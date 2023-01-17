Суд над Анджеєм Почобутом за закритими дверима. Рідні побачили його вперше за майже два роки

17 stycznia 2023, 10:15
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, TVN24
W Grodnie ruszył proces Andrzeja Poczobuta
W Grodnie ruszył proces Andrzeja Poczobuta Reuters
wideo 2/4
Reuters W Grodnie ruszył proces Andrzeja Poczobuta

У білоруському Гродно розпочався суд над Анджеєм Почобутом.  Рідні мали можливість побачити його вперше за майже два роки.  Серед інших на суді була дружина Почобута - Оксана та його батьки. Тимчасового повіреного у справах Польщі в Мінську Марціна Войцєховського не пустили до зали суду. - Незважаючи на неодноразові дипломатичні зусилля, на жаль, наразі ми не маємо додаткових інструментів, які могли б допомогти в цій сфері, – сказав речник уряду Пьотр Мюллер, відповідаючи на прес-конференції на запитання про справу польського журналіста.

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У судовому процесі, який почався в Гродно, Почобута звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу Білорусі: у "розпалюванні ворожнечі" та закликах до санкцій і дій на шкоду Білорусі  В обох випадках максимальне покарання - 12 років позбавлення волі.

Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki. OGLĄDAJ W TVN24 GO

Рідні та друзі Анджея Почобута були зворушені, Ванда Почобут не могла стримати сліз.  В інтерв'ю PAP вона розповіла, що щаслива бо змогла побачити сина.

На початок процесу до суду допустили найближчих родичів та ще кількох людей із оточення польського активіста.  Інші, включно з кореспондентом ПАП, змогли зазирнути до зали суду, коли відчинилися двері.  Ненадовго пустили всередину журналістів білоруських державних ЗМІ з камерами.

- Ми подавали один одному знаки поглядом і жестами.  Але це краще, ніж нічого, - сказала Оксана Почобут після виходу з зали суду.  Це тривало лише кілька хвилин, тому що суд швидко задовольнив клопотання прокурора про закритий процес.  Андрій виглядав яскраво.  Він переконував суддю, що жодної "таємної" інформації в матеріалах справи немає, а всі його публікації ґрунтуються на загальнодоступних матеріалах.  Незважаючи на це, суддя вирішив засекретити процес, - повідомили рідні.

Попри численні звернення до відповідних інстанцій, дозвіл на побачення родичі досі не отримали.

Суд над Анджеєм ПочобутомBELTA - BELARUSIAN TELEGRAPH AGENCY
Почобут в 2017/Почобут в 2023BELTA/PAP

Суд за закритими дверима

До зали суду не пустили тимчасового повіреного у справах Польщі в Мінську Марціна Войцєховського, - повідомив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна у Twitter.

За оприлюдненою інформацією, процес веде суддя Дмитро Бубєнчик.  За клопотанням прокурора він вирішив розглядати справу за зачиненими дверима.

Речник уряду: наразі у нас немає додаткових важелів

Речника уряду Пьотра Мюллера запитали про те, що зробив польський уряд у справі Почобута.  Він відповів, що "це, звісно, ​​дуже складна ситуація, тому що білоруський уряд, президент Білорусі роками послідовно проводять політику затикання рота та ув'язнення тих, хто бореться за права людини в Білорусі".

- Там обмежені будь-які прояви політичної свободи.  І ми, незважаючи на наші неодноразові дипломатичні зусилля, на жаль, на даний момент не маємо додаткових важелів, які могли б допомогти в цій сфері, - сказав Мюллер.  Він додав, що це, звичайно, "скандальна ситуація" і зазначив, що в Білорусі багато політичних в'язнів, "у тому числі, на жаль, пов'язаних з Польщею".

- Звичайно, ми будемо робити всі можливі дипломатичні кроки для покращення цієї ситуації.  Але ми чудово знаємо, що на даний момент білоруська влада має безпосередній зв'язок з Росією і веде особливу політику, яка протистоїть не тільки Польщі, але й усьому демократичному простору, всьому простору, який вважає права людини найважливішими принципами у функціонуванні держави, - додав речник уряду.

Показовий процес?

- На жаль, немає підстав для будь-яких позитивних очікувань.  Справа Анджея Почобута є політичною, - заявив перед судом Барис Гарецький віце-президент Білоруської асоціації журналістів, ліквідованої владою в Мінську.

На його думку, те, що суд буде показовим і використовуватиметься в пропагандистських цілях, не обов'язково означає, що він буде публічним.  

- Суд на першому засіданні може прийняти рішення про те, що розгляд буде проходити в закритому режимі.  Провадження за статтею 130 Кримінального кодексу (розпалювання ворожнечі) найчастіше засекречуються, - зазначив Гарецький, передбачивши саме таку інформацію з Гродно.

ПочобутJakub Kamiński/PAP

Активіст нагадав, що максимальне покарання, передбачене цією статтею - 12 років позбавлення волі.  Почобуту також інкримінували, серед іншого,  заклики до введення санкцій і дій, що завдають шкоди безпеці Білорусі.  За цією статтею (361) максимальне покарання також становить 12 років.

Активіст і відомий журналіст

Почобут - член правління забороненого білоруською владою Союзу поляків Білорусі та відомий журналіст, який співпрацює, зокрема, з  "Gazeta Wyborcza' та TVP Polonia - з 25 березня 2021 року перебуває під білоруським арештом.

Спочатку його звинувачували у 'розпалюванні ворожнечі", зокрема "реабілітації нацизму", а згодом ще й у закликах до санкцій.  У жовтні 2022 року він був внесений владою до білоруського списку "осіб, причетних до терористичної діяльності".

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", прокуратура вважає "провинами" Почобута те, що він називав напад СРСР на Польщу в 1939 році агресією, писав статті про протести в Білорусі та польських підпільників під час і після Другої світової війни, виступав на захист польської меншини в цій країні.

Суд над Почобутом двічі переносили.  Спочатку він мав розпочатися 28 листопада, потім - 9 січня, а остаточно його дату призначили на 16 січня.  "У нас немає інформації про те, що спричинило ці зміни", - каже Гарецький.

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Елемент діяльності, спрямованої на конфронтацію з Польщею

Співрозмовник Польського Агентства Преси  вважає, що суд над польським активістом і журналістом є частиною заходів, спрямованих на конфронтацію з Польщею, які посилилися після хвилі масових протестів проти фальсифікації виборів 2020 року в Білорусі, а потім - після початку вторгнення Росії до України в лютому 2022р.  Польща як тоді, так і досі представляється білоруською владою як один із головних ворогів Білорусі, а також потенційне джерело загрози її безпеці.

- Я не знаю, кому у владних структурах спало на думку розпочати цю конфронтаційну діяльність, але як процес Анджея, так і, ширше, "Союзу поляків Білорусі" (ZPB), репресії проти інших організацій, пов’язаних з Польщею, знищення пам’ятних місць є частиною цього, - каже Гарецький.  Водночас він упевнений, що справу Почобута розглядають у Мінську як "карту для торгу".

Справа проти активістів Союзу поляків Білорусі, забороненого владою в Мінську в 2005 році, почалася в березні 2021 року. Через кілька місяців білоруська влада провела "чистку" - саме цього слова вживав тоді Лукашенко - в громадських організаціях, товариствах, непідконтрольних державі структурах громадянського суспільства.

Napis "Uwolnić Andrzeja Poczobuta" na Pałacu Kultury i Nauki (materiał z 25.09.2021)
Napis "Uwolnić Andrzeja Poczobuta" na Pałacu Kultury i Nauki (materiał z 25.09.2021)TVN24

Арешт Бориса, Бєрнацької та Тішковської

Разом із Почобутом у березні 2021 року заарештували голову СПБ Анджеліку Борис, а також Ірену Бєрнацьку та Марію Тішковську, також із СПБ, а також активістку меншин з Бреста Анну Панішеву.  Борис вийшла з-під варти в березні минулого року, але вона досі перебуває у кримінальному провадженні і її статус невідомий - за даними незалежних ЗМІ, вона може бути під домашнім арештом.  Бєрнацькій, Тішковській і Панішевій вдалося залишити Білорусь минулого року завдяки зусиллям польської влади.  Однак їм заборонено повертатися до країни, громадянками якої вони є.

З моменту арешту Почобут перебував в кількох слідчих ізоляторах - у Жодзіні, Мінську та Гродно, де очікував початку процесу в обласному суді.  Активіста СПБ намовляли написати прохання про помилування на ім'я Лукашенка, але він відмовився.

Войцєховський: ми не припинимо наших зусиль

- Анджей Почобут - відомий діяч польської меншини в Білорусі, і присутність на суді над ним є нашим обов’язком.  Таким чином ми демонструємо солідарність з ним і представниками польської меншини, - сказав ПАП Марцін Войцєховський, який, однак, не може бути присутнім на судових засіданнях, оскільки його не допустили до зали суду.

Войцєховський сказав, що його "вразила присутність родини та друзів Анджея та представників польської меншини, тому що сьогодні це нелегко".  "Ми не припинимо наших зусиль щодо позитивного вирішення справи Почобута", - наголосив він.

Заступник голови МЗС Польщі Пьотр Вавжик заявив у понеділок в ефірі Першого польського радіо, що Польща очікує звільнення Почобута.  

- Це людина, яка не вчинила нічого поганого, не вчинила жодного злочину, і звинувачення проти нього не мають нічого спільного з реальністю.  Якби суд був дійсно справедливим, його потрібно було б просто негайно звільнити, - сказав заступник міністра.

За його словами, Почобут перебуває у в'язниці, тому що є людиною, яку білоруський режим визнав опонентом.  Заступник глави МЗС додав, що "білоруська влада робить усе, щоб зробити Польщу своїм головним ворогом".

"Анджей дуже схуд, він змучений, але тримається бадьоро"

Заступник голови Союзу поляків Білорусі Марек Занєвський в інтерв'ю TVN24 заявив, що "на жаль, немає підстав для оптимізму, що цей суд буде справедливим".  

- Вироки в Білорусі оголошуються дуже суворі, а масштаби репресій нітрохи не зменшуються. Анджея чекає тривалий судовий процес, після якого може бути призначено суворе покарання, - сказав він.

Говорячи про звинувачення на адресу Почобута, гість TVN24 визнав, що вони "абсурдні".  

- Можливо, одна з причин закритості процесу -  щоб суд просто не осоромився, - додав він.

Занєвський також зазначив, що умови ув'язнення в Білорусі схожі на "ті, що у 1940-1950-х роках".  

- Тому бачимо, що ці два роки не пройшли безслідно для здоров’я Анджея.  Він сильно схуд, втомився, але тримається бадьоро і готовий захищати себе в суді.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: BELTA - BELARUSIAN TELEGRAPH AGENCY

Białoruś
Andrzej Poczobut
Poczobut zatrzymany
Polacy na Białorusi
Alaksandr Łukaszenka
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Źródło:
Guardian, Times of India, Konkret 24, tvn24.pl

Narodowe Biuro Statystyczne Chin poinformowało, że populacja kraju zmniejszyła się w 2022 roku po raz pierwszy od wczesnych lat 60. XX wieku. Jak napisał "Guardian", zmiana ta oznacza początek długiego trendu spadkowego, ponieważ Chiny zmagają się z demograficzną bombą zegarową.

Populacja Chin zmniejszyła się w 2022 roku po raz pierwszy od wczesnych lat 60. XX wieku

Populacja Chin zmniejszyła się w 2022 roku po raz pierwszy od wczesnych lat 60. XX wieku

17 stycznia 2023, 8:09
Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP, "Guardian"

Funkcjonariusz londyńskiej policji metropolitalnej David Carrick przyznał się w poniedziałek do kilkudziesięciu przestępstw, w tym dziesiątek gwałtów i przestępstw seksualnych wobec 12 kobiet. Według prokuratorów poznawał ofiary przez aplikacje i wykorzystywał swoją pozycję do przemocy. - Skala degradacji, jakiej Carrick poddał swoje ofiary, nie przypomina niczego, z czym spotkałam się w ciągu 34 lat pracy - powiedziała prokurator koronna Jaswant Narwal. Służby zajęły się sprawą Carricka dopiero w 2021 roku, choć wcześniej przez dwie dekady pojawiały się wobec niego oskarżenia.

Policjant z Londynu przyznał się do niemal 50 przestępstw, w tym 24 gwałtów

Policjant z Londynu przyznał się do niemal 50 przestępstw, w tym 24 gwałtów

16 stycznia 2023, 18:54
Autor:
akr/kab
Źródło:
BBC, PAP, Reuters, The Guardian

Wykonawca remontu dawnej apteki na Prokocimiu w Krakowie wyrzucił je do kontenera na gruz. Leżące wśród odpadów fragmenty posadzki z okresu międzywojennego zauważył jeden z przechodniów. Płytki zabezpieczył później Jakub Jastrzębski - popularyzator wiedzy o historii architektury Krakowa, który o sprawie powiadomił konserwatora zabytków.

Stuletnie płytki z apteki trafiły do kontenera na gruz

Stuletnie płytki z apteki trafiły do kontenera na gruz

17 stycznia 2023, 6:56
Autor:
bp/gp
Źródło:
tvn24.pl

W kilku miejscach w Moskwie rozmieszczono systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 – informuje Radio Swoboda. Wyrzutnie zauważono m.in. na terenie należącym do Akademii Rolniczej im. Timiriaziewa i w pobliżu parku Sokolniki, w tym niedaleko budynków mieszkalnych.

Radio Swoboda: w Moskwie rozmieszczono systemy rakietowe S-400

Radio Swoboda: w Moskwie rozmieszczono systemy rakietowe S-400

17 stycznia 2023, 5:37
Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

Rosyjskie siły przygotowują się do przełomowego zrywu w wojnie z Ukrainą. Mobilizacja do armii i zmiany kadrowe w dowództwie dowodzą prawdopodobieństwa kolejnej szerokiej ofensywy w lutym lub marcu - ocenił w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Ukraińskie władze: Rosja szykuje się do przełomowego zrywu w wojnie

Ukraińskie władze: Rosja szykuje się do przełomowego zrywu w wojnie

16 stycznia 2023, 22:27
Autor:
akr/kg
Źródło:
PAP

W Kalifornię uderzyła już ostatnia z gwałtownych burz, które nawiedzały stan od trzech tygodni - twierdzą służby meteorologiczne. Jeszcze w weekend w wielu rejonach padał ulewny deszcz, a miejscami szalały śnieżyce, ale od poniedziałku aura się uspokaja. Seria burz spowodowała jednak gigantyczne straty i przyczyniła się do śmierci - według najnowszych danych - co najmniej 20 osób. Z wizytą na dotknięte żywiołem tereny wybiera się prezydent Joe Biden, który już obiecał pomoc z budżetu federalnego.

Rzeki atmosferyczne w Kalifornii wygasają. Stan zaczyna liczyć straty. Najnowszy bilans ofiar

Rzeki atmosferyczne w Kalifornii wygasają. Stan zaczyna liczyć straty. Najnowszy bilans ofiar

17 stycznia 2023, 11:14
Autor:
as//rzw
Źródło:
Reuters, NWS Bay Area, Caltrans District 5, tvnmeteo.pl

Utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy Poleczki i Chodzonego. Kierujący autem osobowym dachował na przeciwległym pasie. Policja przekazała, że kierowca trafił do szpitala.

Stracił panowanie nad autem, dachował i wylądował na przeciwległym pasie

Stracił panowanie nad autem, dachował i wylądował na przeciwległym pasie

17 stycznia 2023, 8:14
Autor:
katke/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S74 przez Kielce zapowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie to możliwe, ponieważ zakończyła się kontrola przetargu przez Urząd Zamówień Publicznych.

Coraz bliżej podpisania umowy na realizację odcinka S74

Coraz bliżej podpisania umowy na realizację odcinka S74

17 stycznia 2023, 10:03
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Stada białych, czarnych i brązowych kaczek polują na ślimaki i inne szkodniki w winnicy w Stellenbosch (Republika Południowej Afryki) oraz użyźniają glebę. To ekologiczny sposób na prowadzenie uprawy, bez stosowania pestycydów i nawozów sztucznych. A przy okazji - atrakcja turystyczna.

RPA. Kaczki jako naturalna ochrona przed szkodnikami. Zobacz "żołnierzy winnic" w akcji

RPA. Kaczki jako naturalna ochrona przed szkodnikami. Zobacz "żołnierzy winnic" w akcji

17 stycznia 2023, 9:25
Autor:
anw,as//rzw
Źródło:
Reuters

Wielkimi krokami zbliża się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 29 stycznia 2023 roku. Tym razem zbiórka odbywa się pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie", a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń do walki z sepsą. Organizatorzy, podobnie jak w poprzednich latach, przygotowali koncerty i specjalne wydarzenia. WOŚP można wesprzeć także już teraz.

Kiedy 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Cel zbiórki, koncerty, sposoby wpłaty

Kiedy 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Cel zbiórki, koncerty, sposoby wpłaty

12 stycznia 2023, 14:08
Autor:
wac//mm
Źródło:
WOŚP, tvn24.pl

Dowody zebrane przez miesiące walk w Ukrainie sugerują dysfunkcję rosyjskich zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. Resort przywołał niedawny atak na blok w Dnieprze, w który uderzył rosyjski pocisk przeciwokrętowy. "Jest notorycznie niedokładny, gdy jest używany przeciwko celom naziemnym" - wskazano w komunikacie. 

Brytyjski resort obrony o "głębszej dysfunkcji" zdolności Rosji do uderzeń dalekiego zasięgu

Brytyjski resort obrony o "głębszej dysfunkcji" zdolności Rosji do uderzeń dalekiego zasięgu

17 stycznia 2023, 10:51
Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP