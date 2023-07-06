"Сині водорості" в Польщі. Які басейни та пляжі закриті? Перевірте, де не можна купатися

6 lipca 2023, 13:51
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Sinice w Bałtyku
Sinice w BałtykuTVN24
wideo 2/4
TVN24Sinice w Bałtyku

Курортний сезон тільки почався, але Головна санітарна інспекція вже повідомила про п'ять пляжів в країні, закритих для купання. Поки що проблема цвітіння води оминає балтійські пляжі.

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"Сині водорості" (ціанобактерії) є однією з найпоширеніших причин закриття місць для купання в Польщі. Їх цвітіння зазвичай відбувається в сонячні, теплі, сухі і безвітряні дні.

"Сині водорості" в Польщі 2023. Карта закритих місць для купання

Станом на 5 липня 2023 року з цієї причини закрито п’ять пляжів для купання по всій країні.

Червоним прапорцем позначені:

● місце для купання на Королівському озері в Кжижі Великопольському (Великопольське воєводство),

● місце для купання на Новомєйському озері (Мазовецьке воєводство),

● місце для купання на водосховищі Папрокани в Тихах (Сілезьке воєводство),

● місце для купання під охороною на озері Рейув в Скажисько Камєнній (Свєнтокшиське воєводство),

● пристань у Томашові Мазовецькому (Мазовецьке воєводство).

Поки що немає ціанобактерій на узбережжі Балтійського моря, але їх поява - лише питання часу. Минулого року вони з'явилися в другій половині липня.

Цвітіння ціанобактерій - не єдина проблема, яка торкнулася місць для купання в Польщі. Деякі з них були виведені з експлуатації через пташиний грип, що лютував у тому районі, виявлення мертвої риби або бактеріальне зараження.

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Ціанобактерії - що це? Звідки вони беруться у водах?

Ціанобактерії, також звані синіми водоростями (польською - sinice - ред.), є одними з найдавніших організмів на Землі і належать до групи бактерій. Вони можуть зустрічатися як в солоних, так і у прісних водоймах, вільно плаваючи в товщі води. У безвітряну погоду деякі синьо-зелені водорості можуть спливати на поверхню води і утворювати там характерні скупчення. Візуально вони нагадують розлиту фарбу, желе або пластівці, що плавають на воді.

Їхнє цвітіння обмежує кількість кисню та світла, що потрапляє до глибших шарів водойм, спричиняючи таким чином смерть організмів, які там живуть, і, отже, бридкий вигляд і запах води.

Санітарно-епідеміологічна служба рекомендує бути обережними і відрізняти ціанобактерії від макроводоростей, які можуть з'явитися в прибережній зоні озер або Балтійського моря. Часто

хвилі викидають ці зелені килимки на береги пляжів, які після бактеріального розкладання можуть виглядати неестетично і видавати неприємний запах. Однак важливо зазначити, що самі макроводорості не шкідливі та не виробляють токсинів.

Як наголошують у санітарно-епідеміологічній службі, сезонність масового цвітіння ціанобактерій є нормальним явищем, яке зустрічається в природі. До факторів, що сприяють появі цвітіння, відносяться: температура води вище 16-20 градусів Цельсія (хоча цвітіння синьо-зелених водоростей відоме і при більш низьких температурах), наявність біогенних солей (особливо фосфатів), слабкий вітер і відсутність опадів.

Передбачити появу масового цвітіння синьо-зелених водоростей у воді важко, оскільки це залежить від багатьох змінних погодних умов, таких як інсоляція, вітер і опади. Через ці змінні неможливо точно визначити, коли з’являться ціанобактерії та як довго вони зберігатимуться в даній водоймі. Як правило, в захищених від вітру акваторіях, таких як бухти, де хвилі нижчі, ціанобактерії можуть зберігатися довше, ніж на відкритому просторі.

Чи небезпечні ціанобактерії для здоров'я?

Деякі ціанобактерії, які утворюють "квітучі"колонії в прісних, солонуватих і морських водах, можуть виробляти токсини. Причина цього явища до кінця не вивчена. У людей, які пили цвілу воду або купалися серед скупчень водоростей, може з'явитися шкірний висип, свербіж і сльозоточивість очей, блювота, діарея, лихоманка, а також біль у м'язах і суглобах.

Ці нездужання можуть виникнути відразу або через кілька днів після купання у воді, де було токсичне цвітіння синьо-зелених водоростей. Давно не фіксували смертей людей, проте в деяких випадках хвороба була дуже серйозною. Хоча цвітіння ціанобактерій не завжди небезпечне, потрібно бути обережним, щоб уникнути контакту з ціанобактеріями та водою, що змінила колір.

Zatrucie sinicami może być bardzo niebezpieczne (wideo z sierpnia 2018 roku)
Zatrucie sinicami może być bardzo niebezpieczne (wideo z sierpnia 2018 roku)27.07 | - Ostatnie tak intensywne zakwity obserwowaliśmy w 2006 roku. Wtedy ponad 50 kąpielisk polskiego wybrzeża było zamkniętych właśnie z powodu sinic - mówi Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Sytuację może zmienić załamanie pogody, prądy wody albo wiatr.tvn24
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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

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Polska
Sinice
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tvn24.pl

Historyczne oznaczenie saperów przy ulicy Willowej 6 wróciło na elewację budynku i zostało zabezpieczone przed wandalami. Rok temu napis zniknął "przy okazji" usuwania nielegalnego graffiti i ku oburzeniu historyków i społeczników zastąpił go nowy, podrobiony.

"Dom rozminowany 1945. Zamsz". Zamalowali historyczny napis, sąd kazał go przywrócić

"Dom rozminowany 1945. Zamsz". Zamalowali historyczny napis, sąd kazał go przywrócić

6 lipca 2023, 12:14
Autor:
katke/b
Źródło:
PAP

51-letnia emerytowana policjantka na motocyklu zderzyła się z samochodem osobowym. Kobieta zginęła, a jadący z nią dziewięcioletni syn został ciężko ranny. 60-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Zginęła emerytowana policjantka, a jej syn został ranny. Kierowca "nie przyznał się do winy, ale zeznał, że zjechał na przeciwległy pas"

Zginęła emerytowana policjantka, a jej syn został ranny. Kierowca "nie przyznał się do winy, ale zeznał, że zjechał na przeciwległy pas"

6 lipca 2023, 11:46
Autor:
pop
Źródło:
PAP

Policjanci eskortowali do szpitala pięcioletniego chłopca pogryzionego przez psa w Jasionce. O pomoc poprosił ojciec dziecka, który wiózł synka do szpitala. Chłopczyk trafił już pod opiekę lekarzy.

Roztrzęsionym głosem poprosił o pomoc, wiózł do szpitala pięcioletniego syna pogryzionego przez psa

Roztrzęsionym głosem poprosił o pomoc, wiózł do szpitala pięcioletniego syna pogryzionego przez psa

6 lipca 2023, 10:22
Autor:
ms/gp
Źródło:
PAP

32-letni motocyklista wyprzedzał na zakazie i miał wygiętą tablicę rejestracyjną. Został zatrzymany po pościgu. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Pościg za motocyklistą, jechał z prędkością 180 kilometrów na godzinę

Pościg za motocyklistą, jechał z prędkością 180 kilometrów na godzinę

6 lipca 2023, 9:50
Autor:
ng/gp
Źródło:
tvn24.pl

Mamy system, przy którym prosumenci nie płacili za utrzymanie sieci, a jeżeli mniej tej energii wprowadzą, to właściwie spółki energetyczne dopiero wtedy zaczną zarabiać - stwierdził na antenie TVN24 Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl.

Problemy z fotowoltaiką w Polsce. "To jest trochę hazard moralny"

Problemy z fotowoltaiką w Polsce. "To jest trochę hazard moralny"

6 lipca 2023, 12:51
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Jeden z nowych basenów w parku Zakrzówek w Krakowie został tymczasowo zamknięty. Jak podają lokalne media, z powodu zbyt dużej liczby osób wchodzących naraz na pomosty i korzystających z kąpielisk doszło do poluzowania śrub, w związku z czym konieczne są naprawy. Urzędnicy tłumaczą jednak, że to rutynowa procedura. - Od teraz w każdy poniedziałek baseny będą na jeden dzień zamykane, by sprawdzić stan techniczny kąpielisk - wyjaśnia Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dwa tygodnie po otwarciu jeden z basenów na Zakrzówku został zamknięty

Dwa tygodnie po otwarciu jeden z basenów na Zakrzówku został zamknięty

6 lipca 2023, 12:10
Autor:
bp/gp
Źródło:
tvn24.pl, krknews.pl

Rozpoczął się generalny remont zamkniętego od dwóch lat placu zabaw w Parku Ujazdowskim. Po dwóch nieudanych przetargach, do trzeciego zgłosiła się jedna firma. I choć oferta, którą złożyła trzykrotnie przewyższała przewidzianą przez urzędników kwotę, Zarząd Zieleni zdecydował się podpisać umowę z tym wykonawcą.

Plac zabaw ofiarą swojej popularności. Naprawa będzie droższa niż budowa

Plac zabaw ofiarą swojej popularności. Naprawa będzie droższa niż budowa

6 lipca 2023, 13:16
Autor:
Artur
Węgrzynowicz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Strażacy ochotnicy z Jedwabna na Mazurach uratowali psa, który wsadził głowę do blaszanej bańki na mleko. Właściciel czworonoga, mieszkaniec Witówka, początkowo próbował sam oswobodzić pupila przy pomocy szlifierki. Jego wysiłki zakończyły się niepowodzeniem, zdecydował się więc wezwać na pomoc specjalistów. Do uwolnienia zwierzęcia trzeba było użyć narzędzi hydraulicznych. W akcji uczestniczył weterynarz.

Ciekawski pies włożył głowę do bańki na mleko. Interweniowali strażacy

Ciekawski pies włożył głowę do bańki na mleko. Interweniowali strażacy

5 lipca 2023, 19:48
Autor:
momo/tam
Źródło:
PAP