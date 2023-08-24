Синьо-зелені водорості в Польщі. Які місця для купання зачинено? Перевірте, де на озерах не можна купатися

Санітарно-епідеміологічна служба на своєму сайті щодня інформує про водойми, у яких вода не придатна для купання. У четвер, 24 серпня, було оголошено про закриття місць для купання на озерах та інших водоймах країни, користування якими зробили неможливим синьо-зелені водорості.

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Ціанобактерії (застаріла назва - синьо-зелені водорості, в Польщі відомі як sinice - ред.) є однією з найпоширеніших причин закриття місць для купання в Польщі. Їх цвітіння зазвичай відбувається в сонячні, теплі, сухі і безвітряні дні. У людей, які контактували з ними, купалися у воді з синьо-зеленими водоростями або пили її, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Тому санітарно-епідеміологічна служба регулярно закриває місця для купання, де з'явилися синьо-зелені водорості.

Синьо-зелені водорості в Польщі 2023. Карта закритих місць для купання на озерах та інших водоймах

Дані, оприлюднені на сайті Головного санітарного інституту в четвер, 24 серпня, свідчать, що серед пляжів для купання на озерах, водосховищах і затоках на території країни закриті через синьо-зелені водорості:

● Купальня у Степниці на Щецінській затоці (Західнопоморське воєводство)

● Внутрішнє місце для купання у Любчині (Західнопоморське воєводство)

● Внутрішнє місце для купання "Dąbie" (Західнопоморське воєводство)

● Внутрішнє місце для купання "Dziewoklicz" у Щецині (Західнопоморське воєводство)

● Купальня на озері Дравско на вулиці Драгімській у Чаплінку (Західнопоморське воєводство)

● Купальня №1 - біля озера Тшесєцко на вулиці Міцкевича, "міський пляж"(Західнопоморське воєводство)

● Місце для купання на озері Галенжне в Косьцєжині (Поморське воєводство)

● Купальня на озері Пакоське в Янікові (Куявсько-Поморське воєводство)

● Купальня "Міський пляж" в Грудзьондзі (Куявсько-Поморське воєводство)

● Місце для купання на озері Рачинське (Великопольське воєводство)

● Купальня на озері Ліхеньське, біля пляжу в Ліхені Старому (Великопольське воєводство)

● Купальня Мрожичка на річці Мрога в Гловно (Лодзьке воєводство)

● Місце для купання на ставку в Константинові Лодзькому (Лодзьке воєводство)

● Купальня Левітин в Паб'яницях (Лодзьке воєводство)

● Купальня на Патиках у Колонії Лобудзіце (Лодзьке воєводство)

● Купальня, розташована на території Курортно-відпочинкового центру в Пєтровицях (Опольське воєводство)

● Купальня Стравчин (Свєнтокшиське воєводство)

● Купальня Бєлява - Кемпінг "Судети" - на озері Бєлявському (Нижньосілезьке воєводство)

● Купальня "Судетський пляж" у Бєляві (Нижньосілезьке воєводство)

● Купальня "Стара Морава" (Нижньосілезьке воєводство)

● Дикий пляж на Зеґжинській затоці в Непоренці (Мазовецьке воєводство)

● Лосіцька затока на річці Точна в Лосіцах (Мазовецьке воєводство).

Цвітіння ціанобактерій - не єдина проблема, яка вражає польські зони купання. Деякі з них були закриті через пташиний грип, що лютував у цьому районі, виявлення мертвої риби, бактеріальне зараження або через низький рівень води.

Карта місць для купання. Де можна купатися?

На інтерактивній карті Головної санітарної інспекції (GIS) червоним кольором позначено усі закриті зони купання в країні. GIS регулярно оновлює її. Там ви знайдете інформацію про стан води в польських зонах купання - місця, де можна безпечно купатися, позначені зеленим кольором. Закриті місця для купання позначені червоним кольором.

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Синьо-зелені водорості - що це? Звідки вони беруться у водах?

Синьо-зелені водорості, також звані ціанобактеріями, є одними з найдавніших організмів на Землі і належать до групи бактерій. Вони можуть зустрічатися як в солоних, так і у внутрішніх водоймах, вільно плаваючи в товщі води. У безвітряну погоду деякі синьо-зелені водорості можуть спливати на поверхню води і утворювати там характерні скупчення. Візуально вони нагадують розлиту фарбу, желе або пластівці, що плавають на воді.

Їхнє цвітіння обмежує кількість кисню та світла, що потрапляє до глибших шарів водойм, спричиняючи таким чином загибель організмів, які там живуть, а відтак - бридкий вигляд і запах води.

Санітарно-епідеміологічна служба рекомендує бути обережними і відрізняти ціанобактерії від макроводоростей, які можуть з'явитися в прибережній зоні озер або Балтійського моря. Часто хвилі викидають ці зелені килимки на береги пляжів, які після бактеріального розкладання можуть виглядати неестетично і видавати неприємний запах. Однак варто зазначити, що самі макроводорості не шкідливі і не виробляють токсинів.

Як наголошують у санепідслужбі, сезонність масового цвітіння ціанобактерій є звичним явищем, яке зустрічається в природі. До факторів, що сприяють появі цвітіння синьо-зелених водоростей, належать: температура води вище 16-20 градусів Цельсія (хоча цвітіння синьо-зелених водоростей відоме і при більш низьких температурах), наявність біогенних солей (особливо фосфатів), слабкий вітер і відсутність опадів.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24