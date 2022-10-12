Створено "регіональне угруповання військ Росії та Білорусі". Експерт Центру східних досліджень: хочуть посилити напругу на кордоні з НАТО

12 października 2022, 15:41
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Generał Polko: Białoruś nie dysponuje znaczącym potencjalem, który miałby zmienić losy tej wojny
Generał Polko: Białoruś nie dysponuje znaczącym potencjalem, który miałby zmienić losy tej wojny TVN24
wideo 2/21
TVN24Generał Polko: Białoruś nie dysponuje znaczącym potencjalem, który miałby zmienić losy tej wojny

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про розгортання на території своєї країни "регіонального угруповання російсько-білоруських військ". - Росіяни хочуть посилити напругу на кордоні з НАТО, - прокоментував експерт Центру східних досліджень Пьотр Жоховський.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

За словами Лукашенка, які цитує в понеділок агентство Reuters, посилення угруповання російських і білоруських військ триває вже кілька днів на виконання домовленостей між Мінськом і Кремлем.

В інтерв’ю PAP аналітик OSW Пьотр Жоховський звернув увагу на прямий наслідок такого кроку у війні в Україні.

- Ситуація російських військ в Україні погана. Москва намагається його покращити, розвиваючи регіональне угруповання з білорусами. Це сковує українські сили. У такій ситуації Україна змушена тримати багато військ на кордоні з Білоруссю замість використати їх на сході та півдні своєї країни, - підкреслив експерт.

Putin i Łukaszenka w SocziPAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Жоховський: йдеться не лише про Україну

Він застеріг, що "йдеться не лише про Україну".

- Москва хоче показати, що вона таким чином реагує на заяви Лукашенка про те, що НАТО хоче напасти на Білорусь. Це певна модифікація комбінації, якою була знаменита "емська телеграма" - створення приводу для певних дій. Ідея полягає в посиленні напруги на кордоні з НАТО. Кремль сподівається таким чином налякати важливого члена Альянсу і змусити Захід чинити спроби деескалації та призупинити допомогу Україні, - пояснив Жоховський.

Росія і Білорусь становлять та союзну державу і мають спільне регіональне угруповання військ, яке формується на випадок "підвищеного рівня загрози".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Ministerstwo Obrony Białorusi

Tagi:
Ukraina
Rosja
Białoruś
Wojna w Ukrainie
NATO
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Ze względu na to, że rosyjskie lotnictwo taktyczne wciąż wywiera ograniczony wpływ na terytorium Ukrainy, brak niezawodnych, długofalowych i precyzyjnych zdolności uderzeniowych na poziomie operacyjnym jest prawdopodobnie jedną z największych luk w zdolnościach bojowych Rosji na Ukrainie - ocenił brytyjski resort obrony. Ministerstwo napisało o tym w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Jedna z największych luk" w zdolnościach bojowych Rosji. Informacje brytyjskiego wywiadu

"Jedna z największych luk" w zdolnościach bojowych Rosji. Informacje brytyjskiego wywiadu

12 października 2022, 14:35
Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbywa się konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne Polski" z udziałem między innymi przedstawicieli rządu. Reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz nie został wpuszczony na wydarzenie przez ojca Tadeusza Rydzyka. - To jest prywatne miejsce - przekonywał.

Konferencja o energetyce u ojca Rydzyka z udziałem przedstawicieli rządu. Reporter TVN24 nie został wpuszczony

Konferencja o energetyce u ojca Rydzyka z udziałem przedstawicieli rządu. Reporter TVN24 nie został wpuszczony

12 października 2022, 15:52
Autor:
js//now
Źródło:
TVN24, PAP

Ksiądz Alfred Wierzbicki ogłosił, że odchodzi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Zrozumiałem, że KUL już mi nie zapewnia poszukiwania prawdy w wolności. Co gorsza, nie czuję się tu bezpiecznie, gdy podnoszę problemy dotyczące kondycji Kościoła" - tłumaczył w wywiadzie. "Przejrzałem na oczy" - dodał.

Ksiądz Alfred Wierzbicki odchodzi z KUL. "Nie zapewnia mi już poszukiwania prawdy w wolności"

Ksiądz Alfred Wierzbicki odchodzi z KUL. "Nie zapewnia mi już poszukiwania prawdy w wolności"

12 października 2022, 14:56
Autor:
akw//now
Źródło:
wiez.pl

Prezydent odwołał w środę Konrada Szymańskiego ze stanowiska ministra do spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Bardzo dziękuję za prowadzanie tych trudnych europejskich spraw razem z panem premierem, razem z ministrem spraw zagranicznych, w pewnych aspektach także razem ze mną i z moimi współpracownikami - powiedział Andrzej Duda. - Zaproponowałem takie rozwiązanie premierowi, premier się zgodził, że to jest być może dobre rozwiązanie na przyszłość. To jest ustalony scenariusz - mówił w rozmowie z dziennikarzami o swojej dymisji Szymański.

"Zaproponowałem takie rozwiązanie premierowi". Konrad Szymański odwołany

"Zaproponowałem takie rozwiązanie premierowi". Konrad Szymański odwołany

12 października 2022, 11:33
Aktualizacja: 12 października 2022, 15:21
Aktualizacja:
Autor:
mjz
/kg,
now
Źródło:
Interia, Polsat News, PAP

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Marka Kuchcińskiego na stanowisko ministra-członka Rady Ministrów. Jak poinformowała kancelaria premiera, były marszałek Sejmu zastąpi Michała Dworczyka i zostanie szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Marek Kuchciński wchodzi do rządu

Marek Kuchciński wchodzi do rządu

12 października 2022, 15:13
Autor:
KS/kg
Źródło:
TVN24

Celem 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie zebranie środków na zakup nowoczesnych urządzeń do radzenia sobie z sepsą. - To będzie pierwszy taki finał: dla małych i dużych - powiedział Jurek Owsiak na środowej konferencji prasowej. Zwrócił się przy tym do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, aby ten "nie namawiał do palenia byle czym". - System zawiódł, ale nie możemy tak robić, bo to do nas wróci - zaznaczył Owsiak. 

Jurek Owsiak ogłasza cel kolejnego finału i zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego. "Proszę do tego nie namawiać!"

Jurek Owsiak ogłasza cel kolejnego finału i zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego. "Proszę do tego nie namawiać!"

12 października 2022, 12:49
Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Każdego roku w Polsce odnotowuje się co najmniej 50 tys. przypadków sepsy. Brak natychmiastowej pomocy medycznej może skutkować śmiercią nawet w ciągu 24 godzin. Celem 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie walka z sepsą.

Co roku sepsa zabija 11 milionów osób. Czym jest i jak wyglądają jej objawy?

Co roku sepsa zabija 11 milionów osób. Czym jest i jak wyglądają jej objawy?

12 października 2022, 15:16
Autor:
pb//am
Źródło:
pacjent.gov.pl, koroun.nil.gov.pl

Marlena B. strzelała w kurniku w jednej ze wsi na Lubelszczyźnie do szczurów, które się tam zalęgły. Śrut przebił jednak ścianę i zranił trzyletnią córkę kobiety. Dziecko trafiło do szpitala. Jak informuje prokuratura, mąż B. chciał zmylić tropy. Poszedł więc do garażu, żeby upozorować przypadkowy wystrzał podczas czyszczenia broni. Postrzelił swojego pracownika. Obydwoje odpowiedzą przed sądem.

Matka strzelała do szczurów, postrzeliła trzyletnią córkę. Ojciec próbował zmylić śledczych, postrzelił pracownika 

Matka strzelała do szczurów, postrzeliła trzyletnią córkę. Ojciec próbował zmylić śledczych, postrzelił pracownika 

12 października 2022, 15:15
Autor:
tm/
tam
Źródło:
PAP

Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i szef resortu sprawiedliwości nakazał umorzyć postępowanie dotyczące członków rodziny z Poznania, na teren której wtargnął 29-latek. Mężczyzna został śmiertelnie raniony nożem. Domownikom początkowo postawiono zarzuty udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Minister zdecydował też o odwołaniu szefa Prokuratury Poznań-Grunwald, gdzie toczyło się postępowanie.

Zginął po wtargnięciu na posesję, zarzuty usłyszeli domownicy. Ziobro nakazał umorzenie postępowania i odwołuje prokuratora

Zginął po wtargnięciu na posesję, zarzuty usłyszeli domownicy. Ziobro nakazał umorzenie postępowania i odwołuje prokuratora

12 października 2022, 13:01
Autor:
fc,
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Na kartkach opisałem, jak wyglądały trzy lata naszej miłości - pokazywał na migi w kaliskim sądzie Dariusz O. Jego słowa tłumaczył tłumacz języka migowego. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa byłej partnerki w Nowych Skalmierzycach (Wielkopolska). Grozi mu dożywocie.

Partnerka go zostawiła. Postanowił ją zabić, w kalendarzu zapisał datę. Ruszył proces głuchoniemego 54-latka

Partnerka go zostawiła. Postanowił ją zabić, w kalendarzu zapisał datę. Ruszył proces głuchoniemego 54-latka

12 października 2022, 15:01
Autor:
FC/
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ze wzorem wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek 1000 lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym, które używają prądu do ogrzewania.

Dodatek elektryczny dla około 800 tysięcy gospodarstw domowych. Wzór wniosku

Dodatek elektryczny dla około 800 tysięcy gospodarstw domowych. Wzór wniosku

12 października 2022, 11:34
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Polska Grupa Energetyczna finalizuje przejęcie podmiotu ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego - podał Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Szef MAP stwierdził, że także w innych spółkach rząd kieruje się filozofią, "że te kluczowe przedsiębiorstwa w Polsce powinny być polskie; powinny być w polskich rękach". - Będziemy to konsekwentnie realizować - podkreślił Sasin.

Jacek Sasin "uchyla rąbka tajemnicy". Mówi o przejęciu "ważnym dla naszego bezpieczeństwa"

Jacek Sasin "uchyla rąbka tajemnicy". Mówi o przejęciu "ważnym dla naszego bezpieczeństwa"

12 października 2022, 15:26
Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

Nowa ustawa ma umożliwić premierowi oraz ministrom spraw zagranicznych i kultury rozdawanie fundacjom Skarbu Państwa bez konkursu pieniędzy na projekty polonijne. Eksperci alarmują: ten projekt to "piguła zła", zaproszenie do korupcji.

Projekt rządu: pieniądze dla Polonii tylko dla wybranych fundacji bez konkursu

Projekt rządu: pieniądze dla Polonii tylko dla wybranych fundacji bez konkursu

12 października 2022, 14:19
Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Choć na drogi ekspresowe rowerzyści wjazdu nie mają, zwykle cieszą się z ich otwarcia. Po pierwsze, zmniejszają ruch na drogach lokalnych, a po drugie często towarzyszy im infrastruktura, z której mogą korzystać. Taka, jak gładkie jezdnie techniczne, na których zwykle panuje niewielki ruch. Ale wzdłuż nowego odcinka trasy S7 drogowcy zafundowali absurd: obok takiej jezdni zbudowali drogę dla rowerów, z której nie sposób korzystać.

Droga dla rowerów, po której nie da się jeździć. Zdaniem drogowców wszystko jest w porządku

Droga dla rowerów, po której nie da się jeździć. Zdaniem drogowców wszystko jest w porządku

12 października 2022, 15:32
Autor:
katke/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policja z San Antonio (USA) przekazała, że funkcjonariusz, który oddał kilka strzałów do 17-latka jedzącego hamburgera na parkingu przed restauracją, został aresztowany. Byłemu policjantowi postawiono dwa zarzuty. Nastolatek jest w stanie krytycznym.

Aresztowano policjanta, który otworzył ogień do 17-latka jedzącego hamburgera w samochodzie

Aresztowano policjanta, który otworzył ogień do 17-latka jedzącego hamburgera w samochodzie

12 października 2022, 11:52
Autor:
wac//az
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Włodzimierz Kądzielski wyszedł na grzyby do lasu w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) w lekkim stroju, a nie ma go już trzeci dzień. Gdy w poniedziałek wieczorem rozmawiał przez telefon z rodziną, nic nie wskazywało, że się zgubił. Rozmowa została nagle przerwana, aparat prawdopodobnie rozładował się, a grzybiarz do dzisiaj nie wrócił do domu. Przeszukano już około 200 hektarów lasu.

O 19 w poniedziałek ostatnia rozmowa telefoniczna została nagle przerwana. Szukają grzybiarza

O 19 w poniedziałek ostatnia rozmowa telefoniczna została nagle przerwana. Szukają grzybiarza

12 października 2022, 13:11
Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24 Katowice

Funkcjonariusze CBA i CBŚP dokonali zatrzymań w sprawie wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród zatrzymanych są były senator Tomasz Misiak i prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. - Nie było żadnych podstaw, żeby stosować ten środek przymusu - podkreśla obrońca Misiaka Maciej Zaborowski. Również w ocenie Konfederacji Lewiatan "niezależnie od powodów nie było podstaw do zatrzymania" Wituckiego w takiej formie.

Akcja CBA. Wśród zatrzymanych były senator Tomasz Misiak i prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki

Akcja CBA. Wśród zatrzymanych były senator Tomasz Misiak i prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki

12 października 2022, 10:40
Aktualizacja: 12 października 2022, 11:00
Autor:
ads,js/kg
Źródło:
tvn24.pl, TVN24, PAP

Policja i pogotowie interweniowali w mieszkaniu 11-latki w Żorach. Dziewczynka po drugiej w nocy zaalarmowała, że mama leży na podłodze i nie może jej dobudzić. Okazało się, że kobieta miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Dziewczynka wskazała, że może się nią zająć babcia.

W nocy leżała na podłodze, 11-letnia córka nie mogła jej dobudzić

W nocy leżała na podłodze, 11-letnia córka nie mogła jej dobudzić

12 października 2022, 15:12
Autor:
mag/gp
Źródło:
TVN24 Katowice

34-letni kierowca autobusu z Kościerzyny (Pomorze) został zatrzymany przez policję. Okazało się, że przewoził pasażerów, będąc pod wpływem amfetaminy.

"Kierowca dziwnie prowadzi i rozmawia sam ze sobą". Pasażer autobusu wezwał policję

"Kierowca dziwnie prowadzi i rozmawia sam ze sobą". Pasażer autobusu wezwał policję

12 października 2022, 12:52
Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
TVN24 Pomorze
Wędkarz wyłowił paczkę. Wystraszył się i wrzucił ją z powrotem do rzeki. FBI wciąż szuka ciała w Wiśle

Wędkarz wyłowił paczkę. Wystraszył się i wrzucił ją z powrotem do rzeki. FBI wciąż szuka ciała w Wiśle

12 października 2022, 6:00
Klaudia
Ziółkowska,
Artur
Węgrzynowicz,
Bartosz
Żurawicz
Autor:
Klaudia
Ziółkowska,
Artur
Węgrzynowicz,
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Dwie nastolatki jechały na hulajnodze po chodniku w centrum Opola. W pewnym momencie z impetem wjechały w pieszą. Kobieta przewróciła się, konieczne było wezwanie pogotowia. Policja opublikowała nagranie ku przestrodze. Sprawą 15-latek zajmie się sąd rodzinny.

Nastolatki jechały hulajnogą po chodniku, potrąciły pieszą. Nagranie ku przestrodze

Nastolatki jechały hulajnogą po chodniku, potrąciły pieszą. Nagranie ku przestrodze

12 października 2022, 10:34
Autor:
pk/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Ministrowie obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego spotkali się w Brukseli, aby rozmawiać o sytuacji wokół Rosji i Ukrainy. W trakcie swojego przemówienia sekretarz obrony USA Lloyd Austin ocenił, że "mimo nowych ataków Putina siły ukraińskie zmieniły dynamikę wojny". - Nikt nie zagrażał Rosji i nikt poza Rosją nie szukał konfliktu. Putin wybrał wojnę - dodał.

Szef Pentagonu: Nikt poza Rosją nie szukał konfliktu. Putin wybrał wojnę

Szef Pentagonu: Nikt poza Rosją nie szukał konfliktu. Putin wybrał wojnę

12 października 2022, 14:21
Autor:
akw//now
Źródło:
TVN24

Środa jest 231. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińskie siły zbrojne odbiły z rąk wojsk rosyjskich pięć miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska armia: odbiliśmy z rąk rosyjskich pięć miejscowości w obwodzie chersońskim 

Ukraińska armia: odbiliśmy z rąk rosyjskich pięć miejscowości w obwodzie chersońskim 

12 października 2022, 5:18
Aktualizacja: 12 października 2022, 14:00
Aktualizacja:
Autor:
asty,
mjz
//now
Źródło:
tvn24.pl

Na terenie poligonu drawskiego, w okolicy Pomierzyna (woj. zachodniopomorskie), myśliwy zastrzelił żubra. Tłumaczył, że pomylił go z dzikiem. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa.

Myśliwy zastrzelił żubra. Pomylił go z dzikiem

Myśliwy zastrzelił żubra. Pomylił go z dzikiem

12 października 2022, 14:40
Autor:
ng/
tam
Źródło:
PAP

Mieszkanka Łodzi, która odwiedziła grób swoich bliskich na cmentarzu, przez dłuższy czas słyszała przeraźliwe szczekanie psów. W pobliskim parku natknęła się na dwie przywiązane do drzewa suczki. - Gdyby nie to, że ujadały, to trudno byłoby do nich dotrzeć - przyznają strażnicy miejscy z Animal Patrolu w Łodzi.

Dwie suczki przywiązane do drzewa w środku parku. "Gdyby nie to, że szczekały, to trudno byłoby do nich dotrzeć"

Dwie suczki przywiązane do drzewa w środku parku. "Gdyby nie to, że szczekały, to trudno byłoby do nich dotrzeć"

12 października 2022, 14:50
Autor:
pk/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Marek Kuchciński w ogniu pytań przed oficjalną nominacją na szefa kancelarii premiera. Odpowiadał na pytania o zmiany w KPRM, swoje niedawne oświadczenie oraz o służbowe loty, w których uczestniczyła jego rodzina, a przez które zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu.

"Nic o tym nie wiem", "dementuję", "proszę pytać Donalda Tuska". Seria pytań do Marka Kuchcińskiego

"Nic o tym nie wiem", "dementuję", "proszę pytać Donalda Tuska". Seria pytań do Marka Kuchcińskiego

12 października 2022, 12:16
Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24

Wyciek z rurociągu "Przyjaźń" i apel prezydenta Ukrainy o wstrzymanie importu surowców z Rosji zwróciły uwagę polityków na fakt, że wciąż importujemy rosyjską ropę. W Polsce w miesiącach po wybuchu wojny w Ukrainie ten import nawet rósł.

"Kupujemy cały czas rosyjską ropę"? Tak, nie mniej niż przed rokiem

"Kupujemy cały czas rosyjską ropę"? Tak, nie mniej niż przed rokiem

12 października 2022, 11:43
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Na zachodnim odcinku rurociągu "Przyjaźń" systemy automatyki wykryły rozszczelnienie jednej z dwóch nitek - podał PERN i dodał, że nie są na razie znane przyczyny zdarzenia. Druga nitka ropociągu działa. Strażacy z Włocławka i okolic biorą udział w akcji odpompowywania półproduktu ropy naftowej po wycieku. - Udało nam się dotrzeć do źródła wycieku - powiedziała na antenie TVN24 rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej straży pożarnej bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Rozszczelnienie ropociągu "Przyjaźń". "Bieżący dostęp do paliwa przebiega bez zakłóceń"

Rozszczelnienie ropociągu "Przyjaźń". "Bieżący dostęp do paliwa przebiega bez zakłóceń"

12 października 2022, 8:07
Aktualizacja: 12 października 2022, 13:29
Aktualizacja:
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zaczęło sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych - podano w komunikacie. W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy węgiel brunatny może być czasowo wykorzystywany na potrzeby grzewcze. "Wraca patologia" - skomentował Dolnośląski Alarm Smogowy.

PGE uruchamia punkty sprzedaży węgla brunatnego. "Wraca patologia"

PGE uruchamia punkty sprzedaży węgla brunatnego. "Wraca patologia"

12 października 2022, 10:31
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Prezentujemy najpiękniejsze ujęcia dzikiej przyrody, jakie w tym roku udało się uchwycić fotografom z całego świata. Główna nagroda powędrowała do Karine Aigner, autorki zdjęcia pokazującego intymną scenę z życia pszczół, ale uznanie jury zdobyły także monumentalne walenie, piękne ptaki i majestatyczne krajobrazy.

Przyroda, która zapiera dech w piersiach. Oto zwycięzcy konkursu "Wildlife Photographer of the Year 2022"

Przyroda, która zapiera dech w piersiach. Oto zwycięzcy konkursu "Wildlife Photographer of the Year 2022"

12 października 2022, 14:20
Autor:
as/dd
Źródło:
Natural History Museum, tvnmeteo.pl

Artysta, przedsiębiorca i kolekcjoner sztuki Damien Hirst na oczach widzów spalił tysiąc obrazów swojego autorstwa. Jak przekonuje, strawione w ogniu prace, których wartość szacuje się na 10 milionów dolarów, nie stracą na wartości dzięki tokenom NFT.

Damien Hirst, jeden z najdroższych żyjących artystów, spalił tysiąc swoich obrazów

Damien Hirst, jeden z najdroższych żyjących artystów, spalił tysiąc swoich obrazów

12 października 2022, 14:28
Autor:
wac//az
Źródło:
CNN, Sky News, The Telegraph, tvn24.pl

Październik w kinie to bardzo gorący okres. W tym miesiącu pojawią się aż 32 nowe tytuły. Wśród nich te, które staną się klasyką srebrnego ekranu. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada dziennikarz tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona w autorskim przeglądzie pięciu najciekawszych październikowych premier.

Najciekawsze premiery kinowe października, czyli filmowy koniec świata

Najciekawsze premiery kinowe października, czyli filmowy koniec świata

11 października 2022, 15:06
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl