Шахрайство "на посилку" повертається. "Мета - вкрасти гроші"

6 września 2023, 11:41
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Oszustwa. Ekspert o atakach cyberprzestępców na smartfony
Oszustwa. Ekspert o atakach cyberprzestępców na smartfony
TVN24
TVN24Oszustwa. Ekspert o atakach cyberprzestępców na smartfony

Остерігайтеся смс-повідомлень про проблеми з доставкою посилки. Це може бути спроба шахрайства, попереджають фахівці з кібербезпеки.

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NASK повідомила, що її спеціалізована команда з реагування на загрози в мережі CERT Polska фіксує повернення фішингової схеми з використанням зображення InPost. Йдеться про так зване шахрайство "на посилку".

Мета - вкрасти гроші

"Шахраї масово розсилають смс-повідомлення, в яких міститься інформація про проблеми з доставкою. Вміст повідомлення містить посилання на фейковий сайт із зображенням InPost", - пояснюють фахівці з кібербезпеки.

Під приводом нібито неправильної адресації посилки користувач перенаправляється на сайт із підробленою платіжною формою, за допомогою якої отримують реквізити платіжної картки.

"Мета зловмисників – викрадення грошей з банківського рахунку жертви за реквізитами платіжної картки", - попереджає НАСК.

Ще одна афера

Це ще одне застереження від шахраїв, які з’явилися останнім часом. Нещодавно ми повідомляли, що шахраї видають себе за Poczta Polska. Команда CERT Poczta Polska повідомила, що кіберзлочинці розміщували в соціальних мережах повідомлення про нібито продаж посилок, які не можна доставити.

Відтак користувачів попередили, що "Poczta Polska не проводить подібних кампаній, реклама веде на веб-сайти, які займаються фішингом фінансових і особистих даних".

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cyberbezpieczeństwo
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