Створено "регіональне угруповання військ Росії та Білорусі". Експерт Центру східних досліджень: хочуть посилити напругу на кордоні з НАТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про розгортання на території своєї країни "регіонального угруповання російсько-білоруських військ". - Росіяни хочуть посилити напругу на кордоні з НАТО, - прокоментував експерт Центру східних досліджень Пьотр Жоховський.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

За словами Лукашенка, які цитує в понеділок агентство Reuters, посилення угруповання російських і білоруських військ триває вже кілька днів на виконання домовленостей між Мінськом і Кремлем.

В інтерв’ю PAP аналітик OSW Пьотр Жоховський звернув увагу на прямий наслідок такого кроку у війні в Україні.

- Ситуація російських військ в Україні погана. Москва намагається його покращити, розвиваючи регіональне угруповання з білорусами. Це сковує українські сили. У такій ситуації Україна змушена тримати багато військ на кордоні з Білоруссю замість використати їх на сході та півдні своєї країни, - підкреслив експерт.

Putin i Łukaszenka w Soczi PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Жоховський: йдеться не лише про Україну

Він застеріг, що "йдеться не лише про Україну".

- Москва хоче показати, що вона таким чином реагує на заяви Лукашенка про те, що НАТО хоче напасти на Білорусь. Це певна модифікація комбінації, якою була знаменита "емська телеграма" - створення приводу для певних дій. Ідея полягає в посиленні напруги на кордоні з НАТО. Кремль сподівається таким чином налякати важливого члена Альянсу і змусити Захід чинити спроби деескалації та призупинити допомогу Україні, - пояснив Жоховський.

Росія і Білорусь становлять та союзну державу і мають спільне регіональне угруповання військ, яке формується на випадок "підвищеного рівня загрози".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP