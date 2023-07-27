Суворі штрафи за відсутність страхування 

Вартість страхування цивільної відповідальності становить кілька сотень злотих, але його відсутність може означати значно вищі витрати - у крайньому випадку навіть багатомільйонні. Не має значення, забули ми чи хочемо заощадити. Причина не має значення, і покарання може бути суворим. Матеріал Лукаша Вєчорка з програми "Polska i Świat" на TVN24.

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Хто вчасно не перерахує гроші – втратить кілька тисяч злотих, а що це не жарт, переконався пан Войцєх, який забув купити автоцивільну страховку.

- Мене зупинила поліція, перевірили дані і виявилося, що у мене немає страхового продовження. І з цієї нагоди мені довелося позбутися 5000 злотих штрафу, - сказав Войцєх Гада.

Відсутність автоцивілки

Той, хто запізниться з купівлею поліса хоч на один день, заплатить понад 1400 злотих штрафу. Штраф зростає з кожним днем. Кошти збирає Фонд гарантування страхування (UFG).

- Це не наша забаганка, не те, що нам, по простому кажучи, докучає. Законодавець призначив нас стежити за цим, і ми виконуємо статутний обов’язок, - пояснив Даміан Зьомбер, речник UFG.

Саме фонд перевіряє, хто не має страхування цивільної відповідальності. Він збирає дані від страховиків, також отримує їх від служб, які під час перевірок виявляють, що у когось немає чинного поліса.

- Наслідки для такого водія тяжкі - у вигляді оформлення поліцією документації для Фонду гарантування страхування. І тут, на жаль, штрафи дуже високі, - підкреслив інспектор Роберт Опас з Управління дорожнього руху Головного управління поліції.

- Понад 300 000 транспортних засобів, які не були застраховані протягом певного часу протягом року, не мали дійсної страховки, - каже Зьомбер.

Звідки така велика проблема? Часто водії, купуючи вживаний автомобіль, забувають про продовження страхування цивільної відповідальності.

- Купують вживану машину, на цю машину є страховий поліс, водії на це якийсь час не зважають, бо якщо є поліс, то можна їздити, поки він діє. І тут трапляються казцси, - повідомляє Агнешка Дурська, прес-секретар Польської страхової палати.

Відсутність автоцивілки - нещасні випадки та збитки

Іноді справа доходить до знищення бюджету водія. Якщо він не має страхування відповідальності і спричинив аварію, він повинен сам оплатити збитки.

- Тернувся в пробці, хтось змінив смугу руху, врізався в бік Bentley - 120 000 злотих ремонт дверей, весь бік плюс розбите дзеркало - описав Зьомбер.

- Я щойно подряпала кадилак, коли здавала заднім ходом. Я ще не знаю, скільки буде оцінка, але крило, мабуть, коштує 5000, так що це було б по-багатому, - каже пані Ельжбета, яка, однак, спить спокійно, оскільки має дійсний OC.

- Середній збиток у страхуванні відповідальності становить понад 9000 злотих. Це означає, що може статися так, що ми спричинимо справді поважну аварію, тоді витрати будуть величезними, - зазначила Дурська.

Рекордсмен має сплатити понад 2 мільйони злотих.

Ми беремо на час у сусіда машину, хочемо перевезти пралку, скажімо, у нього більша машина, ми позичаємо цю машину і не перевіряємо, чи є у неї страховка цивільної відповідальності. Припустимо, що стоаховки немає і відбувається ДТП. Тоді що?

– Тоді ми, як водій і винуватець цього зіткнення, якщо цей транспортний засіб не застрахований, разом із власником несемо солідарну відповідальність за збитки, - пояснив Зьомбер.

Перевірити, чи є у автомобіля чинний страховий поліс, можна на сайті UFG, потрібен лише державний номер.

В середньому за OC потрібно заплатити близько 500 злотих. Водіння без страхування цивільної відповідальності та призведення до серйозної аварії може призвести навіть до багатомільйонних витрат.

Autor:red.