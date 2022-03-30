Ще один важливий жест Левандовського. Українці подякували

Роберт Левандовскі не забуває про драму в Україні. У матчі за вихід на чемпіонат світу капітан збірної Польщі з'явився з синьо-жовтою пов'язкою.

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У Хожуві Левандовський не міг би діяти інакше. Готуючись до матчу зі шведами, не міг забути про драму, яка відбувається за нашим кордоном після вторгнення Росії в Україну.

- Це був непростий період. Не тільки для нас, футболістів, а й для всього світу, для Європи, для поляків – дивлячись на те, що відбувається за кордоном. Психологічна підготовка до цього матчу була для нас великим випробуванням. Ми вийшли переможцями, і це - найголовніше, - пояснив капітан.

Роберт Левандовскі PAP/Łukasz Gągulski

В одному з найважливіших матчів для Польщі останніх років Левандовскі зробив важливий жест у бік України, одягнувши нарукавну пов’язку в національних кольорах наших східних сусідів. Саме в цій пов’язці на Сілезькому стадіоні він забив гол з рахунком 1:0, і відкрив шлях полякам на чемпіонат світу в Катарі. Левандовський дефілював у ній весь вечір. Він святкував перемогу зі шведами з рахунком 2:0 і вихід на чемпіонат світу. Він демонстрував пов’язку до кінця, навіть коли з приводу підвищення статусу надів пам’ятну футболку поверх спортивного тріко.

Роберт Левандовскі PAP/Zbigniew Meissner

Раніше він вже зібрав 27 тис. злотих

Левандовський не вперше символічно підтримав Україну. Через декілька днів після російської агресії він з'явився на матчі Бундесліги в аналогічній пов'язці. Він єдиний на полі зробив такий жест. «Як спортсмен, я не можу робити вигляд, що нічого не відбувається», — написав він тоді в Twitter. Пов’язка з матчу Баварія – Айнтрахт Франкфурт була виставлена на аукціон, де її продали за 27 000 злотих. Кошти були передані на закупівлю медикаментів першої медичної допомоги та їх транспортування в Україну.

У випадку з пов’язкою з матчу зі Швецією подібного кроку можна очікувати від капітана збірної Польщі. Його маленький великий жест у вівторок уже оцінили за межами нашого східного кордону. Донецький "Шахтар" у соцмережах похвалився фотографією Левандовського з українською пов'язкою. «Дякую» – йдеться у записі українського клубу з відповідними хештегами.

Autor:Ред.

Źródło: Eurosport