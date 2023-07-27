Суворі штрафи за відсутність страхування 

27 lipca 2023, 12:07
Autor:
red.
Dotkliwe kary za brak OC
Dotkliwe kary za brak OC
TVN24
TVN24Dotkliwe kary za brak OC

Вартість страхування цивільної відповідальності становить кілька сотень злотих, але його відсутність може означати значно вищі витрати - у крайньому випадку навіть багатомільйонні.  Не має значення, забули ми чи хочемо заощадити.  Причина не має значення, і покарання може бути суворим.  Матеріал Лукаша Вєчорка з програми "Polska i Świat" на TVN24. 

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Хто вчасно не перерахує гроші – втратить кілька тисяч злотих, а що це не жарт, переконався пан Войцєх, який забув купити автоцивільну страховку. 

- Мене зупинила поліція, перевірили дані і виявилося, що у мене немає страхового продовження.  І з цієї нагоди мені довелося позбутися 5000 злотих штрафу, - сказав Войцєх Гада. 

Відсутність автоцивілки  

Той, хто запізниться з купівлею поліса хоч на один день, заплатить понад 1400 злотих штрафу.  Штраф зростає з кожним днем.  Кошти збирає Фонд гарантування страхування (UFG). 

- Це не наша забаганка, не те, що нам, по простому кажучи, докучає.  Законодавець призначив нас стежити за цим, і ми виконуємо статутний обов’язок, - пояснив Даміан Зьомбер, речник UFG. 

Саме фонд перевіряє, хто не має страхування цивільної відповідальності.  Він збирає дані від страховиків, також отримує їх від служб, які під час перевірок виявляють, що у когось немає чинного поліса. 

- Наслідки для такого водія тяжкі - у вигляді оформлення поліцією документації для Фонду гарантування страхування.  І тут, на жаль, штрафи дуже високі, - підкреслив інспектор Роберт Опас з Управління дорожнього руху Головного управління поліції. 

- Понад 300 000 транспортних засобів, які не були застраховані протягом певного часу протягом року, не мали дійсної страховки, - каже Зьомбер. 

Звідки така велика проблема? Часто водії, купуючи вживаний автомобіль, забувають про продовження страхування цивільної відповідальності. 

- Купують вживану машину, на цю машину є страховий поліс, водії на це якийсь час не зважають, бо якщо є поліс, то можна їздити, поки він діє.  І тут трапляються казцси, - повідомляє Агнешка Дурська, прес-секретар Польської страхової палати. 

Відсутність автоцивілки  - нещасні випадки та збитки 

Іноді справа доходить до знищення бюджету водія.  Якщо він не має страхування відповідальності і спричинив аварію, він повинен сам оплатити збитки. 

-  Тернувся в пробці, хтось змінив смугу руху, врізався в бік Bentley - 120 000 злотих ремонт дверей, весь бік плюс розбите дзеркало - описав Зьомбер. 

- Я щойно подряпала кадилак, коли здавала заднім ходом.  Я ще не знаю, скільки буде оцінка, але крило, мабуть, коштує 5000, так що це було б по-багатому, - каже пані Ельжбета, яка, однак, спить спокійно, оскільки має дійсний OC. 

- Середній збиток у страхуванні відповідальності становить понад 9000 злотих.  Це означає, що може статися так, що ми спричинимо справді поважну аварію, тоді витрати будуть величезними, - зазначила Дурська.  

Рекордсмен має сплатити понад 2 мільйони злотих. 

Ми беремо на час у сусіда машину, хочемо перевезти пралку, скажімо, у нього більша машина, ми позичаємо цю машину  і не перевіряємо, чи є у неї страховка цивільної відповідальності.  Припустимо, що стоаховки немає і відбувається ДТП.  Тоді що? 

– Тоді ми, як водій і винуватець цього зіткнення, якщо цей транспортний засіб не застрахований, разом із власником несемо солідарну відповідальність за збитки, - пояснив Зьомбер. 

Перевірити, чи є у автомобіля чинний страховий поліс, можна на сайті UFG, потрібен лише державний номер. 

В середньому за OC потрібно заплатити близько 500 злотих.  Водіння без страхування цивільної відповідальності та призведення до серйозної аварії може призвести навіть до багатомільйонних витрат. 

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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Urząd nadzoru nad zabytkami w Rzymie informuje, że podczas prac archeologicznych na dziedzińcu Kamienicy Penitencjarzy odkryto prawdopodobnie pozostałości teatru Nerona. Prace prowadzone są dalej, a dotąd w ich rezultacie znaleziono różne przedmioty z okresu od Republiki Rzymskiej w VI wieku przed naszą erą do XV stulecia.

"Odkrycie o nadzwyczajnym znaczeniu" w Rzymie

"Odkrycie o nadzwyczajnym znaczeniu" w Rzymie

27 lipca 2023, 10:23
Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce w maju 2023 roku - wynika z najnowszego badania Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Na informacje podawane na antenie TVN24 powoływano się prawie 3 tysiące razy. W rankingu ogólnym stacja informacyjna TVN24 była na drugim miejscu za RMF FM.

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

26 lipca 2023, 18:11
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Zmarła irlandzka piosenkarka Sinead O'Connor - podał Reuters, powołując się na "The Irish Times". Artystka miała 56 lat. Największą, światową sławę przyniósł jej przebój "Nothing Compares 2 U".

Sinead O'Connor nie żyje 

Sinead O'Connor nie żyje 

26 lipca 2023, 19:52
Autor:
mjz//now
Źródło:
Reuters

W wieku 56 lat w środę zmarła irlandzka piosenkarka Sinead O'Connor. - Smutna wiadomość, która wisiała w powietrzu - skomentował na antenie TVN24 Roman Rogowiecki, dziennikarz muzyczny. - Cały czas były takie sygnały, że nie jest z nią dobrze, (...) nigdy nie było wiadomo, jaka wiadomość przyjdzie na temat Sinead O'Connor - dodał.

Sinead O'Connor nie żyje. "Smutna wiadomość, która wisiała w powietrzu"

Sinead O'Connor nie żyje. "Smutna wiadomość, która wisiała w powietrzu"

26 lipca 2023, 20:49
Autor:
ks//now
Źródło:
TVN24

Nie żyje irlandzka piosenkarka Sinead O'Connor. Artystka miała 56 lat. - Bardzo trudna droga życiowa, bardzo wiele przeżyć emocjonalnych i naprawdę wspaniała artystka. (...) Nawet jeżeli nie było się fanem jej jako człowieka, to jako artystka zostaje z nami jako ktoś wybitny - mówił na antenie TVN24 Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny.

Sinead O'Connor nie żyje. "Zawsze w tym, co robiła, była niezwykle szczera i była naturalna"

Sinead O'Connor nie żyje. "Zawsze w tym, co robiła, była niezwykle szczera i była naturalna"

26 lipca 2023, 22:04
Autor:
ks/tr
Źródło:
TVN24

Film "Barbie" - wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures - zdobył serca polskiej publiczności i stał się hitem, zajmując czołowe miejsce na liście Box Office 2023. W weekend otwarcia w Polsce produkcja przyciągnęła rekordową liczbę 493 tysięcy widzów - więcej niż jakikolwiek inny film debiutujący w tym roku. Film, wyreżyserowany przez Gretę Gerwig, miał swoją premierę w miniony piątek na blisko 500 ekranach w prawie 300 kinach w Polsce.

"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

24 lipca 2023, 19:46
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Długo zapowiadany serial kryminalny według powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek" zadebiutuje na Playerze 18 sierpnia. Aktorzy grający w "Lipowie. Zmowa milczenia" już obejrzeli pierwsze dwa odcinki. Co sądzą o serialu? - Jest super! Momentami mnie bardzo zaskoczył - przyznaje Julia Kijowska, grająca pisarkę Weronikę. 

"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

26 lipca 2023, 13:12
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player, Instagram, Facebook

W pierwszej części padnie dużo słów, druga rozegra się w całkowitej ciszy. Wyjątkowy spektakl o odpowiedzialności za zbrodnie wojenne przygotował Michał Zadara na obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

26 lipca 2023, 17:32
Autor:
Piotr
Bakalarski
Źródło:
tvnwarszawa.pl