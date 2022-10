Щеплення від COVID-19 та грипу передбачені також для людей з України

czytaj dalej

Łączne zapasy węgla przy kopalniach i elektrowniach to 5,3 mln ton, co odpowiada około 53 dniom zużycia. To najniższy poziom od pierwszego kwartału 2018 roku - informują analitycy Biura Maklerskiego Pekao, powołując się na dane Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i Agencji Rynku Energii (ARE). Według ARP wydobycie węgla w sierpniu było na poziomie najniższym w tym roku. Spadło także w stosunku do sierpnia 2021.