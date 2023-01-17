Суд над Анджеєм Почобутом за закритими дверима. Рідні побачили його вперше за майже два роки

У білоруському Гродно розпочався суд над Анджеєм Почобутом. Рідні мали можливість побачити його вперше за майже два роки. Серед інших на суді була дружина Почобута - Оксана та його батьки. Тимчасового повіреного у справах Польщі в Мінську Марціна Войцєховського не пустили до зали суду. - Незважаючи на неодноразові дипломатичні зусилля, на жаль, наразі ми не маємо додаткових інструментів, які могли б допомогти в цій сфері, – сказав речник уряду Пьотр Мюллер, відповідаючи на прес-конференції на запитання про справу польського журналіста.

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У судовому процесі, який почався в Гродно, Почобута звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу Білорусі: у "розпалюванні ворожнечі" та закликах до санкцій і дій на шкоду Білорусі В обох випадках максимальне покарання - 12 років позбавлення волі.

Рідні та друзі Анджея Почобута були зворушені, Ванда Почобут не могла стримати сліз. В інтерв'ю PAP вона розповіла, що щаслива бо змогла побачити сина.

На початок процесу до суду допустили найближчих родичів та ще кількох людей із оточення польського активіста. Інші, включно з кореспондентом ПАП, змогли зазирнути до зали суду, коли відчинилися двері. Ненадовго пустили всередину журналістів білоруських державних ЗМІ з камерами.

- Ми подавали один одному знаки поглядом і жестами. Але це краще, ніж нічого, - сказала Оксана Почобут після виходу з зали суду. Це тривало лише кілька хвилин, тому що суд швидко задовольнив клопотання прокурора про закритий процес. Андрій виглядав яскраво. Він переконував суддю, що жодної "таємної" інформації в матеріалах справи немає, а всі його публікації ґрунтуються на загальнодоступних матеріалах. Незважаючи на це, суддя вирішив засекретити процес, - повідомили рідні.

Попри численні звернення до відповідних інстанцій, дозвіл на побачення родичі досі не отримали.

Суд над Анджеєм Почобутом BELTA - BELARUSIAN TELEGRAPH AGENCY

Почобут в 2017/Почобут в 2023 BELTA/PAP

Суд за закритими дверима

До зали суду не пустили тимчасового повіреного у справах Польщі в Мінську Марціна Войцєховського, - повідомив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна у Twitter.

За оприлюдненою інформацією, процес веде суддя Дмитро Бубєнчик. За клопотанням прокурора він вирішив розглядати справу за зачиненими дверима.

Речник уряду: наразі у нас немає додаткових важелів

Речника уряду Пьотра Мюллера запитали про те, що зробив польський уряд у справі Почобута. Він відповів, що "це, звісно, ​​дуже складна ситуація, тому що білоруський уряд, президент Білорусі роками послідовно проводять політику затикання рота та ув'язнення тих, хто бореться за права людини в Білорусі".

- Там обмежені будь-які прояви політичної свободи. І ми, незважаючи на наші неодноразові дипломатичні зусилля, на жаль, на даний момент не маємо додаткових важелів, які могли б допомогти в цій сфері, - сказав Мюллер. Він додав, що це, звичайно, "скандальна ситуація" і зазначив, що в Білорусі багато політичних в'язнів, "у тому числі, на жаль, пов'язаних з Польщею".

- Звичайно, ми будемо робити всі можливі дипломатичні кроки для покращення цієї ситуації. Але ми чудово знаємо, що на даний момент білоруська влада має безпосередній зв'язок з Росією і веде особливу політику, яка протистоїть не тільки Польщі, але й усьому демократичному простору, всьому простору, який вважає права людини найважливішими принципами у функціонуванні держави, - додав речник уряду.

Показовий процес?

- На жаль, немає підстав для будь-яких позитивних очікувань. Справа Анджея Почобута є політичною, - заявив перед судом Барис Гарецький віце-президент Білоруської асоціації журналістів, ліквідованої владою в Мінську.

На його думку, те, що суд буде показовим і використовуватиметься в пропагандистських цілях, не обов'язково означає, що він буде публічним.

- Суд на першому засіданні може прийняти рішення про те, що розгляд буде проходити в закритому режимі. Провадження за статтею 130 Кримінального кодексу (розпалювання ворожнечі) найчастіше засекречуються, - зазначив Гарецький, передбачивши саме таку інформацію з Гродно.

Почобут Jakub Kamiński/PAP

Активіст нагадав, що максимальне покарання, передбачене цією статтею - 12 років позбавлення волі. Почобуту також інкримінували, серед іншого, заклики до введення санкцій і дій, що завдають шкоди безпеці Білорусі. За цією статтею (361) максимальне покарання також становить 12 років.

Активіст і відомий журналіст

Почобут - член правління забороненого білоруською владою Союзу поляків Білорусі та відомий журналіст, який співпрацює, зокрема, з "Gazeta Wyborcza' та TVP Polonia - з 25 березня 2021 року перебуває під білоруським арештом.

Спочатку його звинувачували у 'розпалюванні ворожнечі", зокрема "реабілітації нацизму", а згодом ще й у закликах до санкцій. У жовтні 2022 року він був внесений владою до білоруського списку "осіб, причетних до терористичної діяльності".

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", прокуратура вважає "провинами" Почобута те, що він називав напад СРСР на Польщу в 1939 році агресією, писав статті про протести в Білорусі та польських підпільників під час і після Другої світової війни, виступав на захист польської меншини в цій країні.

Суд над Почобутом двічі переносили. Спочатку він мав розпочатися 28 листопада, потім - 9 січня, а остаточно його дату призначили на 16 січня. "У нас немає інформації про те, що спричинило ці зміни", - каже Гарецький.

Agnieszka Romaszewska-Guzy: powiedziałabym Andrzejowi Poczobutowi, że o nim pamiętamy TVN24

Елемент діяльності, спрямованої на конфронтацію з Польщею

Співрозмовник Польського Агентства Преси вважає, що суд над польським активістом і журналістом є частиною заходів, спрямованих на конфронтацію з Польщею, які посилилися після хвилі масових протестів проти фальсифікації виборів 2020 року в Білорусі, а потім - після початку вторгнення Росії до України в лютому 2022р. Польща як тоді, так і досі представляється білоруською владою як один із головних ворогів Білорусі, а також потенційне джерело загрози її безпеці.

- Я не знаю, кому у владних структурах спало на думку розпочати цю конфронтаційну діяльність, але як процес Анджея, так і, ширше, "Союзу поляків Білорусі" (ZPB), репресії проти інших організацій, пов’язаних з Польщею, знищення пам’ятних місць є частиною цього, - каже Гарецький. Водночас він упевнений, що справу Почобута розглядають у Мінську як "карту для торгу".

Справа проти активістів Союзу поляків Білорусі, забороненого владою в Мінську в 2005 році, почалася в березні 2021 року. Через кілька місяців білоруська влада провела "чистку" - саме цього слова вживав тоді Лукашенко - в громадських організаціях, товариствах, непідконтрольних державі структурах громадянського суспільства.

Napis "Uwolnić Andrzeja Poczobuta" na Pałacu Kultury i Nauki (materiał z 25.09.2021) TVN24

Арешт Бориса, Бєрнацької та Тішковської

Разом із Почобутом у березні 2021 року заарештували голову СПБ Анджеліку Борис, а також Ірену Бєрнацьку та Марію Тішковську, також із СПБ, а також активістку меншин з Бреста Анну Панішеву. Борис вийшла з-під варти в березні минулого року, але вона досі перебуває у кримінальному провадженні і її статус невідомий - за даними незалежних ЗМІ, вона може бути під домашнім арештом. Бєрнацькій, Тішковській і Панішевій вдалося залишити Білорусь минулого року завдяки зусиллям польської влади. Однак їм заборонено повертатися до країни, громадянками якої вони є.

З моменту арешту Почобут перебував в кількох слідчих ізоляторах - у Жодзіні, Мінську та Гродно, де очікував початку процесу в обласному суді. Активіста СПБ намовляли написати прохання про помилування на ім'я Лукашенка, але він відмовився.

Войцєховський: ми не припинимо наших зусиль

- Анджей Почобут - відомий діяч польської меншини в Білорусі, і присутність на суді над ним є нашим обов’язком. Таким чином ми демонструємо солідарність з ним і представниками польської меншини, - сказав ПАП Марцін Войцєховський, який, однак, не може бути присутнім на судових засіданнях, оскільки його не допустили до зали суду.

Войцєховський сказав, що його "вразила присутність родини та друзів Анджея та представників польської меншини, тому що сьогодні це нелегко". "Ми не припинимо наших зусиль щодо позитивного вирішення справи Почобута", - наголосив він.

Заступник голови МЗС Польщі Пьотр Вавжик заявив у понеділок в ефірі Першого польського радіо, що Польща очікує звільнення Почобута.

- Це людина, яка не вчинила нічого поганого, не вчинила жодного злочину, і звинувачення проти нього не мають нічого спільного з реальністю. Якби суд був дійсно справедливим, його потрібно було б просто негайно звільнити, - сказав заступник міністра.

За його словами, Почобут перебуває у в'язниці, тому що є людиною, яку білоруський режим визнав опонентом. Заступник глави МЗС додав, що "білоруська влада робить усе, щоб зробити Польщу своїм головним ворогом".

"Анджей дуже схуд, він змучений, але тримається бадьоро"

Заступник голови Союзу поляків Білорусі Марек Занєвський в інтерв'ю TVN24 заявив, що "на жаль, немає підстав для оптимізму, що цей суд буде справедливим".

- Вироки в Білорусі оголошуються дуже суворі, а масштаби репресій нітрохи не зменшуються. Анджея чекає тривалий судовий процес, після якого може бути призначено суворе покарання, - сказав він.

Говорячи про звинувачення на адресу Почобута, гість TVN24 визнав, що вони "абсурдні".

- Можливо, одна з причин закритості процесу - щоб суд просто не осоромився, - додав він.

Занєвський також зазначив, що умови ув'язнення в Білорусі схожі на "ті, що у 1940-1950-х роках".

- Тому бачимо, що ці два роки не пройшли безслідно для здоров’я Анджея. Він сильно схуд, втомився, але тримається бадьоро і готовий захищати себе в суді.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24