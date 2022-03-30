Ще один важливий жест Левандовського. Українці подякували
Роберт Левандовскі не забуває про драму в Україні. У матчі за вихід на чемпіонат світу капітан збірної Польщі з'явився з синьо-жовтою пов'язкою.
У Хожуві Левандовський не міг би діяти інакше. Готуючись до матчу зі шведами, не міг забути про драму, яка відбувається за нашим кордоном після вторгнення Росії в Україну.
- Це був непростий період. Не тільки для нас, футболістів, а й для всього світу, для Європи, для поляків – дивлячись на те, що відбувається за кордоном. Психологічна підготовка до цього матчу була для нас великим випробуванням. Ми вийшли переможцями, і це - найголовніше, - пояснив капітан.
В одному з найважливіших матчів для Польщі останніх років Левандовскі зробив важливий жест у бік України, одягнувши нарукавну пов’язку в національних кольорах наших східних сусідів. Саме в цій пов’язці на Сілезькому стадіоні він забив гол з рахунком 1:0, і відкрив шлях полякам на чемпіонат світу в Катарі. Левандовський дефілював у ній весь вечір. Він святкував перемогу зі шведами з рахунком 2:0 і вихід на чемпіонат світу. Він демонстрував пов’язку до кінця, навіть коли з приводу підвищення статусу надів пам’ятну футболку поверх спортивного тріко.
Раніше він вже зібрав 27 тис. злотих
Левандовський не вперше символічно підтримав Україну. Через декілька днів після російської агресії він з'явився на матчі Бундесліги в аналогічній пов'язці. Він єдиний на полі зробив такий жест. «Як спортсмен, я не можу робити вигляд, що нічого не відбувається», — написав він тоді в Twitter. Пов’язка з матчу Баварія – Айнтрахт Франкфурт була виставлена на аукціон, де її продали за 27 000 злотих. Кошти були передані на закупівлю медикаментів першої медичної допомоги та їх транспортування в Україну.
У випадку з пов’язкою з матчу зі Швецією подібного кроку можна очікувати від капітана збірної Польщі. Його маленький великий жест у вівторок уже оцінили за межами нашого східного кордону. Донецький "Шахтар" у соцмережах похвалився фотографією Левандовського з українською пов'язкою. «Дякую» – йдеться у записі українського клубу з відповідними хештегами.
Źródło: Eurosport
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski