"Сині водорості" в Польщі. Які басейни та пляжі закриті? Перевірте, де не можна купатися

Курортний сезон тільки почався, але Головна санітарна інспекція вже повідомила про п'ять пляжів в країні, закритих для купання. Поки що проблема цвітіння води оминає балтійські пляжі.

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"Сині водорості" (ціанобактерії) є однією з найпоширеніших причин закриття місць для купання в Польщі. Їх цвітіння зазвичай відбувається в сонячні, теплі, сухі і безвітряні дні.

"Сині водорості" в Польщі 2023. Карта закритих місць для купання

Станом на 5 липня 2023 року з цієї причини закрито п’ять пляжів для купання по всій країні.

Червоним прапорцем позначені:

● місце для купання на Королівському озері в Кжижі Великопольському (Великопольське воєводство),

● місце для купання на Новомєйському озері (Мазовецьке воєводство),

● місце для купання на водосховищі Папрокани в Тихах (Сілезьке воєводство),

● місце для купання під охороною на озері Рейув в Скажисько Камєнній (Свєнтокшиське воєводство),

● пристань у Томашові Мазовецькому (Мазовецьке воєводство).

Поки що немає ціанобактерій на узбережжі Балтійського моря, але їх поява - лише питання часу. Минулого року вони з'явилися в другій половині липня.

Цвітіння ціанобактерій - не єдина проблема, яка торкнулася місць для купання в Польщі. Деякі з них були виведені з експлуатації через пташиний грип, що лютував у тому районі, виявлення мертвої риби або бактеріальне зараження.

Zakwit sinic na plażach w Sopocie 27.08| Sinice znowu się pojawiły na pomorskich kąpieliskach, tym razem zamknięte są wszystkie sopockie plaże - poinformował w sobotę sanepid. Zakwity sinic ostatni raz obserwowano w okolicach Trójmiasta tydzień temu. W piątek na Pomorzu zamknięte zostało jeszcze kąpielisko nad jeziorem Sudomie.

Ціанобактерії - що це? Звідки вони беруться у водах?

Ціанобактерії, також звані синіми водоростями (польською - sinice - ред.), є одними з найдавніших організмів на Землі і належать до групи бактерій. Вони можуть зустрічатися як в солоних, так і у прісних водоймах, вільно плаваючи в товщі води. У безвітряну погоду деякі синьо-зелені водорості можуть спливати на поверхню води і утворювати там характерні скупчення. Візуально вони нагадують розлиту фарбу, желе або пластівці, що плавають на воді.

Їхнє цвітіння обмежує кількість кисню та світла, що потрапляє до глибших шарів водойм, спричиняючи таким чином смерть організмів, які там живуть, і, отже, бридкий вигляд і запах води.

Санітарно-епідеміологічна служба рекомендує бути обережними і відрізняти ціанобактерії від макроводоростей, які можуть з'явитися в прибережній зоні озер або Балтійського моря. Часто

хвилі викидають ці зелені килимки на береги пляжів, які після бактеріального розкладання можуть виглядати неестетично і видавати неприємний запах. Однак важливо зазначити, що самі макроводорості не шкідливі та не виробляють токсинів.

Як наголошують у санітарно-епідеміологічній службі, сезонність масового цвітіння ціанобактерій є нормальним явищем, яке зустрічається в природі. До факторів, що сприяють появі цвітіння, відносяться: температура води вище 16-20 градусів Цельсія (хоча цвітіння синьо-зелених водоростей відоме і при більш низьких температурах), наявність біогенних солей (особливо фосфатів), слабкий вітер і відсутність опадів.

Передбачити появу масового цвітіння синьо-зелених водоростей у воді важко, оскільки це залежить від багатьох змінних погодних умов, таких як інсоляція, вітер і опади. Через ці змінні неможливо точно визначити, коли з’являться ціанобактерії та як довго вони зберігатимуться в даній водоймі. Як правило, в захищених від вітру акваторіях, таких як бухти, де хвилі нижчі, ціанобактерії можуть зберігатися довше, ніж на відкритому просторі.

Чи небезпечні ціанобактерії для здоров'я?

Деякі ціанобактерії, які утворюють "квітучі"колонії в прісних, солонуватих і морських водах, можуть виробляти токсини. Причина цього явища до кінця не вивчена. У людей, які пили цвілу воду або купалися серед скупчень водоростей, може з'явитися шкірний висип, свербіж і сльозоточивість очей, блювота, діарея, лихоманка, а також біль у м'язах і суглобах.

Ці нездужання можуть виникнути відразу або через кілька днів після купання у воді, де було токсичне цвітіння синьо-зелених водоростей. Давно не фіксували смертей людей, проте в деяких випадках хвороба була дуже серйозною. Хоча цвітіння ціанобактерій не завжди небезпечне, потрібно бути обережним, щоб уникнути контакту з ціанобактеріями та водою, що змінила колір.

Zatrucie sinicami może być bardzo niebezpieczne (wideo z sierpnia 2018 roku) 27.07 | - Ostatnie tak intensywne zakwity obserwowaliśmy w 2006 roku. Wtedy ponad 50 kąpielisk polskiego wybrzeża było zamkniętych właśnie z powodu sinic - mówi Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Sytuację może zmienić załamanie pogody, prądy wody albo wiatr. tvn24

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24