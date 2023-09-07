Що далі з імпортом зерна з України? "Дуже жорстка" декларація міністра сільського господарства 

7 września 2023, 12:09
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Robert Telus: bez względu na decyzję KE Polska nie wpuści zboża z Ukrainy do Polski
Robert Telus: bez względu na decyzję KE Polska nie wpuści zboża z Ukrainy do PolskiTVN24
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TVN24Robert Telus: bez względu na decyzję KE Polska nie wpuści zboża z Ukrainy do Polski

Імпорту збіжжя з України до Польщі після 15 вересня не буде, - запевнив у середу міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телюс. За його словами, "деякі країни також дуже сильно над цим розмірковують".  Наразі невідомо, чи продовжить Єврокомісія тимчасову заборону на імпорт українського зерна.  Польщі не вдалося створити широку коаліцію для цієї вимоги. Її підтримують чотири країни: Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія. 

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Заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини Єврокомісія ввела на початку травня. Заборона діятиме до 15 вересня.   

- Ніхто ніколи не дав нам суттєвого пояснення, чому саме 15 вересня, - зазначив під час прес-конференції в середу Роберт Телюс, міністр сільського господарства та розвитку села. 

За його словами, у середу мала відбутися колегія уповноважених.   

- Я сподіваюся, що вже сьогодні будуть відомі певні напрямки, можливо, не рішення, але певні напрямки в цьому питанні, - сказав міністр Телус. 

На його думку, відмова від продовження заборони буде "рішенням політичним, а не по суті".  

- Якщо Євросоюз прийме політичне рішення не продовжувати заборону до кінця року, ми знаємо, як це робиться. 15 квітня ми показали, що для нас найважливішим є інтерес польського фермера, найважливішим є інтерес Польщі і, звичайно, імпорту зерна (з України - ред.) після 15 вересня до Польщі не буде. Я заявляю про це дуже твердо, - запевнив міністр Телюс. 

- З неофіційної інформації я знаю, що деякі країни теж серйозно розмірковують над цим, - додав очільник Мінсільгоспу. 

За продовження заборони виступають п'ять країн ЄС: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія. Роберт Телюс сказав, що незабаром п'ятірка зустрінеться з міністром сільського господарства Франції. 

- Я мав дуже хорошу розмову з міністром Франції, який також дуже рішуче сказав, що нам потрібно створити інструмент для майбутнього, що це не лише на даний момент, - зазначив міністр сільського господарства. 

Роберт ТелюсPAP/Marian Zubrzycki

Польща на чолі коаліції прифронтових країн 

Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія утворюють коаліцію п'яти прифронтових країн. Згідно з інформацією Міністерства сільського господарства та розвитку села, Польща є неформальним лідером коаліції. 

Йдеться про країни, які раніше спільно домагалися втручання Брюсселя в справу напливу українського збіжжя до ЄС. В кінці березня представники влади Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини - Матеуш Моравецький, Віктор Орбан, Ніколає Чука, Румен Радев та Едуард Хегер - написали листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. 

Це закінчилося впровадженням на початку травня цього року тимчасової заборони ввезення з України до зазначених країн пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Спочатку заборона діяла до 5 червня, а потім була продовжена до 15 вересня. Транзит зернових через території так званиє прифронтових країн дозволено. 

Тепер коаліція прифронтових країн вимагає ще одного продовження заборони, принаймні, до кінця 2023 року. Спільна позиція з цього приводу була прийнята на засіданні 19 липня цього року. Потім міністр Телюс представив вищезазначену позицію в розмові з віце-президентом Європейської комісії, комісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом. Через кілька днів у Брюсселі також відбулося засідання Ради ЄС із сільського господарства та рибальства (AGRIFISH). 

Європейська Комісія, як можна прочитати в повідомленні Міністерства сільського господарства, "оголосила про моніторинг ситуації в контексті заборони на імпорт, оскільки рішення з цього питання має враховувати ситуацію у вересні, через її більш повну картину". Міністр Роберт Телюс та міністри Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини зустрілися в Брюсселі з польським єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцєховським. 

Чергові вимоги  

Наприкінці серпня з'явилися нові вимоги з боку прифронтових країн. Минулого місяця відбулася телеконференція п’яти міністрів сільського господарства: Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Міністри підтвердили вже відому спільну позицію щодо необхідності продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року. 

Крім того, міністри прийняли спільну вимогу про те, що Єврокомісія має виділити кошти на будівництво інфраструктури для транспортування зерна з України. Крім того, було домовлено, що перелік сільськогосподарської продукції з України, яка не може потрапити на ринок п’яти країн, має бути гнучким. Йдеться про розширення списку, наприклад, за рахунок малинт чи меду. 

За запевненнями Міністерства сільського господарства Польщі, напрацьовані спільні позиції мали бути передані до Єврокомісії якнайшвидше.

"Численні двосторонні переговори" 

У вівторок в іспанській Кордові відбулося засідання ненеформальної Ради міністрів сільського господарства Європейського Союзу. За інформацією польського міністерства, міністр Телюс мав провести "численні двосторонні переговори", зокрема - з колегою з Франції.

 Наприкінці серпня цього року EU Observer повідомляв, що єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцєховський виступає за продовження тимчасової заборони на імпорт українського збіжжя до кінця 2023 року. Однак офіційного рішення з цього приводу досі немає, і невідомо, чи буде врешті заборона продовжена. 

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив у середу на сервісі X (раніше Twitter), що він зустрівся з міністром Робертом Телюсом, міністром фінансів Магдаленою Жечковською, головою Національної податкової адміністрації Бартошем Збаращуком і заступником голови Міністерства закордонних справ Павлом Яблонським у зв'язку з неформальним засіданням Ради ЄС з питань сільського господарства, яке завершилося у вівторок.

 "Ми говорили про подальші дії, спрямовані на дотримання безпеки польського аграрного ринку після 15 вересня. Було проведено низку переговорів на цю тему, в тому числі перед Колегією єврокомісарів з комісаром Янушем Войцеховським», - сказав глава уряду. 

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

Robert Telus
zboże z Ukrainy
Wojna w Ukrainie
Ministerstwo Rolnictwa
Rolnictwo
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Źródło:
tvn24.pl

Stacja CNN udostępniła nagranie z kamery funkcjonariusza amerykańskiego policjanta, który wyciągnął nieprzytomnego kierowcę z płonącej ciężarówki. Chwilę później eksplozja zniszczyła pojazd. - Nie uważam siebie za bohatera, zachowałem się jak Bóg przykazał, żeby ten kierowca mógł jeszcze zobaczyć swoich bliskich - oświadczył funkcjonariusz, porucznik Corey Brooks.

Wyciągnął nieprzytomnego kierowcę z płonącej ciężarówki, chwilę później doszło do eksplozji. Pokazano nagranie

Wyciągnął nieprzytomnego kierowcę z płonącej ciężarówki, chwilę później doszło do eksplozji. Pokazano nagranie

7 września 2023, 11:04
Autor:
pp//mm
Źródło:
CNN, TVN24

Białorusini, którzy żyją poza granicami kraju, nie będą mogli wyrobić ani przedłużyć paszportu w placówkach dyplomatycznych – zadecydował Alaksandr Łukaszenka. - To sposób, by ukarać nielojalną (wobec władz) część Białorusinów – ocenił publicysta Arciom Szrajbman w wywiadzie dla portalu Salidarnaść.

Łukaszenka podpisał dekret o paszportach. "Sposób, by ukarać nielojalną część Białorusinów"

Łukaszenka podpisał dekret o paszportach. "Sposób, by ukarać nielojalną część Białorusinów"

7 września 2023, 9:42
Autor:
asty//mm
Źródło:
PAP

Senat powołał w czwartek nadzwyczajną komisję do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce. W głosowaniu nie wzięli udział senatorowie z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze posiedzenie komisji jest zaplanowane jeszcze na czwartek. - Ona będzie intensywnie pracować. Tyle, ile uda się udowodnić, a pokazaliśmy to na przykładzie Pegasusa, gdzie zostały zasugerowane bardzo silne wnioski - mówił w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Senat powołał własną komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów

Senat powołał własną komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów

7 września 2023, 11:33
Aktualizacja: 7 września 2023, 12:45
Autor:
pp//mm
Źródło:
TVN24, PAP

Będą się smażyć w piekle za to, że mieli pieniądze na wszystko, ale nie na to, żeby pomóc dzieciom, które chcą się odmeldować z tego świata, który my stworzyliśmy - powiedział Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

"To jest postawione na głowie i trzeba to postawić na nogi". Hołownia: nie ma rzeczy ważniejszej niż życie dziecka

"To jest postawione na głowie i trzeba to postawić na nogi". Hołownia: nie ma rzeczy ważniejszej niż życie dziecka

7 września 2023, 11:24
Autor:
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Źródło:
TVN24

"PiS jest mistrzem w oszukiwaniu Polaków. Zamiast konkretów PiS są kłamstwa PiS. Ich obietnice wyborcze to katalog spraw, które obiecywali załatwić przez ostatnie osiem lat i nie dotrzymali słowa" - napisał rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Skomentował w ten sposób kolejny punkt programu partii rządzącej - bon na wycieczki edukacyjne dla uczniów. "Próbują nabrać Polaków kolejny raz na to samo" - dodał.

Grabiec o obietnicach PiS: to katalog spraw, które mieli załatwić i nie dotrzymali słowa

Grabiec o obietnicach PiS: to katalog spraw, które mieli załatwić i nie dotrzymali słowa

7 września 2023, 10:04
Autor:
ads//mm
Źródło:
PAP

Donald Trump udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że chce wziąć udział w debacie z Meghan Markle. Były prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że nie podobało mu się, w jaki sposób aktorka i żona księcia Harry'ego traktowała brytyjską królową Elżbietę II.

Donald Trump chce debaty z Meghan Markle. Nie podoba mu się, jak traktowała królową Elżbietę II

Donald Trump chce debaty z Meghan Markle. Nie podoba mu się, jak traktowała królową Elżbietę II

7 września 2023, 10:54
Autor:
jjk//am
Źródło:
The Independent, USA Today

Niemiecka produkcja w lipcu spadła o 0,8 procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednak analitycy ankietowani przez Reuters spodziewali się spadku o 0,5 procent. To już trzeci miesiąc spadku tego wskaźnika, co jeszcze bardziej hamuje dynamikę tej największej europejskiej gospodarki i "rzuca cień" na jej wyniki w III kwartale.

Niemiecka gospodarka hamuje. "Ciemne chmury w dalszym ciągu wiszą nad przemysłem"

Niemiecka gospodarka hamuje. "Ciemne chmury w dalszym ciągu wiszą nad przemysłem"

7 września 2023, 11:16
Autor:
JW/ams
Źródło:
Reuters, PAP

Cyklon pozatropikalny w ostatnich dniach przyniósł południowym regionom Brazylii katastrofalne powodzie. Bilans ofiar śmiertelnych żywiołu wzrósł w czwartek do 36 osób.

Zalane domy, ludzie bez dachu nad głową. Rośnie bilans ofiar powodzi w Brazylii

Zalane domy, ludzie bez dachu nad głową. Rośnie bilans ofiar powodzi w Brazylii

7 września 2023, 11:40
Autor:
anw
Źródło:
Reuters

Na czwartek wieczorem i piątek po południu zaplanowano przejazdy rolkarzy. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Rolkarze i wrotkarze na ulicach Warszawy. Dwa przejazdy po zachodniej stronie miasta

Rolkarze i wrotkarze na ulicach Warszawy. Dwa przejazdy po zachodniej stronie miasta

7 września 2023, 10:45
Autor:
dg/b
Źródło:
PAP