Святвечір у православному обряді. "Колядування гуртом та вертепи українською мовою"

Prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym rozpoczną się w Sejmie w przyszłym tygodniu - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. - Mam nadzieję, że w krótkim czasie zostanie przyjęta - dodał. Przekazał, że "ustawa, która została napisana w oparciu o wypracowany przez ministra Szynkowskiego vel Sęka kompromis, daje bardzo mocne podstawy do tego, aby sądzić, że może to zakończyć niepotrzebny dziś spór". Minister do spraw europejskich rozmawiał o założeniach projektu z unijnym komisarzem do spraw sprawiedliwości. Wcześniej krytycznie do projektu PiS odnieśli się prezydent Andrzej Duda i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.