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Ще один важливий жест Левандовського. Українці подякували

30 marca 2022, 22:10

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
Eurosport
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Radość w szatni Polaków po awansie na mundialTVN24/Łączy nas Piłka
wideo 2/3
TVN24/Łączy nas Piłka Перемога зі шведами і вихід на чемпіонат світу

Роберт Левандовскі не забуває про драму в Україні. У матчі за вихід на чемпіонат світу капітан збірної Польщі з'явився з синьо-жовтою пов'язкою.

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У Хожуві Левандовський не міг би діяти інакше. Готуючись до матчу зі шведами, не міг забути про драму, яка відбувається за нашим кордоном після вторгнення Росії в Україну.

 - Це був непростий період. Не тільки для нас, футболістів, а й для всього світу, для Європи, для поляків – дивлячись на те, що відбувається за кордоном. Психологічна підготовка до цього матчу була для нас великим випробуванням. Ми вийшли переможцями, і це - найголовніше, - пояснив капітан.

Роберт Левандовскі PAP/Łukasz Gągulski

В одному з найважливіших матчів  для Польщі останніх років Левандовскі зробив важливий жест у бік України, одягнувши нарукавну пов’язку в національних кольорах наших східних сусідів. Саме в цій пов’язці на Сілезькому стадіоні він забив гол з рахунком 1:0, і відкрив шлях полякам на чемпіонат світу в Катарі. Левандовський дефілював у ній  весь вечір. Він святкував перемогу зі шведами з рахунком 2:0 і вихід на чемпіонат світу. Він демонстрував пов’язку до кінця, навіть коли з приводу підвищення статусу надів пам’ятну футболку поверх спортивного тріко.

Роберт Левандовскі PAP/Zbigniew Meissner

Раніше він вже зібрав 27 тис. злотих

Левандовський не вперше символічно підтримав Україну. Через  декілька днів після російської агресії він з'явився на матчі Бундесліги в аналогічній пов'язці. Він єдиний на полі зробив такий жест. «Як спортсмен, я не можу робити вигляд, що нічого не відбувається», — написав він тоді в Twitter. Пов’язка з матчу Баварія – Айнтрахт Франкфурт була виставлена на аукціон, де її продали за 27 000 злотих. Кошти були передані на закупівлю медикаментів першої медичної допомоги та їх транспортування в Україну.

У випадку з пов’язкою з матчу зі Швецією подібного кроку можна очікувати від капітана збірної Польщі. Його маленький великий жест у вівторок уже оцінили за межами нашого східного кордону. Донецький "Шахтар" у соцмережах похвалився фотографією Левандовського з українською пов'язкою. «Дякую» – йдеться у записі українського клубу з відповідними хештегами.

Autor:Ред.

Źródło: Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

Ukraina
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Antonina
Długosińska

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Autor:
Antonina
Długosińska
Źródło:
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Źródło:
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Tatiana
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Tomasz-Marcin
Wrona

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Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
Magazyn TVN24
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Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba spotkał się w środę z premierem Mateuszem Morawieckim. Według rzecznika rządu Piotra Muellera, rozmawiano o kolejnych krokach mogących powstrzymać agresję Rosji. "Bez wątpienia, prawdziwych przyjaciół poznaje się w potrzebie" - napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji. Po rozmowach z szefem polskiego rządu udał się na spotkanie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a następnie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

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Polska

Autor:
js,
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tam
Źródło:
PAP

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mb/ams
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mb/ams
Źródło:
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