям цього регіону, українцям і всьому світу".

Журналіст також зазначив, що "Польща має дуже давню традицію стояти на фронті боротьби за демократію, проти автократії - незалежно від того, чи йдеться про боротьбу проти совєтів чи нацистів, які напали на Польщу".

Cała rozmowa Marcina Wrony z Jake'em Tapperem z CNN TVN24

- Поляки добре знають цю боротьбу, це не питання теорії, це не те, про що ви читаєте в книжках, це те, через що ви проходите, (...) коли президент говорить про союз НАТО, він говорить про Польщу, це не минуле, це сьогодення, тут і зараз, ми всі проходимо через це знову", - продовжив він.

- Історія, можливо, й не повторюється, але вона, безумовно, зробила кодо, це, безперечно, відлуння попередніх авторитарних урядів. Путін, можливо, і не Сталін, але він представляє такий же автократичний потяг, бажання нападати на інші країни, вбивати людей. Ми знаємо, що України йому мало, що він не зупиниться на досягнутому. Ми знаємо, що Польща яка відразу за кордоном (з Україною - ред.), є на черзі, - сказав він.

Теппер також розповів про те, як він бачить роль Польщі у пов’язаній з війною кризі.

- Польща - це найкращий захист від того, що відбувається в Україні. Польща є постійним союзником в НАТО, і цей союз надзвичайно важливий для свободи демократичного світу. І США глибоко до цього залучені, підкреслив співрозмовник Марчіна Врони.

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Autor:mjz/kg

Źródło: TVN24