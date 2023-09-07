Що далі з імпортом зерна з України? "Дуже жорстка" декларація міністра сільського господарства 

Імпорту збіжжя з України до Польщі після 15 вересня не буде, - запевнив у середу міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телюс. За його словами, "деякі країни також дуже сильно над цим розмірковують". Наразі невідомо, чи продовжить Єврокомісія тимчасову заборону на імпорт українського зерна. Польщі не вдалося створити широку коаліцію для цієї вимоги. Її підтримують чотири країни: Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія.

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Заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини Єврокомісія ввела на початку травня. Заборона діятиме до 15 вересня.

- Ніхто ніколи не дав нам суттєвого пояснення, чому саме 15 вересня, - зазначив під час прес-конференції в середу Роберт Телюс, міністр сільського господарства та розвитку села.

За його словами, у середу мала відбутися колегія уповноважених.

- Я сподіваюся, що вже сьогодні будуть відомі певні напрямки, можливо, не рішення, але певні напрямки в цьому питанні, - сказав міністр Телус.

На його думку, відмова від продовження заборони буде "рішенням політичним, а не по суті".

- Якщо Євросоюз прийме політичне рішення не продовжувати заборону до кінця року, ми знаємо, як це робиться. 15 квітня ми показали, що для нас найважливішим є інтерес польського фермера, найважливішим є інтерес Польщі і, звичайно, імпорту зерна (з України - ред.) після 15 вересня до Польщі не буде. Я заявляю про це дуже твердо, - запевнив міністр Телюс.

- З неофіційної інформації я знаю, що деякі країни теж серйозно розмірковують над цим, - додав очільник Мінсільгоспу.

За продовження заборони виступають п'ять країн ЄС: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія. Роберт Телюс сказав, що незабаром п'ятірка зустрінеться з міністром сільського господарства Франції.

- Я мав дуже хорошу розмову з міністром Франції, який також дуже рішуче сказав, що нам потрібно створити інструмент для майбутнього, що це не лише на даний момент, - зазначив міністр сільського господарства.

Роберт Телюс PAP/Marian Zubrzycki

Польща на чолі коаліції прифронтових країн

Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія утворюють коаліцію п'яти прифронтових країн. Згідно з інформацією Міністерства сільського господарства та розвитку села, Польща є неформальним лідером коаліції.

Йдеться про країни, які раніше спільно домагалися втручання Брюсселя в справу напливу українського збіжжя до ЄС. В кінці березня представники влади Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини - Матеуш Моравецький, Віктор Орбан, Ніколає Чука, Румен Радев та Едуард Хегер - написали листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Це закінчилося впровадженням на початку травня цього року тимчасової заборони ввезення з України до зазначених країн пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Спочатку заборона діяла до 5 червня, а потім була продовжена до 15 вересня. Транзит зернових через території так званиє прифронтових країн дозволено.

Тепер коаліція прифронтових країн вимагає ще одного продовження заборони, принаймні, до кінця 2023 року. Спільна позиція з цього приводу була прийнята на засіданні 19 липня цього року. Потім міністр Телюс представив вищезазначену позицію в розмові з віце-президентом Європейської комісії, комісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом. Через кілька днів у Брюсселі також відбулося засідання Ради ЄС із сільського господарства та рибальства (AGRIFISH).

Європейська Комісія, як можна прочитати в повідомленні Міністерства сільського господарства, "оголосила про моніторинг ситуації в контексті заборони на імпорт, оскільки рішення з цього питання має враховувати ситуацію у вересні, через її більш повну картину". Міністр Роберт Телюс та міністри Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини зустрілися в Брюсселі з польським єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцєховським.

Чергові вимоги

Наприкінці серпня з'явилися нові вимоги з боку прифронтових країн. Минулого місяця відбулася телеконференція п’яти міністрів сільського господарства: Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Міністри підтвердили вже відому спільну позицію щодо необхідності продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року.

Крім того, міністри прийняли спільну вимогу про те, що Єврокомісія має виділити кошти на будівництво інфраструктури для транспортування зерна з України. Крім того, було домовлено, що перелік сільськогосподарської продукції з України, яка не може потрапити на ринок п’яти країн, має бути гнучким. Йдеться про розширення списку, наприклад, за рахунок малинт чи меду.

За запевненнями Міністерства сільського господарства Польщі, напрацьовані спільні позиції мали бути передані до Єврокомісії якнайшвидше.

"Численні двосторонні переговори"

У вівторок в іспанській Кордові відбулося засідання ненеформальної Ради міністрів сільського господарства Європейського Союзу. За інформацією польського міністерства, міністр Телюс мав провести "численні двосторонні переговори", зокрема - з колегою з Франції.

Наприкінці серпня цього року EU Observer повідомляв, що єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцєховський виступає за продовження тимчасової заборони на імпорт українського збіжжя до кінця 2023 року. Однак офіційного рішення з цього приводу досі немає, і невідомо, чи буде врешті заборона продовжена.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив у середу на сервісі X (раніше Twitter), що він зустрівся з міністром Робертом Телюсом, міністром фінансів Магдаленою Жечковською, головою Національної податкової адміністрації Бартошем Збаращуком і заступником голови Міністерства закордонних справ Павлом Яблонським у зв'язку з неформальним засіданням Ради ЄС з питань сільського господарства, яке завершилося у вівторок.

"Ми говорили про подальші дії, спрямовані на дотримання безпеки польського аграрного ринку після 15 вересня. Було проведено низку переговорів на цю тему, в тому числі перед Колегією єврокомісарів з комісаром Янушем Войцеховським», - сказав глава уряду.

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP