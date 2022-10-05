Щеплення від COVID-19 та грипу передбачені також для людей з України

Громадяни України можуть отримати щеплення від COVID-19 та грипу на тих же умовах, що й громадяни Польщі. Вакцинація проти COVID-19 безкоштовна, а вартість вакцини від грипу частково компенсується для деяких груп пацієнтів. За словами медиків, чимало людей з України не знають про можливість щеплень і інформаційна кампанія для них має бути інтенсивнішою.

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Щеплення від COVID-19 для іноземців, які легально перебувають у Польщі, проводяться безкоштовно. За даними Міністерства здоров’я, кожен біженець з України віком від п’яти років, який ще не був щеплений за рекомендованою схемою вакцинації від COVID-19, повинен мати можливість зробити щеплення або доповнити щеплення препаратами, доступними в Польщі.

Це означає, що громадянин України, який проживає в Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом на батьківщині або має номер PESEL з іншої причини, може отримати щеплення від COVID-19 на тих же умовах, що й громадянин Польщі. Для проходження вакцинації проти COVID-19 можна використовувати анкети передвакцинальної бесіди українською, російською або англійською мовами.

Як зробити щеплення від COVID-19?

Достатньо звернутися до одного з центрів імунізації, які можна знайти на веб-сайті уряду. Пунктами вакцинації також є багато аптек, які зазвичай інформують про це банером із написом «Пункт вакцинації» на вході чи на сайті.

Заступник голови Головної аптекарської ради Марек Томкув звертає увагу, що пункти вакцинації працюють у майже двох тисячах аптек по всій країні.

- У більшості аптек можна зробити щеплення відразу - просто зайти і запитати про можливість прийняти препарат, – запевняє фармацевт.

Для осіб з номером PESEL направлення на вакцинацію доступне в міністерській системі електронної реєстрації.

- Але якщо громадянин України не має номера PESEL, ми реєструємо його в системі на підставі його документів, насамперед паспорта, і його дані вносяться до польської системи реєстрації. Уся процедура займає лише кілька хвилин, - каже Марек Томкув.

Яку саме дозу має прийняти громадянин України - вирішують на основі даних системи. Якщо він пройшов повний графік вакцинації (обидві дози мРНК-вакцини або одна доза вакцини Johnson & Johnson), йому вводять першу бустерну дозу, якщо він уже прийняв першу бустерну дозу, він отримає другу бустерну дозу. За даними Міністерства здоров’я, щеплення вихідцям з України мають проводитися вакцинами, наявними в Національній програмі вакцинації проти COVID-19, відповідно до показань і схеми проведення, запровадженої в Польщі.

Дози для людей, які вже вакцинувалися від COVID-19 в Україні

У повідомленні для медиків Міністерство здоров'я наголошує, що слід враховувати, що програму вакцинації від COVID-19 осіб старше 18 років в Україні реалізували не лише препаратами Comirnata (Pfizer-BioNTech) та Spikevax (Moderna), і Vaxzevria (Astra Zeneca). Там також використовували лікарські засоби, не дозволені в ЄС, перелічені в списку еквівалентів вакцин, дозволених в ЄС, або еквівалентні цим вакцинам: CoronaVac / Sinovac Biotech як еквівалент зареєстрованої в ЄС Nuvaxovid (Novavax) і Covishield як еквівалент. зареєстрованого в ЄС препарату Vaxzevria (AstraZeneca). В деяких випадках люди могли бути вакциновані препаратами, не дозволеними в ЄС і не згаданими в списку еквівалентів, дозволених в ЄС, або еквівалентів цих вакцин.

Тому процес призначення вакцинації людям з України, які вже були щеплені проти COVID-19 у своїй країні, має враховувати ці відмінності. Міністерство здоров’я рекомендує дорослим, які раніше не були щеплені, дотримуватися показань і графіка вакцинації, який діє в Польщі, враховуючи можливість використання схеми одноразового введення вакцини COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson). & Johnson) вакцина.

Дорослу людину, яка має документи про неповну вакцинацію в Україні вакциною, що використовується в Польщі, дотримуватись рекомендацій програми вакцинації проти COVID-19 у Польщі.

Так само у випадку дорослої особи, яка має документи про щеплення в Україні в неповному графіку вакциною, яка входить до переліку еквівалентів вакцини, дозволених в ЄС, або еквівалентами цих вакцин, - дотримуватись рекомендацій програми вакцинації проти COVID-19 у Польщі.

Міністерство також підготувало рекомендації щодо особи, яка може підтвердити документально введення 1 дози інактивованої вакцини CoronaVac / Sinovac Biotech. Їй потрібно як другу дозу ввести векторну вакцину Janssen (Johnson & Johnson) або дозу мРНК-вакцини. У разі документально підтвердженого введення 2 доз вакцини слід ввести бустерну дозу відповідно до рекомендацій у програмі вакцинації проти COVID-19 у Польщі.

Вакцинація неповнолітніх

МЗ Польщі підготувало окремі рекомендації для неповнолітніх. У випадку особи віком 12-17 років, яка наразі не отримала жодної дози вакцини, міністерство рекомендує дотримуватися показань і графіка вакцинації, запровадженого в Польщі, і провести щеплення мРНК-вакциною, препаратами Comirnata (Pfizer-BioNTech) або Spikevax ( Moderna).

Якщо особа віком 12-17 років має документи про неповний графік вакцинації Comirnata (Pfizer-BioNTech), також рекомендовано дотримуватись показань та графіка вакцинації підлітків у Польщі. У свою чергу, особа віком 12-17 років, яка не має записів про щеплення, повинна вважатися невакцинованою та вакцинуватись відповідно до показань та календаря вакцинації, який діє в Польщі.

У випадку дитини віком 5-11 років вакцинацію слід проводити згідно з показаннями та календарем щеплень для цієї вікової групи в Польщі.

Як вберегтися від грипу?

Громадяни України можуть також зробити щеплення від грипу. Щеплення безкоштовні, зробити їх можна як в поліклініці, так і в аптеці. Однак умовою є наявність рецепту.

Сама вакцина проти грипу коштує 51,90 злотих, але певні групи пацієнтів можуть скористатися частковим або повним відшкодуванням вартості препарату.

Безкоштовно - вагітні жінки та пенсіонери старше 75 років.

50% відшкодування (тоді вакцина коштує 25,95 злотих) доступна людям старше 65 років, дітям від 24 місяців до 60 місяців (до закінчення 5-го року життя - прим. ред.).

Особи віком 18-65 років сплатять повну суму за вакцину. Винятком є ​​пацієнти після трансплантації органів, ті, хто має дихальну недостатність, бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), серцево-судинну недостатність, ішемічну хворобу серця, ниркову недостатність, рецидивуючий нефротичний синдром, захворювання печінки, метаболічні захворювання (включаючи цукровий діабет), неврологічні та нервово-розвиткові хвороби, а також люди зі зниженим імунітетом.

Якщо у вас є рецепт на вакцину проти грипу, її можна отримати в аптечному пункті вакцинації разом із послугою вакцинації, яку компенсує Національний фонд здоров’я. У пункті вакцинації достатньо показати роздрук рецепта або повідомити його номер та номер PESEL.

Низький інтерес до щеплень

Хоча інформація про можливість вакцинації надається українською мовою, медики визнають, що інтерес до вакцинації з боку громадян України слабкий.

- З 24 лютого 2022 року, коли почалася війна в Україні, я вакцинував лише п’ятьох громадян України, - каже Маріуш Політович з Вищої медичної ради, фармацевт, який керує пунктом вакцинації в "Аптеці під Вагами" у Плешеві, у Великопольському воєводстві.

- І хоча я закликаю всіх, хто приходить в аптеку, зробити щеплення від COVID-19, найчастіше чую: ні, дякую. Дехто каже, що вакцинувався в Україні. Кожен четвертий стверджує, що був щеплений Pfizer, решта згадують продукти, не схвалені в Європейському Союзі, - каже Маріуш Політович.

Те саме зазначає сімейна лікарка Йоанна Забєльська-Цецюх, експертка Федерації асоціацій роботодавців охорони здоров’я "Зеленогурська угода" - інтерес до щеплень серед громадян України низький.

- Можливо, це пов’язано з активністю антивакцинальних рухів, які в Україні навіть сильніші, ніж у Польщі, – зазначає лікарка. На її думку, ситуацію змінило б проведення міністерством ретельної інформаційної кампанії.

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Autor:Кароліна Ковальська