Створюють нову дивізію. Блащак: ми намагаємося наситити військом східну частину нашої країни

Формують нову 1-шу піхотну дивізію легіонів. Вона діятиме передусім у Підляському воєводстві, - повідомив віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Маріуш Блащак. У понеділок у Бялостоці глава Міністерства національної оборони підписав і затвердив концепцію створення підрозділу. Він повідомив, що на озброєнні новоствореної дивізії будуть корейські танки K2 і американські Abrams, а також самохідні гаубиці Krab і K9.

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У понеділок голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак у підрозділі в Бялостоці схвалив концепцію формування чергової, п'ятої дивізії польської армії.

- Ми формуємо нові військові частини. Часто в місцях, де ці частини були розформовані в попередні роки. Особливо поганим для Війська Польського був 2011 рік, коли багато підрозділів на сході нашої країни було згорнуто та розформовано, - сказав Блащак.

Говорячи про агресію Росії проти України, він наголосив, що завдання польської влади - "побудувати сильну армію, щоб ефективно стримувати агресора, щоб агресор не наважився напасти на нашу країну".

Він зазначив, що з 2015 року польські збройні сили послідовно зміцнювалися.

- Ми намагаємося наситити військом східну частину нашої країни, тому створюємо нові частини: між 16-ю механізованою дивізією, яка діє переважно у Вармінсько-Мазурському воєводстві, та 18-ю механізованою дивізією, яка діє переважно в Мазовецькому і Люблінськоиу воєводствах з'явиться 1-ша піхотна дивізія Легіонів, яка, насампере, діятиме в Підляському воєводстві - не тільки, але головним чином, - пояснив очільник Міністерства національної оборони.

П'ята дивізія сухопутних військ Польщі

Він нагадав, що створювана дивізія буде п'ятою у складі сухопутних військ Польщі. Нині, окрім 16-ї та 18-ї механізованих дивізій, у Любуському воєводстві є також 12-та механізована дивізія зі штабом у Щецині та 11-та бронетанкова дивізія зі штабом у Жагані. Він додав, що формування нової дивізії відбуватиметься за тим же принципом, що й 18-ї механізованої дивізії та 16-ї механізованої дивізії - "за системою четвірок, тобто чотири бригади по чотири батальйони на бригаду".

Глава Міністерства національної оборони зазначив, що новий підрозділ буде розміщено насамперед у центрах Підляського воєводства - у Ломжі, Граєві, Кольні, а також у Червоному Бору біля Замбрува та в Сем'ятичах. Блащак сказав, що "ці місця розташування є результатом аналізу, проведеного Військом Польським".

Блащак: нова дивізія отримає танки K2 і Abrams

Блащак повідомив, що на озброєнні будуть корейські танки K2 і американські Abrams, а також самохідні гаубиці Krab і K9.

- Якщо 16-та механізована дивізія буде оснащена в першу чергу танками К2, 18-та (механізована) - "Абрамсами»", то Підляська дивізія - і К2, і «Абрамсами», - сказав очільник Міноборони.

- Йдеться про те, щоб максимально використати сучасну зброю, яка вже надходить до Польщі, - додав він.

Бронетанкова бригада нової дивізії має бути дислокована в Червоному Борі та Сем’ятичах. До складу нового підрозділу також увійде артилерійська бригада.

- Досвід війни в Україні показує, що артилерія відіграє ключову роль в ефективній обороні, - сказав міністр.

Артилерійська бригада отримає гаубиці K9 і Krab, а також ударно-розвідувальний авіаційний безпілотний комплекс Gladius.

- Це процес, який ми вже розпочали, але сьогодні, коли затвердили концепцію, цей процес набуває реальної форми, - сказав Блащак. Він додав, що "вже видані відповідні накази" про створення підрозділів, які мають сформувати нову дивізію. "Тому цей процес буде динамічним, я в цьому впевнений", - додав він.

Блащак сказав, що родовід нової дивізії є "благородним".

- Ця дивізія (1-ша Дивізія піхоти легіонів - ред.) прославилася твердою, рішучою позицією в 1920 році, серед іншого, вона відбила Бялосток у росіян, – сказав він і додав, що військова частина в Бялостоці також буде розширена.

Уповноважений міністра з питань створення нового підрозділу, бригадний генерал Норберт Івановський повідомив, що дислокація підрозділів нової дивізії ґрунтувалася на оперативних та соціально-економічних міркуваннях: демографії та потенціалі рекрутації на військову службу, рівні безробіття, доступі до освіти та охорони здоров’я.

Більшість підрозділів буде розташовано в Підляському та Мазовецькому воєводствах. Нова механізована дивізія має бути здатна протидіяти загрозам з боку потенційного противника, в тому числі за допомогою демонстрації сили. на додаток до військових операцій, вона має бути здатна протидіяти невійськовим загрозам, таким як стихійні лиха.

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Autor:red.

Źródło: PAP